Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn nhậm chức tại Phía Tây của Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 20 tháng 1 năm 2021 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Joe Biden đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. (Photo Getty Images)

Sự kiện đặc biệt đáng chú ý nhất trong tuần qua là sự đăng quang của Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 để mở ra một trang mới lịch sử Hoa Kỳ. Trong khi đó, tình hình đại dịch vẫn còn căng thẳng tại Mỹ, với hơn 400,000 người thiệt mạng, cũng như nhiều nước trên thế giới.

Joe Biden Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống Thứ 46 Của Hoa Kỳ Cam Kết Phục Vụ Cho Tất Người Mỹ Ủng Hộ Ông Hay Chống Ông

WASHINGTON (VB) -- Hôm nay Thứ Tư 20/1/2021 là Lễ Đăng Quang Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Bài diễn văn của Biden sẽ có chủ đề đoàn kết lòng dân, được Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những đồng minh thân cận của Biden, nói bài diễn văn đăng quang của Biden sẽ là “bài diễn văn đăng quang quan trọng nhất kể từ Lincoln.”





Tham dự sẽ là hầu hết các dân cử lưỡng viện và Tối Cao Pháp Viện, cũng như vài cựu Tổng Thống, trong đó có Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton và các cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton. Cựu Tổng Thống Jimmy Carter, 96 tuổi, và cựu Đệ nhất Phu nhân Rosalynn Carter vắng mặt nhưng đã gửi lời chúc lành. Vắng mặt sẽ là Trump, Tổng Thống đầu tiên không tham dự Lễ Đăng Quang Tổng thống kế nhiệm kể từ Andrew Johnson năm 1869. Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ tham dự. Độc giả có thể xem truyền hình trực tiếp Lễ Đăng Quang trên TV, và YouTube.

Trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng Thống Joe Biden phát biểu rằng, “Tôi sẽ bảo vệ Hiến Pháp. Tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Và tôi sẽ giúp cho tất cả, tất cả các bạn, tiếp tục làm mọi việc của các bạn, không suy nghĩ về quyền lực mà là về khả năng. Không vì quyền lợi riêng tư mà vì phúc thiện của công chúng. Và cùng nhau chúng ta viết câu chuyện của dân tộc Mỹ về niềm hy vọng, không sợ hãi, đoàn kết, không chia rẽ. Về tươi sáng, không đen tối. Câu chuyện về sự đàng hoàng và phẩm giá, tình thương yêu và sự chữa lành, sự tuyệt vời và điều thiện lành.”





Ông kết thúc bài diễn văn về thông điệp dành cho người dân Mỹ, nói rằng họ đã tới khoảnh khắc này.





“Mong rằng đây là câu chuyện sẽ hướng dẫn chúng ta, câu chuyện gây cảm hứng và những câu chuyện kể về những thời đại sắp đến mà chúng ta đã trả lời bằng sự kêu gọi lịch sử. Chúng ta đã gặp khoảnh khắc này, nền dân chủ và hy vọng, sự thật và công lý đã không chết trước mắt chúng ta mà sống mạnh, rằng nước Mỹ bảo đảm tự do tại quê nhà và một lần nữa đứng dậy như một ngọn hải đăng cho thế giới. Đó là những gì chúng ta nợ các tiền nhân của chúng ta, từng người và nhiều thế hệ theo sau. Với mục đích và quyết tâm, chúng ta hướng tới các nhiệm vụ đó của thời đại chúng ta, duy trì bằng niềm tin, thúc đẩy bởi sự xác tín và cống hiến cho nhau và cho đất nước mà chúng ta yêu quý với cả tấm lòng,” theo Biden phát biểu.





Trong bài diễn văn, Biden cũng nói đến vai trò của Mỹ đối với thế giới trong thời đại của ông rằng, “Chúng ta sẽ lãnh đạo, không chỉ bằng biểu tượng của quyền lực của chúng ta, mà bằng sức mạnh của biểu tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ là một đối tác vững mạnh và đáng tin tưởng đối với hòa bình, tiến bộ và an ninh.”





Nhiều lãnh đạo Châu Âu đã viết tweeted chúc mừng tới tân chính phủ và bày tỏ sự lạc quan của họ để cùng nhau làm việc. Đức Giáo Hoàng cũng đã gửi lời chúc mừng tới tân TT Biden.





Đối với người dân Mỹ, Biden nói với họ rằng, “Hỡi những người dân Mỹ của tôi, chúng ta phải là khác hơn như thế này. Nước Mỹ phải tốt đẹp hơn thế này. Và tôi tin nước Mỹ thực sự tốt hơn rất nhiều như thế này.”





Để vinh danh những người không thể tới tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức giữa đại dịch vi khuẩn corona và các mối đe dọa an ninh, gần 200,000 lá cờ đã được cắm ở Quãng Trường ngay trước mặt lễ đài.





Trong lễ tuyên thệ, Biden cũng đã kêu gọi mọi người dành một phúc mặc niệm đến hơn 400,000 nạn nhân Covid-19.





Lễ tuyên thệ nhậm chức của Biden cũng có các ca sĩ nổi tiếng đến trình diển, gồm nữ ca sĩ Lady Gaga trình diễn bản Quốc Ca Hoa Kỳ, nữ ca sĩ Jennifer Lopez trình diễn bài “America the Beautiful.”





Điểm đặc biệt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Biden là sự xuất hiện của nữ thi sĩ trẻ Amanda Gorman, 22 tuổi, để đọc thơ. Trong bài thơ của cô đọc có nói đến “Chúng ta sẽ tái dựng lại, hóa giải và phục hồi.”





Sau lễ, Phó Tổng Thống Harris và phu quân đã Doug Emhoff đã tiễn cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence xuống các bực thềm của Tòa Nhà Quốc Hội để lên xe ra về. Đây là hành động rất đẹp của nền văn hóa cởi mở, bao dung và tiến bộ của nước Mỹ.





Sau lễ tuyên thệ nhậm chức là diễn hành. Biden và Harris sẽ có đoàn xe hộ tống đi từ đường 15th Street tới Bạch Ốc gồm Đoàn Quân Nhạc Hoa Kỳ, Joint Service Honor Guard và chỉ huy trưởng Đoàn Guard and Fife Drum Corps. Cuộc diễn hành sẽ được điều hợp bởi nam tài tử Tony Goldwyn và các khuôn mặt kịch nghệ Jon Stewart, New Radicals và DJ Cassidy’s “Pass the Mic” với sự trình diễn của Earth Wind & Fire, Nile Rodgers, Kathy Sledge, The Trans Chorus of Los Angeles, The Washington Chorus and The Triumph Baptist Church Choir.

Trump Phát Biểu Giã Từ Kheo Thành Tích Tốt Kỷ Lục, Thăm Dò Của Gallup Nói Trump Có Điểm Thấp Nhất Trong Các Tổng Thống Mỹ

Tổng Thống Donald Trump trong bài phát biểu giã từ được thu trước đã khoe thành tích kỷ lục của ông về chính sách kinh tế và đối ngoại, trong khi che đậy vụ bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội đã diễn ra trong mấy tuần lễ cuối của nhiệm kỳ tổng thống của ông, theo CNBC tường thuật hôm Thứ Ba, 19 tháng 1 năm 2021.





Ông đã không nhắc đến tên của người kế nhiệm của ông là Joe Biden. Biden sẽ được tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào Thứ Tư, 20 tháng 1 năm 2021.





Bài phát biểu dài gần 20 phút của Trump, mà đã được thu hình hôm Thứ Hai, cho rằng việc ông rời Bạch Ốc như là kết luận tự nhiên của công việc đã được hoàn tất tốt, hơn là hệ quả của việc ông thua cuộc bầu cử với Biden.





“Chúng tôi đã làm điều chúng tôi đến đây để làm – và rất nhiều điều khác nữa,” theo Trump phát biểu.





“Trong tuần này, chúng ta làm lễ tuyên thệ nhậm chức một chính phủ mới và cầu mong sự thành công của chính phủ này tiếp tục làm cho nước Mỹ an toàn và tiến bộ. Chúng tôi mở rộng mong muốn tốt nhất của chúng tôi, và chúng tôi cũng muốn họ được may mắn – là lời rất quan trọng,” theo Trump nói.





Bài phát biểu của tổng thống chỉ nhắc có một lần đến vụ xâm chiếm Tòa Nhà Quốc Hội ngày 6 tháng 1 bởi những người ủng hộ ông, cho dù đã khiến cho 5 người chết và thúc đẩy Hạ Viện luận tội ông lần thứ hai.





“Tất cả người Mỹ đều kinh hoàng bởi cuộc tấn công vào Điện Capitol của chúng ta. Bạo động chính trị là một cuộc tấn công vào mọi thứ mà chúng ta yêu mến như người dân Mỹ. Nó không bao giờ có thể được tha thứ,” theo Trump phát biểu.





Trump trong video đã ca ngợi các nỗ lực của chính phủ ông chống lại đại dịch vi khuẩn corona, nói rằng Hoa Kỳ “đã thực hiện vượt trội hơn nhiều quốc gia khác về mặt kinh tế bởi vì nền kinh tế đầy tin tưởng của chúng ta và nền kinh tế mà chúng ta đã xây dựng. Nếu không có nền tảng và nền móng, thì nó đã không diễn ra theo cách này.”





Trong khi đó, báo Business Insider hôm Thứ Ba cho biết rằng thăm dò của Gallup được công bố hôm Thứ Hai cho thấy chỉ có 34% người Mỹ chấp nhận việc mà Trump đã và đang làm trong vai trò tổng thống – thành tích tồi tệ hơn trong thăm dò của Gallup trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.





Gallup cho biết thêm rằng đánh giá chấp nhận trung bình của Trump trong vai trò tổng thống là 41% -- là thấp hơn 4% so với bất cứ tổng thống nào mà Gallup đã thăm dò.

Ngày Đầu Tiên Nhậm Chức, Biden Sẽ Công Bố Dự Luật Con Đường 8 Năm Cho Di Dân Lậu Vào Quốc Tịch Mỹ

WASHINGTON — Tổng Thống đắc cử Joe Biden dự định sẽ công bố dự luật di trú sâu rộng vào Ngày Đầu của chính phủ của ông, hy vọng sẽ cung cấp con đường 8 năm đi tới làm công dân cho khoảng 11 triệu người đang sống tại Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp pháp, là một sự đảo ngược toàn diện từ các chính sách di trú khắc khe của chính phủ Trump, theo hãng thông tấn Mỹ AP cho biết hôm Thứ Hai, 18 tháng 1 năm 2021.





Dự luật sẽ đặt Biden vào con đường thực thi lời cam kết quan trọng trong lúc vận động đối với các cử tri Mỹ gốc La Tinh và những cộng đồng di dân khác sau 4 năm của các chính sách hạn chế và những trục xuất hàng loạt của Tổng Thống Donald Trump. Nó cung cấp một trong những con đường nhanh nhất để được làm công dân đối với những người đang sống trong tình trạng không hợp lệ của bất cứ biện pháp nào trong những năm gần đây, nhưng nó đã không bao gồm sự đánh đổi truyền thống về an ninh biên giới đã được tăng cường để làm hài lòng nhiều người Cộng Hòa, khiến cho việc thông qua tại một Quốc Hội bị chia rẽ một cách thu hẹp trong nghi ngờ.





Dự luật gồm hàng trăm trang sẽ được đệ trình sau khi Biden tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Tư, theo một người thông thạo với dự luật này đã giấu tên cho biết.





Theo dự luật, những người sống tại Hoa Kỳ tính tới ngày 1 tháng 1 năm 2021, không có giấy tờ hợp lệ sẽ có con đường 5 năm cho tình trạng hợp pháp tạm, hay thẻ xanh, nếu họ qua được các kiểm tra lý lịch, đóng thuế và hoàn thành các yêu cầu cơ bản khác. Từ đó, là con đường 3 năm để nhập tịch, nếu họ quyết định theo đuổi việc có quốc tịch.





Đối với một số di dân, tiến trình sẽ nhanh hơn. Được gọi là Dreamers, những người trẻ tuổi đến Mỹ bất hợp lệ lúc còn trẻ, cũng như các công nhân nông nghiệp và những người đang nằm ở tình trạng bảo vệ tạm thời có thể đủ điều kiện nhanh hơn cho thẻ xanh nếu họ đang làm việc, đang đi học hay đáp ứng các yêu cầu khác.

Hơn 400,000 Người Mỹ Chết Từ Covid-19; Hơn 3 Triệu Dân California Bị Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Corona

Trong khi hàng triệu người đang chờ đợi để tiêm thuốc chích ngừa để bảo vệ sự sống, tổng số người chết tại Hoa Kỳ từ vi khuẩn corona tiếp tục lên cao với tốc độ kinh hoàng, theo NPR cho biết hôm Thứ Ba, 19 tháng 1 năm 2021. Hôm Thứ Ba, ngày cuối cùng tổng thống của Donald Trump, số người chết đã hơn 400,000 – là một con số mà trước đây không ai nghĩ tới. Hơn 100,000 người Mỹ đã chết trong đại dịch chỉ trong 5 tuần qua.





Tại Hoa Kỳ, hiện nay cứ mỗi 26 giây thì có một người chết từ Covid-19. Và dịch bệnh hiện đang lấy đi mạng sống của người Mỹ mỗi tuần nhiều hơn bất cứ bệnh nào khác, kể cả bệnh tim và ung thư, theo Viện Institute for Health Metrics and Evaluation tại Đại Học Washington cho biết.





“Nó đã không phải là như thế này, và nó vẫn không nên là như thế này,” theo Kristin Urquiza, người bắt đầu liên hệ với các thành viên gia đình đang đau buồn khác sau khi cha của bà Mark, đã chết vì Covid-19 vào ngày 30 tháng 6 khi vi khuẩn càng quét khắp thành phố Phoenix.





Urquiza mô tả nó như là “đang xem trận bão di chuyển chậm” xé nát xóm làng tuổi thơ của bà, nơi nhiều người không có chọn lựa nhưng phải tiếp tục làm việc và đối diện nguy hiểm cho sức khỏe của họ.





Số người chết quá nhiều trong mùa đông này đã xảy ra một cách nghịch lý cùng lúc có nhiều hy vọng đánh dấu sự bắt đầu của chương cuối của đại dịch.

Một phần tư tổng số tử vong vì Covid-19 đã xảy ra trong thời gian 5 tuần kể từ khi FDA trao thẩm quyền sử dụng thuốc chích ngừa đầu tiên vào ngày 14 tháng 12.





“Thuốc chích ngừa nhỏ giọt quá ít – những gì chúng ta cần là nhiều hơn của dòng sông của nó,” theo Bác Sĩ Howard Markel, giám đốc Trung Tâm Lịch Sử Về Thuốc của Đại Học Michigan, đã phát biểu.





Markel, người đã viết về đại dịch cúm năm 1918-19, nói rằng nó được phỏng đoán là đã giết chết 700,000 người Mỹ.





Liên quan đến đại dịch vi khuẩn corona hiện nay, Markel nói rằng, “Tôi hy vọng chúng ta không nói đến ... 600,000 hay nhiều hơn.”





- Trên toàn cầu hiện có 96,097,101 trường hợp, với 2,054,218 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 24,255,434 trường hợp, với 401,087 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,049,980 trường hợp, với 33,945 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 227,321 trường hợp, với 2,477 người thiệt mạng.

Một Số Thông Tin Cần Biết Về Việc Chích Thuốc Ngừa Covid-19

Chích ngừa Covid-19 đang được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ và tại Miền Nam California, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7 cho biết hôm Thứ Tư, 13 tháng 1 năm 2021. Nếu bạn là người đã hội đủ điều kiện để chích ngừa thì bạn có thể tìm những chỗ sau đây để được chích ngừa.









Tại Quận Los Angeles: Chích ngừa Covid-19 là “miễn phí cho tất cả mọi người” và cung cấp cho nhiều nhóm khác nhau trong nhiều giai đoạn, theo các viên chức quận này cho biết. Cư dân trong quận được khuyến khích nói chuyện với bác sĩ của họ hay ghi danh bằng email để cập nhật các thông tin về việc tìm ra khi nào thuốc chích ngừa sẵn sàng với họ. Tại Long Beach có thể liên lạc email: email COVID19Vaccine@longbeach.gov , hay gọi điện thoại 562.570.INFO (4636), chọn số 6.

Tại Quận Cam, Los Angeles và toàn California có thể vào các trang mạng dưới đây để biết các thông tin chi tiết:





Quận Los Angeles:

Quận Cam:

California:

Nếu tôi đã được chích ngừa thì tôi có cần đeo khẩu trang hay không?





Vâng, bạn vẫn cần đeo khẩu trang và tuân theo các đề phòng khác. Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội giúp bạn giảm cơ hội bị truyền nhiễm hay lây lan vi khuẩn.





Có các phản ứng phụ khi chích thuốc ngừa không?





Một số thiện nguyện viên trong các cuộc thử nghiệm thuốc chích ngừa đã báo cáo họ thường cảm thấy những phản ứng giống như bị cúm sau khi chích thuốc ngừa như đau nhức cơ thể, hay ngay cả sốt và nhức đầu, theo các viên chức y tế liên bang cho biết.





Có phải tôi sẽ nhận được giấy chứng nhận đã chích thuốc ngừa?





Thẻ chích thuốc ngừa sẽ được sử dụng như là cách “đơn giản nhất” để tiếp tục theo dõi các lần chích thuốc ngừa Covid-19, theo Bác Sĩ Kelly Moore, đồng giám đốc của Immunization Action Coalition, là tổ chức ủng hộ các nhân viên ở tuyến đầu là những người điều hành việc chích thuốc ngừa Covid-19.





“Mọi người đều được cấp thẻ bằng giấy mà họ có thể bỏ vào ví bốp nói rằng họ đã làm gì và khi nào họ tới hạn chích mũi thứ hai,” theo Moore cho biết.





Nếu tôi đã bị Covid-19, thì có cần chích thuốc ngừa?





Theo CDC, không có đủ thông tin hiện nay để nói rằng bao lâu sau khi một người bị truyền nhiễm được bảo vệ khỏi bị Covid-19 lần nữa. Điều này được gọi là sự miễn nhiễm tự nhiên. Vì vậy, CDC không thể đề nghị những người đã bị Covid-19 có nên hay không nên chích thuốc ngừa Covid-19.

Cư Dân Từ 65 Tuổi Trở Lên Trên Toàn Tiểu Bang California Được Phép Chích Thuốc Ngừa Covid-19

Trong một nỗ lực tăng tốc việc việc chích ngừa chậm hơn dự đoán, California đang cho phép mọi người từ 65 tuổi trở lên được chích ngừa Covid-19, theo các viên chức tuyên bố hôm Thứ Tư, 13 tháng 1 năm 2021 qua tường thuật của Đài Truyền Hình KTLA.





“Không có ưu tiên nào cao hơn việc phân phối hiệu quả và đầy đủ những thuốc chích ngừa này càng nhanh càng tốt cho những người đối diện các hệ quả nghiêm trọng nhất,” theo Thống Đốc Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố. “Những người từ 65 tuổi trở lên hiện là nhóm kế tiếp có đủ điều kiện để bắt đầu nhận thuốc chích ngừa.”





Đây là cộng vào với các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các cư dân được chăm sóc dài hạn, là những người nằm torng diện ưu tiên cao nhất để nhận thuốc chích ngừa từ nguồn cung cấp khan hiếm.





Sự mở rộng lớn của việc hội đủ điều kiện chích ngừa trong tiểu bang đến sau khi Cơ Quan CDC tuyên bố nhiều thay đổi trong kế hoạch phân phố thuốc chích ngừa của họ, mà cũng gồm việc cung cấp thuốc chích ngừa cho những người từ 65 tuổi trở lên – là nhóm có nguy cơ cao hơn đối với các bệnh nặng từ Covid-19.





Quận Cam là nơi đầu tiên trong tiểu bang tuyên bố mở rộng việc chích thuốc ngừa cho những cu dân cao niên theo sau các thay đổi của CDC. Giám đốc y tế của Quận Los Angeles nói rằng quận này sẽ tức thì bắt đầu việc chích ngừa cho những người từ 65 tuổi trở lên.

Lãnh Đạo Đối Lập Nga Navalny Sém Chết Từ Vụ Đầu Độc Đã Bị Bắt Khi Máy Bay Từ Đức Về Vừa Hạ Cánh Tại Phi Trường Ở Moscow

Người chỉ trích Điện Kremlin hàng đầu của Nga là Alexey Navalny, đã bị bắt bởi công an tại Moscow hôm Chủ Nhật, 17 tháng 1 năm 2021, ngay sau khi ông này trở lại đất nước Nga và 5 tháng sau khi ông bị đầu độc với chất độc thần kinh Novichok, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật.





Navalny đã bị bắt bởi các công an mà không có sự giải thích nào, theo người phát ngôn của ông là Kira Yarmysh viết tweeted. Luật sư của ông, là người cũng đã cùng bay với ông từ Berlin, thì không được phép tháp ùng nhà lãnh đạo đối lập, theo bà cho biết.





Cảnh quay trực tiếp từ đài truyền hình Nga Rain cho thấy ông lúc đó đang nói chuyện với các công an mặt đồng phục đen và đeo khẩu trang tại phi trường Sheremetyevo của Moscow, rồi hôn người vợ của ông là Yulia trước khi đi theo họ.





Cặp vợ chồng này đã trở lại từ 5 tháng ở lại Đức, nơi ông đã hồi phục từ thuốc độc Novichok. Họ đã hạ cánh tại phi trường Sheremetyevo ngay sau 8 giờ tối giờ địa phương, theo tài liệu thông tin của chuyến bay cho biết.





“Đây là ngày tốt nhất trong 5 tháng qua,” theo Navalny nói với các ký giả tại phi trường ngay trước khi ông bị bắt.





“Mọi người đều hỏi tôi rằng là tôi có sợ không. Tôi không sợ,” theo ông nói. “Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn khi đi bộ về phía trạm kiểm soát biên giới. Tôi biết rằng tôi sẽ ra đi và về nhà bởi vì tôi đúng và tất cả các vụ kiện hình sự chống lại tôi đều bịa đặt.”

Đảng CSVN Họp Hội Nghị Cuối Cùng Trước Đại Hội XIII, Với Nhiều Suy Đoán Nguyễn Phú Trọng Sẽ Tiếp Tục Giữ Chức Tổng Bí Thư

HÀ NỘI, VN – Đảng CSVN đang họp hội nghị lần thứ 15 để bàn về các vấn đề quan trọng còn lại mà trong đó vấn đề nhân sự tứ trụ là then chốt trước Đại Hội Đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, theo đó nhiều phân tích và dự đoán đã được đưa ra về nhân sự lãnh đạo của 4 chức vụ cao cấp nhất nước, gồm Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội, mà hầu hết đều đoán rằng ông Nguyễn Phú Trọng có khả năng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ nắm Chủ Tịch Nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ Tướng, và ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài BBC Tiếng Việt cho biết hôm Thứ Bảy, 16 tháng 1 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết như sau.





Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/1 nhóm họp tại Hà Nội trong cuộc họp quan trọng ngay trước thềm Đại hội 13 để thảo luận nhân sự cho vị trí Tứ Trụ, bao gồm các trường hợp được coi là “đặc biệt”.





Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tới.





Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 15, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đây là “Hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng”.





Nội dung cuộc họp được ông Trọng cho biết bao gồm: “Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020.”





Nói về nội dung nhân sự ông Trọng cho biết: “Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi tái cử.”





Các trường hợp “đặc biệt” được ông Trọng nói đến thường là các trường hợp quá 65 tuổi theo quy định về độ tuổi lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nhiệm kỳ gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận một số các trường hợp đặc biệt này mà điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng đã quá tuổi từ nhiệm kỳ 12 nhưng vẫn ở lại hết nhiệm kỳ. Tại nhiệm kỳ lần này, ông Trọng đã 76 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ ở lại nhiệm kỳ này.





Ngoài ông Trọng, còn một số những trường hợp khác trong Bộ Chính trị hiện tại cũng quá tuổi như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - 66 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - 66 tuổi, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - 67 tuổi.





Trong khi đó bản tin của Đài BBC phân tích rõ về tứ trụ như sau.





Từ Hà Nội, một nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam đưa ra nhận định, bình luận của mình với BBC News Tiếng Việt về thực chất và mục đích của hội nghị Trung ương 15.





"Hội nghị Trung ương 15 theo dự kiến kéo dài ba ngày như thông báo của Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khi kết thúc Hội nghị 14, sẽ tìm kiếm đồng thuận về danh sách được gọi là Tứ trụ lãnh đạo và xem xét những trường hợp đặc biệt và những trường hợp đặc biệt khác không thuộc Bộ Chính trị mà của Ban chấp hành Trung ương," Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao khách mời thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore) nói.





"Cụ thể hơn, hội nghị này như mọi người đã nói là Hội nghị trung ương cuối cùng của Khóa 12 này, và cũng như những gì đã được thông báo của Hội nghị TƯ14, nó nhằm xử lý các trường hợp quy định những ai sẽ được vào danh sách đặc biệt để bỏ phiếu ở lại Bộ Chính trị do quá 65 tuổi.





"Đây là thời điểm để có những danh sách những ai trong BCHTƯ quá 60 tuổi hay là đến 60 tuổi mà được tái ứng cử, hoặc những người nào đó quá 55 tuổi được ứng cử để đưa ra bầu lần đầu, thì đó là nhiệm vụ chính của Hội nghị TƯ15 này, một hội nghị có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng về nhân sự của BCHTƯ đảng, trong đó quyết định hai vấn đề như trên."





Một câu hỏi có liên quan các phương án đề cử nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao 'Tứ trụ' cho kỳ Đại hội 13 sắp tới mà đang được công luận quan tâm là liệu có chuyện đảng sẽ sửa điều lệ hay không. Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nêu nhận định của mình:





"Nếu điều lệ đảng trong trường hợp cần sửa, thì chắc chắn Ban chấp hành Trung ương sẽ quyết để Đại hội 13 sẽ sửa, chỉ có Đại hội mới có quyền sửa điều lệ, còn nội dung sửa điều lệ thế nào, nếu Hội nghị TƯ15 là hội nghị cuối cùng trước khi họp Đại hội, thì hội nghị này sẽ đề xuất những nội dung sửa đổi.





"Ở đây tôi xin lưu ý là điều lệ lần cuối cùng sửa là ở trong Đại hội năm 2011 là Đại hội XI, kỳ đại hội đó có sửa điều lệ, trong đó liên quan số nhiệm kỳ của Tổng Bí thư có điều 17, trong ấy có một câu nói rằng 'Tổng Bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp'.





"Tại kỳ Đại hội 12 không có sửa điều lệ, thế thì trong trường hợp mà ông Nguyễn Phú Trọng ứng cử để tiếp tục làm Tổng Bí thư một khóa nữa, tức là khóa thứ ba liên tiếp, thì chắc chắn Đại hội 13 sẽ phải sửa điều lệ.





"Hiện nay có một danh sách thu hút nhiều đồn đoán và bàn luận, và nếu dựa trên cái đó, có thể thấy có khá nhiều đặc biệt, cụ thể là nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cử để bầu lại làm Tổng Bí thư khóa 13 tới, thì chắc chắn BCHTƯ sẽ phải dựa trên điều lệ để ra quyết định đó."





Tới cuối tuần này, một danh sách được cho là nhân sự cấp cao được Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN dự kiến sẽ đề cử lên Đại hội bao gồm các vị trí nhân sự sau: ông Nguyễn Phú Trọng (đề cử vào chức vụ Tổng Bí thư), ông Nguyễn Xuân Phúc (đề cử chức vụ Chủ tịch nước), ông Phạm Minh Chính (đề cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ) và ông Vương Đình Huệ (đề cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội).

Nhà Báo Và Facebooker Trương Châu Hữu Danh Bị Công An Cần Thơ Cáo Buộc “Kích Động, Gây Mất An Toàn, Xuyên Tạc Thông Tin”





Hình minh hoạ. Nhà báo, Facebooker Trương Châu Hữu Danh.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) CẦN THƠ, VN – Nhà báo và Facebooker Trương Châu Hữu Danh đã bị công an tỉnh Cần Thơ cáo buộc “gây mất an toàn tại các trạm thu phí BOT, và xuyên tạc thông tin về nhiều lãnh đạo cấp tỉnh” qua 31 bài viết đăng trên Facebook của anh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 1 năm 2021. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị Cơ quan Điều tra thuộc Công an tỉnh Cần Thơ cáo buộc viết hơn 30 bài kích động, gây mất an toàn tại các trạm thu phí BOT, và xuyên tạc thông tin về nhiều lãnh đạo cấp tỉnh.





Mạng báo VnExpress loan tin vừa nêu ngày 15 tháng 1, dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Cần Thơ đã có kết quả giám định 31 bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Trương Châu Hữu Danh.





Theo Cơ quan An ninh Điều tra thì nội dung, hình ảnh trong những bài viết đó, và những bình luận kèm theo mang tính tiêu cực, một chiều bị cho là “thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà nước, ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương”. Cụ thể, đó là gây mất trật tự tại trạm thu phí BOT ở Cần Thơ; thông tin về Quỹ Đầu tư Phát triển Cần Thơ; Công ty Xổ số Cần Thơ, Công ty Cadif Cần Thơ và 8 lãnh đạo thành phố Cần Thơ.





Facebooker Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, ngụ tại Long An, bị Công an Thành phố Cần Thơ bắt vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Ông bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.





Ông Trương Châu Hữu Danh từng làm cho một số cơ quan báo chí Nhà nước Việt Nam gồm Báo Long An, Báo Lao Động, Báo Nông thôn Ngày nay.





Tài khoản Facebook của ông có hằng trăm ngàn lượt theo dõi khi đề cập đến tình trạng tiêu cực ở Việt Nam, phản đối thu phí ở các trạm BOT đặt sai vị trí và mức phí bất hợp lý…

Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực Hơn 50 Ngày Đã Phải Vào Bệnh Viện Cấp Cứu





Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã vào bệnh viện vì kiệt sức sau khi tuyệt thực hơn 50 ngày trong tù. (nguồn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ) VIỆT NAM – Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang bị tù tại nhà tù số 6 Thanh Chương sau khi tuyệt thực hơn 50 ngày thì sức khỏe suy kiệt đến phải được đưa vào bệnh viện cấp cứu, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 14 tháng 1 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Hôm 13 tháng 1 năm 2021, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho hay phía cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam thông tin cho gia đình biết việc cán bộ Trại giam số 6 - Thanh Chương đã chuyển ông Thức đi cấp cứu tại bệnh viện sau khoảng 50 ngày ông này tuyệt thực. Ông Thức đã tiến hành tuyệt thực từ ngày 24/11/2020 để yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao trả lời đơn kiến nghị của ông về việc giảm án theo Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Thức bị toà án năm 2010 kết án tù 16 năm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.





Vào chiều ngày 14-1, em trai ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:





"Về phía Đại sứ quán Mỹ họ có cho gia đình biết thông tin là anh Thức được chuyển qua bệnh viện ngoài Nghệ An đó, họ nói cái thông tin đó là đúng.

Gia đình cũng biết như vậy nhưng ngoài ra thì gia đình cũng có một số thông tin của người quen, người ta có ở bên ngoài Bệnh viện đó người ta cũng xác nhận thông tin là anh Thức đang nằm ở bệnh viện Ba Lan ở ngoài Vinh đó."





Người thân của ông Thức cũng cho hay, trước đó nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức cho biết, chính quyền Việt Nam phủ nhận tin người tù chính trị này phải chuyển đi bệnh viện nhưng không cung cấp thêm thông tin gì về tình hình sức khỏe của ông.





Phóng viên của chúng tôi đã gửi email tới Đại sứ quán Đức và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để hỏi thêm về vụ việc. Phía Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói không có tin gì để chia sẻ. Khi nào nhận được phúc đáp từ Đại sứ quán Đức, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên quan.





Em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, gia đình chưa có kế hoạch từ Sài Gòn ra Nghệ An thăm ông Thức do xuất thăm gặp trong tháng 1 này đã hết. Ông Tân nói:





"Gia đình chưa có ý định đi ra ngoài Nghệ An để xin gặp anh Thức, thậm chí là bây giờ anh Thức đang ở Trại 6 mà mình đường đột xin đi ra gặp thì chắc chắn họ cũng không cho vào gặp.





Thành ra gia đình cũng rất là trông thông tin ai đó có thể cập nhật được cái tình hình của anh Thức.





Cũng đặc biệt là đang chờ cái thông tin từ trại giam họ trả lời cái đơn của gia đình đã gửi ra cho Giám thị cũng như trưởng Phân trại anh Thức đang ở đó thì đến ngày hôm nay ai đã là ngày 14 (tháng 1) rồi mà vẫn chưa thấy họ trả lời cái gì hết. Cũng trông cái việc hồi đáp của họ."





Cũng theo ông Tân, có nguồn tin cho biết ông Thức được cấp cứu và điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An (hay còn gọi là bệnh viện Ba Lan).





Phóng viên gọi điện cho số của khoa Bệnh Nhiệt đới để hỏi về ông Trần Huỳnh Duy Thức thì lúc đầu người trực máy cho biết có bệnh nhân được chuyển từ Trại 6 Nghệ An đến điều trị.





"Anh ơi, anh ấy đi bên Lào về à? À, Trại 6 Nghệ An - thế thì ở chỗ tôi!





Thế thì ở chỗ tôi vì anh gọi cái số điện thoại từ Lào về nên tôi cứ nghĩ bệnh nhân của tôi là bệnh nhân đi Lào về, không phải, thế thì ở đây!"





Tuy nhiên khoảng 10 phút sau khi phóng viên gọi điện lại để hỏi thêm chi tiết thì người này phủ nhận ông Thức đang điều trị ở đây và nói ông ấy đang ở Trại 6 bằng giọng mỉa mai.





"Dạ, biết rồi bệnh nhân của anh là bệnh nhân Trí Thức, hiện đang nằm ở Trại 6. Ừ, Duy Thức chứ không phải là Duy Ngủ.





Ông ấy đang nằm ở Trại 6 chứ không nằm ở Bệnh viện tôi, ông ấy đang nằm ở Trại 6.





Không, ông ấy có bị bệnh gì đâu mà nằm bệnh viện? Ông ấy có ốm đau gì đâu mà đi bệnh viện?"





Hôm 9-1-2021, gia đình của ông Trần Huỳnh Duy Thức - tù nhân chính trị hiện đang thụ án 16 năm tù ở Trại giam số 6, Thanh Chương đến thăm gặp thì được ông này thông tin là đang tuyệt thực đến ngày thứ 47 để yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao phản hồi đơn yêu cầu giảm án và trả tự do theo Bộ luật hình sự mới. Gia đình cho biết vào lúc đó sức khoẻ của ông Thức đã rất yếu.





Đến ngày 11-1, một Facebooker ở Canada cho biết có nguồn tin nói ông Thức được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An để điều trị ở ngày tuyệt thực thứ 48, tuy nhiên khoa Cấp cứu bệnh viện này phủ nhận thông tin này.