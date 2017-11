VN: Máy Bay Chậm Hay Hủy Chuyến, Bồi Thường Bèo Bọt

Từ ngày 1 đến ngày 15/6/2017, Vietjet Air đứng đầu về hãng hàng không có tỷ lệ chậm hay hủy chuyến. Hãng này đã chậm hay hủy tới 435 chuyến trên tổng số 1,094 chuyến (chiếm tỷ lệ tới 39.8%).Thông báo mới nhất từ Bộ Giao thông Vận tải cho hay, từ tháng 11/2017, hành khách đi máy bay bị chậm hay hủy chuyến sẽ được bồi thường 200,000 – 400,000 VNĐ cho chặng bay nội địa, còn quốc tế là từ 25-150 USD, Tintuc.vn. đưa tin.Về sự cố chậm chuyến, Bộ Giao thông Vận tải qui định hãng bay phải thông báo cho hành khách khi chuyến bay bị chậm 15 phút trở lên và phải phục vụ ăn uống cho hành khách trong thời gian chờ đợi. Cụ thể, chậm từ 2 giờ phải phục vụ nước uống, từ 3 giờ trở lên phải phục vụ ăn, từ 6 giờ trở lên (đối với chuyến bay từ 7 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện của sân bay. Nếu chậm trên 6 giờ vào ban đêm (từ 22 giờ hôm trước đến trước 7 giờ sáng hôm sau), hãng phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp.Tintuc.vn. ghi nhận về mức bồi thường cho hành khách đường bay trong nước bị hủy, chậm chuyến từ 200,000 đồng/người/đường bay dưới 1,000 km đến 400,000 đồng đối với đường bay từ 1.000 km. Đối với đường bay quốc tế, mức bồi thường từ 25 USD/người/đường bay dưới 1,000 km đến là 150 USD/người/đường bay trên 5,000 km.Báo Thanh Niên dẫn lời TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, cho rằng mức bồi thường như quy định của Bộ GTVT là rất vô lý vì quá thấp so với những gì hành khách gánh chịu. “Ở các nước, mức bồi thường này phần lớn do hãng hàng không quy định, chứ không phải do nhà nước như ở VN. Vấn đề này nên để các hãng cạnh tranh với nhau. Chẳng hạn, hãng A nói hành khách đi máy bay của hãng nếu bị hủy, hoãn chuyến được bồi thường 1 triệu đồng, nhưng hãng B muốn thu hút khách về phía mình có thể công bố mức bồi thường lên 2 triệu đồng”, ông Sanh phát biểu.PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không - Trường đại học Bách khoa TP., cũng cho rằng mức bồi thường cho hành khách như hiện nay là quá ít trong khi mỗi lần bị hủy hoặc chậm chuyến, hành khách phải chịu đựng thiệt hại vật chất lẫn tinh thần là rất lớn. Theo ông, các hãng hàng không VN đang rơi vào tình trạng lên lịch rất nhiều chuyến bay nhưng thực tế số chuyến bay khai thác được ít hơn so với kế hoạch.“Để tránh việc các hãng hủy, hoãn chuyến bay vì các lý do khác nhau, trong đó có việc dồn chuyến, phải quy định bồi thường cao hơn nhiều mức hiện tại mới được. Mức bồi thường đấy phải đủ tính răn đe để các hãng bảo đảm giờ giấc cho hành khách”, TS Nguyễn Thiện Tống đề nghị.Thống kê từ ngày 1/6-15/6/2017 cho thấy, đứng đầu về hãng hàng không có tỷ lệ chậm hay hủy chuyến là Vietjet Air. Hãng này đã chậm tới 435 chuyến trên tổng số 1.094 chuyến (chiếm tỷ lệ tới 39.8%), trong đó có đến 425 chuyến bị chậm cũng chính vì lý do khai thác của hãng.Còn vào đầu tháng 10/2017, nhiều chuyến bay của Jetstar Pacific đã bị chậm giờ so với lịch khởi hành, thậm chí phải hủy chuyến do nhiều phi công nghỉ ốm, Tintuc.vn ghi nhận.