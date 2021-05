Thời Sự Trong Tuần

Đoàn người biểu tình đòi quyền của người dân Palestine và chống lại các cuộc không kích của Do Thái tại Dải Gaza trong cuộc tuần hành hôm 19 tháng 5 năm 2021 tại Berlin, Đức Quốc. Những người biểu tình đã tràn ra các đường phố khắp Âu Châu kể từ tuần trước vì cuộc xung đột hiện nay giữa Palestine và Do Thái. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch tại Hoa Kỳ ngày càng lắng dịu trong lúc nhiều tiểu bang bắt đầu gỡ bỏ các lệnh đeo khẩu trang và các hạn chế. Nhưng đại dịch tại một số nước trên thế giới như Ấn Độ và Việt Nam thì vẫn còn khủng hoảng. Tình xung đột giữa Do Thái và dân quân Palestine cũng là điểm nóng mà dư luận chú ý trong tuần qua trong khi có nhiều nỗ lực quốc tế kêu gọi một cuộc ngừng bắn.

California Không Gỡ Lệnh Đeo Khẩu Trang Đến Sau Ngày 15 Tháng 6

California sẽ không gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang để phù hợp với các khuyến nghị mới của liên bang cho đến sau ngày 15 tháng 6, là ngày để tiểu bang tái mở cửa hoàn toàn các cơ sở kinh doanh, theo các viên chức y tế tiểu bang cho biết hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021 qua tường thuật của Báo Politico hôm Thứ Hai.





“Thời gian 4 tuần lễ này sẽ giúp người dân California thời gian để chuẩn bị cho sự thay đổi này trong khi chúng ta tiếp tục không ngừng tập trung vào việc cung cấp thuốc chích ngừa,” theo Bộ Trưởng Y Tế California Mark Ghaly cho hay.





Việc tuyên bố này làm cho California, cùng với New Jersey, một trong những tiểu bang còn duy trì chính sách đeo khẩu trang sau khi Cơ Quan CDC của Mỹ đã bất ngờ tuyên bố hôm Thứ Năm rằng những người đã chích ngừa đầy đủ có thể đi mà không cần đeo khẩu trang tại hầu hết các hoàn cảnh. Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Hai nói rằng những người New York đã chích ngừa sẽ không còn bị yêu cầu đeo khẩu trang hay che mặt tại hầu hết nọi nơi bắt đầu vào Thứ Tư.





Thống Đốc California Gavin Newsom trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu rồi nói rằng tiểu bang đã xem xét các chính sách đeo khẩu trang của mình nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề vẫn còn về sự thực hành, hướng dẫn cho các trường học và điều gì xảy ra nếu các cơ sở kinh doanh quyết định tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang. “Có rất nhiều sự phức tạp mà tất cả chúng ta phải giải quyết,” theo ông Newsom phát biểu.





Trong khi đó một bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 17 tháng 5 năm 2021 cho biết về tình hình đại dịch tại Việt Nam như sau.





Có 20 ca bệnh COVID-19 đang phải thở oxy tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở y tế này đã đề nghị Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống COVID-19 tổ chức hội chẩn cho ca bệnh nặng. Đây được cho biết là lần đầu tiên Bắc Ninh có đề nghị vừa nêu với Tiểu Ban Điều Trị.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 17 tháng 5, dẫn phát biểu của Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng Tiểu Ban Điều Trị, rằng 20 bệnh nhân đang phải thở oxy tại Bệnh viện Đa Khóa tỉnh Bắc Ninh phải được quan tâm, đặc biệt những người lớn tuổi, có bệnh lý nền nguy hiểm.





Vào trưa ngày 17/5, một cuộc hội chẩn trực tuyến khẩn được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam. Tại cuộc hội chẩn các phương án điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 nặng được đưa ra bàn thảo; trong số này có hai ca tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh.





Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đưa ra yêu cần khẩn cấp rà soát năng lực, hồi sức- cấp cứu của các bệnh viện tuyến dưới ở địa phương.





Thống kê cho thấy, tính đến nay, trên cả nước Việt Nam có 60 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát kể từ ngày 27/4 đến nay có nhiều trường hợp được cho là rất nặng.





Bộ Y tế Việt Nam hôm 17-5 cho biết, nước này có thêm trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 và tử vong trong khi đang điều trị.





Đây là trường hợp thứ 37 tử vong kể từ khi dịch bắt đầu vào tháng một năm ngoái và là ca tử vong thứ hai chỉ trong vòng hai ngày, sau hơn tám tháng không có ca tử vong nào vì COVID-19 được Bộ Y tế công nhận.





Theo Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) mắc COVID-19 đã tử vong đêm 16-5, nguyên nhân được chuẩn đoán là viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông; viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất.





Ngày 16-5 có đến 187 trường hợp dương tính với virus corona được phát hiện, nhiều hơn ngày hôm trước 22 người.





Đến trưa nay 17-5, có thêm 65 trường hợp dương tính được cơ quan chức năng thông báo chủ yếu là ở Bắc Giang, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở tỉnh này lên con số 350 người.

Thành Viên CalOptima Tại Quận Cam Được Mời Tới Chích Ngừa Covid-19 Và Tặng $25 Có Xe Đưa Đón

Để thúc đẩy việc tiếp cận thuốc chích ngừa Covid-19 cho các thành viên của CalOptima và những gia đình của họ, CalOptima và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA) phối hợp để cung cấp các buổi chích thuốc ngừa địa phương tại văn phòng của CalOptima tại Quận Cam, theo bản tin của Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021.





Sau đây là lịch trình chích thuốc ngừa Covid-19 của CalOptima:





- Thứ Bảy, 15 tháng 5 năm 2021: 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều (chích liều thứ nhất)

- Thứ Bảy, 22 tháng 5 năm 2021, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều (chích liều thứ nhất)

- Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều (chích liều thứ hai)

- Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều (chích liều thứ hai).





Ngoài việc chích thuốc ngừa, các sự kiện còn có các gian hàng hội chợ với thông tin về các dịch vụ hỗ trợ khác có sẵn trong cộng đồng, bao gồm sự tham gia của Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội, 2-1-1 Quận Cam, và những người khác.





Các thành viên được mời tới sự kiện nói trên bằng text và tặng $25 để chích liều thứ nhất của họ.





www.othena.com và chọn nơi chích ngừa của CalOptima, hay nếu họ cần sự giúp đỡ với việc ghi danh/sắp xếp lịch trình, họ có thể gọi cho đường dây nóng OC COVID-19 Hotline ở số điện thoại 714-834-2000.



Các thành viên CalOptima có thể ghi danh tại trang mạng:và chọn nơi chích ngừa của CalOptima, hay nếu họ cần sự giúp đỡ với việc ghi danh/sắp xếp lịch trình, họ có thể gọi cho đường dây nóng OC COVID-19 Hotline ở số điện thoại

Các thành viên nhớ mang theo Thẻ CalOptima ID tới sự kiện nói trên.





Dịch vụ đưa đón bằng xe các thành viên CalOptima có thể được sắp xếp bằng cách gọi CalOptima ở số điện thoại 888-587-8088.





CalOptima tọa lạc tại địa chỉ: 505 City Parkway West, Orange, CA 92868.

Trump Lạnh Cẳng Xin Lưỡng Viện Đừng Điều Tra Vụ Bạo Loạn Ngày 6 Tháng 1

Trump kêu gọi tức khắc ngưng tranh luận về 1 ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 vào đêm, trước ngày Hạ Viện dự kiến chấp thuận thành lập ủy ban điều tra. Trump đưa ra bản văn vào đêm Thứ Ba, nói Cộng Hòa lưỡng viện chớ nên chấp thuận điều tra ngày 6/1/2021. Bản văn kêu gọi, ghi rõ tên 2 lãnh đạo lưỡng viện, Trump viết: "Hy vọng, Mitch McConnell và Kevin McCarthy đang nghe [lời tôi kêu gọi]."





Bản tin của AP hôm Thứ Tư nói rằng Lãnh Đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Tư nói rằng ông sẽ chống lại dự luật lập ủy ban điều tra cuộc nổi dậy chết người vào ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, là đòn giáng vào Dân Chủ là những người ói rằng một cuộc điều tra độc lập, lưỡng đảng về vụ xâm nhập là quan trọng để ngăn chận điều như thế sẽ tái diễn.





Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện là DB Kevin McCarthy hôm Thứ Ba nói là chống lại việc lập ủy ban điều tra bạo loạn ở Quốc Hội 6/1/2021, nói là nên tập trung điều tra các vụ bạo động khắp nơi ở Mỹ. Theo nhận định của các nhà quan sát: Trump sợ bị ủy ban quy trách nhiệm kích động bạo loạn, trong khi một số dân biểu Cộng Hòa trước đó đã tiếp tay bạo loạn khi dẫn một số người lạ vào tòa nhà Quốc Hội đi tour, nhưng có thể là do thám địa hình.

New York: Điều Tra Trump Organization Chuyển Từ Tội Dân Sự Sang Tội Hình Sự

Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, thông báo đã mở rộng cuộc điều tra Trump Organization về nghi án các vi phạm hình sự. Trước giờ, cơ quan này điều tra Trump Organization chỉ về các vi phạm dân sự.





Cuộc điều tra của New York khởi động từ 2019, và bây giờ hợp tác với Biện Lý khu vực Manhattan, dò xét các thương lượng của TRump với các ngân hàng và các công ty bảo hiểm về trị giá các tài sản địa ốc của TRump.





Tòa Tối Cao liên bang hồi tháng 2/2021 đã cho Biện Lý Manhattan là Cyrus Vance Jr. nhận 8 năm hồ sơ thuế của Trump và các giấy tờ tài chánh về tình hình nghi là TRump trốn thuế, gian lận tài chánh và lừa đảo ngân hàng.





Bộ Tư Pháp New York đã thắng Trump trong vụ kiện năm 2019, khi 1 chánh án phán rằng Trump (lúc đó là Tổng Thống) phải trả 2 triệu đô để thương lượng 1 đơn kiện dân sự mà trong đó Trump sử dụng 1 hội từ thiện và lạm dụng tiền này để vận động tranh cử 2016. Do vậy Trump Foundation đã đồng ý giải thể vào tháng 12/2018.

5 Giám Sát Viên Quận Maricopa Của Arizona Ký Tên Đòi Dẹp Bỏ Trò Hề Kiểm Phiếu Bầu Cử 2020

Công ty Cyber Ninjas, nhóm đang kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa County thú nhận trong buổi điều trần trước các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở tiểu bang Arizona rằng họ đã sai khi tố cáo quận đã xóa các dữ kiện bầu cử 2020 trong các máy chủ, và nói rằng các dữ kiện vẫn còn đầy đủ, không ai xóa đi như họ đã vu khống.





Trong khi đó, Stephen Richer (Cộng Hòa), người giữ chức Thư Tịch quận Maricopa (County Recorder) hôm Thứ Ba trả lời phỏng vấn của CNN, nói rằng những người kiểm toán phiếu bầu đang làm trò hề khi rọi phiếu bầu bằng tia cực tím UV để tìm các dấu thủy ấn, và để dò tìm các sớ cây tre trong phiếu bầu chỉ vì nghe thuyết âm mưu là có 40,000 phiếu bầu in từ Châu Á đưa tới bí mật dồn vào thùng phiếu để bầu cho Biden.





Richer nói rằng: "Nhưng khi họ tố cáo chúng tôi nhiều lần về "tội vi phạm luật" và họ bôi nhọ các nhân viên tốt của chúng tôi quá nhiều lần, họ đã bôi nhọ những người làm việc cực nhọc ở đây. Chúng tôi là con người, và chúng tôi có giới hạn."





Cho tới giờ không ai thấy phiếu bầu nào có sớ cây tre hay bột tre. Bill Gates (trùng tên, không liên hệ gì với Microsoft), Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County nói rằng đủ rồi là đủ rồi: "Tới lúc phải đẩy ngược lời nói dối khổng lồ. Chúng tôi phải làm điều này trong cương vị thành viên Đảng Cộng Hòa, chúng tôi phải làm như thế trong cương vị thành viên Hội Đồng Giám Sát." Đó là lý do 5 người trong Hội Đồng Giám Sát ký tên chung, yêu cầu dẹp bỏ trò hề kiểm toán phiếu bầu.





Không chỉ thế, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) đã đồng ý rằng Biden đã thắng cử 2020, và rằng Cộng Hòa cần bỏ mọi chuyếu phiếu bầu ra sau lưng để đi tới trước. Tuy nhiên, những lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020 vẫn còn được phóng lên loa kèn từ TRump, từ Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ) và Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL). Vấn đề là bây giờ không còn ai chú ý nghe nữa, kể cả phần lớn những người ủng hộ TRump cuồng nhiệt. Những lời bịa đặt về bầu cử 2020 chỉ là lời kích thích kèm trong email xin tiền của Trump và một số Cộng Hòa.





Hôm Thứ Ba, báo Florida Politics loan tin rằng Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-FL) nhấn mạnh thêm lời kêu gọi rằng Trump hãy ngừng chen vào các cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ và hãy ngừng tấn phong các ứng cử viên trong các kỳ bầu sơ bộ, rằng hãy để chuyện đó cho cử tri.





TNS Scott nói như thế trên Fox News Radio rằng ông đã đề nghị Trump hãy để cử tri ở các tiểu bang cho người cho sợ bộ của họ, "và rồi hãy giúp những người thắng sơ bộ mà Trump tin tưởng."





Scott, người nắm chức Chủ tịch Ủy ban Thượng Viện Cộng Hòa Toàn Quốc, sau bầu cử 2020, có nhiệm vụ giúp các ứng cử viên Cộng Hòa thắng được đa số Thượng Viện trong năm 2022, trong kỳ bầu cử năm tới rất mực gay go.

Quốc Hội Mỹ Đã Thông Qua Dự Luật Chống Lại Sự Gia Tăng Tội Phạm Thù Ghét Chống Người Mỹ Gốc Á, Chờ Tổng Thống Biden Ký Ban Hành



Quốc Hội Mỹ đã thông qua dự luật chống tội phạm thù ghét nhắm vào người gốc Á. (nguồn: https://www.npr.org)

Các vị Dân Biểu tại Hạ Viện hôm Thứ Ba, 18 tháng 5 năm 2021, đã thông qua dự luật để giải quyết sự gia tăng tội phạm và bạo động thù ghét chống lại người Mỹ gốc Á trong thời gian đại dịch vi khuẩn corona, dọn đường cho dự luật đưa tới Tổng Thống Biden ký, theo Đài NPR tường thuật hôm Thứ Ba.





Dự Luật COVID–19 Hate Crimes Act được thông qua với tỉ số phiếu 364-62; tất cả 62 phiếu chống dự luật là từ Cộng Hòa. Thượng Viện đã chấp thuận dự luật này vào tháng trước.





Sự gia tăng các trường hợp bị nhiễm Covid-19, các trường hợp đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc, đã được liên kết với sự gia tăng các cuộc tấn công người Mỹ gốc Á. Các nhà Dân Chủ chỉ ra việc sử dụng thường xuyên của cựu Tổng Thống Donald Trump về các từ ngữ kỳ thị chủng tộc như “kung flu” để mô tả vi khuẩn corona như là mối liên kết với sự gia tăng trong tình cảm chống người gốc Á.





Dự luật, đã được đệ trình bởi Dân Biểu Grace Meng, Dân Chủ-New York, và Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono, Dân Chủ-Hawaii, hướng dẫn Bộ Tư Pháp chỉ định một viên chức chính để xúc tiến việc xem xét các tội phạm thù ghét liên quan tới Covid-19.





Dự luật cũng mở rộng các nỗ lực thực hiện việc báo cáo các tội phạm thù ghét có thể tiếp cận nhiều hơn ở cấp địa phương và tiểu bang, gồm việc cung cấp các nguồn báo cáo trên mạng có sẵn trong nhiều thứ tiếng.

Hệ Thống Đại Học UC Không Còn Yêu Cầu Sinh Viên Nạp Điểm SAT Và ACT Để Ghi Danh Nhập Học

Hệ thống Đại Học University of California (UC) sẽ không còn đòi hỏi điểm thi SAT và ACT để ghi danh nhập học sau khi đạt được sự thỏa thuận, theo một tuyên bố từ hệ thống Đại Học UC cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Bảy, 15 tháng 5 năm 2021.





Đại Học UC lần đầu tiên tuyên bố chính sách mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, đối với những sinh viên năm đầu vào mùa thu năm 2021, và trong tháng 5 năm 2020 hội đồng quản trị đã gia hạn chính sách này cho năm 2022 và 2023.





Tuy nhiên, hệ thống Đại Học UC nói rằng họ sẽ cho phép các trường chọn lựa các cuộc thi đối với việc ghi danh vào học năm đầu cho mùa thu năm 2021 và 2022.





Tuy nhiên, một chánh án đã phán quyết vào tháng 9 rằng các trường không thể xem xét điểm từ sinh viên là những người sẽ chọn để nạp chúng.





Chính sách “chọn lựa thi” tại hầu hết các trường của Đại Học UC tạo điều kiện cho các sinh viên không khuyết tật, đặc quyền có “cái nhìn thứ hai’ trong việc ghi danh, theo Brad Seligman, chánh án Tòa Thượng Thẩm Quận Alameda là người đã đưa ra lệnh sơ bộ trong vụ án của Kawika Smith kiện Hội Đồng Quản Trị của Đại Học UC.





“Đại Học tuân theo quyết định này, nhưng mạnh mẽ không đồng ý với phán quyết của tòa án và nạp đơn kháng án,” theo UC cho biết trong một tuyên bố.





Theo dàn xếp, đại học đồng ý không xem xét điểm thỉ trong việc ghi danh nhập học hay các quyết định học bổng cho mùa thu năm 2022.

Gia Đình Việt Nam 5 Người Bị Xe Tông Bỏ Chạy Khiến 1 Người Chết, 4 Người Bị Thương Tại St. Pete Beach, Florida; Cảnh Sát Truy Tìm Nghi Can



Gia Đình Việt Nam 5 người bị xe tông bỏ chạy khiến 1 người chết, 4 người bị thương tại St. Pete Beach, Florida. (nguồn: https://www.yahoo.com/news)



Một gia đình người Mỹ gốc Việt tại thành phố St. Pete Beach thuộc tiểu bang Florida, đã mất một người thân sau khi một chiếc xe lao vào họ vào tối Thứ Năm vừa qua, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021.



Một gia đình người Mỹ gốc Việt tại thành phố St. Pete Beach thuộc tiểu bang Florida, đã mất một người thân sau khi một chiếc xe lao vào họ vào tối Thứ Năm vừa qua, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021.

Lúc đó gia đình Việt Nam này đang đi bộ băng qua đường tại khúc đường có số nhà 4700 của Đại Lộ Gulf Boulevard khi một chiếc xe Nissan Juke màu đỏ tông vào họ và bỏ chạy.





Chiếc xe SUV, đi ra từ bãi đậu xe ở bãi biển công cộng, đã tông vào 5 người lúc 8 giờ 45 phút tối, giờ địa phương, theo cảnh sát Quận Pinellas cho biết.

Cảnh quay của máy quan sát cho thấy chiếc xe chạy chậm ngay sau khi đụng người trước khi tăng tốc chạy về hướng bắc.





“Chúng ta có quá nhiều việc đang xảy ra trong đất nước của chúng ta hiện nay, nhân đạo là điều mà chúng ta có trong lòng mình,” theo một nhân chứng là người đã thấy 2 nạn nhân nói với Đài FOX 13 News.





Trong vụ tông xe thì tất cả 5 người trong gia đình Việt Nam này đều bị thương.





- Hiep Huynh, 70 tuổi, bị thương nặng và đã qua đời tại một bệnh viện địa phương.

- Thuong Phan, 77 tuổi, và Hai Pho, 76 tuổi, cả hai đều bị thương nhẹ và cũng được chở vào bệnh viện.

- Tuy Vinh Huynh, 67 tuổi, và Anh Martin, 51 tuổi, đều bị thương nhẹ nên chỉ điều trị tại hiện trường.





Cảnh sát viết Twitter về chiếc xe của nghi can là “kiểu xe mới” với vành bằng hợp kim nhưng không có thông tin về tài xế hay những người ngồi trong xe đó.





Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin gì về tài xế lái xe gây tai nạn chết người này thì xin liên lạc với Hạ Sĩ Jon Dobson ở số điện thoại (727) 580-4505 hay liên lạc bằng email: jdobsonjr@pcsonet.com

Công Ty Trung Quốc Alibaba Đầu Tư 400 Triệu MK Vào Tập Đoàn Bán Lẻ Masan Lớn Nhất Việt Nam



Công Ty Alibaba Group Holding Ltd của Trung Quốc. (nguồn: https://www.wsj.com)

Công Ty Alibaba Group Holding Ltd của Trung Quốc đang dẫn đầu tài trợ 400 triệu đô la vào đơn vị bán lẻ của tập đoàn Masan Group Corp của Việt Nam, đánh dấu đầu tư lần đầu tiên của công ty này vào một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất Châu Á, theo bản tin Reuters tường thuật hôm 18 tháng 5 năm 2021.





Một tập đoàn bao gồm Alibaba và Baring Private Equity Asia, đang nắm lấy 5.5% cổ phần trong The CrownX, trong một thỏa thuận mà cũng sẽ củng cố Lazada, nền tảng thương mại điện tử Đông Nam Á của Alibaba, theo Masan cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.





The CrownX, công ty bán lẻ lớn nhất của Việt Nam, đã được thành lập qua sự trỗi dậy của các đơn vị bán lẻ của Vingroup và các các nông trại kỹ thuật cao với đơn vị thực phẩm và nước uống vào năm 2019.





Nó có định giá trước cuộc đầu tư là 6.9 tỉ đô la hay $93.50 một cổ phiếu, theo tuyên bố nói trên cho hay.





Công ty mẹ Masan sẽ giữ 80.2% công ty bán lẻ.





Như một phần của giao dịch, VinCommerce, với hơn 130 siêu thị và 2,900 tiệm nhỏ, sẽ là nhà bán lẻ tạp hóa ưa thích dựa vào nền tảng của Lazada tại Việt Nam và các cửa tiệm trên mặt đất của nó sẽ trở thành những điểm lấy hàng cho các đơn đặt mua hàng trên mạng.





Tiệm tạp hóa chiếm 50% thị trường bán lẻ tại Việt Nam và 25% chi tiêu của khách hàng nhưng việc mua bán trên mang thì vẫn còn nhỏ, theo Masan cho biết.

Pháp Vận Động Nghị Quyết Của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc Kêu Gọi Ngưng Bắn Giữa Do Thái và Dân Quân Palestine

UNITED NATIONS – Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Pháp đang tìm kiếm một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ kêu gọi ngưng bắn giữa Do Thái và dân quân Palestine là những người kiểm soát Gaza, theo bản tin của thông tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba, 18 tháng 5 năm 2021.





Zhang Jun, hiện là chủ tịch hội đồng, xác nhận rằng Đại Sứ Pháp tại LHQ Nicolas De Riviere đã thông tin cho hội đồng trong vòng tham vấn kín thứ ba hôm Thứ Ba về cuộc xung đột rằng một nghị quyết đã được chuẩn bị.





Hoa Kỳ đã phong tỏa tổ chức quyền lực nhất của LHQ, mà chịu trách nhiệm với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, từ việc đưa ra thông báo kêu gọi ngưng bạo động, nhất mạnh rằng nó không giúp gì cho các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột giữa Do Thái và Hamas.





Các nhà ngoại giao nói rằng 14 thành viên khác của hội đồng ủng hộ tuyên bố được đề xuất bởi Trung Quốc, Tunisia và Na Uy. Nhưng thông báo của Hội Đồng Bảo An và tuyên bố của chủ tịch đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả 15 thành viên. Nghị Quyết, có tính ràng buộc pháp lý, thì không cần. Họ yêu cầu ít nhất 9 lá phiếu “yes” và không có phủ quyết bởi một thành viên thường trực. Điều này sẽ đẩy Hoa Kỳ vào thế bỏ phiếu thuận, bỏ phiếu trắng, hay bỏ phủ quyết kêu gọi ngưng bắn.





Zhang nói rằng sự ủng hộ của Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden cho việc ngưng bắn là “phù hợp với những gì chúng ta đang đề xuất trong Hội Đồng Bảo An,” và TQ sẽ ủng hộ “tất cả nỗ lực tạo điều kiện cho sự ngừng bắ, tạo điều kiện cho việc chấm dứt khủng hoảng, và trở lại hòa bình tại Trung Đông.”

WHO: 745,000 Người Chết/Năm Vì Làm Việc Nhiều Giờ Bị Chứng Tai Biến và Bệnh Tim

Làm việc kéo dài nhiều giờ đưa tới nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp mà đã giết chết hàng trăm ngàn người mỗi năm, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết qua tường thuật của Đài NPR hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021.





Những người làm việc trên 55 giờ mỗi tuần đối diện 35% nguy cơ cao hơn về chứng tai biến mạch máu não và 17% nguy cơ cao hơn về chết từ bệnh tim, so với những người tuân theo tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về làm việc từ 35 tới 40 giờ một tuần, theo WHO cho biết trong một nghiên cứu được đăng hôm Thứ Hai trên tạp chí Environment International.





“Không có việc làm nào giá trị khi có nguy cơ bị tai biến hay bệnh tim,” theo Tổng Giám Đốc WHO là Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, kêu gọi các chính phủ, các cơ sở kinh doanh và công nhân phải tìm cách bảo vệ sức khỏe công nhân.





Nghiên cứu toàn cầu, mà WHO gọi là lần đầu tiên thuộc loại này, cho thấy rằng trong năm 2016, có 488 triệu người đã gặp nguy cơ của làm việc nhiều giờ.





Tổng cộng, hơn 745,000 người chết vào năm đó vì làm việc quá nhiều mà đưa tới bị tai biến và bệnh tim, theo WHO.





“Từ năm 2000 tới 2016, số tử vong từ bệnh tim vì làm việc nhiều giờ đã tăng 42% và từ tai biến tăng 19%, theo WHO cho biết vào lúc tổ chức này công bố nghiên cứu, mà đã thực hiện với Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO).





Nghiên cứu cho thấy người dân tại Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương gặp nguy cơ nhiều nhất. Người dân tại Châu Âu có ít nguy cơ nhất.





Tại Hoa Kỳ, chưa tới 5% dân số bị nguy cơ vì làm việc nhiều giờ, theo bản đồ mà WHO phổ biến với nghiên cứu cho thấy. Tỉ số này tương đương với Brazil và Canada – và thấp hơn nhiều so với Mexico và các quốc gia Trung và Nam Mỹ.

Ấn Độ: Bà Cụ 76 Tuổi Bị Dính Covid-19 Chết, Tỉnh Dậy Ngay Trước Khi Bị Thiêu

BARAMTI, India (NEXSTAR) – Một phụ nữ 76 tuổi tại Ấn Độ, người đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, tỉnh dậy giây lát trước khi bà bị thiêu, theo một bản tin của truyền thông địa phương tại Ấn Độ qua tường thuật của Đài Fox8 cho biết hôm Chủ Nhật, 16 tháng 5 năm 2021.





Theo báo India Today, người phụ nữ đã bị cách ly tại nhà khi sức khỏe của bà tồi tệ hơn vào ngày 10 tháng 5. Gia đình của bà đã chở bài tới một bệnh viện địa phương khi bà rơi vào bất tỉnh.





Gia đình, cho rằng bà đã chết, trở về nhà và chuẩn bị thiêu bà. Bà đã bắt đầu “khóc” và “mở mắt” giây lát trước khi gia đình dự định bắt đầu thiêu bà, theo Santosh Gaikwad, cảnh sát viên tại Baramati, cho biết.





Người phụ này hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.





Sau khi đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tuần, con số trường hợp mới bị Covid-19 tại Ấn Độ đã và đang ổn định, theo Bác Sĩ V.K. Paul, chuyên gia y tế của chính phủ cho biết.





Bộ Y Tế Ấn Độ hôm Chủ Nhật báo cáo 311,170 trường hợp được xác nhận trong 24 giờ qua, giảm từ 326,098 hôm Thứ Bảy. Bộ này cũng đã báo cáo 4,077 người mới chết, nâng tổng số tử vong lên 270,284 người.





Cảnh sát tại Ấn Độ đang tới các làng mạc ở phía bắc Ấn Độ để điều tra việc khám phá nhiều thhi thể được chôn trong các ngôi mộ bằng cát nông cạn hay bị tấp vào bờ Sông Hằng, khiến cho truyền thông xã hội suy đoán rằng họ là hài cốt của những nạn nhân Covid-19.





Cảnh sát sử dụng các xe jeeps và thuyền để thông báo lớn tiếng bằng loa yêu cầu người dân không nắm thi thể xuống các con song. “Chúng tôi ở đây để giúp các vị thực hiện các nghi lễ sau cùng,” theo cảnh sát loan báo.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kêu Gọi Do Thái và Palestine Ngưng Ngay Các Cuộc Tấn Công Qua Lại Kinh Hoàng

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm Chủ Nhật, 16 tháng 5 năm 2021, đã gọi vụ xung đột giữa Do Thái và dân quân Dải Gaza là “hoàn toàn kinh khủng” và thúc giục một cuộc ngưng bắn tức thì, khi sự bùng nổ tồi tệ nhất của cuộc chiến kéo dài nhiều năm trong bảy ngày và gây tổn thất nặng nề cho thường dân, theo CNBC tường thuật hôm Chủ Nhật.





“Vòng bạo động mới nhất này chỉ kéo dài các chu kỳ chết chóc, phá hủy và tuyệt vọng, và đẩy ra xa chân trời của bất cứ hy vọng nào về sự cộng tồn và hòa bình,” theo Ông Guterres cho biết trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.





“Chiến tranh phải chấm dứt. Nó phải ngưng ngay tức khắc. Các hỏa tiễn và súng cối ở một bên và các cuộc không kích và pháo kích ở một bên khác phải ngưng,” theo ông nói. “Tôi khẩn cần tất cả các bên lưu ý lời kêu gọi này.”





Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Chủ Nhật nói rằng sẽ không có chấm dứt tức thì đối với chiến dịch của Do Thái chống lại các nhóm dân quân.





Các cuộc không kích của Do Thái đã giết chết ít nhất 42 người Palestine, gồm 10 trẻ em, tại Gaza vào sáng Chủ Nhật, theo các viên chức y tế Gaza cho biết, nâng tổn số người chết tại Gaza lên ít nhất 188 người kể từ cuộc chiến bắt đầu hôm Thứ Hai. Tại Do Thái, 10 người đã bị giết chết trong các cuộc tấn công hỏa tiễn bởi Hamas và các nhóm dân quân khác.

Phi Thuyền Không Người Lái Của Trung Quốc Đã Đáp Thành Công Trên Hỏa Tinh

Trung Quốc đã cho đáp thành công phi thuyền trên Hỏa Tinh, theo tuyền thông nhà nước TQ tuyên bố vào sáng Thứ Bảy, 15 tháng 5 năm 2021, qua tường thuật của BBC Tiếng Anh.





Chiếc phi thuyền không người lái Zhurong (Chúc Dung) 6 bánh nhắm tới Utopia Planitia, một vùng đất rộng lớn tại bắc bán cầu của hành tinh này.





Chiếc xe đã sử dụng vỏ bảo vệ, dù và bệ phóng hỏa tiễn để hạ xuống.





Cuộc chạm đất thành công là một sự thành đạt đáng chú ý, do tính chất khó khăn của nhiệm vụ.





Chỉ có người Mỹ mới thực sự làm chủ trong việc đáp xuống Hỏa Tinh cho đến nay. Tất cả những quốc gia khác đã cố gắng và đã bị tai nạn hay mất liên lạc ngay sau khi tới bề mặt của Hỏa Tinh.





Thomas Zurbuchen, lãnh đạo khoa học tại cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA), đã nhanh chóng chúc mừng.





“Cùng với cộng đồng khoa học toàn cầu, tôi kỳ vọng những đóng góp quan trọng mà sứ mệnh này sẽ thực hiện cho sự hiểu biểu của con người đối với Hành Tinh Đỏ này,” theo ông nói.





Cơ quan không gian Nga, Roscosmos, nói rằng sự thành công này đã cung cố tốt cho sự hợp tác trong tương lai với Trung Quốc.

Do Thái Bắn Sập Tòa Nhà Có Văn Phòng Hãng Thông Tấn Mỹ AP Tại Gaza; Biden Nêu Quan Ngại Về An Toàn, An Ninh Cho Các Phóng Viên

JERUSALEM – Cuộc không kích của Do Thái hôm Thứ Bảy, 15 tháng 5 năm 2021, đã phá hủy tòa nhà nhiều tầng là nơi đặt văn phòng của Hãng Thông Tấn Mỹ Associated Press (AP) tại Dãi Gaza, bất kể nhiều cú gọi khẩn cấp từ cơ quan tin tức này cho quân đội để ngăn chận cuộc tấn công sắp xảy ra, theo AP tường thuật hôm Thứ Bảy. AP gọi cuộc không kích là “sốc và kinh hoàng.”





12 nhân viên của AP và những người làm tự do đang làm việc và nghỉ trong văn phòng vào trưa xế Thứ Bảy khi quân đội Do Thái gọi điện thoại cảnh báo, cho những người ở trong tòa nhà một giờ đồng hồ để di tản. Mọi người đã có thể đi ra ngoài, lấy một ít đồ tư trang, trước khi 3 phi đạn hạng nặng bắn vào tòa nhà 12 tầng, tòa nhà bị sập chìm trong đám mây bụi bao phủ.





Dù không ai bị thương, cuộc không kích đã phá hủy văn phòng mà giống như căn nhà thứ hai đối với các phóng viên AP và đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ khô cứng giữa quân đội Do Thái và truyền thông quốc tế. Các nhóm tự do báo chí đã lên án vụ tấn công. Họ cáo buộc quân đội, vốn cho rằng tòa nhà là nơi ở của tình báo quân đội Hamas, về việc cố gắng kiểm duyệt tin tức về cuộc tấn công không ngưng của Do Thái chống lại dân quân Hamas.





Trải qua 15 năm, văn phòng trên tầng cao nhất và sân thượng của AP là nơi đưa tin các xung đột của Do Thái với các nhà lãnh đạo Hamas tại Gaza, gồm các cuộc chiến năm 2009, 2012, và 2014.





Chiều tối Thứ Bảy, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng tòa nhà bị sử dụng bởi tình báo quân đội Hamas.





Vào sáng sớm Chủ Nhật, giờ địa phương, Hamas đã bắn một loạt hỏa tiễn vào thành phố Tel Aviv, nói rằng đó là sự trả thù đối với việc san bằng tòa nhà.

Tổng Thống Joe Biden đã nói chuyện với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu về bạo động xoắn ốc.





“Ông ấy đã nêu quan ngại về sự an toàn và an ninh của các phóng viên và tăng cường sự cần thiết để bảo đảm họ được bảo vệ,” theo Bạch Ốc cho hay.

Họa Sĩ Bé Ký Đã Qua Đời Tại Quận Cam Hưởng Thọ 83 Tuổi



Họa Sĩ Bé Ký. (nguồn: https://hoasivietnam.wordpress.com)







GARDEN GROVE (VB) – Nữ họa sĩ người Mỹ gốc Việt Bé Ký, chuyên vẽ hoạt họa, ký họa, đã có nhiều họa phẩm được triển lãm từ năm 1957 ở trong nước và tiếp tục phát triển sự nghiệp tại hải ngoại sau năm 1989, đã qua đời tại tư gia ở thành phố Westminster, Quận Cam vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2021, theo bản tin của nhật báo Người Việt cho biết hôm 13 tháng 5.





Trong Bách Khoa Từ Điển Mở Tiếng Việt cho biết về tiểu sử của nữ họa sĩ Bé Ký như sau.





Bé Ký (sinh năm 1938) tên thật là Nguyễn Thị Bé là một họa sĩ Việt Nam quê ở Hải Dương. Bà mồ côi cha mẹ từ năm lên tám. Ngón vẽ của bà phần lớn là tự học nhưng bà cũng được các họa sĩ Trần Đắc, Trần Văn Thọ và Văn Đen chỉ dẫn thêm.[1]





Vào Nam sau khi đất nước chia đôi, bà được chú ý đến sau buổi triển lãm tranh đầu tiên năm 1957 ở hội Pháp văn Đồng minh (Alliance française) do René de Berval bảo trợ. Tranh bà sau được trưng bày ở Hội Việt Mỹ và Trung tâm Pháp. Cho đến năm 1975 bà đã đi triển lãm ở Paris và Đông Kinh.





Sau năm 1975 vì không thích ứng được với lối mỹ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa (Socialist realism), sinh hoạt của bà bị hạn chế. Vượt biên không thành, gia đình bà càng gặp nhiều khó khăn.[2]





Năm 1989, bà cùng chồng là họa sĩ Hồ Thành Đức được xuất cảnh sang Mỹ. Từ đó đến nay tranh Bé Ký đã được trưng bày ở nhiều phòng tranh (gallery) và bảo tàng mỹ thuật tại Mỹ kể cả Viện Smithsonian. Tranh Bé Ký thuộc trường phái sketchings tức phác họa bằng bút lông trên giấy và lụa. Thời kỳ sau năm 1989 tranh Bé Ký thu nạp thêm dạng sơn mài.





Nhà văn nhà báo Phan Tấn Hải trong bài giới thiệu tác phẩm "My Beloved Vietnam - Quê Hương Mến Yêu" của họa sĩ Bé Ký được đăng trên Việt Báo Online vào ngày 24 tháng 10 năm 2002, đã có nhận định rất tinh tế về tranh của họa sĩ Bé Ký như sau.





“Đặc biệt, nét vẽ của họa sĩ Bé Ký đơn sơ, thơ mộng, rất mực Đông Phương, trông như những gì chúng ta tưởng chỉ còn có thể gặp trong các trang sách cổ. Đây là điều rất lạ, bởi vì hầu hết các họa sĩ Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua đều "vẽ rất Tây" vì chịu ảnh hưởng hội họa Tây Phương, kể cả nét vẽ của họa sĩ Hồ Thành Đức, chồng Bé Ký. Nhưng chỉ có vài người, thật ít người, trong đó có Bé Ký, là có nét vẽ rất Đông Phương và tự mình tìm lối đi riêng.”