Trump: Giảm, Nhận 45,000 Tị Nạn/Năm; LHQ: 22.5 Triệu Người Tị Nạn Trong Năm Qua

WASHINGTON - Chính phủ Hoa Kỳ hạ thấp đáng kể định mức tiếp nhận người tị nạn hàng năm – nhưng, viên chức Bạch Ốc nói Hoa Kỳ vẫn rộng lượng về di trú hơn các đồng minh.Bộ ngoại giao loan báo: cho 45,000 người tị nạn tái định cư trong tài khoá 2018, là thấp nhất từ khi thiết lập hệ thông tiếp nhận dân tị nạn, năm 1980.Trong tài khoá chấm dứt cuối tháng này, 54,000 người đuợc tiếp nhận. Trong năm sau cùng của chính quyền Obama, 84,995 người tị nạn đuợc đón nhận. Ông Obama đề nghị nhận 110,000 người trong tài khóa 2017.TT Trump đã ra lệnh xét lại thủ tục sưu tra an ninh với dân nhập cư – các viên chức hy vọng việc duyệt xét có thể hoàn tất trong Tháng 10, sẽ công bố các thay đổi, và báo trước: định mức sẽ thấp hơn.Trong lúc thông báo định mức, viên chức phụ trách nhấn mạnh: an ninh và an toàn của công dân là ưu tiên cao – theo lời viên chức này, năm tới Canada chỉ nhận 25,000 người và Australia nhận 18,000 người.Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lưu ý chính quyền Trump về khủng hoảng di trú, nguyên nhân là xung đột từ Syria, South Sudan đến Myanmar.International Refugee Assisstance Project, 1 phần của Urban Justice Center (New York), loan báo: Washington từ bỏ vai trò dẫn đầu về hoạt động nhân đạo giữa lúc thế giới chứng kiến làn sóng di trú và tị nạn lớn nhất sau thế chiến.Cao ủy tị nạn LHQ ước luợng: các xung đột khắp thế giới tạo ra 22.5 triệu người tị nạn trong năm qua.