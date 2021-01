Thời Sự Trong Tuần

Các binh sĩ của Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ tới Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 12 tháng 1 năm 2021 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốc. Bộ Quốc Phòng điều động khoảng 15,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia để bảo vệ lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng 1, giữa lúc có nhiều lo sợ về một cuộc bạo động mới. Hôm Thứ Tư, 13 tháng 1 năm 2021, Hạ Viện thảo luận để bỏ phiếu điều khoản luận tội Tổng Thống Donald Trump vì việc ông xúi giục những người ủng hộ tràn vào và gây bạo loạn trong Tòa Nhà Quốc Hội hôm 6 tháng 1 làm 5 người chết. (Photo Getty Images)

Tuần qua tình hình chính trị ở Mỹ sôi động hơn bao giờ hết với chuyện Tổng Thống Donald Trump bị Quốc Hội luận tội vì đã xúi giục những người ủng hộ ông tràn ngập vào Tòa Nhà Quốc Hội và gây bạo loạn hôm 6 tháng 1 năm 2021 đã khiến cho 5 người thiệt mạng được dư luận đặc biệt chú ý. Ngoài ra việc chích ngừa thuốc chống Covid-19 cũng đã tiến hành đều đặn, đặc biệt tại Quận Cam đã cho phép những người trên 65 tuổi được chích ngừa.

Hạ Viện Đã Bắt Đầu Luận Tội TT Trump Vì Xúi Giục Người Ủng Hộ Tấn Công Vào Tòa Nhà Quốc Hội

WASHINGTON -- Ngay giây phút này, buổi sáng Thứ Tư 13/1/2021, Hạ Viện Hoa Kỳ đang tranh luận về hồ sơ luận tội Tổng Thống Trump vì đã kích động nổi loạn hôm 6/1/2021, "gây nguy hiểm cực kỳ cho an ninh Hoa Kỳ và các định chế chính quyền."





Như thế, nếu hồ sơ này thông qua, Trump sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội 2 lần. Hạ Viện đã họp từ 9 giờ sáng giờ thủ đô (tức, 6 giờ sáng giờ California), đang tranh luận vòng đầu tiên, dự kiến một tiếng đồng hồ. Sau đó sẽ bỏ phiếu, tốn nhiều thì giờ vì trảii qua thủ tục phòng ngừa siêu vi coronavirus, trong khi các dân cử phải đi qua máy dò kim loại để kiểm soát vũ khí. Sau khi thông qua vào đầu buổi chiều, Hạ Viện sẽ tranh luận khoảng 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiếu. Lần bỏ phiếu cuối cùng là từ 3 giờ chiếu tới 4 giờ chiều giờ thủ đô (12 giờ trưa-1 giờ trưa giờ California). Độc giả có thể xem trực tiếp live stream trên YouTube và nhiều mạng khác.





Có ít nhất là 5 dân biểu Cộng Hòa cho biết sẽ bỏ phiếu chấp nhận thủ tục luận tội Trump trong Hạ Viện để đưa lên Thượng Viện truất phế vì TRump đã kích động bạo loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021. Đó là Dân Biểu John Katko (New York), DB Adam Kinzinger (Illinois), DB Liz Cheney (Wyoming).





Bản văn của DB Katko viết rằng Trump đã tấn công trực tiếp vào nền Dân Chủ Hoa Kỳ. DB Kinzinger viết rằng Trump đã vi pạhm lời thể bảo vệ Hiến Pháp, và dùng vị trí cao nhất ở Hành Pháp để tấn công ngành Lập Pháp. DB Liz Cheney viết rằng hành vi của Trump là phản bội lớn nhất trước giờ của một Tổng Thống, và chính Trump là "Tổng Thống Hoa Kỳ đã triệu mời đám đông, kết hợp thành một đám đông côn đồ và mồi lửa cho trận tấn công. Tất cả mọi thứ sau đó là việc Trump làm. Không có gì trong chuyện đó xảy ra mà không có TRump."





Dân biểu Fred Upton là người Cộng Hòa thứ 4 tuyên bố sẽ bỏ phiếu luận tội Trump. Dân Biểu Jaime Herrera Beutler đêm Thứ Ba đã phóng tweet nói rằng bà sẽ đồng ý luận tội Trump, và bà là người Cộng Hòa thứ 5 trong Hạ Viện tham dự hồ sơ này.





Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell hài lòng với chiến dịch luận tội Tổng Thống Donald Trump đang do các dân cử Dân Chủ Hạ Viện khởi động, theo báo New York Times tường trình hôm Thứ Ba, dẫn theo tin nội bộ Cộng Hòa.





Theo tin này, McConnell tin là Trump phải chịu trách nhiệm kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc Hội, và hồ sơ luận tội sẽ đẩy Trump ra khỏi Đảng Cộng Hòa một cách êm thắm. Trong khi đó, Lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy nói rằng ông chống biện pháp luận tội, nhưng trong cương vị lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, ông sẽ không vận động hay ngăn cản các Dân biểu Cộng Hòa trong khi bỏ phiếu về luận tội.





Báo Axios ghi nguồn tin nội bộ Cộng Hòa rằng sẽ có xác suất 50-50 là Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell sẽ bỏ phiếu để kết tội Trump trong phiên tòa luận tội khi thủ tục này chuyển từ Hạ Viện sang Thượng Viện.





Một viên chức cao cấp Cộng Hòa thân cận với McConnell nói rằng những người trung thành với định chế Thượng Viện đang dàn dựng một cuộc cách mạng nội bộ chống lại Trump. Lá phiếu của McConnell, người Cộng Hòa quyền lực nhất ở Quốc Hội, sẽ mở cửa để Trump bị kết tội và sẽ bị cấm tranh cử Tổng Thống lần nữa. Và cũng có thể dẫn tới một dây chuyền tác động: nơi nhà tù chờ đón Trump.

Ít Nhất 4,000 Người Nổi Dậy Có Vũ Trang Âm Mưu Bao Vây Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ Trong Lúc 15,000 Vệ Binh Quốc Gia Đang Được Điều Động

Cảnh sát đã cảnh báo về một âm mưu mà trong đó 4,000 người nổi dậy được trang bị vũ khí có thể tràn vào Thủ Đô Washington trong những ngày sắp tới, bao vây Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, theo bản tin của báo The Telegraph cho biết hôm Thứ Ba, 12 tháng 1 năm 2021.





Đó là một trong ít nhất 3 âm mưu vũ trang đã nói chi tiết trong điện thoại giữa Cảnh Sát Điện Capitol và các thành viên Dân Chủ của Quốc Hội, theo các chính trị gia trong cuộc điện đàm cho biết.





Trong khi đó, có tin cho biết rằng FBI đã cảnh báo những người cực đoan đã lập kế hoạch cho ngày “chiến tranh” trước cuộc tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội hôm 6 tháng 1.





Các viên chức FBI được biết rằng những người âm mưu đã chia xẻ các bản đồ của các đường hầm ở bên dưới Điện Capitol, và đã sắp xếp các vị trí để gặp mặt tại nhiều tiểu bang gồm Kentucky và South Carolina trước khi đi tới Washington.





Việc tiết lộ đến khi 15,000 lính Vệ Binh Quốc Gia đã được kích hoạt để bảo vệ Tòa Nhà Quốc Hội trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Joe Biden vào ngày 20 tháng 1.





Theo các yêu cầu từ Dân Chủ một số thành viên của Vệ Binh Quốc Gia đã trở thành đối tượng kiểm tra lý lịch thêm nữa để bảo đảm họ không “đồng cảm với những kẻ khủng bố nội địa.”

Quận Cam Cho Phép Người Từ 65 Tuổi Trở Lên Được Chích Ngừa Covid-19





Người dân trên 65 tuổi tại Quận Cam đã được phép chích ngừa Covid-19. Bất cứ người dân Quận Cam nào từ 65 tuổi trở lên hiện đều có đủ điều kiện để được chích ngừa chống lại vi khuẩn corona, theo các viên chức y tế quận cho biết hôm Thứ Ba, 12 tháng 1 năm 2021, qua bản tin của báo OC Register hôm Thứ Ba.



Những người từ 75 tuổi trở lên – cũng như các nhân viên ty sở cứu hỏa thành phố và quận – hiện được Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam bắt đầu cho chích thuốc ngừa giai đoạn thứ hai, Giai Đoạn 1B.





Nhưng sau khi xem xét một số phân tích cảnh giác đối với những người được điều trị tại bệnh viện và tại phòng chăm sóc đặc biệt vì Covid-19, lực lượng thuốc chích ngừa của quận vào tối Chủ Nhật đã đề nghị mở rộng việc chích ngừa tới những người từ 65 tuổi trở lên, theo Quan Chức Y Tế Quận Bác Sĩ Clayton Chau nói với Hội Đồng Giám Sát hôm Thứ Ba.





Tài liệu từ 13 bệnh viện, mà cung cấp phần lớn dịch vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 trong quận, cho thấy đa số những người vào bệnh viện, cũng như hầu hết những người yêu cầu chăm sóc đặc biệt và cần gắn ống thở, là từ 61 tuổi trở lên, theo Chau cho biết.





“Mục đích của tôi là bảo đảm rằng chúng ta chích ngừa cho những người dễ bị tổn thương nhất để chúng ta có thể ngăn ngừa họ khỏi vào bệnh viện, ngăn ngừa họ khỏi vào phòng chăm sóc đặc biệt, và quan trọng nhất, ngăn ngừa họ khỏi chết,” theo Chau cho biết tiếp.





Tuần này quận đang mở ra chỗ chích ngừa quy mô tại Disneyland, dự kiến là nơi đầu tiên trong 5 chỗ hoạt động như thế.

Đại Dịch Ở Mỹ Tiếp Tục Tăng: Số Người Bị Nhiễm, Vào Bệnh Viện Và Thiệt Mạng Vì Covid-19 Đều Cao Kỷ Lục

Đại dịch tại Hoa Kỳ đang cho thấy không có dấu hiệu của việc giảm xuống, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 8 tháng 1 năm 2021.





Con số hôm qua đánh dấu một ngày cao nhất của tử vong vì Covid-19 được báo cáo và là một ngày cao thứ hai của các trường hợp mới bị nhiễm vi khuẩn.





Toàn quốc hiện nay ở vào cao điểm nhất đối với số trường hợp mới bị nhiễm vi khuẩn trung bình một ngày, tử vong trung bình một ngày và số người vào bệnh viện trung bình hiện nay, ngay cả trong khi việc thử nghiệm vẫn thấp dưới cao điểm trước mùa lễ.





Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 4,000 tử vong vì Covid-19 hôm Thứ Năm, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins. Toàn quốc chưa bao giờ đạt tới mức đó trong một ngày trước đây.





Trung bình có 2,764 tử vong được báo cáo mỗi ngày, theo tài liệu Đại Học Johns Hopkins. Số liệu này cũng là cao kỷ lục.





Tại Quận Los Angeles, cứ mỗi 8 phút thì có một người chết vì Covid-19.





Ít nhất 40 tiểu bang đang cho thấy chiều hướng gia tăng trong các trường hợp bị nhiễm Covid-19 trong tuần này so với một tuần trước đó. 34 tiểu bang có số người bị nhiễm trên 10% trong vòng 7 ngày qua.





Hoa Kỳ đã chứng kiến ít nhất 274,703 trường hợp mới bị nhiễm vi khuẩn hôm Thứ Năm, theo Đại Học Johns Hopkins. Đó là sự gia tăng một ngày cao thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch.





Trung bình trên toàn quốc có khoảng 228,497 trường hợp mới bị Covid-19 mỗi ngày, là tăng 22% từ tuần trước, theo Đại Học Johns Hopkins.





Có ít nhất 132,370 người được báo cáo đã đưa vào bệnh viện hôm Thứ Năm, theo tài liệu của The Covid Tracking Project. Đây là con số cao thứ hai số người vào bệnh viện gần đây và là liên tục trong 37 ngày mà số liệu nằm trên 100,000 người.





“Mỗi tiểu bang Miền Nam đã chứng kiến số người vào bệnh viện tăng cao đáng kể từ giữa tháng rồi, và 13 tiểu bang tại Miền Nam đã đạt kỷ lục mới về số người vào bệnh viện vì Covid-19 trong 7 ngày qua,” theo Covid Tracking Project.





Tính đến nay, đã có ít nhất 21,419,800 liều thuốc chích ngừa đã được phân phối khắp nước Mỹ và ít nhất 5,919,418 liều thuốc chích ngừa đã được chích, theo CDC.

TQ Phong Tỏa Tỉnh Hồ Bắc Với 11 Triệu Dân Để Chận Đại Dịch Lây Lan; Số Người Chết Vì Covid-19 Hôm Thứ Bảy Cao Kỷ Lục

BEIJING — Chỉ có 39 trường hợp mới bị nhiễm vi khuẩn corona để cho các viên chức y tế tại Trung Quốc đặt 11 triệu người vào phong tỏa tại thành phố Gia Thạch, theo tin NBC News cho biết hôm Thứ Bảy, 9 tháng 1 năm 2021.





Các viên chức y tế đã không có cơ hội hôm Thứ Tư, để phong tỏa thủ phủ của tỉnh kỹ nghệ Hồ Bắc và ra lệnh thử nghiệm hàng loạt.





Các hạn chế đi lại đang thực thi tại phần còn lại của khu vực, chung quanh thủ đô Bắc Kinh của TQ và là nơi có 76 triệu dân số.





Vào Thứ Bảy, Thị Trưởng Ma Yujun phát biểu trong một cuộc họp báo rằng chỉ 3 ngày để hoàn tất vòng đầu của thử nghiệm hàng loạt tại Gia Thạch, với 354 người dương tính với vi khuẩn. Vòng hai thử nghiệm sẽ sớm bắt đầu, theo ông cho biết thêm.





Yan Xixin, giám đốc chăm sóc bệnh nặng tại Bệnh Viện Thứ Hai của Đại Học Y Khoa Hồ Bắc, nói trong cùng cuộc họp báo nói trên rằng, “nguy cơ có nhiều truyền nhiễm vẫn còn ở đó.”





Biện pháp gắt gao nhanh chóng này là tương tự những nơi khác tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương để ngăn chận vi khuẩn corona lây lan – gồm Nhật Bản, Thái Lan và Úc – khiến cho các biện pháp để chận đứng sự lây lân vi khuẩn tại Châu Âu và Hoa Kỳ có vẻ hầu như chậm chạp.





Trong khi đó tại California các viên chức y tế đã báo cáo có thêm 695 người thiệt mạng liên quan đến Covid-19 hôm Thứ Bảy, là cao kỷ lục kể từ đại dịch bắt đầu đến nay. Tổng số tử vong tại California lên đến 29,233 người.





Tài liệu từ Bộ Y Tế Công Cộng California cũng cho thấy 52,636 trường hợp mới bị lây nhiễm đã được xác nhận, nâng tổng số trường hợp bị lây vi khuẩn lên tới 2,621,277. Các nhân viên chăm sóc y tế tại tiểu bang chiếm 74,589 trong số các trường hợp bị lây dịch bệnh và 281 người đã thiệt mạng.





- Trên toàn cầu hiện có 91,838,572 trường hợp, với 1,968,343 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 22,903,442 trường hợp, với 380,882 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 2,815,933 trường hợp, với 31,105 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 207,318 trường hợp, với 2,148 người thiệt mạng.

Dân Biểu Lou Correa Tại Quận Cam Đã Đối Đầu Với Những Người Ủng Hộ Trump Bao Vây và Quấy Rối Ông Tại Phi Trường Thủ Đô Washington

Dân Biểu Dân Chủ Lou Correa – là vị dân cử có nhiều thiện cảm trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Quận Cam trong nhiều thập niên qua -- đã đương đầu với những người ủng hộ Trump là những người đến với ông và la hét vào mặt ông khi ông sắp lên máy bay rời khỏi Phi Trường Washington Dulles Airport tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, theo bản tin của Yahoo News trích thuật tin CNN cho biết hôm Thứ Ba, 12 tháng 1 năm 2021.





Ông Correa nói với CNN rằng ông lúc đó đang tìm tới chuyến bay xa về địa hạt nhà của ông ở California và cuối cùng đã nghỉ ngơi sau khi ở lại Quốc Hội trễ qua đêm để chứng nhận các kết quả bầu cử sau vụ những người bạo loạn tràn vào Điện Capitol.





Ông Correa kể rằng ông đã gặp một nhóm khoảng 20 người đối đầu ông. Ông Correa đã đưa lên tweet video 2 phút cho thấy nhiều tình tiết đã xảy ra.

“Họ kiếm chuyện với tôi, và một cậu, họ đến trước tôi,” theo ông kể.





“Sắp sửa biến thành bạo lực. Không sợ. Đó chỉ là vấn đề chờ đợi cú đánh trước xảy ra.”





Ông Correa kể với Spectrump News về một người trong nhóm: “Tôi nghĩ hắn sẽ đấm tôi và tôi lúc đó đã sẵn sàng để làm điều mà tôi phải làm để tự vệ.”

“Rõ ràng những người ủng hộ Trump là những người đã bay về nhà sau cuộc bạo loạn hôm Thứ Tư đã liên tục nói với Ông Correa rằng “Không ai ở đây bỏ phiếu cho ông.”





“Điều đó không sao, tôi không làm việc cho các người,” theo Ông Correa trả lời.





Khi CNN hỏi ông đã suy nghĩ gì, Ông Correa nói rằng, “Đứng vững trên mặt đất, không để họ xô đuổi tôi đi và sẵn sàng một trận đánh lớn.”





Ông Correa nói rằng họ “phun ra lời thù hận” và thông tin sai lạc rằng ông làm việc cho công ty chế tạo máy bỏ phiếu hay là ông là một điệp viên Trung Quốc.





Ông Correa nói rằng ông không trút tội những người đương đầu với ông, nhưng ông đổ lỗi lên Tổng Thống Trump bởi vì “Tổng Thống là người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới.”





Cuối cùng an ninh phi trường đã nhảy vào hiện trường. “Nó làm tôi sốc rằng tại một phi trường với tất cả an ninh, một loại gây lộn như thể đã xảy ra,” theo Ông Correa nói. “Tôi thường nghĩ các phi trường là nơi an ninh nhất tại Mỹ.”





Không ai bị bắt được báo cáo. Ông Correa nói rằng đó là một “cú sốc rất lớn” rằng an ninh đã ghi tên của ông nhưng “dường như đã không” ghi tên của bất cứ người nào trong đám người hành hung ông.

1 Cảnh Sát Điện Capitol Chết, FBI Kêu Gọi Dân Chúng Giúp Tìm Những Người Bạo Loạn Tại Tòa Nhà QH, Treo Giải $50,000 Bắt Kẻ Đặt Bom Ống

Một cảnh sát tòa nhà Quốc Hội đã chết hôm Thứ Năm sau khi ông đã được báo cáo bị đánh vào đầu với bình chữa lửa trong khi đối đầu với đám đông ủng hộ Trump tràn vào Quốc Hội trong thời gian cuộc chứng nhận phiếu Cử Tri Đoàn, theo bản tin Yahoo News cho biết hôm Thứ Sáu, 8 tháng 1 năm 2021.





Cảnh sát Brian D. Sicknick “đã đối phó với những người bạo loạn … và đã bị thương trong khi đụng độ thân thể với những người biểu tình,” theo Cảnh Sát Điện Capitol cho biết trong một tuyên bố. “Ông ấy đã trở về văn phòng và gục ngã. Ông đã được chở tới bệnh viện gần đó nơi ông đã không chịu nổi các vết thương của mình.”





Các công tố viên tại văn phòng công tố Hoa Kỳ lên kế hoạch mở điều tra giết người vào cái chết của Sicknick.





“Nhiều chi tiết liên quan đến các sự kiện hôm Thứ Tư và nguyên nhân trực tiếp đến các thương tích của Brian vẫn còn chưa biết và gia đình của chúng tôi yêu cầu công chúng và báo chí tôn trọng ước nguyện của chúng tôi đừng biến sự qua đời của Brian thành vấn đề chính trị,” theo gia đình của Sicknick cho biết trong một thông báo gửi tới các ký giả.





Trong khi đó bản tin của BBC tiếng Anh hôm Thứ Sáu cho biết rằng FBI đang truy lùng những người bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội.





FBI đang yêu cầu công chúng giúp để mang những kẻ tấn công ra công lý.





Richard Barnett, 60 tuổi từ thành phố Gravette thuộc tiểu bang Arkansas, một trong những cá nhân xông vào tòa nhà QH, đã bị bắt, theo các viên chức Bộ Tư Pháp.





Ông này xuất hiện trong tấm hình mang tính biểu tượng hiện nay về việc bao vây. Trong hình ông đang ngồi vào chiếc ghế trong văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, với hai chân gác lên bàn giấy. Ông đã bị truy tố tội ăn cắp tài sản công cộng và các tội khác.





Nhà lập pháp tại West Virginia là Derrick Evans cũng đã bị truy tố. Ông đã đăng video của chính mình, đứng bên ngoài tòa nhà với những người ủng hộ Trump, và rồi đi vào bên trong tòa nhà QH.





Những người xâm nhập vào tòa nhà QH sẽ bị truy tố từ tội đại hình tới tội xâm nhập gia cư và các tội tiểu hình liên quan khác tới những tội nghiêm trọng gồm phóng hỏa và đặt thiết bị nổ. Họ có thể bị kết án nhiều năm tù.





Tóm tắc một số điểm đáng chú ý sau đây:





- 5 người đã chết, gồm 1 cảnh sát Điện Capitol

- Đến nay đã bắt ít nhất 82 người

- Các nhà điều tra tại Thủ Đô nói họ đã nhận hơn 17,000 lời khuyên từ công chúng về những người bạo loạn

- FBI treo giải thưởng $50,000 đô la để lấy thông tin dẫn tới việc bắt một cá nhân đã có kế hoạch nổ bom ống tại các trụ sở của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Bị Áp Lực Dồn Dập, Trump Đã Đổi Giọng Thừa Nhận Chính Phủ Mới, Hứa Chuyển Quyền Suông Sẻ, Lên Án Những Người Tấn Công Vào Tòa Nhà QH

Hai tháng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chưa đầy một ngày sau khi Quốc Hội đã chứng nhận các kết quả của Cử Tri Đoàn, và đang đối diện với áp lực ngày càng gia tăng phải từ chức, cuối cùng Donald Trump đã thừa nhận hôm Thứ Năm rằng ông đã thua và sẽ không phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Năm, 7 tháng 1 năm 2021.





“Bây giờ Quốc Hội đã chứng nhận các kết quả. Một chính phủ mới sẽ được tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1,” theo Trump nói trong video dài 2 phút được đăng lên trên Twitter của ông. “Tập trung của tôi hiện nay là nhằm bảo đảm cuộc chuyển quyền suông sẻ, trật tử và mạch lạc.”





Ông đã không nói đến tên của người đàn ông đã đánh bại ông là Tổng Thống đắc cử Joe Biden. Không có dấu hiệu nào từ Bạch Ốc rằng Trump đã, hay có ý sẽ, gọi Biden để nhận thua cuộc. Nhưng phát biểu của tổng thống là trái ngược với các tuyên bố của ông đã đưa ra hôm Thứ Tư, khi ông khuyến khích hàng chục ngàn người ủng hộ ông tiến vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ để gây gián đoạn phiên họp chung của Quốc Hội mà trong đó các nhà lập pháp đang đếm phiếu của Cử Tri Đoàn nạp lên.





Trunp đã bắt đầu doạn sau cùng của video của ông bằng việc phát biểu điều ông gọi là “những cuộc tấn công kinh khủng” vào tòa nhà Quốc Hội.





“Những người biểu tình là những người đã xâm nhập vào tòa nhà QH đã làm dơ bẩn chiếc ghế của nền dân chủ Mỹ,” Trump nói thề. “Đối với những người tham gia và các hành động bạo động và phá hoại, các bạn không đại diện cho đất nước của chúng ta. Và đối với những người vi phạm luật pháp, các bạn sẽ phải trả giá.”

Ossoff Thắng Ghế Thượng Viện Đại Diện Georgia Đưa Dân Chủ Kiểm Soát Thượng Viện

Người dân tiểu bang Georgia đã bầu Jon Ossoff vào Thượng Viện Hoa Kỳ, theo CNN dự đoán hôm Thứ Tư, giúp Đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc Hội và Bạch Ốc lần đầu tiên trong một thập niên và đưa ra lời từ chối dứt khoát đối với Tổng Thống Donald Trump khi ông cố đảo ngược sự thất bại của mình, theo CNN tường trình hôm Thứ Tư, 6 tháng 1 năm 2021.





Chiến thắng của Ossoff và đồng viện Dân Chủ Tiểu Bang Georgia là Mục Sư Raphael Warnock làm đảo ngược Thượng Viện, giúp Tổng Thống đắc cử Joe Biden quyền hành để có thể ban hành luật cấp tiến rộng khắp, và thúc đẩy việc đề cử Nội Các mà không cần sự ủng hộ của Cộng Hòa.





Tỷ số đảng của Thượng Viện sẽ là 50-50 với Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris phá vỡ các lá phiếu ngang ngửa.





Warnock, mục sư kỳ cựu của Nhà Thờ Ebenezer Baptist Church tại Atlanta là Thượng Nghị Sĩ Da Đen đầu tiên và Ossoff là TNS Do Thái đầu tiên đại diện cho Georgia.





Sau khi không ứng cử viên Thượng Viện Hoa Kỳ nào tại Georgia nhận được 50% số phiếu bầu trong tháng 11, cuộc chạy đua hai ghế Thượng Viện để kiểm soát Thượng Viện đã bắt đầu. Trong khi Ossoff và Warnock tranh cử trên một vé đoàn kết, Trump bác bỏ việc thừa nhận ông bị thua, tạo ra cuộc chiến trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và làm mất lòng một số người ủng hộ ông, là những người tin rằng các tuyên bố sai sự thật của ông rằng cuộc cuộc bầu cử đã bị gian lận.





Trong khi đó Biden dự định đề cử Chánh Án Liên Bang Merrick Garland cho chức vụ bộ trưởng tư pháp, tạo ra chỗ trống trong Tòa Phúc Phẩm Hoa Kỳ ở Khu Vực Thủ Đô.

Phó Tổng Thống Pence Sẽ Dự Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Của TT Đắc Cử Biden, Nhưng TT Trump Sẽ Không Dự

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo một nguồn tin cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Bảy, 9 tháng 1 năm 2021.





CNN trước đó đã tường thuật rằng Pence đã có dự định tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức, nhưng ông đã đợi thư mời. Biden hôm Thứ Sáu nói rằng ông rất vui mừng Pence sẽ tham dự.





“Ông ấy được chào đón. Tôi nghĩ thật là quan trọng lắm để chúng ta có thể giữ lấy những gì mà các bậc tiền nhân trong lịch sử đã làm về cách thay đổi chính phủ nên được duy trì. Và vì thế Mike, phó tổng thống, được hoan nghênh đến dự. Chúng ta vinh dự có ông ấy ở đó, và để tiếp tục tiến tới trong cuộc chuyển quyền,” theo Biden cho biết.





Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố trên Twitter, trước khi trương mục của ông đã bị đình chỉ, rằng ông sẽ không tham dự.

Chính Phủ Trump Đặt Cuba Vào Nước Hỗ Trợ Khủng Bố Với Các Trừng Phạt Mới Ngay Trước Khi Biden Lên Nhậm Chức

WASHINGTON — Chính phủ Trump hôm Thứ Hai, 11 tháng 1 năm 2021, đã tái chỉ định Cuba như là “nhà nước bảo trợ của khủng bố,” áp đặt thêm các trừng phạt mới mà có thể làm què quặt cam kết của Tổng Thống đắc cử Joe Biden để làm mới lại mối quan hệ với đảo quốc cộng sản, theo bản tin AP cho biết hôm Thứ Hai.





Ngoại Trưởng Mike Pompeo tuyên bố hành động, viện dẫn các trường hợp mà trong đố đặc biệt việc Cuba tiếp tục chứa chấp những người đào thoát khỏi Hoa Kỳ, từ chối dẫn độ một nhóm chỉ huy du kích Colombia cũng như ủng hộ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.





Việc chỉ định, mà đã thảo luận nhiều năm qua, là một trong những thay đổi chính sách đối ngoại giờ phút cuối mà chính phủ Trump đang làm trước khi Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.





Gỡ bỏ Cuba ra khỏi danh sách đen là một trong những thành tựu chính sách đối ngoại chính của TT Barack Obama khi ông tìm kiếm các mối quan hệ tốt đẹp hơn với đảo quốc, một nỗ lực được ủng hộ bởi Biden là phó tổng thống. Các mối quan hệ đã bị đóng băng sau khi Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959.

Ngoại Trưởng Mỹ, Úc, Canada Và Anh Ra Tuyên Bố Chung Lên Án Chính Quyền Hong Kong Và Hoa Lục Đã Bắt Bỏ Tù 55 Nhà Bất Đồng Chính Kiến

Giới ngoại giao của Hoa Kỳ, Úc, Canada và Anh đã đưa ra tuyên bố chung hôm Chủ Nhật, 10 tháng 1 năm 2021 lên án việc bắt bỏ tù hơn 50 nhà hoạt động Hong Kong, gọi đó là chứng cứ mà luật an ninh quốc gia mới gắt gao của thành phố này được sử dụng để tấn công các nhà bất đồng chính kiến, theo báo The Hill tường thuật hôm Chủ Nhật.





Các viên chức Hong Kong đã tuyên bố bắt 55 người vào tuần trước, là số người bị bắt đông nhất kể từ khi TQ đề xuất luật an ninh quốc gia mới trong năm 2020, theo hãng thông tấn Mỹ AP tường trình. Tất cả ngoại trừ 3 người đã được cho tại ngoại điều tra.





Đại đa số những người bị bắt đã tham gia vào cuộc bầu sơ bộ không chính thức cho cuộc bầu cử lập pháp bị trì hoãn, mà giới chức Hong Kong đổ lỗi là vi phạm pháp luật.





“Rõ ràng là Luật An Ninh Quốc Gia đang được sử dụng để loại bỏ giới bất đồng chính kiến và các quan điểm chính trị đối lập,” theo tuyên bố chung đọc được từ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mikie Pompeo, Ngoại Trưởng Úc Marise Payne, Ngoại Trưởng Anh Dominic Raab, và Ngoại Trưởng Canada Francois-Philippe Champagne. “Chúng tôi kêu gọi các viên chức Hong Kong và Trung Quốc hãy tôn trọng các quyền được luật pháp bảo vệ và sự tự do của người dân Hong Kong không phải sợ hãi bị bắt và bị bỏ tù.”

Quân Đội, Công An CSVN Diễn Tập Thay Vì Để Bảo Vệ Dân Thì Lại Để Bảo Vệ Đảng Khỏi Bị Dân Chống Đối Trong Đại Hội 13





Hình minh hoạ. Xe đặc chủng tham gia cuộc diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 10/1/2021. (Nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) HÀ NỘI, VN – Chuyện nghe rất lạ đã xảy ra vài ngày nay tại Hà Nội: thay vì diễn tập quân đội, công an để bảo vệ an ninh cho người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước thì Đảng CSVN lại tổ chức diễn tập để bảo vệ cho chính Đảng trong các ngày Đại Hội 13 sắp tới, mà một trong những tình huống được giả định dựng ra là chống lại dân oan khiếu kiện vì nhà cửa và đất đai ruộng vườn bị đảng cướp mất, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 10 tháng 1 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm về vụ này như sau.



Một cuộc diễn tập bảo vệ sự an toàn cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tiến hành vào ngày 10/1 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 6.000 quân thuộc lực lượng Công an, Quân đội và cán bộ y tế của thành phố Hà Nội và các loại xe bọc thép.





Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2/2 tới với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu. Đây là đại hội quan trọng diễn ra 5 năm một lần, nơi Đảng lựa chọn các lãnh đạo cấp cao trong nhiệm kỳ tới và thông qua các chính sách quan trọng về kinh tế chính trị và xã hội cho đất nước trong thời gian 5 năm.





Đại hội diễn ra vào khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp và chính phủ Việt Nam đã phải gia tăng các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần và sự kiện Đại hội 13.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam trích lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại buổi diễn tập, nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.





Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm là người chủ trì lễ xuất quân, diễn tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định: “Các cấp Công an từ Bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, 'chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình,' bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội,”





Trước đó, vào ngày 8/1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng tổ chức tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đàng 13. Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung chống biểu tình, bạo động, bảo vệ nguyên thủ, tiêu diệt mục tiêu. Một số tình huống giả định được đưa ra. Một giả định là có hằng trăm người dân dùng gậy gộc, gạch đá đến trụ sở Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đòi gặp Chủ tịch yêu cầu trả ruộng đất. Những người tham gia do không đạt được mục đích nên tiến hành đốt phá và lao vào trụ sở ủy ban.

2 Người Việt Manh Ngoc Nguyen và Dat Tat Ho Đưa Lậu Người Từ VN Vào Mỹ Làm Nail Ở New York Đã Bị Bắt

Hai người Việt có tên Manh Ngoc Nguyen và Dat Tat Ho bị tình nghi đem người bất hợp pháp từ Việt Nam vào Mỹ để làm nail ở New York và Long Island đã bị bắt và nếu bị kết án thì có thể ngồi tù tới 15 năm, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 13 tháng 1 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm chi tiết về vụ này như sau.





Hoa Kỳ và Việt Nam đã phối hợp bắt giữ hai nghi phạm buôn người xuyên quốc gia, vận chuyển trái phép công dân Việt vào Mỹ làm việc trái pháp luật với mức lương thấp tại các tiệm làm tóc và làm móng tay- chân ở New York và khu vực Long Island.





Thông tin vừa nêu được Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh viết trong thông cáo hôm 13/1.





Tin cho biết, 2 người là Manh Ngoc Nguyen và Dat Tat Ho bị bắt giữ sau khi phía cơ quan chức năng Hoa Kỳ nhận được tin báo từ một người được nói là nạn nhân của vụ việc.





Cuộc điều tra được bắt đầu từ Long Island, New York, sau đó các viên chức thực thi pháp luật của Mỹ và Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra tại Việt Nam và thu thập bằng chứng cho 6 điểm cáo buộc trong bản cáo trạng liên bang của tòa án Quận Đông ở New York.





Cụ thể, từ giữa tháng 1/2017-9/2020, các bị cáo và đối tượng có liên quan đã thu xếp cho nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Mỹ bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc bằng mạng lưới vận chuyển người theo đường bộ từ Canada hoặc Mexico.





Nếu bị kết án, hai ông Manh và Dat sẽ chịu mức án tối đa 15 năm tù.





Trong thông cáo, Đại sứ Kritenbrink cho biết thành công này là bằng chứng cho thấy sự hợp tác thiết thực hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Việt Nam cũng như cam kết chung trong hoạt động đấu tranh phòng chống mua bán người và vận chuyển người trái phép qua biên giới và các loại tội phạm xuyên biên giới khác.