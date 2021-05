Thời Sự Trong Tuần

Chùa Higashi Honganji Buddhist Temple (Đông Bổn Nguyện Tự) tại thành phố Los Angeles cử hành Lễ Tưởng Niệm Phật Giáo Toàn Quốc hôm Thứ Ba, 4 tháng 5 năm 2021 tại Los Angeles, California. Ngày này đánh dấu đúng 7 tuần, hay 49 ngày, kể từ vụ nổ súng giết chết 8 người, gồm 6 phụ nữ gốc Á, tại Atlanta. Trong nhiều truyền thống Phật Giáo, 49 ngày sau khi chết đánh dấu sự chuyển biến quan trọng đối với tang quyến. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch vi khuẩn corona ở Mỹ trong tuần qua đã ngày càng khả quan trong lúc số người lớn ở Mỹ được chích ngừa cũng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chính phủ Biden đã đưa ra mục tiêu mới để từ nay tới ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 ít nhất 70% người lớn sẽ chích ngừa 1 liều. Nhưng nhiều nơi khác trên thế giới tình hình đại dịch vẫn còn bất ổn nghiêm ttrong đó có Ấn Độ, Brazil.

Biden: Ít Nhất 70% Người Lớn Ở Mỹ Sẽ Chích Ngừa 1 Liều Tới Lễ Độc Lập

Tổng Thống Biden hôm Thứ Ba, 4 tháng 5 năm 2021, đã đặt ra mục tiêu mới để chích ít nhất một liều của thuốc chích ngừa Covid-19 cho 70% người lớn ở Mỹ từ nay tới ngày Lễ Độc Lập (ngày 4 tháng 7), theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Ba.





Chính phủ cũng nhắm mục đích có 160 triệu người lớn được chích ngừa đầy đủ vào lúc đó, là sự thúc đẩy để cải thiện mức miễn nhiễm trên toàn quốc tới điểm nơi mà vi khuẩn corona có rất ít cơ hội để lây lan và để có nhiều hạn chế y tế công cộng hơn có thể được gỡ bỏ, theo các viên chức chính phủ nói với các phóng viên.





Tính tới Thứ Hai, 3 tháng 4 năm 2021, hơn 246 triệu liều thuốc chích ngừa đã được chích trên toàn Hoa Kỳ. Hơn 56% người lớn đã nhận ít nhất một liều, trong khi 40% người lớn đã chích ngừa đầy đủ, theo Cơ Quan CDC cho biết.





Mục tiêu của ngày Lễ Độc Lập có nghĩa là khoảng 100 triệu mũi chích trong vòng 60 ngày tới – là chậm từ tốc độc chích ngừa lúc trước, và là sự thừa nhận rằng những người muốn chích ngừa nhất đã chích xong, theo các viên chức chính phủ cho hay.

FDA Sắp Cho Phép Trẻ Em Từ 12 Tới 15 Tuổi Được Chích Ngừa Covid-19 Với Thuốc Chích Ngừa Của Hãng Pfizer

Cơ Quan FDA Hoa Kỳ đã sẵn sàng để trao thẩm quyền sử dụng thuốc chích ngừa vi khuẩn corona của hãng Pfizer/BioNTech để chích cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi vào đầu tuần tới, theo một viên chức chính phủ liên bang nói với CNN qua tường thuật của Đài này hôm Thứ Hai, 3 tháng 5 năm 2021.





Pfizer đã nạp đơn xin trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp đối với thuốc chích ngừa vi khuẩn corona cho vị thành niên và trẻ em từ 12 tới 15 tuổi. FDA sẽ phải sửa đổi việc trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp cho thuốc chích ngừa, nhưng tiến trình được đi thẳng, theo viên chức, là người không có thẩm quyền công khai tiến trình này và yêu cầu dấu tên.





FDA đang xem xét tài liệu được nạp bởi Pfizer để hậu thuẫn cho việc sử dụng mở rộng. Pfizer nói vào cuối tháng 3 rằng thử nghiệm lâm sàng gồm 2,260 trẻ em từ 12 tới 15 tuổi đã cho thấy hiệu quả của thuốc là 100% và nó được dung nạp tốt. Thuốc chích ngừa được trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ gần đây cho người từ 16 tuổi trở lên.





Trước khi đưa ra thẩm quyền sử dụng khẩn cấp cho 3 thuốc chích ngừa vi khuẩn corona, FDA đã tổ chức các cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn Thuốc Chích Ngừa và Các Sản Phẩm Sinh Học Liên Quan để xem xét tài liệu và bỏ phiếu có nên đề nghị thẩm quyền sử dụng khẩn cấp hay không. Điều đó sẽ không xảy ra trong việc mở rộng thẩm quyền sử dụng khẩn cấp với trẻ em từ 12 tới 15 tuổi, theo FDA nói với CNN.

Chương Trình Hỗ Trợ Tang Lễ COVID-19 Của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang Hoa Kỳ - FEMA





Để giúp cho các gia đình không đủ điều kiện tài chánh lo tang lễ cho thân nhân đã quá vãng vì bị lây nhiễm Covid-19, Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang Hoa Kỳ gọi tắt là FEMA đã có chương trình hỗ trợ tang lễ Covid-19, theo trang mạng bằng tiếng Việt của FEMA https://www.fema.gov/vi/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance cho biết.

Sau đây là một số thông tin Việt Báo lấy từ trang mạng nói trên. Nhưng trước hết, xin đăng nguyên văn lời cảnh báo của Cơ Quan FEMA để tránh sự lừa gạt.





“Cảnh báo Lừa đảo: Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về việc những kẻ lừa đảo liên lạc với mọi người và đề nghị giúp họ đăng ký nhận tiền hỗ trợ tang lễ. FEMA không hề gửi thông báo nào như vậy và chúng tôi không liên lạc với mọi người trước khi họ đăng ký nhận hỗ trợ.”

Thông tin của trang mạng FEMA cũng cho biết thêm các thông tin như sau:





Theo Đạo luật Hỗ trợ Ứng phó và Cứu trợ Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Cứu Người Dân Mỹ năm 2021, FEMA sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 xuất hiện sau ngày 20 Tháng Một, 2020.





Cách làm đơn đăng ký:





Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bắt đầu nhận đơn vào 12 Tháng Tư, 2021

844-684-6333 | TTY: 800-462-7585





Giờ Hoạt động:

Thứ Hai - Thứ Sáu

9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern (Miền Đông)





Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.





Những ai Đủ Điều kiện?





Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau:



- Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of Columbia.





- Giấy chứng tử phải cho thấy ca tử vong có nguyên do từ COVID-19.





- Đương đơn phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ sau ngày 20 Tháng Một, 2020.





- Không có yêu cầu rằng người chết phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.





Nếu quý vị có chi phí tang lễ do COVID-19, chúng tôi khuyến khích quý vị giữ và thu thập tài liệu. Các kiểu thông tin cần bao gồm:





- Một giấy chứng tử chính thức nêu nguyên nhân cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp là do COVID-19 và cho thấy rằng cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of Columbia.





- Các tài liệu về chi phí tang lễ (giấy biên nhận, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) bao gồm tên đương đơn, tên người chết, số tiền chi phí tang lễ, và các ngày phát sinh chi phí tang lễ.





- Bằng chứng nhận được ngân quỹ từ các nguồn khác cụ thể để dùng cho chi phí tang lễ. Chúng tôi không thể cung cấp trùng lặp các quyền lợi đã nhận được từ bảo hiểm mai táng và tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tình nguyện, cơ quan chính quyền, hoặc các nguồn khác.





Ngân quỹ được Nhận Như thế nào





Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua thư, hoặc ngân quỹ gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tùy vào lựa chọn nào quý vị chọn khi đăng ký nhận hỗ trợ.

Các Vụ Tấn Công Người Gốc Á Tiếp Tục Xảy Ra Ở Nhiều Tiểu Bang Mỹ

Cảnh sát New York hôm Thứ Ba 4/5/2021 nói vẫn chưa bắt được nghi can đã tấn công một người đàn ông gốc Á 22 tuổi lúc 1:30 giờ chiều hôm 18/4/2021 tại trạm xe điện ngầm Queens Plaza. Cảnh sát nói người đàn ông xông tới tấn công một cách vô cớ, và băng hình cho cảnh sát nói rằng đây là tội thù ghét.





Nạn nhân đã bị thương sau khi bị hung thủ đấm đá liên tục rồi bỏ chạy. Cảnh sát New York xin người dân có thông tin hãy báo cho cảnh sát. Hiện thời vẫn chưa xác định được nghi can là ai, dù có băng hình.





Cảnh sát đã bắt 1 người đàn ông 54 tuổi ở San Francisco vì tình nghi dùng dao đâm 2 phụ nữ gốc Á chiều Thứ Ba 4/5/2021 tại khu vực Mid-Market của San Francisco. Cảnh sát chạy tới khu vực này trước 5 p.m. và thấy 2 phụ nữ bị thương, giúp đưa 2 phụ nữ vào bệnh viện.





Nhân chứng kể với đài KPIX-TV rằng 1 phụ nữ có vẻ cao niên, phụ nữ kia khoảng tuổi 30s. Kể rằng hung thủ cầm dao đi bộ xuống đường Market Street, vô cớ đâm 2 phụ nữ gốc Á này rồi bỏ chạy. Cảnh sát nói vài giờ sau đó đã bắt được nghi can, hung thủ là cư dân 54 tuổi ở San Francisco.





Tiểu bang Maryland cũng bất an. Một người đàn ông tên là Daryl Doles, 50 tuổi, cư dân thị trấn West Baltimore đã bị bắt và truy tố sau khi dùng 1 cục gạch bê-tông tấn công 2 phụ nữ gốc Á tại 1 tiệm tạp hóa hôm Chủ Nhật 2/5/2021. Vụ này được ghi lại trong băng hình giám sát.





Hôm 2/5/2021, vào lúc gần 11 giờ đêm, nhân viên tiệm tạp hóa Wonderland Liquor Store ở đoạn phố 2000 trên đường Pennsylvania Avenue chuẩn bị đóng cửa. Lúc đó, nghi can xông vào tiệm, dùng cục gạch bê-tông tấn công 2 nữ nhân viên gốc Á.





Băng hình cho thấy hung thủ cao lớn, mặc áo đỏ, cầm gạch nện liên tục vào 2 phụ nữ gốc Á. Hai phụ nữ này đẩy hung thủ ra ngoài cửa. Cuộc chiến kéo dài khoảng 2 phút rưỡi. Tấn công trong tiệm, ra tới ngoài còn nện gạch vào 2 phụ nữ ngoài hè phố.





Nghi can sau đó bỏ chạy. Cảnh sát nói thời gian ngắn sau đã bắt được hung thủ, và đã làm hồ sơ truy tố nghi can. John Yun viết trên trang gây quỹ rằng 2 phụ nữ tìm cách kháng cự, nhưng không đủ sức. Yun nói 2 phụ nữ là gốc Đại Hàn, là mẹ và dì của John Yun.





John Yun viết rằng bà dì bị thương với 25 vết khâu thương tích trên đầu và mắt bầm đen. Nhưng kết quả y khoa scan CT đều tốt và đã rời bệnh viện.

Yun cho biết gia đình anh ở thị trấn này cả 20 năm rồi. Yun mở ra trang GoFundMe để gây quỹ giúp y phí cho mẹ và dì.









Băng video giám sát dài 2:40 phút đã lên YouTube:

Dân Biểu Tiểu Bang Georgia Bee Nguyễn Ra Tranh Cử Chức Bộ Trưởng Hành Chánh Tiểu Bang



Dân Biểu Tiểu Bang Bee Nguyen trong chiến dịch Get Out the Vote 2020 của PIVOT. Bối cảnh bức tường cho thấy DB Nguyen hoạt động cho dân nghèo, với tấm tranh nổi tiếng của Picasso nơi góc cho biết cô là vị dân cử biết lắng nghe lòng dân.

QUẬN CAM (VB-4/5/2021) --- Các bạn ở tiểu bang Georgia chú ý: Cộng Hòa đang rủ nhau tấn công một phụ nữ gốc Việt. Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen hôm Thứ Ba 4/5/2021 loan báo rằng cô ra ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia trong năm 2022 để đối phó các nỗ lực của Cộng Hòa Georgia siết quyền bầu phiếu của cử tri.Bee Nguyen vào Hạ Viện Georgia từ khi thắng cuộc bầu cử đặc biệt 2017 để kế nhiệm Stacey Abrams trong một địa hạt bao gồm các phần của quận DeKalb County ở phía đông của quận Fulton County và một phần trong thành phố Atlanta. Nguyen, 39 tuổi, cũng là Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ tiểu bang này.





Đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) đã bị cánh hữu bao vây, chỉ trích, nói rằng B.R. không làm đủ để phù phép phiếu bầu Biden cho thành phiếu bầu cho Trump, trong khi Biden thắng 16 phiếu cử tri đoàn của Georgia. Bee Nguyen có hướng hoạt động khác: sẽ bảo vệ chiến thắng bầu cử ở Georgia của Dân Chủ.





Trong bản văn công bố tranh cử, Bee Nguyen nêu bật việc làm của cô khi chỉ ra những bịa đặt của Cộng Hòa về cái gọi là "gian lận bầu cử" ở Georgia, nói rằng chính cô đã chất vấn Matt Braynard (ban vận động của Trump) trong buổi điều trần quốc hội Georgia tháng 12/2020, chỉ ra các sai trật trong tố giác của Braynard. Nguyen cũng nêu bật lập trường chống đối luật bầu cử mới của Georgia.





Đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger nói ông sẽ ra tái tranh cử, bất kể bị Trump và đàn em tấn công và chuyển ủng hộ sang đối thủ của ông trong sơ bộ là Dân Biểu Jody Hice. Trong sơ bộ Cộng Hòa cũng có David Belle Isle (Thị trưởng Alpharetta) và T.J. Hudson (cựu chánh án quận Treutlen County).





Cũng nên nhắc rằng, trong khi ứng cử Dân biểu tiểu bang 2017, cô Bee Nguyen tự giới thiệu khi tranh cử rằng ba cô làm lao động trong một bệnh viện tâm thần với lương tối thiểu 3.35 USD/giờ trong năm 1981. Mẹ cô chăm sóc 5 đứa con gái, dẫn các con đi nhà thờ mỗi Chủ nhật.





Gia đình cô gợi cảm hứng cho cô lập một hội bất vụ lợi để giáo dục và thăng tiến các nữ sinh nghèo tại trường học.





-- Cô giỏi cả tiếng Anh, tiếng Việt.

-- Lấy văn bằng Cao Học (Thạc sĩ) Văn Chương Anh khi cô mới 23 tuổi.

-- Năm 2012, cô tốt nghiệp Cao Học Tài Chánh và Quản Trị.

-- Năm 2014, cô quyết định lái xe ít đi, và chủ yếu đi xe đạp.

-- Cô Bee Nguyễn từng là Chánh Văn Phòng cho Dân biểu Sam Park, thời gian đó cô không lái xe, chủ yếu đi xe điện và xe buýt, và đi xe đạp.

-- Cô cam kết, nếu đắc cử Dân biểu (và đã đắc cử sau đó), cô sẽ đi xe đạp tới văn phòng trong Hạ Viện tiểu bang Georgia.

Độc giả có thể xem video vừa lên YouTube sáng nay, cô loan báo ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia:

Ai Là Kẻ Thứ Ba Trong Cuộc Chia Tay Của Vợ Chồng Bill-Melinda Gates?



Bill Gates và vợ Melinda Gates đã tuyên bố ly dị sau 27 năm kết hôn. (nguồn: https://www.foxbusiness.com)

Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ thì dễ có bóng dáng của “kẻ thứ ba” đứng đằng sau, mà trong trường hợp cặp vợ chồng Bill và Melinda Gates đổ vỡ được biết trong mấy ngày qua cũng không ngoại lệ. Vậy “kẻ thứ ba” này là ai?





Bài báo của Fox Business hôm Thứ Ba, 4 tháng 5 năm 2021, đã cho chúng ta biết về “kẻ thứ ba” này như sau.





Cuộc hôn nhân của Bill Gates với người vợ bị lạnh nhạt Melinda Gates chắc chắn có nhiều uẩn khúc trên đoạn đường đi tới ly dị kéo dài sau 27 năm của họ.





Sự thật, trong mối quan hệ của vợ chồng Gates, nhà lãnh đạo ngành kỹ thuật được phép của người vợ để có thời gian với cô bạn gái cũ nhờ sự sắp xếp đã được dựng lên mà Bill đã có với Melinda French trước khi cặp đôi cũ-mới trao đổi lễ cưới tại Hawaii vào năm 1994.





Sự cân nhắc thương lượng cho biết rằng ông và doanh nhân phần mền và nhà đầu tư liều lĩnh Ann Winblad có thể đi nghỉ cuối tuần hàng năm với nhau để trao đổi đầu óc của nhau và đắm mình trong thời gian xưa mà họ đã chia xẻ trong khi sáng tạo các bộ nhớ mới của chính họ, theo tạp chí Time vào năm 1997 viết về đồng sáng lập Microsoft.





Gates nói lúc đó rằng ông đã thực sự tìm kiếm sự chấp thuận từ Winblad trước khi ông đã lao vào và cầu hôn Melinda.





“Khi tôi nghĩ về việc kết hôn Melinda, tôi đã gọi Ann và xin sự chấp thuận của nàng,” theo ông nói về người phụ nữ mà ông yêu mến với tình yêu chung của họ về tất cả mọi thứ thuộc khoa học, nói thêm rằng Windlad, người ông thường chơi “đánh mini golf trong lúc thảo luận về sinh vật học” đã giúp Melinda một đánh giá thuận lợi.





“Tôi nói cô ấy là một người tính toán giỏi cho anh bởi vì cô ấy đã có khả năng chịu đừng thông minh,” theo Winblad – người đã hẹn hò với Gates từ năm 1984 cho đến khi họ chia tay vào năm 1987 – đã nhớ lại một mảnh đời.





Theo hồ sơ Linkedln của cô ấy, Winblad đã một chiếc áo khoác ấn tượng và đã giữ nhiều chức vụ trong Thung Lũng Hoa Vàng, gồm Giám Đốc tại các công ty như Central Point Software, Hyperion, Net Perceptions, Intrinsa, Liquid Audio, The Knot, Marketwire, Krillion, Inc., Star Analytics, SVForum, Karmasphere, Voltage Security, MuleSoft, Sonatype, Ace Metrix và chức vụ hiện tại của cô gần 32 năm tại Hummer Winblad Venture Partners.





Gates đã làm thế giới ngạc nhiên vào Thứ Hai khi tuyên bố rằng ông và Melinda ly dị sau gần 30 năm sống chung.





Cặp này nói rằng lý do chia tay dựa trên sự kiện rằng “chúng tôi không còn tin là chúng tôi có thể cùng nhau phát triển như một cặp trong giai đoạn kế tiếp của cuộc đời chúng tôi.”





27 năm hôn nhân của họ có 3 người con: Jennifer, Rory và Phoebe. Và họ đã lập





Tổ Chức Từ Thiện nổi tiếng Bill and Melinda Gates Foundation vào năm 2000.





Hiện nay cặp này đang chia xẻ trị giá tài sản ròng hơn 130 tỉ đô la.

Cựu Cảnh Sát Minneapolis Derek Chauvin Bị Bồi Thẩm Đoàn Kết Án Giết Chết George Floyd Đã Chống Án

Cựu cảnh sát thành phố Minneapolis Derek Chauvin đã lập hồ sơ kháng cáo cho một vụ xử mới hôm Thứ Ba, 4 tháng 5 năm 2021, sau khi ông đã bị kết án vào tháng trước về việc giết chết George Floyd, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Ba.





Luật sư của Chauvin, Eric Nelson, cho rằng việc công khai trước vụ xử án đã ảnh hưởng tới quyền được xử công bằng của Chauvin.





Động cơ cáo buộc rằng tòa án đã lạm dụng quyền quyết định của mình bằng cách bác bỏ các yêu cầu thay đổi địa điểm và một phiên xử mới.





Bởi vì tòa án đã thất bại trong việc cô lập các bồi thẩm hay “khuyên họ tránh tất cả truyền thông,” theo hồ sơ của Nelson, họ không chỉ bị lệ thuộc vào tính công chúng thuộc thành kiến mà cũng đối với “sự hăm dọc bồi thẩm đoán hay khả năng sợ hãi bị trả thù.”





Động cơ kháng cáo cáo buộc 8 lạm dụng quyền quyết định bởi tòa án.

Chính Phủ Biden Nâng Số Người Tị Nạn Sẽ Nhận Vào Mỹ Lên Tới 62,500 Người Cao Hơn Nhiều So Với Chính Phủ Trump

Tổng Thống Biden hôm Thứ Hai, 3 tháng 5 năm 2021, tuyên bố rằng chính phủ của ông đang nâng tổng số người tị nạn được nhận vào Mỹ trong năm nay là 62,500, cao hơn nhiều giới hạn 15,000 được thiết lập bởi chính phủ Trump, nhưng thấp hơn lời hứa lúc đầu vận động, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Hai.





“Thật là quan trọng để thực hiện hành động này hôm nay để xóa bỏ bất cứ nghi ngờ kéo dài nào trong tâm thức của những người tị nạn trên khắp thế giới là những người đã đau khổ quá nhiều, và những người đang nóng lòng chờ đợi cuộc sống mới của họ bắt đầu,” theo tổng thống cho biết trong một tuyên bố.





Biden cho biết hạn chế trước đây là “không phản ảnh các giá trị của nước Mỹ như một quốc gia,” và Hoa Kỳ có “cam kết bảo vệ người dễ bị tổn thương nhất.”





Nhưng trong tháng 4, chính phủ Biden đã lúng túng về một tuyên bố chung quanh việc hạn chế -- lúc đầu nói sẽ giữ mức trần thấp của cựu Tổng Thống Donald Trump nhưng rồi sau đó, vì bị chỉ trích từ các nhà Dân Chủ, nói rằng sẽ thực hiện theo cam kết lúc vận động cho phép thêm người tị nạn vào đất nước này trong năm tài khóa này.





Biden đã thừa nhận trong tuyên bố hôm Thứ Hai rằng mức 62,500 sẽ không được đáp ứng đúng trong thực tế, cho rằng việc làm của người tiền nhiệm của mình vì đã thiết lập chính phủ quá chậm trong việc đáp ứng mục tiêu.





Biden hứa nhắm tới mục tiêu vận động của ông về 125,000 người tị nạn được nhận vào Mỹ trong năm tới, mà bắt đầu vào tháng 10.





Theo sự phân bố hiện nay, Hoa Kỳ sẽ có thể chấp nhận cao nhất 22,000 người tị nạn từ Phi Châu. Thêm hàng ngàn người khác được dự kiến từ Đông Nam Á, Châu Mỹ La Tinh và Vùng Caribbean, Châu Âu, Trung Á, và những nơi khác.

Dân Biểu Cộng Hòa Oregon Mike Nearman Bị Truy Tố Nhiều Tội Vì Mở Cửa Tòa Nhà QH Tiểu Bang Cho Những Người Biểu Tình Cực Hữu Vào

Dân Biểu Tiểu Bang Oregon Mike Nearman, đảng viên Cộng Hòa tại Quận Polk là người đã cho phép những người biểu tình cực hữu xâm nhập vào Tòa Nhà Quốc Hội trong tháng 12, hiện đối diện các truy tố trọng tội, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy, 1 tháng 5 năm 2021.





Theo hồ sơ tòa án, Nearman đã bị truy tố với tội hành vi sai trái chính thức cấp một, tội tiểu hình loại A, và tội xâm phạm hình sự cấp hai, tội tiểu hình loại C.





Quyết định truy tố Nearman theo sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng bởi cảnh sát tiểu bang mà đã bắt đầu vào ngày 21 tháng 12. Khi các nhà lập pháp họp trong phiên họp lập pháp đặc biệt để cứu trợ Covid-19 ngày đó, cảnh máy quay giám sát cho thấy Nearman thoát ra khỏi tòa nhà Quốc Hội bị khóa trong đám đông người biểu tình là những người lúc đó cố vào tòa pháp đình. Trong khi làm điều đó, ông ấy có vẻ cố ý để cửa cho các nhóm cực hữu đang yêu cầu chấm dứt các hạn chế đang diễn ra liên quan tới Covid-19.





Ngay sau cuộc xâm nhập đó, những người biểu tình đã xô xác với lính tiểu bang và cảnh sát Salem. Một người đàn ông bị cáo buộc xịt chùy gấu vào các cảnh sát để cho phép đám đông có đường đi vào sâu trong tòa nhà. Nhiều người đã bị bắt trước khi Tòa Nhà Quốc Hội được dọn dẹp, và nhiều người trong đám đông đi đập phá các cửa kiếng và hành hung các phóng viên bên ngoài tòa nhà. Trong khi đó, Nearman bất ngờ đi bộ quanh tòa nhà và đi vào một hướng đối ngược.

Đức Giáo Hoàng Ra Lệnh Các Giám Mục, Hồng Y Bị Nghi Ngờ Phạm Tội Tham Nhũng Sẽ Bị Xét Xử Tại Tòa Án Thế Tục Không Ưu Đãi Nữa

Đức Giáo Hoàng Francis đang tiến thêm các bước nữa để trấn áp tham nhũng tại Vatican bằng cách ra lệnh rằng tất cả các giám mục và hồng y sẽ bị xét xử nếu họ bị nghi có hành vi phạm tội, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy, 1 tháng 5 năm 2021.

Điều này là đánh dấu lần thứ hai trong 2 ngày mà đức Giáo Hoàng đã làm việc để buộc các viên chức hàng đầu của giáo hội chịu trách nhiệm cho các hành động của họ.





Theo luật được phổ biến hôm Thứ Sáu, các quan chức cao cấp Vatican là những người làm việc trong Tòa Thánh sẽ bị xét xử bởi tòa án thế tục nơi cũng xét xử các vụ án trọng tội. Họ sẽ không còn được hưởng sự đối xử tư pháp đặc biệt bởi cơ quan gồm các thành viên tu sĩ cao cấp được biết như là tòa phá án.





Luật này đến sau 8 năm kêu gọi cải tổ Vatican của đức Giáo Hoàng. Chỉ 3 ngày sau khi ngài được bầu trong năm 2013, đức Giáo Hoàng Francis đã nói rõ quan điểm của ngài về điều mà Giáo Hội Công Giáo nên là: “Ồ, tôi yêu một giáo hội nghèo … vì người nghèo.”

Ấn Độ Thê Thảm Với 400,000 Người Bị Nhiễm Covid-19/Ngày; 101.1 Triệu Người Mỹ Đã Chích Ngừa Covid-19 Đầy Đủ

Kế hoạch của chính phủ của Tổng Thống Joe Biden hạn chế đi lại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ bắt đầu vào Thứ Ba vì sự gia tăng các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 tại đất nước 1.4 tỉ người, theo Báo USA Today tường thuật hôm Thứ Bảy, 1 tháng 5 năm 2021.





Ấn Độ đạt kỷ lục khác toàn cầu về số người mới bị truyền nhiễm dịch bệnh hàng ngày hôm Thứ Bảy, với hơn 400,000 trường hợp mới và 3,500 người chết, theo số liệu chính thức mà các chuyên gia nghi ngờ là thấp. Chưa tới 2% dân số toàn quốc Ấn Độ được chích ngừa đầy đủ, với chỉ 150 triệu liều được chích.





Với oxy không đủ cung cấp cho các cơ sở y tế, nhiều bệnh nhân đang thở khó khăn, và gia đình của họ -- quá đau khổ và tuyệt vọng – đang chạy điên cuồng để tự kiếm lấy oxy. Tuần này, Hoa Kỳ đã gửi các nhu cầu tới Ấn Độ, gồm dụng cụ thử nhanh, khẩu trang N95 và bình oxy.





Hôm Thứ Bảy, 12 người, gồm một bác sĩ, được báo cáo đã chết tại một bệnh viện tại thủ đô Ấn Độ sau khi cơ sở này đã hết oxy. Và tại miền tây Ấn Độ, 18 bệnh nhân đã chết và 31 người khác được cấp cứu trong một vụ cháy trong một khu bệnh viện Covid-19.





Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã bật đèn xanh cho việc sử dụng khẩn cấp đối với thuốc chích ngừa Covid-19 của Moderna. Nhiều nước không có luật lệ y tế của riêng họ và các văn phòng đánh giá phải dựa vào danh sách của WHO để quyết định có nên sử dụng các thuốc chích ngừa hay không.





Các công ty du thuyền vui mừng vì Cơ Quan CDC của Hoa Kỳ đã cho phép việc đi du thuyền tại Mỹ vào giữa mùa hè và điều chỉnh các luật lệ chung quanh việc cho phép các chuyến du lịch.





- Tính tớ Thứ Bảy, Hoa kỳ có hơn 32.3 triệu người bị lây nhiễm vi khuẩn corona và 576,000 người thiệt mạng, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins. Hơn 308.7 triệu liều thuốc chích ngừa đã được phân phối tại Hoa Kỳ và 240.1 triệu liều đã được chích, theo CDC. Hơn 101.1 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ.





- Trên toàn cầu có gần 151.5 triệu người bị lây nhiễm Covid-19 và 3.18 triệu người thiệt mạng.

Bà Cấn Thị Thêu và Con Trai Trịnh Bá Tư Bị Tòa Án CSVN Kết Án 8 Năm Tù và 3 Năm Quản Chế Cho Mỗi Người



Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại toà án tỉnh Hoà Bình hôm 5/5/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÒA BÌNH, VN – Nhà bất đồng chính kiến Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Hòa Bình kết án 8 năm tù và 3 năm quan chế cho mỗi người vì tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm ngày 5 tháng 5 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Tòa án tỉnh Hòa Bình vào chiều ngày 5/5 tuyên nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư mỗi người tám năm tù và ba năm quản chế với cáo buộc tội ‘làm, tàng trữ, phán tán tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho bà Cấn thị Thêu và Trịnh Bá Tư tại phiên xử, cho Đài Á Châu Tự do biết về kết quả phiên xử và một số nội dung liên quan:





“Tòa tuyên 8 năm tù và 3 năm quản chế cho mỗi người. Điều này không nằm ngoài dự kiến.





Cả hai người đều chuẩn bị tốt cho phiên tòa; họ điềm đạm, kiên định, mạnh mẽ. Tôi từng tham gia nhiều vụ án chính trị nhưng chưa thấy ai như họ.”





Thông tin từ gia đình cho biết cô Trịnh Thị Thảo, con gái bà Thêu và là chị của Trịnh Bá Tư cùng cô Đỗ Thị Thu, con dân bà Thêu, vợ Trịnh Bá Phương, được cho vào dự phiên xử. Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Thêu và cha của Trịnh Bá Tư không được vào dự với lý do không có giấy căn cước; tuy nhiên theo ông thì ông đang làm giấy này.





Cô Trịnh Thị Thảo và luật sư Đặng Đình Mạnh đều viết trên Facebook cá nhân về những đáp trả của bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại tòa. Khi được hỏi họ, tên, cả hai đều trả lời ‘tên tôi là nạn nhân cướp đất’. Cả hai cho rằng chính quyền không đại diện cho người dân mà tiến hành cướp bóc khắp từ Bắc vào Nam.





Ngoài ra, bà Cấn Thị Thêu cho biết bà bị giam chung phòng với người bị nhiễm HIV và khi họ đánh nhau bà có can ngăn và bị chảy máu nên yêu cầu được đi xét nghiệm phơi nhiễm; nhưng trại giam không cho. Bà cho biết phòng giam rộng 7 m2 và giam 10 người.





Anh Trịnh Bá Tư nói trước tòa anh bị kiểm sát viên có tên Vũ Bình Minh chửi rủa và một điều tra viên cho biết nếu nhận tội án sẽ ở mức sáu năm, còn không sẽ bị tám năm tù.





Khi được tòa hỏi về các video clip liên quan vụ Đồng Tâm mà công an cho rằng chúng gây hoang mang cho người dân, cả hai trả lời họ muốn nói lên sự thật khách quan, tố cáo tội ác cho cả nước và thế giới biết nhằm ngăn chặn việc làm sai trái của các quan chức.





Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cùng một người dân Dương Nội khác là Nguyễn Thị tâm bị bắt giữ vào ngày 24/6/2020.





Họ là những người tích cực đưa tin về vụ Đồng Tâm từ phía người dân trong cuộc.





Bà Cấn Thị Thêu từng bị tù hai lần vào năm 2014 và 2016 do kiên định đấu tranh giữ đất tại làng Dương Nội bị chính quyền địa phương thu hồi và giao cho công ty tư nhân một cách phi pháp.

Vì Phổ Biến Sách Của Nhà Xuất Bản Tự Do, Ông Nguyễn Bảo Tiên Đã Bị Bắt Giam Tại Phú Yên



Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Tiên. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

PHÚ YÊN, VN – Chỉ vì nhận và giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do mà ông Nguyễn Bảo Tiên tại tỉnh Phú Yên đã bị bắt giam vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 với tội danh “phát tán tài liệu chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 5 tháng 5. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm chi tiết về việc này như sau.





Một người tên Nguyễn Bảo Tiên bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố và bắt giam vào ngày 5/5 với cáo buộc có hành vi phát tán tài liệu chống Nhà nước.





Mạng báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin trong cùng ngày, dẫn nguồn tin riêng. Theo đó, Nguyễn Bảo Tiên, 35 tuổi, ngụ tại Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị khởi tố về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo Đều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Cơ quan Điều Tra cho rằng Nguyễn Bảo Tiên chủ động nhắn tin, nhận phát tán sách cho Nhà Xuất Bản Tự Do, tổ chức hoạt động xuất bản mà cơ quan chức năng chưa cho phép.





Cụ thể theo Cơ quan Điều tra từ tháng 8 đến tháng 10/2019, Nguyễn Bảo Tiên nhận 68 bưu phẩm có những cuốn sách bị cho mang nội dung ‘tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống Nhà nước CHXHCNVN’. Trong số nhận được, có 24 bưu phẩm được chuyển đến cho người khác.





Cơ quan Điều Tra thu giữ 23 bưu phẩm còn tại nhà của Nguyễn Bảo Tiên.





Nhà Xuất bản Tự do ra đời vào ngày 14/2/2019 chuyên in ấn và phát hành những sách mà cơ quan chức năng Việt Nam cáo buộc mang nội dung chống đối. Trên Fanpage chính thức, Nhà Xuất Bản Tự Do nêu rõ: “hoạt động độc lập, với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Những ấn phẩm này được phát hành thông qua hình thức bán và cho tặng miễn phí.”





Vào tháng 6/2020, Nhà Xuất bản Tự do được Hiệp hội các Nhà Xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Prix Voltaire vì sự cống hiến và lòng can đảm mẫu mực.





Một trong những tác giả có sách do Nhà Xuất bản Tự do in và phát hành đến người đọc là Cô Phạm Đoan Trang, Cô hiện đang bị giam giữ với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN’ theo điều 117 như người vừa bị bắt Nguyễn Bảo Tiên.