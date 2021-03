Đội Tiếp Tân người Việt của Pechanga cung cấp cho quý vị Đặc Quyền VIP Hãy Gặp Gỡ Nhân Viên Tiếp Tân Người Việt của Quý Vị ngay Hôm Nay

Binny Tran là một Điều Hành Tiếp Tân Casino Host Cấp Cao tại Pechanga Resort Casino Pechanga Resort Casino tạo điều kiện cho quý khách VIP tận dụng những offer và hoạt động khuyến mãi đặc biệt để trải nghiệm những đặc quyền VIP. Nhân viên tiếp tân người Việt của Pechanga sẽ trợ giúp quý vị trong việc giữ chỗ nhà hàng ăn, những buổi đánh golf ưa thích và nhiều hơn nữa.

Binny Tran - Điều Hành Tiếp Tân Casino Cấp Cao





Binny Tran là một Điều Hành Tiếp Tân Casino Host Cấp Cao ở Pechanga Resort Casino và đã làm việc tại cơ sở Casino/Resort lớn nhất vùng Bờ Tây này từ năm 2010. Anh rất yêu mến những đồng nghiệp và đội quản lý với sự cảm thông và hỗ trợ của họ đối với cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của Anh. Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành Casino, Binny là một trong những người thành thạo có nhiều kinh nghiệm nhất trong ngành Casino mà mọi người có thể gặp được. Binny đã bắt đầu nghề nghiệp ngành Casino của Anh trong vai trò một Thu Ngân - Cage Cashier, rồi bước vào công việc chia bài tại các bàn chơi Blackjack, Pai Gow và những bàn bài khác, để rồi sau đó trở thành một Supervisor Khu Bàn Bài.

Ở Pechanga, Anh đã bắt đầu công việc trong vai trò một Nhân Viên Tiếp Tân Casino Host và đã chăm lo làm việc tận tụy để tiến dần lên đến vị trí cấp cao hiện tại. Trước khi vào hoạt động trong ngành Casino, Binny đã là một cán sự trong hệ thống toà án trẻ vị thành niên. Cũng cùng thời gian Anh làm cán sự ấy, anh trai của Binny đã hướng dẫn cho Anh cách trở thành một Card Dealer, dẫn bước Anh tiến vào hoạt động trong ngành Casino.





LeHanh Tran là một Điều Hành Tiếp Tân Casino Host tại Pechanga Resort Casino Binny tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học Bachelor of Science ở Đại Học San Diego State University và nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài giờ làm việc tại Pechanga, Anh dành thời gian của mình cho gia đình, với nhiều lúc dẫn con gái của Anh đi chơi tại bãi biển hay công viên.

LeHanh Tran - Điều Hành Tiếp Tân Casino





LeHanh Tran là một Điều Hành Tiếp Tân Casino Host ở Pechanga Resort Casino và đã bắt đầu công việc trong ngành Casino với Pechanga vào năm 2013. Lúc đầu, LeHanh đã được tuyển vào làm Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại khu lễ tân của khách sạn. Không lâu sau, Cô chuyển sang Casino VIP Marketing. Qua công việc, Cô đã dần tiến lên đội ngũ Casino Marketing, từ Tiếp Tân VIP Host, tới Tiếp Tân Casino Host và rồi sau cùng, Điều Hành Tiếp Tân Casino Host. LeHanh thấy rất thích công việc ở Pechanga, Cô được khuyến khích cố gắng tìm thêm cơ hội trong công cuộc nâng bước tiến trong ngành nghề. Cô đã nghiệm thấy rằng cùng làm việc với nhau như một tập thể thì luôn có kết quả tốt hơn nhiều so với lối làm việc từng cá nhân riêng lẻ. Trước khi tới Pechanga, Cô đã làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và sửa chữa máy tính.

LeHanh thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt. Khi không có mặt ở Pechanga, Cô thích coi các trận đấu thể thao như bóng chày, bóng rổ và đá banh. Cô có một con chó cưng giống Frenchie tên là Reddington được Cô hết sức nuông chiều và Cô bỏ rất nhiều thời gian cho những hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, chạy bộ hay cắm trại.

Xin liên lạc với đội tiếp tân người Việt của Pechanga ngay hôm nay để hoạch định chương trình cho lần sau đến tiếp tục vui chơi của quý vị.

Về Pechanga Resort Casino



Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, món ăn thức uống, và thú chơi Golf đẳng cấp vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com . Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.

Pechanga’s Vietnamese Host Team provides you with the VIP Advantage.

Meet your Vietnamese Host today.

Pechanga Resort Casino entitles the VIP valued customers access of exclusive offers and promotions to experience the VIP privileges. Their Vietnamese host team will assist you with restaurant reservations, preferred golf tee times and more.

Binny Tran - Senior Executive Casino Host



Binny Tran is a Senior Executive Casino Host at Pechanga Resort Casino and has worked at the largest casino/resort property on the west coast since 2010. He loves his coworkers and management team and their understanding and support for Binny’s professional and personal life. With 20 years of experience in the casino industry, Binny is one of the most knowledgeable casino veterans you’ll find. Binny began his casino career as a Cage Cashier. He then moved on to dealing Blackjack, Pai Gow and other table games, and later became a Table Games Floor Supervisor.

At Pechanga, he started as a Casino Host and grew into his current senior position through dedication and hard work. Prior to the casino industry, Binny was a case worker in the juvenile delinquency court system. His brother was simultaneously teaching him to become a card dealer, leading him toward the casino industry.

He earned his Bachelor of Science degree at San Diego State University and speaks fluent English and Vietnamese. When Binny is not hard at work at Pechanga, he is spending time with his family, most likely at the beach or the park with his daughter.

LeHanh Tran - Executive Casino Host





LeHanh Tran is an Executive Casino Host at Pechanga Resort Casino and began her casino career with Pechanga in 2013. LeHanh was originally hired on as a Guest Service Representative at the hotel front desk. Soon after, she transferred to Casino VIP Marketing. She worked her way up in the Casino Marketing team from VIP Host, to Casino Host and then finally to Executive Casino Host. LeHanh loves that at Pechanga, she is encouraged to strive for more opportunities when it comes to advancing her career. She has learned that working as a team is always better than working individually. Prior to Pechanga, she worked in retail and computer repairs.

LeHanh is fluent in English and Vietnamese. When she is not at Pechanga, she enjoys watching baseball, basketball and football. She has a spoiled Frenchie named Reddington and spends a lot of time outdoors hiking, running or camping.

Contact Pechanga’s Vietnamese host team today to plan your next visit.