Chỉ Dùng Xẻng Đào Đất An Toàn Sau Khi Gọi 811

Thật đúng khi nói rằng đào lỗ là việc duy nhất bắt đầu từ bên trên, và còn đúng hơn khi nói rằng cách duy nhất để đào lỗ là gọi 811 trước.





Điều này áp dụng cho cả việc trồng cây lớn hay cây bụi, dựng sân sau, ban công hoặc hàng rào và thậm chí là chôn thùng thư — tất cả những công trình đào đất thường làm ở nhà.





Theo cơ quan Call 811, đáng tiếc là khoảng 40% con số ước tính 31 triệu chủ nhà dự định đào đất đã không gọi 811 trước khi đào. Điều này đã dẫn đến hàng triệu các vết đục không chủ ý tới 200 triệu dặm đường ống tiện ích ngầm trong cả nước, có thể gây ra mối nguy hại và làm gián đoạn dịch vụ tiện ích.





Trong Tháng Tư là Tháng An Toàn Đào Đất Quốc Gia và quanh năm, cách an toàn nhất và duy nhất để bắt đầu đào đất là gọi 811 hoặc lấy hẹn trên mạng ít nhất hai đến ba ngày trước để nhân viên có thể đến đánh dấu các đường dây tiện ích miễn phí. Điều này sẽ giúp tránh bị cắt điện, hư hại tài sản, thương tích hoặc thậm chí tử vong có thể xảy ra khi đục vào các đường ống tiện ích ngầm — chưa nói đến việc quý vị có thể gặp rắc rối vì những thiệt hại này.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch đảm trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh tại Southern California Edison nói rằng: “Gọi 811 trước khi đào đất, dù chỉ là một công việc rất nhỏ, đó là cách duy nhất và tốt nhất để tránh đục vào đường ống tiện ích ngầm. Chúng tôi nhắc nhở các vị chủ nhà và nhân viên đào đất chuyên nghiệp rằng gọi 811 trước khi đào đất là cách duy nhất để thực hiện an toàn bất kỳ công việc đào đất nào.”





Để chuẩn bị được đánh dấu miễn phí trước khi đào đất, chủ nhà — hoặc các nhà thầu được thuê — phải đánh dấu trước ở nơi sẽ đào đất bằng sơn trắng, cọc treo cờ trắng, phấn hoặc các vật liệu như bột mì hoặc đường.





SCE cũng có thêm lời khuyên về an toàn cho chủ nhà và những người khác đang định đào đất, bao gồm: