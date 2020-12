Thêm Nhiều Nhà Bất Đồng Chính Kiến Bị Bắt, Bị Kết Án Tù Trước Đại Hội Đảng 13

Facebooker Le Thi Binh. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

Lại có thêm các nhà bất đồng chính kiến bị công an CSVN bắt hoặc bị kết án tại Việt Nam trong vài ngày qua đó là Bà Lê Thị Bình tại Cần Thơ, các ông Nguyễn Đăng Thương, Huỳnh Anh Khoa và Trần Trọng Khải, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 22 tháng 12 năm 2020. Bản tin của Đài VOA cho biết thêm thông tin như sau.

Hôm 21/12, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ba quản trị viên của trang Facebook Nhóm bàn luận Kinh tế - Chính trị tổng cộng 45 tháng tù giam với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.” Thân nhân của họ cho VOA biết cả ba ông bị kết án mà không có luật sư bào chữa.

Các ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam, ông Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và ông Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam, bị xét xử theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Bà Phạm Thị Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, nói với VOA sau khi dự thính bên ngoài phòng xử.

“Đây là một bản án bất công. Anh ấy không có tội gì cả mà bị 1 năm 3 tháng tù.

“Họ nói rằng anh ấy lên mạng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, và đòi đa đảng, và tuyên truyền sai lệch thông tin về lịch sử, và đủ thứ tội trên đời và kết tội ảnh.

“Anh Huỳnh Anh Khoa và cả ba người trước khi ra tòa đã bị ép buộc từ chối luật sư và trong phiên tòa không có một luật sư nào hết.”

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng cho đài RFA biết rằng ông có đến quan sát phiên tòa với tư cách cá nhân nhưng không được vào phòng xét xử. Ông viết trên trang Facebook hôm 21/12: “An ninh được thắt chặt xung quanh toà án. Những người tụ tập bên ngoài toà đều bị giải tán.”

“Đã là một phiên tòa công khai thì tại sao người thân không được ngồi trong phòng xử và tham dự phiên tòa, mà phải đứng bên bên ngoài để nghe phiên xử mà thôi? Là phiên tòa công khai tạo sao mọi người không được vô. Tôi rất bất mãn về phiên tòa này,” bà Ngọc nói với VOA.

Ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương, quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế - chính trị, bị Công an TPHCM bắt giữ ngày 13/6/2020. Không rõ ông Trần Trọng Khải bị bắt khi nào.

Ngay sau khi ông Khoa và ông Thương bị bắt, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng XIII, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger, Facebooker và các nhà báo độc lập.

Trong khi đó bản tin của Đài RFA cho biết thông tin về bà Lê Thị Bình bị bắt tại Cần Thơ như sau.

Hôm 22-12-2020, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Bình với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bà Lê Thị Bình có nick Facebook là Ngọc Lan Cần Thơ, là em gái của cựu tù nhân lương tâm Lê Minh Thể bị án tù 2 năm với cùng tội danh và vừa mãn hạn tù hồi tháng 10 năm nay.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 5 ngày sau vụ tạm giam nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng tại Cần Thơ và cùng tội danh nêu trên.

Anh Nguyễn Chí Thành, con của bà Lê Thị Bình kể lại vụ việc bà Bình bị bắt giữ với Đài Á Châu Tự Do như sau:

“(Hồi sáng) Mẹ đang đi công việc, mẹ đang đi giao cà phê gì đó rồi bị chặn lại, rồi nó (công an) đem đi. Cái anh chở mẹ em đi mới gọi, ổng mới nói là "Mẹ bị bắt rồi!"

Lúc em về nhà thì có một tốp Công an với một ông bẻ khóa, một cái bà gì đó vô lục tung nhà em lên, khiến bể hình này kia.

Người ta kêu em ký vô giấy kiểm soát nhà, có mẹ em chứng kiến, em cứ tưởng là mẹ em có ở nhà rồi bả đi rồi hay sao đó em mới ký.

Lúc đó là chưa có ai gọi thông báo gì cho em là mẹ bị bắt."

Theo anh Thành, bà Lê Thị Bình hiện bị giam ở Trại tạm giam công an thành phố Cần Thơ mà người dân hay gọi là trại giam Long Tuyền.

Người nhà chưa nhận được giấy tờ gì liên quan đến vụ bắt giữ bà Bình mặc dù báo chí nhà nước cho hay, quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

…

Mạng báo Zing ngày 22-12 cũng cho biết, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở bị can, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung bị cho liên quan tới việc gọi là "chống phá Đảng, Nhà nước".

Tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và một số quốc gia dân chủ trên thế giới cho là ‘mơ hồ’ nhằm dập tắt những tiếng nói đối lập. Những điều khoản luật như thế đi ngược lại các công ước quốc tế về các quyền con người mà Hà Nội tham gia ký kết.