Nhận định của bà Luật sư Dân biểu Bảo trợ Đức về tuyên bố không kháng án của Ts. Phạm Chí Dũng

Nhận định của bà Luật sư Dân biểu Bảo trợ Đức,

Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với Khối ASEAN,

về tuyên bố không kháng án của Ts. Phạm Chí Dũng





Bản dịch tiếng Việt

của tổ chức VETO! Human Rights Defenders‘ Network

(VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền)

Thông cáo báo chí



Ngày 26 tháng 1 năm 2021





Dân biểu liên bang Đức Renate Künast * đã ra thông cáo sau khi nhận được bản tuyên bố của nhà báo Việt Nam Ts. Phạm Chí Dũng về bản án tuyên ngày 5/1/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam:





Vào ngày 5/1/2021 nhà báo nổi tiếng Ts. Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), đã bị Tòa án Nhân dân TpHCM tuyên án 15 năm tù cộng thêm 3 năm quản thúc tại gia với cáo buộc „Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam“.Từ năm 2012, với tư thế một nhà báo độc lập, ông đã viết bài cho các tổ chức truyền thông ở trong và ngoài Việt Nam. Mặc dù từng bị bắt giam và hăm dọa nhiều lần, ông vẫn dấn thân bảo vệ nhân quyền và quyền tự do báo chí một cách bền bỉ và mạnh mẽ. Từ mùa hè năm 2020 tôi dấn thân bảo vệ cho ông trong khuôn khổ của Chương trình Dân biểu Bảo vệ cho Dân biểu (PsP) của Quốc hội Liên Bang Đức.





Hôm nay tôi bàng hoàng khi nhận tin ông không muốn đòi phúc thẩm bản án vô nhân đạo vì ông không còn chút hy vọng nào về một phiên xử công bằng tại quốc gia Việt Nam này. Tuyên bố của ông cho thấy rõ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang thảm hại thế nào và chúng ta – cộng đồng Quốc tế - không được phép ngừng nghỉ trong việc đòi hỏi cho nhân quyền phải được tôn trọng. Trong suy nghĩ này tôi hoan nghênh Nghị viện Âu Châu đã thông qua Nghị quyết vào ngày 21/01/2021 đòi trả tự do vô điều kiện cho Phạm Chí Dũng và tất cả những người phải ngồi tù chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Liên minh Âu Châu (EU) đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA), do đó có nhiệm vụ không được ngoảnh mặt đối với tình trạng nhân quyền ở Việt Nam mà phải đòi hỏi cho nhân quyền được tôn trọng.





(*) Thông tin thêm về dân biểu Đức Renate Künast

Vào ngày 07/10/2020, bà Renate Künast, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã chính thức loan báo nhận việc nhận bảo trợ cho ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do và Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), và đưa ông vào chương trình "Dân biểu bảo vệ Dân biểu" của Quốc hội. Trong bài phỏng vấn của Quốc hội liên bang Đức vào ngày 01/12/2020, bà Künast trình bày rõ phương cách đấu tranh cho tự do của Phạm Chí Dũng và cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam.





Luật sư Künast, sinh năm 1955, là dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức liên tục từ nhiệm khóa 2002 đến nay. Bà từng là Bộ trưởng Liên bang về Bảo vệ Người tiêu thụ, Dinh dưỡng và Nông nghiệp (2001-2005), Chủ tịch Uỷ Ban Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu thụ của Quốc hội liên bang Đức (2014-2017), Dân biểu tiểu bang Berlin (1985-1987, 1989-2000), Chủ tịch Khối dân biểu đảng Xanh tại Quốc hội tiểu bang Berlin (1990-1993, 1998-2000), Chủ tịch đảng Xanh Liên bang (2000-2001) và Chủ tịch Khối dân biểu đảng Xanh tại Quốc hội Liên bang Đức (2005-2013).

Nguyên văn:

26.01.2021



Pressemitteilung

Erklärung von Dr. Pham Chi Dung zu seiner Verurteilung

Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast erklärt zu dem Statement des vietnamesischen Journalisten Dr. Pham Chi Dung über seine Verurteilung am 5. Januar 2021 in Ho Chi Minh Stadt, Vietnam:

"Am 05.01.2021 wurde der bekannte Journalist Dr. Pham Chi Dung, Vorsitzender der Vereinigung der Unabhängigen Journalisten in Vietnam (IJAVN), vom Volksgericht in Ho Chi Minh Stadt wegen „Propaganda gegen den Sozialistischen Staat“ zu 15 Jahren Haft und 3 weiteren Jahren Hausarrest verurteilt. Seit 2021 schrieb er als freier Journalist für Medien in Vietnam und außerhalb und engagierte sich trotz zahlreicher Verhaftungs- und Einschüchterungsversuche beständig und lautstark für Menschenrechte und eine freie Presse . Seit Sommer 2020 setze ich mich im Rahmen des „Parlamentarier schützen Parlamentarier“-Programms des Deutschen Bundestags für Dr. Dung ein.

Mit Bestürzung habe ich erfahren, dass er gegen das menschenunwürdige Urteil nicht in Berufung gehen will, da er in diesem vietnamesischen Staat keinerlei Hoffnung für ein faires Verfahren sieht. Seine Erklärung macht deutlich, in welch dramatischer Lage sich die Menschenrechte in Vietnam befinden und dass wir als internationale Gemeinschaft nicht nachlassen dürfen, uns für die deren Wahrung einzusetzen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich, dass das Europäische Parlament am 21.01.2021 eine Resolution verabschiedet hat, in der sie die bedingungslose Freilassung von Pham Chi Dung und all jenen fordern, die allein aufgrund ihrer freien Meinungsäußerung im Gefängnis sitzen. Die EU hat das EU-Vietnam-Freihandelsabkommens abgeschlossen, auch daraus wächst eine Verantwortung, bei der Menschenrechtssituation in Vietnam nicht weg zu schauen, sondern die Wahrung der Menschenrechte einzufordern."

