Thời Sự Trong Tuần

Những người tham dự trong cuộc tiểu tình yêu cầu chấm dứt bạo động chống người Mỹ gốc Á hôm 4 tháng 4 năm 2021 tại Thành Phố New York. Nhóm, có gần 3,000 thành viên được tạo ra bởi cá nhà hoạt động, cư dân và các chính khách địa phương, tuần hành qua Cầu Brooklyn Bridge. Sau khi gia tăng các tội phạm thù ghét người Châu Á trên khắp Hoa Kỳ và Thành Phố New York, nhiều nhóm đang lên tiếng và đòi hỏi nhiều chú ý hơn nữa đối với vấn đề này. (Photo Getty Images)

Tình đại dịch trong tuần qua vẫn còn hỗn độn bởi vì trong khi thuốc chích ngừa Covid-19 đang tiến hành khắp nơi và có bằng chứng cho thấy đã có hiệu quả tốt trong việc giảm lây lan và chết người, nhiều chuyên gia lo ngại về một đợt bùng phát mới của biến thể mới của vi khuẩn corona.

CDC: Biến Thể Mới Của Vi Khuẩn Corona Từ Anh Lây Lan Khắp Nước Mỹ

Biến thể vi khuẩn corona lần đầu tiên được xác nhận tại Anh Quốc hiệng đang là biến thể phổ biến nhất của vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ, theo Giám Đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) là Bác Sĩ Rochelle Walensky cho biết hôm Thứ Tư, 7 tháng 4 năm 2021 qua tường thuật của CNN hôm Thứ Tư.





“Dựa trên các phỏng đoán gần đây nhất của chúng tôi từ sự quan sát của CDC, biến thể B.1.1.7 hiện là dòng phổ biến nhất lưu hành tại Hoa Kỳ,” theo Walensky phát biểu tại cuộc họp của Nhóm Ứng Phó Covid-19 của Bạch Ốc.





Các nghiên cứu cho thấy rằng biến thể từ Anh Quốc thì lây lan nhiều hơn biến thể gốc, thì có thể nguy hiểm hơn và được liên kết với nguy cơ tử vong cao hơn.





Hiện có 16,275 trường hợp được xác nhận của biến thể B.1.1.7 tại Hoa Kỳ, theo CDC cho biết.





Tỉ lệ các trường hợp lây lan mới hàng ngày trên toàn nước Mỹ đã gia tăng trong 4 tuần qua. Một phần là vì sự lây lan của B.1.1.7 và các biến thể liên quan khác, theo Walensky cho biết trong tuần này.





Tháng trước, chứng cứ gia tăng cho thấy biến thể có thể đã lan rộng khắp Hoa Kỳ. Lúc đó, CDC đã từ chối nói rằng biến thể có phải đã khống chế khắp không – nhưng đã tiên đoán nó sẽ xảy ra trong vài tuần.

California Sẽ Gỡ Bỏ Hầu Hết Hạn Chế Covid-19 Và Mở Cửa Toàn Tiểu Bang Vào Ngày 15 Tháng 6



California có thể gỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19 trên toàn tiểu bang vào ngày 15 tháng 6 tới đây nếu mức cung cấp thuốc chích ngừa đầy đủ và số người vào bệnh viện điều trị vì Covid-19 xuống thấp, theo Thống Đốc Gavin Newsom công bố hôm Thứ Ba, 6 tháng 4 năm 2021.





Newsom nói rằng tiểu bang sẽ gỡ bở hệ thống tầng màu của nguy cơ và hạn chế, được biết là Blueprint for a Safer Economy [Kế Hoạch cho Nền Kinh Tế An Toàn], tùy theo các chỉ dấu sức khỏe công cộng, với lệnh đeo khẩu trang và “các biện pháp sức khỏe thông thường” khác để duy trì nguyên trạng.





“Chúng ta đang thấy ánh sáng ở cuối đường hầm,” theo Newsom cho biết tại cuộc họp báo. “Và vào ngày 15 tháng 6, tất cả mọi thứ sẽ bình đẳng và chúng ta tiếp tục công việc tốt đẹp đó, chúng ta đã vượt qua kế hoạch đó và chúng ta đang mở cửa nền kinh tế này ở mức kinh doanh bình thường.”





Ông nhấn mạnh rằng người dân California nên duy trì sự cảnh giác, đặc biệt với số trường hợp tương đối cao của các biến thể vi khuẩn corona được ghi nhận trong tiểu bang. Nhưng ông cho biết California sớm sẵn sàng để thực hiện bước đi khác trong việc phục hồi đại dịch của tiểu bang, lý do số người vào bệnh viện thấp hơn và sự gia tăng được dự đoán trong sự có sẵn của các thuốc chích ngừa được cung cấp bởi chính phủ liên bang.

CDC Nói Những Người Đã Chích Đủ 2 Liều Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Có Thể Đi Lại Trong Nước Mỹ Với Nguy Cơ Rất Thấp

Hơn 4 triệu liều thuốc chích ngừa vi khuẩn corona đã được chích trong vòng 24 giờ đồng hồ vừa qua, đạt kỷ lục mới và mang mức trung bình 7 ngày lên hơn 3 triệu một ngày, theo Cơ Quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết hôm Thứ Bảy, 3 tháng 4 năm 2021 quan tường thuật của CNN hôm Thứ Bảy.





Bác Sĩ Cyrus Shahpar, Giám Đốc Tài Liệu Covid-19 tại Bạch Ốc, đã chúc mừng với tweet vào trưa xế Thứ Bảy.





“Wow, báo cáo kỷ lục một ngày!! +4.08 triệu liều được báo cáo đã chích nhiều hơn tổng số hôm qua,” theo Shahpar viết Twitter.





Gần 109 ngày kể từ thuốc chích ngừa Covid-19 được chích đầu tiên tại Hoa Kỳ, và 104 triệu người đã nhận được ít nhất một liều, theo CDC cho hay. Hơn 59 triệu người trong số đó đã chích đủ 2 liều.





Hơn 161 triệu liều đã được chích tại Hoa Kỳ, theo tài liệu của CDC công bố hôm Thứ Bảy.





Đó là 4,081,959 liều được báo cáo đã chích kể từ Thứ Sáu – trung bình 7 ngày 3,072,527 liều mỗi ngày.





Với hơn 30.6 triệu người đã bị truyền nhiễm vi khuẩn và 554,522 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh, các chuyên gia và vien chức đang chạy đua để chích ngừa cho dân chúng trước khi đợt bùng phát thứ tư có thể diễn ra.





Trong khi đó, Cơ Quan CDC hôm Thứ Sáu tuyên bố rằng những người đã chích ngừa đầy đủ thì có thể đi lại với nguy cơ thấp đối với chính họ.





Cơ quan này nói rằng bao lâu các đề phòng vi khuẩn corona còn được thực hiện, gồm việc đeo khẩu trang, thì những người đã chích ngừa đầy đủ có thể đi lại trong nước Mỹ mà không cần có thử nghiệm trước tiên đối với Covid-19 hay tự cách ly sau chuyến đi.





CDC nói đến người đã chích ngừa đầy đủ 2 tuần sau khi nhận được liều chích sau cùng của thuốc chích ngừa Covid-19.

Bắt Đầu Từ Ngày 15 Tháng 4, California Sẽ Cho Phép Các Hòa Nhạc, Trình Diễn Nhà Hát Bên Trong Và Các Tụ Tập Riêng Tư





California sẽ cho phép tổ chức hòa nhạc bên trong, các buổi trình diễn tại nhà hát và những tụ tập riêng tư khác bắt đầu vào ngày 15 tháng 4. (nguồn: https://www.healthline.com) California sẽ cho phép tổ chức hòa nhạc bên trong, các buổi trình diễn tại nhà hát và những tụ tập riêng tư khác bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, theo bản tin AP mà Đài Truyền Hình KTLA trích thuật cho biết hôm Thứ Sáu, 2 tháng 4 năm 2021.



Quyết định này là quay lại mạnh mẽ từ tốc độ chậm mà California đã thực hiện việc gỡ các hạn chế, và đến vào lúc thống đốc thúc giục người dân tiếp tục cảnh giác việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.





Để tham dự các cuộc tụ tập bên trong, người sẽ phải được thử nghiệm và trưng bày chứng minh đã chích ngừa đầy đủ. California đã chích gần 19 triệu liều và gần 6.9 triệu người đã chích ngừa đầy đủ trong tiểu bang với gần 40 triệu dân. Nhưng chỉ những người từ 50 tuổi trở lên là đủ điều kiện trên toàn tiểu bang để chích ngừa hiện nay. Những người từ 16 tuổi trở lên sẽ không đủ điều kiện chích ngừa cho đến ngày 15 tháng 4.





Theo quy định mới, bao nhiêu người có thể tham dự các sự kiện sẽ tùy thuộc vào mức hạn chế tại chỗi ở mỗi quận. Tiểu bang đã chia các quận ra làm 4 mã tầng màu dựa vào vi khuẩn lây lan bao nhiêu tại những nơi đó.





Sau đây là các quy định mới của California cho các sự kiện hay các trình diễn trực tiếp bên trong bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, đối với những nơi có sức chứa lên tới 1,500 người:





- Trong tần màu tím: các sự kiện hay các trình diễn trực tiếp bên trong không được phép.





- Trong tầng màu đỏ: sức chứa bị hạn chế ở mức 10% hay 100 người, nhưng sức chứa tăng lên 25% nếu tất cả khách được thử nghiệm và chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.





- Trong tầng màu cam: sức chứa bị hạn chế ở mức 15% hay 200 người, nhưng tăng lên 35% nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.





- Trong tầng màu vàng: sức chứa bị hạn chế ở mức 25% hay 300 người, nhưng tăng lên 50% nếu tất cả khách đều được thử nghiệm và chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.



Đối với những nơi lớn hơn:

- Trong tầng màu đỏ: việc thử nghiệm và chứng minh chích ngừa đầy đủ được yêu cầu, và sức chức bị hạn chế ở mức 20%.



- Trong tầng màu cam: sức chứa bị hạn chế ở mức 10% hay 2,000 người, nhưng tăng lên 35% nếu tất cả khách đều được thử nghiệm và chứng minh chích ngừa đầy đủ.



- Trong tầng màu vàng: sức chứa bị hạn chế ở mức 10% hay 2,000 người, và tăng tới 50% nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh chích ngừa đầy đủ.



Sau đây là quy định mới của tiểu bang cho các sự kiện hay họp mặt riêng tư như đám cưới hay hội họp bắt đầu vào ngày 15 tháng 4:



- Trong tầng màu tím: các tụ tập riêng tư chỉ được phép ở bên ngoài trời và sức chứa bị hạn chế ở mức 25 người. Nhưng nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ thì sức chứa có thể tăng lên 100 người.



- Trong tầng màu đỏ: các tụ tập bên trong được phép với sức chứa hạn chế ở mức 100 người nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ. Các tụ tập bên ngoài được hạn chế ở mức 50 người, nay 200 người nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.



- Trong tầng màu cam: các hoạt động bên trong được phép nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ, nhưng sức chứa bị hạn chế ở mức 150 người. Các tụ tập bên ngoài bị giới hạn ở mức 100 người, hay 300 người nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.



- Trong tầng màu vàng: các tụ tập bên trong được phép nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ; sức chứa bị hạn chế ở mức 200 người. Các tụ tập bên ngoài bị hạn chế ở mức 200 người, và sức chứa tăng lên 400 người nếu tất cả khách đều được thử nghiệm hay chứng minh đã chích ngừa đầy đủ.



Chỉ 3 trong số 58 quận tại California đang ở tầng màu tím. Hầu hết đều ở tầng màu đỏ. Nhưng các trung tâm đông dân số như San Francisco, Quận Santa Clara và Quận Los Angeles đang ở tầng màu cam.

1,800 Người Dân New York Ghi Danh Vào Nhóm Thiện Nguyện Tuần Tra Bảo Vệ Người Mỹ Gốc Á Bị Tấn Công

Hơn 1,800 người New York đã ghi danh đi bộ với những người Mỹ gốc Á từ bất cứ nơi công cộng nào tới chỗ đến của họ trong một nỗ lực chống lại và ngăn chận bạo động và tội phạm thù ghét chống lại người gốc Á, theo báo Business Insider tường thuật hôm Thứ Bảy, 3 tháng 4 năm 2021.





Những người thiện nguyện – nhiều ngưới nói tiếng Quan Thoại hay Quảng Đông – đang tuần tra các khu xóm tại Thành Phố New York như Phố Tàu và cung cấp dịch vụ hộ tống cho bất cứ ai yêu cầu sự giúp đỡ của họ, theo Pix11 News đưa tin.





Sáng kiến là một phần của SafeWalks NYC, đã bắt đầu trong tháng 1 sau các vụ tấn công nhiều phụ nữ trong xe điện ngầm.





Những người thiện nguyện, theo Pix11 News tường thuật, đã rải truyền đơn và đeo giây beo an toàn chiếu sang. Mỗi ca làm việc kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Một cuộc gây quỹ để hỗ trợ SafeWalks đã nhận được khoảng $17,000 kể từ khi họ đăng trên GoFundMe vào tháng 2.





“Chúng tôi cần bày tỏ lòng nhân đạo của chúng tôi. Chúng tôi không thể để những người làm hại những người già, những cao niên của chúng tôi,” theo người thiện nguyện Lisa Gold nói với Pix11 News.





Trong nhiều tuần lễ gần đây, có nhiều vụ tấn công người Mỹ gốc Á tại Thành Phố New York.





Mới hôm Thứ Hai, một phụ nữ gốc Á 65 tuổi đã bị tấn công và la mắng ngay trên lề đường của Thành Phố New York. Kẻ tấn công bà, Brandon Elliot, 38 tuổi, đã đá bà té xuống đất và đạp lên đầu bà nhiều lần trong khi 2 người đàn ông gác cửa tại một chung cư sang trọng đứng nhìn, cảnh quây an ninh được công cố bởi cảnh sát cho thấy. Khi Eiilost bỏ đi, 2 người đàn ông gác cửa đã đóng cửa chung cư trước bà.





Trên toàn quốc, những câu chuyện gần đây liên quan đến bạo động chống người gốc Á cũng vẽ lên bức tranh ảm đạm.

Arkansas Trở Thành Tiểu Bang Đầu Tiên Ở Mỹ Cấm Việc Điều Trị Để Xác Định Giới Tính Cho Giới Trẻ Chuyển Giới

Arkansas đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm các bác sĩ cung cấp việc điều trị xác định giới tính cho những người chuyển giới dưới 18 tuổi sau khi Hạ Viện của tiểu bang này đã bỏ phiếu hôm Thứ Ba, 6 tháng 4 năm 2021, để dẹp bỏ phủ quyết của thống đốc về dự luật chống chuyển giới mà ông gọi là “sự vượt quá của chính quyền,” theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Hạ Viện của tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 71-24 để dẹp bỏ phủ quyết của Thống Đốc Cộng Hòa Asa Hutchinson về dự luật HB 1570 vào xế trưa Thứ Ba, với Thượng Viện do Cộng Hòa kiểm soát dẹp bỏ phủ quyết của ông bằng tỉ số phiếu 25-8 ngay sau đó.





Luật mới tượng trưng cho bước thục lùi quan trọng đối với việc chiến đấu của những người Mỹ chuyển giới cho quyền bình đẳng tại Arkansas, và nó đến lúc Cộng Hòa tại nhiều tiểu bang thúc đẩy các chính sách khác nhằm mục tiêu hạn chế người chuyển giới tham gia vào các hoạt động bình thường, như thể thao tại trường trung học và đại học. Hành động hôm Thứ Ba đã bị lên án bởi những người ủng hộ đồng tính nam và nữ, lưỡng tính và chuyển giới (LGBTQ), là những người thề sẽ thách thức về mặt pháp lý chống lại luật này.





Luật The Arkansas Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act đã được Thượng Viện tiểu bang thông qua vào tháng trước với tỉ số phiếu 28-7. Hạ Viện tiểu bang đã thông qua luật đó vào đầu tháng 3 với tỉ số phiếu 70-22.





Với luật mới này, những người trẻ tuổi sẽ không thể tiếp cận chương trình điều trị cho giới trẻ chuyển giới mà được sử dụng để ngăn chận sự khởi đầu của tuổi dậy thì. Luật cấm cái gọi là liệu pháp hóc môn chéo, là điều trị xác định giới tính mà cho phép người chuyển giới thay đổi hình dạng thể chất của họ để khẳng định thêm căn cước giới tính của họ. Trong việc điều trị này, họ nhận các hóc môn có thể giúp tái phân phối chất béo tới các bộ phận khác của cơ thể và đẩy mạnh hoặc làm chậm sự phát triển lông tóc trên cơ thể.

Đức Giáo Hoàng Francis Cử Hành Lễ Phục Sinh Kêu Gọi Mở Rộng Việc Tiếp Cận Thuốc Chích Ngừa Toàn Cầu, Chấm Dứt Các Xung Đột Trên Thế Giới



Đức Giáo Hoàng Francis phát biểu trước khi chúc phúc sau Thánh Lễ Phục Sinh Hôm Chủ Nhật tại Thánh Đường Peter tại Vatican. (nguồn: Đài NPR)

Qua năm thứ hai liên tiếp kể từ khi đại dịch bắt đầu, Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi thông điệp chúc phúc Lễ Phục Sinh và giảng trong buổi lễ thu hẹp hôm Chủ Nhật, 4 tháng 4 năm 2021, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Chủ Nhật.





Trong buổi lễ -- được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Peter với ít người tham dự hơn trước đại dịch – Đức Giáo Hoàng đã lập lại lời kêu gọi của ngài đối với việc mở rộng tiếp cận thuốc chích ngừa Covid-19 trên khắp thế giới.





“Mọi người cần trợ giúp và có quyền được tiếp cận với sự chăm sóc cần thiết,” theo Đức Giáo Hoàng Francis nói. “Điều này là rõ ràng hơn vào lúc này khi tất cả chúng ta đều được kêu gọi chống lại đại dịch, và các thuốc chích ngừa là phương tiện chính yếu trong cuộc chiến này.”









Ngài nói thêm rằng các thuốc chích ngừa và việc phân phối chúng nên phổ biến khắp quốc tế tới cả những nước nghèo nhất.

Đức Giáo Hoàng cũng mạnh mẽ ủng hộ những người trẻ biểu tình tại Miến Điện, là người chống lại cuộc đảo chánh quân sự trong các cuộc biểu tình ngày càng chết chóc nhiều hơn, và ngài thúc giục chấm dứt các xung đột tại Yemen và Syria.

Mỹ Tham Gia Các Đối Thoại Gián Tiếp Để Chuẩn Bị Tiến Tới Việc Phục Hồi Hiệp Ước Nguyên Tử Với Iran

Hoa Kỳ đã tham gia đối thoại tại Vienna nhằm mục đích làm hồi sinh hiệp ước nguyên tử với Iran, mà chính phủ Trump đã bãi bỏ vào năm 2018, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 6 tháng 4 năm 2021.





Tổng Thống Joe Biden đã nói là ông muốn trở lại hiệp ước mang tính bước ngoặc này.





Nhưng 6 quốc gia còn lại cần tìm cách để cho ông gỡ bỏ các lệnh trừng phạt được đưa ra bởi người tiền nhiệm của ông và để Iran trở lại đồng ý các hạn chế về chương trình nguyên tử của họ.





Iran nói rằng họ sẽ không họp trực tiếp với Hoa Kỳ cho đến khi điều đó xảy ra.





Các viên chức từ Anh, Pháp và Đức đang đóng vai trò trung gian, đưa đón giữa hai khách sạn tại thủ đô Áo. Các nhà ngoại giao từ 2 bên khác còn lại là Nga và Trung Quốc cũng đang tham dự.





Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov, nói rằng các cuộc đối thoại sửa soạn đã được tổ chức hôm Thứ Ba là “thành công,” với 2 nhóm cấp chuyên gia về gỡ bỏ trừng phạt và các vấn đề nguyên tử được giao nhiệm vụ xác định các biện pháp vững chắc để tiếp tục đi tới.





Ulyanov nói thêm rằng các chuyên gia đã bắt đầu công việc của họ ngay lập tức, nhưng đã cảnh báo rằng việc phục hồi thương lượng sẽ không xảy ra nhanh.

Putin Ký Luật Tự Cho Phép Nắm Quyền Tới Năm 2036 Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Lâu Nhất Của Nước Nga, Độc Tài, Chống Dân Chủ, Triệt Tiêu Đối Lập

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Hai, 5 tháng 4 năm 2021, đã ký ban hành luật mở cửa cho ông nắm quyền cho đến năm 2036, theo báo Business Insider cho biết hôm Thứ Hai.





Nhiệm kỳ của tổng thống Nga chấm dứt vào năm 2024, và ông hiện có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ mà mỗi nhiệm kỳ 6 năm nữa.





Hành động này, được thực hiện bởi cuộc trưng cầu dân ý tu chính hiến pháp vào năm 2020, có nghĩa là Putin có thể qua mặt Joseph Stalin để trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất tại Nga kể từ Peter the Great, theo báo The Moscow Times cho hay.





Những người chỉ trích và đối lập của Putin đã nói rằng ông ấy đã trở thành “tổng thống trọn đời” do đạo luật này.





Được đặc trưng như là tổng thống độc tài, Putin đã cai trị nước Nga hơn 20 năm. Qua việc ký ban hành luật mới này, tổng thống Nga 68 tuổi có thể vẫn còn nắm quyền cho đến khi ông 83 tuổi.





Là cựu điệp viên KGB, Putin lên làm tổng thống Nga vào năm 1999. Trong thời gian cầm quyền, Putin đã nổi tiếng là một nhà lãnh chống lại dân chủ, là người đàn áp một cách tàn nhẫn những người bất đồng chính kiến. Các đối thủ của Putin thường chết theo cách bạo lực hay bí ẩn hoặc bị tổn hại nghiêm trọng, bao gồm cả đầu độc.

Phi Luật Tân Nói Các Cấu Trúc Bất Hợp Pháp Được Tìm Thấy Trên Các Bãi San Hô Gần Nơi Các Tàu TQ Thả Neo Bị Cảnh Báo Gần Đây Ở Biển Đông

Hong Kong – Quân đội Phi Luật Tân hôm Thứ Năm, 1 tháng 4 năm 2021, nói rằng họ đã khám phá các cấu trúc được xây dựng bất hợp pháp trên các hình thể tại Union Banks, một loạt bãi san hô tại Biển Đông gần nơi Manila nói rằng các tàu dân quân hàng hải Trung Quốc đã được cảnh báo trong những tuần lễ gần đây, theo CNN tường thuật hôm Thứ Năm.





Quân đội nói rằng các cấu trúc đã được phát hiện trong các cuộc tuần tra biển được thực hiện hôm Thứ Ba, nhưng họ đã không cho biết địa điểm chính xác của các cấu trúc hay các chi tiết cụ thể như ai đã đặt chúng hay nhu việc xây dựng của chúng, chỉ nói sự có mặt của chúng đã vi phạm luật quốc tế.

“Các cấu trúc này là bất hợp pháp,” theo Tham Mưu Trưởng Quân Đội Trung Tướng Cirilito Sobejana đã cho biết trong một tuyên bố.





“Luật Biển cho Phi Luật Tân quyền không thể chối cãi và độc nhất lên khu vực. Các cấu trúc này và những hoạt động khác, kinh tế hay là gì khác, là phương hại đến hòa bình, trật tự, và an ninh của lãnh hải của chúng tôi,” theo Sobejana cho biết.

Đặc Sứ LHQ Tại Miến Điện Cảnh Báo Nếu Hội Đồng Bảo An Không Hành Động Thì Sẽ Sắp Có Tắm Máu Tại Miến Điện

Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo 15 nước Hội Đồng Bảo An hôm Thứ Tư rằng “một cuộc tắm máu sắp xảy ra” tại Miến Điện nếu cơ chế này không hành động để chận đứng đàn áp của giới quân sự bằng bạo lực chống lại những người biểu tình, theo một bản sao của lời phát biểu của bà mà Đài CBS News có được cho biết hôm Thứ Năm, 1 tháng 4 năm 2021.





“Nhìn lại 10 năm kể từ hôm nay, lịch sử sẽ phán xét như thế nào về việc không hành động này?” theo Đặc Phái Viên của Tổng Thư Ký là Christine Schraner Burgener đã hỏi các nhà ngoại giao. “Tôi hy vọng quý vị có thể hành động trong lúc vẫn còn có thời gian để tránh hệ quả tệ hại nhất bằng việc khắc phục sự thận trọng và bất đồng.”





Bạo động tại Miến Điện, được gây ra bởi cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 cướp quyền của lãnh đạo đắc cử dân chủ của quốc gia, nghiêm trọng hơn vào cuối tuần, khi các nhà hoạt động nói rằng hơn 100 người đã bị giết chết bởi lực lượng an ninh của nhóm quân sự trong điều mà có vẻ là ngày đẫm máu nhất của xung đột giữa những người biểu tình và nhóm quân sự đảo chánh.





Schraner Burgener cho biết trong phát biểu của bà rằng có hơn 520 người đã bị giết chết kể từ cuộc bạo động bắt đầu, lên án “các cuộc tấn công lan rộng và có hệ thống lên người dân” bởi lực lượng quân đội.





“Nhiều nhóm dễ bị tổn hại đang yêu cầu trợ giúp nhân đạo gồm các nhóm dân tộc thiểu số và người Rohingya sẽ bị thiệt hại nặng nhất, nhưng không tránh khỏi, là toàn đất nước đang trên bờ vực đang dần rơi vào tình trạng thất bại,” theo bà nói.





Chính phủ Biden hôm Thứ Hai đã công bố rằng họ đã đình chỉ thương mại với Miến Điện cho đến khi nào nước này phục hồi lại chính quyền được bầu một cách dân chủ. Nhưng CBS News trước đây đã tường thuật, các tướng lãnh hiện đang điều hành quốc gia không nao núng – có thể vì sự ủng hộ tiếp tục từ Trung Cộng và Nga.





Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết hôm Thứ Tư rằng nếu quyết định đình chỉ thương mại không ngăn chận được bạo lực chống lại người dân, thì chính phủ Biden sẽ “phải tìm cách mà chúng tôi có thể làm nhiều hơn trong đất nước đó.”

Học Giả Nguyễn Khắc Giang: Đảng Chọn Phạm Minh Chính Làm Thủ Tướng Là Đánh Cược Vào Việc Ông Có Thể Duy Trì Phát Triển Kinh Tế VN





Tân Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính. (https://vi.wikipedia.org) HANOI, Vietnam – Quốc Hội Việt Nam hôm Thứ Hai, 5 tháng 4 năm 2021, đã bỏ phiếu bầu Phạm Minh Chính, thành viên của đảng Cộng Sản với quá khứ là một viên chức công an, làm thủ tướng kế tiếp, theo bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai. Thủ Tướng mãn nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm tân chủ tịch nước.



Các lá phiếu của gần 500 thành viên Quốc Hội đã làm công việc đóng dấu cho hợp pháp các lãng đạo đã được đảng Cộng Sản chọn lựa trong đại hội vào tháng 1 năm nay.





Chính, 62 tuổi, gần đây nhất là thành viên của ủy ban nhân sự và tổ chức của trung ương đảng Cộng Sản. Chính đã có một sự nghiệp hỗn hợp trong bộ máy đảng và lãnh vực an ninh.





Ông đã giữ nhiều chức vụ trong Bộ Công An trước khi được đảng bầu làm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc. Ông được điểm với việc giúp phát triển kinh tế trong tỉnh này qua việc cải tổ hành chánh.





Nguyễn Khắc Giang, học giả chuyên về các vấn đề Việt Nam tại Đại Học Victoria ở New Zealand, nói rằng việc chọn Chính làm thủ tướng có thể được xem là một đánh cược vào việc ông có thể duy trì sự phát triển kinh tế.





Chính cũng là thành viên của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, một ban được thiết lập bởi Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng để chống lại tham nhũng như là một trong những ưu tiên hàng đầu.





Trong thời gian là thủ tướng, Phúc đã lãnh đạo Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và duy trì sự phát triển kinh tế ở mức 7% cho đến năm ngoái khi Covid-19 làm thiệt hại thế giới.





Phúc, 66 tuổi, đã quá tuổi giới hạn để làm thủ tướng. Là chủ tịch nước Phúc sẽ có vai trò có tính cách nghi lễ.





Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại Học New South Wales, nói rằng Phúc đã để lại một di sản về sự quản trị thành công sự phát triển kinh tế Việt Nam.





Quốc Hội hồi tuần trước đã bầu Vương Đình Huệ, một kinh tế gia già dặn, làm Chủ Tịch Quốc Hội, xoay quanh 4 chức vụ lãnh đạo hàng đầu của đất nước.

Trần Huỳnh Duy Thức Bắt Đầu Tuyệt Thực Trở Lại Để Đòi Được Thả Tự Do Theo Đúng Luật Nhà Nước CSVN

VIETNAM – Người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã bắt đầu đợt tuyệt thực mới được 42 ngày để đòi trả tự do cho ông theo luật pháp nhà nước CSVN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 2 tháng 4 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Sau đợt tuyệt thực kéo dài khoảng 70 ngày kết thúc hôm 3-2-2021, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lại bắt đầu đợt tuyệt thực mới với yêu cầu: "các cơ quan chức năng tuân thủ đúng các quy định pháp luật đã ban hành" bằng cách trả tự do cho ông theo Bộ luật hình sự năm 2015.





Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức thuật lại lời người tù này hôm 2-4 kể với gia đình trong cuộc thăm gặp một tuần lễ trước đó như sau:





"Tới ngày mùng 9 Tết (20-2-2021) vừa rồi thì anh nói rằng ảnh tiếp tục tuyệt thực lại, cho tới ngày hôm nay với yêu cầu là Tòa án Tối cao phải trả lời đơn của anh về vấn đề miễn hình phạt còn lại.





Trong cái lần tuyệt thực này anh Thức nói là là anh ấy kiểm soát được được tình hình tốt hơn.





Do vấn đề là trong những ngày cuối của lần tuyệt thực trước, ảnh có dùng một ít sữa để duy trì sự sống.





Còn trong lần tuyệt thực này cho đến ngày chị Năm đi thăm thì anh nói rằng anh đã hoàn toàn không dùng sữa luôn, thì anh có thể duy trì được sức khỏe bằng cách duy trì sự thiền định và thiền quán trong thời gian đó."





Cũng theo ông Tân, anh trai của ông trong khoảng 5 ngày đầu có dùng nước tương pha với nước chanh, cùng với uống kháng sinh để trị bệnh sau đó thì chỉ uống nước cầm hơi.





Trong 16 ngày ăn lại trước khi bắt đầu cuộc tuyệt thực mới ông Thức lên 12 kg, đến nay sau 43 ngày ngừng ăn, ông sụt 10 kg và giữ cân nặng này không xuống nữa.





Trong thời gian qua, một số tờ báo của Đảng như Quân đội Nhân dân, Nhân dân đồng loạt đăng tải các bài viết khẳng định, việc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức trong trại giam không có thật và chỉ là "chiêu trò", ngược lại là ông tăng đến 4,5 kg.





Tờ Quân đội Nhân dân cũng dẫn một đoạn video cho biết là do cơ quan công an cung cấp bằng hình thức đặt camera quay lén, trong đoạn clip có logo của An ninh TV (không rõ ngày tháng quay clip), trong đó có đoạn cuối nhà đài này để lời ông nói trên màn hình là "Lên bốn ký rưỡi" nhằm khẳng định ông không tuyệt thực.





Tuy nhiên nguyên văn lời ông Thức nói trong đoạn clip lại là: "Hôm bữa ngưng ăn, giờ ăn lại thì lên bốn ký rưỡi".

…

Ông Thức đến nay đã thụ án được 11 năm trong bản án tổng cộng 16 năm tù với cáo buộc tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Ông Lê Văn Hải Bị Tòa Án CSVN Tại Bình Định Kết Án 4 Năm Tù Vì Chỉ Trích Nhà Nước Bồi Thường Đất Đai Bất Công





Ông Lê Văn Hải tại phiên toà ở tỉnh Bình Định hôm 31/3/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) BÌNH ĐỊNH, VN – Chỉ vì đăng tải các bài viết chỉ trích bồi thường đất đai bất công trên Facebook mà ông Lê Văn Hải đã bị tòa án tỉnh Bình Định kết án 4 năm tù ở, với tội danh “Lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 31 tháng 3 năm 2021. Bản tin RFA cho biết thêm tin tức về vụ án này như sau.



Ông Lê Văn Hải, 54 tuổi, vào ngày 31 tháng ba bị tòa án tỉnh Bình Định tuyên án bốn năm tù giam với cáo buộc ‘Lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát cho rằng, từ năm 2016 đến khi bị bắt giam vào giữa tháng 9 năm 2020, ông Lê Văn Hải đăng lên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ nhiều bài viết mà cơ quan chức năng cho là có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định.





Cũng theo cáo trạng, hồi năm 2014, ông Lê Văn Hải gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định với nội dung khiếu nại và yêu cầu bồi thường về đất theo hiện trạng sử dụng và hỗ trợ mất thu nhập cho gia đình ông. Nguyên do vì nhà và đất của gia đình ông bị thu hồi để xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.





Tuy nhiên, đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường của ông Lê Văn Hải không được cơ quan chức năng chấp nhận mà trả lời là việc bồi thường đã đúng qui định.





Ông Lê Văn Hải tiếp tục khiếu nại lên Bộ Tài nguyên- Môi trường, Thanh Tra Chính Phủ… nhưng những yêu cầu của ông đều bị bác.





Tại Việt Nam, suốt nhiều năm qua xảy ra tình trạng người dân bị thu hồi nhà, đất một cách trái luật hay mức bồi thường quá thấp, không thỏa đáng khiến họ phải khiếu kiện.





Có những vụ gia đình riêng lẻ và những vụ cả thôn, làng, phường cùng chung cảnh ngộ nên khiếu kiện tập thể. Vì không được địa phương giải quyết nên họ kêu đến các cơ quan trung ương.





Có những trường hợp khiếu kiện kéo dài nhiều năm khiến người khiếu kiện phải lưu lại tại Hà Nội kêu oan. Có trường hợp do khiếu kiện mà trở thành tù nhân và bị bắt bớ như trường hợp gia đình bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, ngoại thành Hà Nội. Bà Thêu cùng chồng từng bị tù vì đấu tranh chống cưỡng chế lấy đất phi pháp và nay bà và 2 con trai tiếp tục bị giam giữ do đấu tranh đòi hỏi quyền lợi hợp pháp cho gia đình và những người khác cùng cảnh ngộ.





Vụ việc gây xôn xao công luận gần đây vì còn nhiều khuất tất là vụ Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Do đấu tranh theo pháp luật trong vụ đất đai Đồng Sênh bị quân đội lấy giao cho doanh nghiệp Viettel mà cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, bị giết trong vụ công an đột kích vào Đồng Tâm vào rạng ngày 9 tháng một năm 2020. Hai con trai ông Kình bị tuyên án tử hình, một người cháu bị án chung thân với cáo buộc tội giết người; hơn 20 người Đồng Tâm khác bị án tù với cáo buộc giết người và chống người thi hành công vụ.