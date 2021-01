Bạo Động Mỹ-Lá Cờ Việt

Phạm Trần



Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ,Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã bị Hạ viện biếu quyết luận tội lần thứ 2, chỉ trong vòng hơn một năm vì đã “kích động nổi loạn” chống lại Chính phủ và “hành động vô luật pháp tại Quốc hội” ngày 06/01/2021, khi lưỡng viện Quốc hội bọp để kiểm chứng 538 phiếu của Cử tri đoàn đã bỏ cho hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden của đảng Dân chủ.





Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đắc cử với số 306 phiếu, trong khi ông Trump được 232 phiếu.





Nghị quyết luận tội ông Trump được 232 Dân biểu đồng ý, 197 chống và 5 Dân biểu không bỏ phiếu trong phiên họp chỉ kéo dài trong 1 ngày hôm 13/01/2021. Có 10 Dân biểu Cộng Hòa, đứng đấu bởi Bà Liz Cheney, nhân vật thứ 3 của Cộng hòa tại Hạ viện. đã bỏ phiếu luận tội ông Donald Trump.





Đây là phiên họp luận tội một Tổng thống ngắn nhất trong lịch sử Mỹ, vì bằng chứng can dự của ông Trump đã rõ rệt không cần các cuộc điều tra hay điều trần của các nhân chứng.





ĐỔ DẦU VÀO LỬA





Lý do vì trong diễn văn dài gần 1 giờ trước hàng chục ngàn người ủng hộ tụ tập trước Tòa Bạch ốc, ông Trump đòi Quốc hội không chấp thuận phiếu của Cử tri đoàn quyết định Cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ là người đá thắng ông trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/11/2010.





Phần lớn nội dung bài diễn văn của ông Trump đã tập trung cáo buộc bầu cử có gian lận, có sự dàn dựng, sắp đặt để cho ông Biden thắng cử. Do đó, ông chống việc lưỡng viện Quốc hội bỏ phiếu đồng ý ông đã thua cuộc. Đồng thời ông kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence, người chủ tọa phiên họp của 2 viện Quốc hội, hãy trả lại các Tiểu bang quyết định của Cử tri đoàn mà ông Trump cho là có gian lận để điều tra.



Khi ông Trump nói như thế thì đám đông thét lên liên hồi “Fight for Trump, Fight for Trump…” (hãy đấu tranh cho Trump).



Ngay sau đó, ông Trump thông báo với người biểu tình rằng ông mới nói chuyện với Mike Pence. Ông nói lớn : ”And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our constitution and for the good of our country.



And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. I'mnot hearing good stories.”





(Tạm dịch: “Mike Pence, tôi hy vọng ông hãy can đảm vì lợi ích của Hiến pháp và đất nước. Nếu không, tôi sẽ rất thất vọng ở ông. Tôi nói ngay với ông bây giờ là tôi chưa nghe thấy những chuyện tốt đẹp.”



Tổng thống Trump bảo người biểu tình “chúng ta phải tranh đấu mạnh hơn nữa ” (And we're going to have to fight much harder)





Trước sự tức giận của đàm đông, ông Trump bất ngờ tuyên bố : ”And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down--



We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol--



And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not going to be cheering so much for some of them.

Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.”





(Tạm dịch:”Sau đây, chúng ta sẽ đi xuống và tôi sẽ đi bên cạnh mọi người. Chúng ta sẽ đi xuống -- chúng ta sẽ đi xuống, nếu ai muốn, nhưng tôi nghĩ là ngay tại đây, chúng ta sẽ đi bộ tới điện Capitol—Chúng ta sẽ cổ xúy những Nghị sỹ và Dân biểu nam-nữ can đảm của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ không hoan nghênh đối với một số người. Bởi vì chúng ta không thể lấy lại đất nước bằng yếu hèn mà phải bằng sức mạnh và mọi người phải mạnh mẽ.”





Tiếp theo ông thúc đẩy người biểu tình : ”We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated.”





(Tạm dịch:” Chúng ta phải tới để đòi Quốc hội phải làm cho đúng, và chỉ đếm những phiếu Cử tri đoàn hợp pháp…hợp pháp.”)





Sau khi ông Trump chấm dứt diễn văn và quay về Bạch Ốc thì đám đồng với đủ mọi loại cờ mang tên Trump, cờ của kháng chiến quân miền Nam nước Mỹ thời nội chiến (Confederate Flag), bây giờ là biểu tượng của các nhóm Da trắng Thượng đẳng ở Hoa Kỳ, cờ của các nhóm đi biểu tình ủng hộ Trump, kể cả ít nhất 1 lá cờ lớn nền vàng-3-sọc dỏ, Quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa đã kéo nhau đến Quốc hội.





Những người biểu tình, nhiều người đội mũ đỏ và mang theo cờ Trump, tay cầm các dụng cụ tấn công như thanh gỗ, gậy đã áp đảo hàng rào an ninh của cảnh sát để xông vào Quốc hội, leo tưởng, đập của kính chui vào bên trong Quốc hội đập phá khiến các Nghị sỹ vá Dân biểu phải ngưng họp, chạy tìm chỗ trú ấn.





Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viên, bà Dân biểu Nancy Pelosi, Lãnh tụ đa số Thương viện, Nghị sỹ Mitch McConnell và các lãnh tụ hai đảng tại Quốc hội đã được bào vệ an ninh và đem đến một nơi khác để bảo vệ.





TRÀN NGẬP-ĐẬP PHÁ





Trước cảnh hỗn loạn chưa từng xẩy ra tại Quốc hội, trong đó có những người biểu tình đã muốn đi tìm Phó Tổng thống Mike Pence và Bà Nancy Pelosi để xử bạo động. Thậm chí còn có một trạm xử tử bắng giây treo cổ đã được dựng lên bên ngoài Quốc hội.





Văn phòng của Nghị sỹ McConnell và bà Pelosi đã bị lục soát, lấy đi nhiều tài liệu và máy móc. Trong khi nhiều văn phòng của Nghị sỹ và Dân biểu cũng bị lục tung tóe tài liệu khắp chỗ.





Đấy là lý do tại sao Hạ viện đã mau chóng lên án ông Trump đã kích động biểu tình chống Tòa nhà Lập pháp của Quốc gia và đe dọa mạng sống của các Dân biểu và Nghị sỹ.





Tuy nhiên, ông Trump không coi những lời nói của ông trước đoàn người biểu tình ngày 6/1/021 là sai trái. Ông vẫn một mặt cho rằng những lời ông nói là đúng, khiến các Dân biểu và Nghị sỹ hai đảng bất bình.





THƯỢNG VIỆN LÀM GÌ?





Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu luận tội của Hạ viện thì số phận ông Trump sẽ ra sao ? Theo Hiến pháp, phiên tòa xử ông Trump sẽ diễn ra ở Thượng viện và do Chủ tịch Tối cao Pháp viện chủ tọa, trường hợp này là Chánh án John G. Roberts, Jr.





Nhưng lãnh tụ phe đa số Thượng viện, Nghị sỹ Mitch McConnell, trong tuyên bố chiều thứ Tư, 13/01 (2021), cho biết việc xét Nghị quyết của Hạ viện chỉ có thể diễn ra theo nghị trình họp của Thượng viện, từ ngáy 19/01 (2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, 20/01/2021.





Như vậy, phiên tòa xử ông Trump chỉ có thễ xẩy ra sau khi ông Trump mãn nhiệm. Khi đó, đảng Dân chủ chiếm đa số Thượng viện, và lãnh tụ đa số là Nghị sỹ Dân chủ, Chuck Schumer sẽ có toàn quyền quyết định.



"Tuy nhiên, Hiến pháp cũng quy định muốn truất phế một Tổng thống, sau khi bị Hạ viện luận tội thì phải có 2/3 tổng số Nghị sỹ đồng ý. Số này là 67 Nghị sỹ trên tổng số 100 vị, một con số không thể xẩy ra vì phe Dân chủ chỉ hơn Cộng hòa 1 ghế (51 phiếu) mà thôi...."





Như vậy, tương lai chính trị của ông Donald Trump chưa bị cắt đứt vì ông không bị cấm giữ các chức vụ công hay ứng cử Tổng thống năm 2024.

Nhưng trong tiểu sử cá nhân thì đối với lịch sử, ông Donald Trump không thể tầy xóa được những tì vết trong hai vụ bị luận tội.





Lần đầu tiên xẩy ra năm 2019, khi ông bị Hạ viện luận tội vì đã lạm dụng chức vụ để ép buộc Chính phủ Ukraine moi móc hồ sơ làm ăn của ông Hunter Biden, con ông Joe Biden, với mục đích ràng buộc ông Biden vào hồ sơ tham nhũng và làm ăn bất chính của người con.





Khi ấy, theo hồ sơ vụ án, Tổng thống Trump đã ra lệnh giữ lại khoản tiền viện trợ cho Ukraine để ép nhà cầm quyền Ukraine phải nhúng tay vào vụ gia đình Biden. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Ukraine đã không đem lại bất cứ bằng chứng nào cho thấy gia đình ông Biden đã làm ăn bất chính, kể cả việc ông Trump cho rằng, ông Joe Biden khi còn làm Phó Tổng thống đã lạm dụng chức vụ để ép Ukraine không truy trố con mình.





Giờ đây, ông Trump đã thất cử nhưng ông Joe Biden lại trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Vậy liệu những chuyện cũ giữa hai người có sống lại khi ông Biden ngồi vào Bạch Ốc, hay ông Trump vẫn còn là “kỳ đà cản mũi” cho chính quyền Biden trong 4 năm tới ?





Riêng đối với hình ảnh lá cờ nền vàng-3 sọc đỏ, Quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa, đã bị ai đó, hay nhóm nào đó trong Cộng đồng người Việt vác đi biểu tình bạo loạn ngày 6/1/2021, sẽ tiếp tục gây nhức nhối và xâu hổ cho hàng triệu người của Việt Nam Cộng hòa trong nhiều năm.





Bởi vì xương máu của con dân Việt Nam Cộng hòa đã đổ ra vì lá cờ này, và hơn 3 triệu ngưởi Việt bỏ nước ra đi tị nạn Cộng sản cũng chỉ vì lá cờ này. Lá cờ là biểu tượng của lý tưởng tự do và chính nghĩa của con dân Việt Nam Cộng hòa, còn sống hay đã mãn phần.





-/-



