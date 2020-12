Thời Sự Trong Tuần

Một người y tá chăm sóc quan trọng tại Bệnh Viện Long Island Jewish Medical Center, một bộ phận của hệ thống Y Tế Northwell Health, là một trong những người Mỹ đầu tiên được chích thuốc ngừa Covid-19 hôm 14 tháng 12 năm 2020 tại Quận Queens của Thành Phố New York. (Photo Getty Images)



Cuối cùng rồi cũng có thuốc chích ngừa Covid-19 để làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn dù đại dịch vi khuẩn corona vẫn còn đang lây lan với mức độ cao nhất từ trước tới nay tại Hoa Kỳ. Tuần qua tình hình chính sự tại Hoa Kỳ cũng đã trở nên sáng sủa hơn khi các Cử Tri Đoàn tại 50 tiểu bang và thủ đô đã bỏ phiếu bầu cho Joe Biden làm Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 46.

Hơn 300,000 Người Mỹ Chết Vì Covid-19, Dân Mỹ Bắt Đầu Chích Thuốc Ngừa

Hoa Kỳ hiện đang đánh dấu 300,000 người thiệt mạng vì Covid-19 hôm Thứ Hai, 14 tháng 12 năm 2020, theo bản tin của báo USA Today tường trình hôm Thứ Hai.





Sau khi trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua ngưỡng hôm Thứ Hai, các chuyên gia sợ rằng đất nước này đang tiến tới việc vượt qua mức tổng số người Mỹ thiệt mạng trong Thế Chiến Thứ Hai – khoảng 405,000 tử vong – ngay dù thuốc chích ngừa đang diễn ra trên khắp nước.





Sự gia tăng kéo dài nhiều tuần lễ trong truyền nhiễm vi khuẩn corona đã dẫn tới mức lây lan mới trung bình hơn 210,000 trường hợp mới và gần 2,500 người chết một ngày trong tháng này. Dù tin vui về thuốc chích ngừa, Hoa Kỳ vẫn đang chiến đấu với các bệnh viện tràn ngập người và sức chứa của phòng chăm sóc đặc biệt ngày càng thu nhỏ.





Nhân viên chăm sóc sức khỏe trên toàn Hoa Kỳ đã nhận được liều chích ngừa Covid-19 đầu tiên hôm Thứ hai, là bước quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch vi khuẩn corona của đất nước này.





Một y tá tại Thành Phố New York đã trở thành người đầu tiên trong tiểu bang và cũng là trên toàn quốc được chích thuốc ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech.





“Hôm nay tôi cảm thấy tràn trề hy vọng,” theo Sandra Lindsay, y tá chăm sóc quan trọng tại Bệnh Viện Long Island Jewish Medical Center của New York, phát biểu sau khi được chích thuốc ngừa.





- Trên toàn cầu hiện có 73,573,455 trường hợp bị lây bệnh, với 1,637,805 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 16,771,562 trường hợp bị lây bệnh, với 303,963 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 1,655,086 trường hợp bị lây bệnh, với 21,483 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 110,253 trường hợp bị lây bệnh, với 1,695 người thiệt mạng.

Cử Tri Đoàn Toàn Quốc Đã Bỏ Phiếu Cho Biden Làm Tổng Thống Thứ 46 Của Hoa Kỳ

55 cử tri đoàn của California đã đẩy Joe Biden lên hơn 270 phiếu Cử Tri Đoàn cần thiết để trở thành tổng thống sau 5 giờ chiều giờ Miền Đông Thứ Hai, 14 tháng 12 năm 2020, xác nhận Biden là tổng thống Hoa Kỳ thứ 46, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai.





Cử Tri Đoàn của tất cả 50 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã tụ họp tại các thủ phủ riêng của họ hôm Thứ Hai để bỏ phiếu. Đó là nghi thức bắt buộc theo hiến pháp, nhưng cuộc bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn năm nay được nhiều người quan tâm theo dõi khi TT Trump và các đồng minh Cộng Hòa của ông đã thực hiện nhiều nỗ lực bất ngờ để đạp đổ ước muốn phổ thông của cử tri và đảo ngược chiến thắng tháng 11 của Biden.





Tuy nhiên, tất cả các tiểu bang chiến trường mà Trump đã tìm cách đảo ngược -- Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Wisconsin – lá phiếu của cử tri đoàn đều bỏ cho Biden.





Việc bỏ phiếu bắt đầu sau 10 giờ sáng một chút, theo giờ miền Đông với 3 cử tri đoàn của Vermont bỏ những lá phiếu đầu tiên của họ cho Biden và tiếp tục cả ngày. Tất cả cuộc bỏ phiếu đều theo dự đoán – không một tiểu bang nào có bất cứ sự đột phá được gọi là “các cử tri bất tín” từ cuộc bỏ phiếu phổ thông của tiểu bang.





Các lá phiếu của Cử Tri Đoàn kế tiếp sẽ được gửi tới Quốc Hội để được đếm chính thức vào tháng tới. Một nhóm Cộng Hòa tại Hạ Viện đã ra dấu hiệu họ sẽ chống lại các kết quả tại các tiểu bang quan trọng, nhưng họ không thể làm được gì hơn là trì hoãn tiến trình trong phiên họp chung Lưỡng Viện Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Lãnh Đạo Cộng Hòa Thượng Viện McConnell Thừa Nhận Biden Thắng Cử, Kêu Gọi Dân Cử CH Đừng Chống Phiếu Cử Tri Đoàn Vào Ngày 6 Tháng 1

Lãnh Đạo Đa Số tại Thượng Viện Mitch McConnell lần đầu tiên đã thừa nhận chiến thắng của Joe Biden và gọi ông là Tổng Thống đắc cử, 6 tuần lễ sau Ngày Bầu Cử và giữa lúc Tổng Thống Donald Trump tiếp tục từ chối chấp nhận bị thua, theo bản tin của CNN tường trình hôm Thứ Ba, 15 tháng 12 năm 2020.





“Cử tri đoàn đã lên tiếng,” theo McConnell phát biểu từ sàn Thượng Viện tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nói thêm rằng, “Hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden.”





Phát biểu của McConnell là quan trọng vì nhiều Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa vẫn chưa thừa nhận chiến thắng của Biden vào chiều tối Thứ Hai ngay sau khi Cử Tri Đoàn đã chính thức bỏ phiếu cho ông Biden chiến thắng.





Bên trong hậu trường, McConnell cũng thúc giục các thượng nghị sĩ Cộng Hòa tại một cuộc họp riêng kêu gọi đừng tham gia với các dân biểu Hạ Viện vào ngày 6 tháng 1 để chống đối các kết quả cử tri đoàn tiểu bang, theo một nguồn tin gọi báo cho CNN, khi Quốc Hội chính thức đếm các lá phiếu của Cử Tri Đoàn và các dân biểu QH có thể phản đối. Các nhà Cộng Hòa hàng đầu khác – gồm Chủ Tịch Kỷ Luật Thượng Viện John Thune và Chủ Tịch Quy Tắc Thượng Viện Roy Blunt – cũng đồng cảm điều đó. Họ nói rằng làm thế là không có kết quả và buộc họ phải bỏ lá phiếu thách thức chính trị chống lại Tổng Thống vào hôm đó.





Theo sau phát biểu của McConnell, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rick Scott của Florida không nói có phải Biden là Tổng Thống đắc cử hay không, khi được CNN hỏi. Tuy nhiên, vị TNS Cộng Hòa Florida này đã nói rằng Cử Tri Đoàn đã bỏ phiếu và “đó sẽ là một cuộc chuyển quyền suông sẽ vào ngày 20 tháng 1.”





Vào chiều tối Thứ Hai, theo sau cuộc bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn, một số thành viên Cộng Hòa tại Quốc Hội đã tỏ dấu hiệu họ muốn chấp thuận chiến thắng của Biden.





TNS Blunt nói họ sẽ họp sớm để thảo luận lễ tuyên thệ nhậm chức của Biden vào ngày 20 tháng 1. Chỉ tuần rồi, ông này và nhiều lãnh đão CH khác đã bác bỏ nỗ lực của Dân Chủ để tuyên bố chính thức rằng ủy ban đang chuẩn bị cho lễ tuyên thệ của Biden.





“Bây giờ chúng ta đã đi qua tiến trình hiến pháp và các cử tri đoàn đã bỏ phiếu, như thế có một Tổng Thống đắc cử,” theo Blunt phát biểu.





2 thành viên lãnh đạo Cộng Hòa khác – Thune và TNS John Cornyn của Texas – cả hai đều nói hôm Thứ Hai rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm đảo ngược các kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 đều sẽ không thành công.





Hôm Thứ Ba, TNS Cornyn gọi cuộc bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn là “một thời khắc quan trọng.”





“Tôi nghĩ mọi người đều đã nhận thức rằng vào ngày hôm qua lúc đếm phiếu của các cử tri đoàn là một thời khắc quan trọng, và tôi đồng ý,” theo Cornyn nói với các phóng viên hôm Thứ Ba, khi được hỏi ông có thừa nhận Biden là Tổng Thống đắc cử không.





Trong khi đó Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Ba cảnh báo các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong cuộc họp riêng rằng đừng chống đối các kết quả của Cử Tri Đoàn vào ngày 6 tháng 1, bởi vì làm thế là sẽ buộc Cộng Hòa phải thực hiện một “cuộc bỏ phiếu khủng khiếp” bởi vì họ cần bỏ phiếu để dập tắt nó và chống lại TT Trump.





TNS Shelley Moore Capito (Cộng Hòa tại West Virginia) nói rằng không có ai chống lại lời kêu gọi của McConnell khuyên các thành viên chấp nhận các kết quả bầu cử.

Hàng Ngàn Người Biểu Tình Tại Thủ Đô Washington Ủng Hộ Trump Đụng Độ Với Những Người Chống Biểu Tình





Hình biểu tình tại Thủ Đô Washington hôm Thứ Bảy.(nguồn: NPR) Hàng ngàn người ủng hộ Tổng Thống Trump đã đổ xô đến thủ đô Hoa Kỳ cho một cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống và những tuyên bố sai sự thật của ông về cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Bảy, 12 tháng 12 năm 2020.



Cuộc biểu tình có tên Million MAGA March hôm Thứ Bảy, cùng với những cuộc tụ tập mang tên khác, theo sau cuộc biểu tình ngày 14 tháng 11 mà đã đưa nhiều người ủng hộ tổng thống đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, và đã kết thúc với các đụng độ rải rác giữa những người biểu tình và những người chống biểu tình.





Nhiều nhóm tham dự trong cuộc biểu tình tháng trước cũng đã xuất hiện hôm Thứ Bảy. Nhóm này gồm Proud Boys, một tổ chức tự xưng là “người yêu nước Tây Phương” được biết tới với các cuộc đụng độ bạo động với những người biểu tình cánh tả. Nó cũng được Southern Poverty Law Center xem như nhóm hận thù.





Phóng viên Jenny Gathright của Đài WAMU của NPR đã quan sát các thành viên của nhóm biểu tình đi qua Quãng Trường Tự Do vào trưa xế Thứ Bảy. Một số trong những người đó cầm các biểu tượng quyền lực da trắng.





Phát ngôn viên Bạch Ốc xác nhận rằng khi nhóm tụ tập tại Thủ Đô Washington, một trong những lãnh đạo của nhóm này, là Enrique Tarrio, đã thăm Bạch Ốc. Tarrio đã đăng tin thăm viếng của ông lên mạng xã hội cánh hữu Parler. Bạch Ốc nói rằng Tarrio không gặp tổng thống hay được mời đặc biệt. Tarrio nói rằng cuộc thăm viếng của ông “để cho thấy chúng tôi đã đến từ xa.”





Trong số những người phát biểu hôm Thứ Bảy là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông được Trump ân xá để tìm cách bác bỏ chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.





“Người ta hỏi tôi điều này thường xuyên, chắc chắn là trong vài ngày qua, về thang điểm từ 1 tới 10, ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Và tôi nói rằng 10, Donald J. Trump! 10!” theo Flynn nói với đám đông biểu tình.





Những người phát biểu khác tại cuộc biểu tình gồm tổng giám đốc Mike Lindell của My Pillow và nhà hoạt động cánh hữu Jack Posobiec.





Người phát biểu khác là lý thuyết gia âm mưu cánh hữu Alex Jones đã xuất hiện tại Thương Xá Nantional Mall.





Louis Murray, đến từ Boston, nói với WAMU rằng dù các nỗ lực pháp lý của Trump để đảo ngược bầu cử thất bại, “chúng tôi vẫn có thể chào mừng chủ nghĩa Trump,” và “sẵn sàng cho năm 2014.”





TT Trump đã tuyên bố chấp thuận cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, viết Twitter, “Wow! Hàng ngàn người tụ tập tại Thủ Đô Washington để Chận Đứng Việc Đánh Cắp. Đã không biết điều này, nhưng tôi sẽ thấy họ! #MAGA.”





Hôm Thứ Bảy đám đông biểu tình đã vẫy tay khi chiếc trực thăng Marine One bay trên đầu với tổng thống ngồn trên đó trên đường tới một sự kiện khác.

Chánh Án Tiểu Bang Ra Lệnh Trump Organization Nộp Hồ Sơ Liên Quan Giảm Thuế Bất Động Sản

Một chánh án tiểu bang hôm Thứ Ba, 15 tháng 12 năm 2020, đã ra phán quyết rằng Trump Organization phải nộp tài liệu liên quan đến bất động sản được giảm thuế đã đã và đang bị điều tra bởi văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, theo CNN tường trình hôm Thứ Ba.





Trump Organization trước đây cho rằng các tài liệu đã được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư-khách hàng.





Amy Carlin, luật sư cho Trump Organization, tranh cãi hôm Thứ Ba rằng tổ chức Trump đã có “mọi dự kiến rằng những thông tin liên lạc đó được giữ kín,” khi nói đến các thảo luận về bất động sản tại Quận Westchester có liên quan đến một kỹ sư.





Văn phòng bộ tư pháp cho rằng các tài liệu không được đặc quyền, một phần, bởi vì Trump Organization đã “bãi bỏ đặc quyền” khi họ tiết lộ một số tài liệu cho IRS để “được lợi ích,” theo luật sư Eric Haren làm việc cho văn phòng bộ tư pháp tiểu bang cho biết.





Văn phòng của James đã điều tra TT Trunp và Trump Organization kể từ năm 2019, khi cựu luật sư của Trump là Micheal Cohen đã khai trước Quốc Hội rằng các báo cáo tài chánh hàng năm của Trump đã thổi phồng giá trị tài sản để bảo đảm những vụ vay tiền và bảo hiểm, nhưng mặt khác lại làm giảm giá trị tài sản khác để được giảm thuế bất động sản.

Các Lãnh Đạo Cộng Hòa Và Dân Chủ Tại Thượng Và Hạ Viện Chạy Đua Thời Gian Để Có Gói Tài Trợ Trước Cuối Năm

WASHINGTON – Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Ba nói rằng Thượng Viện sẽ không rời khỏi Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để nghỉ lễ cho đến khi gói tài trợ vi khuẩn corona được thông qua, nói rằng ông ủng hộ việc chờ đợi cho đến năm tới để giải quyết các vấn đề gây chia rẽ nhất để đạt tới một thương lượng, theo bản tin của NBC News tường trình hôm Thứ Ba, 15 tháng 12 năm 2020.





Các nhà lập pháp đang nỗ lực để đưa ra một thỏa thuận vào Thứ Sáu, khi Quốc Hội tới hạn chót để thông qua dự luật tiếp tục tài trợ cho chính phủ. Các lãnh đạo từ cả hai đảng hy vọng gắn gói tài trợ Covid-19 vào dự luật tài trợ chính phủ.





“Chúng tôi sẽ không bỏ đi, tôi bảo đảm với các bạn. Chúng tôi không bỏ về cho đến khi chúng tôi hoàn tất gói kích cầu này,” theo McConnell, Cộng Hòa tại Kentucky, đã cam kết.





McConnell nói rằng ông ủng hộ việc giảm “hai điều gây tranh cãi nhất lúc này” – trách nhiệm bảo vệ đối với kinh doanh mà vẫn mở cửa trong thời đại dịch và việc tài trợ cho các chính quyền tiểu bang và địa phương – mà đã làm trì trệ các cuộc thương lượng và ngăn cản QH thông qua bất cứ dự luật Covid-19 nào có ý nghĩa kể từ tháng 3.





McConnell được dự kiến sẽ họp với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Dân Chủ-California, vào chiều Thứ Ba. Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer, Dân Chủ-New York, Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Kevin McCarthy, Cộng Hòa-California, và Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin cũng được dự kiến tham dự họp.





Trong khi đó bản tin của Yahoo News vào chiều Thứ Ba nói rằng các lãnh đạo QH đã họp một tiếng đồng hồ vào trưa xế Thứ Ba và cho biết họ sẽ tiếp tục họp tối Thứ Ba để tiếp tục thảo luận về gói tài trợ Covid-19 và dự luật chi tiêu cuối năm.





“Chúng tôi sẽ thảo luận với nhau và tôi nghĩ có một đồng thuận rằng là chúng tôi sẽ không rời bỏ nơi đây mà không có dự luật chi tiêu và gói tài trợ Covid,” theo McConnell phát biểu sau cuộc họp, theo báo The Washington Post đưa tin. “Chúng tôi sẽ có thỏa thuận sớm khi chúng tôi có thể đồng ý.”

Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr Sẽ Ra Đi Trước Lễ Giáng Sinh Vì Bất Đồng Với TT Trump Về Bầu Cử

Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ William Barr, một người cổ xúy các giá trị bảo thủ và là một quan điểm mở rộng về quyền lực tổng thống, sẽ rời khỏi nhiệm sở trước Lễ Giáng Sinh, theo Tổng Thống Trump thông báo trên Twitter vào chiều Thứ Hai, 14 tháng 12 năm 2020, qua tường trình của NPR hôm Thứ Hai.





Trump nói ông và Barr có một “cuộc họp rất tốt” tại Bạch Ốc và rằng “mối quan hệ rất tốt” của họ.





Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Rosen sẽ trở thành quyền bộ trưởng tư pháp, theo Trump cho biết.





Trong lá thư gửi cho tổng thống, Barr nói rằng ông vinh dự để đóng vai trò trong chính phủ của Trump, và rằng ông sẽ ra đi vào ngày 23 tháng 12.





Vào đầu tháng này, Barr nói rằng Bộ Tư Pháp đã không tìm thấy chứng cứ về gian lận bầu cử ở diện rộng, chống lại trực tiếp với các tuyên bố không có căn cứ của TT Trump rằng bầu cử đã bị Dân Chủ đánh cắp. Trước bầu cử,Barr đã đứng về phía tổng thống, lập đi lập lại các tuyên bố không có cơ sở của ông rằng việc bỏ phiếu qua thư là gian lận.





Đảm nhiệm chức vụ chưa tới 2 năm, Barr có lẽ đã nổi lên như là vị bộ trưởng tư pháp chia rẽ nhất trong ký ức gần đầy đối với hàng loạt hành động gây tranh cãi, gồm việc ông giải quyết phúc trình của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra Nga và các tuyên bố sai lầm nhiều lần của hô về tính chính đáng của việc bỏ phiếu bằng thư.

Hunter Biden Đang Bị Liên Bang Điều Tra Về Các Thượng Lượng Kinh Doanh Tại Trung Quốc

Sau nhiều tháng im lặng trước bầu cử, các viên chức thẩm quyền liên bang hiện đang điều tra các thương lượng kinh doanh của Hunter Biden, theo một người biết về cuộc điều tra cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2020.





Cha của Hunter là Tổng Thống đắc cử Joe Biden, không bị liên lụy.





Bây giờ cuộc bầu cử đã xong, việc điều tra đang bước vào giai đoạn mới. Các công tố viên liên bang tại Delaware, làm việc với cơ quan Điều Tra Hình Sự Sở Thuế và FBI, đang thực hiện các bước công khai như đưa ra trát đòi và tìm kiếm các cuộc phỏng vấn, theo người biết vụ việc cho biết.





Hoạt động trong cuộc điều tra đã ở trong vòng bí mật trong nhiều tháng nay vì các hướng dẫn của Bộ Tư Pháp cấm các hành động có thể ảnh hưởng đến bầu cử, theo nguồn tin nói trên cho hay.





CNN đã tiếp xúc với luật sư của Biden và ban vận động trong tuần này tìm kiếm lời bình luận về cuộc điều tra. Hôm Thứ Tư, họ đã công bố một tuyên bố thừa nhận cuộc điều tra.





“Tôi đã biết hôm qua là lần đầu tiên mà Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ tại Delaware khuyên cố vấn pháp lý của tôi, cũng hôm qua, mà họ đang điều tra thuế vụ của tôi. Tôi xem vấn đề này rất nghiêm trọng nhưng tôi tin rằng sự chuyên môn và xem xét khách quan của những vấn đề này sẽ cho thấy rằng tôi đã giải quyết thuế vụ của tôi một cách hợp pháp và chính đáng, bao gồm với phúc lợi của các cố vấn thuế chuyên môn,” theo Hunter Biden cho biết trong một tuyên bố.





Các nhà điều tra đã và đang xem xét nhiều vấn đề tài chánh, gồm việc Hunter Biden và các cộng sự của ông có vi phạm luật thuế và rửa tiền trong các vụ thương lượng kinh doanh tại những nước ngoại quốc, chủ yếu là Trung Quốc hay không, theo 2 người báo cáo về cuộc điều tra cho biết.

Tin Tặc Của Chính Phủ Nga Tấn Công Bộ Thương Mại, Bộ Tài Chánh Và Nhiều Cơ Quan Chính Phủ Mỹ

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật đã xác nhận họ là nạn nhân của một vụ xâm nhập tài liệu, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật, 13 tháng 12 năm 2020.





“Chúng tôi có thể xác nhận có một vụ xâm nhập vào một trong những phòng của chúng tôi,” theo Bộ Thương Mại cho biết trong một tuyên bố gửi cho CNN. “Chúng tôi đã yêu cầu CISA và FBI điều tra, và chúng tôi không thể bình luận gì thêm vào lúc này.”





Cơ Quan An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng Cơ Sở của Bộ Nội An cũng đã xác nhận một sự kiện an ninh tài liệu, nói với CNN trong một tuyên bố rằng, “Chúng tôi đã và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác cơ quan của chúng tôi liên quan đến hành động được khám phá gần đây về các mạng lưới chính phủ.”





“CISA đang cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho các thể nhân bị ảnh hưởng khi họ làm việc để nhận dạng và làm giảm các nguy cơ tiềm ẩn,” theo tuyên bố nói trên cho biết tiếp.





Báo The Washington Post đã tường trình hôm Chủ Nhật rằng các tin tặc của chính quyền Nga đã tấn công Bộ Thương Mại cũng như Bộ Tài Chánh và nhiều cơ quan chính phủ khác, theo một người biết rõ vấn đề này cho biết, là người yêu cầu không nêu tên bởi vì sự nhạy bén của vấn đề. Tờ báo tường trình FBI đang điều tra và rằng cùng nhóm tin tặc Nga đã xâm nhập vào công ty an ninh mạng cao cấp FireEye, mà tuần trước đã tiết lộ một vụ tấn công làm ảnh hưởng đến cái gọi là công cụ “Nhóm Đỏ” mà họ sử dụng để bảo vệ các khách hàng an ninh mạng, gồm các khách hàng là chính phủ.





CNN trước đây đã tường trình rằng nhóm tin tặc liên hệ tới Nga, được biết là APT29, như là thủ phạm bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ xâm nhập FireEye, theo một người thông thạo với vấn đề này cho biết.

Cựu Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung Bị Án Tù 5 Năm Vì Tội ‘Chiếm Đoạt Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước’

HÀ NỘI, VN – Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ Tịch Hà Nội, đã bị tòa án Hà Nội tuyên án tù 5 năm hôm 11 tháng 12 năm 2020 vì tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu, 11 tháng 12 năm 2020. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.



Cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị Toà án Nhân dân Hà Nội tuyên án 5 năm tù vào sáng ngày 11/12/2020 với tội danh “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ngoài ra, các đồng phạm khác bị tuyên các tội danh khác nhau như:





- Phạm Quang Dũng (1983, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) 4 năm 6 tháng tù.

- Nguyễn Hoàng Trung (1983, cán bộ Công an thành phố Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội) 24 tháng tù.

- Nguyễn Anh Ngọc (1974, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội) 18 tháng tù.





Trong lời nói sau cùng trong phiên tòa, ông Chung đã bày tỏ xin lỗi "Đảng, Nhà nước và cử tri vì đã để mất niềm tin".





Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho ông Chung thuật lại với mạng báo VnExpress chiều 11-12-2020.





Theo Zing, năm 2019 Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên lạc với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an đang được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường.





Ông Dũng bị cho là đã sử dụng ứng dụng Viber để chuyển các file ảnh chụp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường cho ông Nguyễn Đức Chung.





Ngoài ra bị can Phạm Quang Dũng còn chuyển tài liệu mật bản giấy cho ông Chung thông qua lái xe riêng Nguyễn Hoàng Trung.





Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung chuyển cho cán bộ điều tra Phạm Quang Dũng phong bì bên trong có 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng). Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng chưa làm rõ bản chất của việc đưa, nhận tiền nên tách ra để xử lý sau.





Việc đưa hối lộ số tiền từ 100 triệu lên đến 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 2-7 năm tù giam.

Facebook Tố Cáo Chính Quyền CSVN Hậu Thuẫn Nhóm Tin Tặc APT32 Chuyên Gài Mã Độc Các Nhà Đấu Tranh Trong Nước

VIỆT NAM – Facebook tố cáo chính quyền CSVN hậu thuẫn cho nhóm tin tặc APT32 “lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, các cơ quan báo chí, cùng các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu, 11 tháng 12 năm 2020. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Nhóm bảo mật của Facebook hôm 10/12 cho biết nhóm hacker APT32 do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, các cơ quan báo chí, cùng các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp.





Nathaniel Gleicher, người đứng đầu bộ phận Chính sách An ninh của Facebook và Mike Dvilyansky, quản lý bộ phận thông tin tình báo về đe doạ trên mạng của Facebook cho biết các nghiên cứu của hãng cho thấy CyberOne Group - một công ty IT của Việt Nam có liên quan đến hoạt động lan truyền mã độc. Công ty này còn được biết đến với những cái tên như CyberOne Security, CyberOne Technologies, Hành Tinh Company Limited, Planet and Diacauso.

CyberOne Group phủ nhận có liên hệ với tin tặc và cho báo cáo này là một sai lầm.





"Chúng tôi KHÔNG PHẢI là Ocean Lotus", một người điều hành Fanpage của công ty CNTT hiện đã bị Facebook đình chỉ cho biết khi được Reuters liên hệ.

Theo điều tra của Facebook, nhóm hacker APT32 hoạt động trên Facebook bằng cách tạo các tài khoản, trang giả, thường lấy tên là các nhà hoạt động hoặc doanh nghiệp.





Nhóm này chia sẻ các đường dẫn với những nạn nhân của mình tới những trang mà nhóm này hoặc đã hack được hoặc được nhóm lập nên. Các đường dẫn này thường là mã độc hoặc phishing hoặc có các đường dẫn đến các ứng dụng Android mà nhóm này đã tải lên Play Store, cho phép nhóm có thể giám sát đối tượng của mình.





Facebook cho biết hãng này đã gỡ các tài khoản và trang của nhóm hacker này, đồng thời chặn các trang của nhóm này.





APT32 được cho biết bắt đầu hoạt động từ năm 2014 và thường được biết đến với cái tên OceanLotus. Các hoạt động tấn công của nhóm thường có liên quan đến các mối quan tâm của chính quyền Việt Nam.





Hồi năm ngoái, nhóm này bị các hãng an ninh mạng quốc tế cáo buộc đã tấn công vào các trang của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như BMW, Hyundai, Toyota Australia, Toyota Nhật Bản, thậm chí cả Toyota Vietnam để đánh cắp thông tin công nghiệp.





Nhóm APT32 cũng bị cáo buộc đứng đằng sau các vụ tấn công nhắm vào giới chức chính phủ thuộc thành phố Vũ Hán, Trung Quốc trong năm nay để lấy thông tin về bệnh dịch COVID-19.

Nhà Bất Đồng Chính Kiến Trần Đức Thạch Bị Án Tù 12 Năm Vì Bị Buộc Tội ‘Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền’





Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch tại phiên toà ở tỉnh Nghệ An hôm 15/12/2020. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) NGHỆ AN, VN – Thi sĩ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch đả bị tòa án Nghệ An tuyên án tù 12 năm và 3 năm quản chế vì bị buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 15 tháng 12 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.



Ông Trần Đức Thạch, 68 tuổi, một thi sĩ bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa vỏn vẹn chỉ buổi sáng ngày 15-12-2020.





Ông Thạch bị cáo buộc tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015.





Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch gọi đây là "bản án oan sai".





"Tại tòa thì tôi cho rằng những hành động ông ấy không phải là phạm tội, đó là bản án oan sai và bất công đối với ông ấy.





Theo tôi thì bản chất của vụ này là người ta ngăn cấm tư tưởng đa nguyên, đa đảng thôi. Còn hành vi của ổng không có gì nguy hiểm cả, nó không trái với hiến pháp.





Ông Thạch thừa nhận các hành vi của mình như cáo trạng nêu ra nhưng không phải là lật đổ chính quyền mà chỉ muốn xã hội tốt đẹp hơn theo nhận thức của ổng thôi."





Theo luật sư Sơn, bản án đã không ghi nhận thời gian tham gia quân đội và thời kỳ chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ của ông Thạch với lý do là không có tài liệu trong hồ sơ vụ án.





Luật sư cũng chỉ ra việc, Thẩm phán Chủ tọa, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Trần Ngọc Sơn có thẩm quyền cho phép người bào chữa sao chụp tài liệu liên quan đến vụ án.





Tuy nhiên, Thẩm phán Trần Ngọc Sơn đã không cho Luật sư Hà Huy Sơn được sao chụp tài liệu vụ án gây khó khăn cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bào chữa.





Ông Phil Roberson, Phó Giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 15-12 cũng bày tỏ:





“Là một cựu chiến binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam, Trần Đức Thạch đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu vì chính mục tiêu với cùng cái chính phủ mà hiện nay đang bỏ tù ông ấy vì đã nói lên suy nghĩ và thực hành quyền của mình.





Đến bao giờ Việt Nam mới nhận ra rằng những công dân như Trần Đức Thạch cần được tôn vinh vì cam kết cải cách và các quyền của họ, không bị ngược đãi chỉ vì đã chỉ ra những thiếu sót trong chính phủ và xã hội?





Khởi tố những người như Trần Đức Thạch chỉ làm cho Việt Nam yếu đi chứ không mạnh lên.





Các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại của Việt Nam nên chấm dứt im lặng trước những vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và yêu cầu chấm dứt đàn áp những người thực thi quyền của họ. ”

Tony Pham Sẽ Từ Chức Quyền Giám Đốc Cơ Quan Di Trú và Thuế Quan Hoa Kỳ Vào Cuối Năm Nay

Quyền Giám Đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Thuế Quan (ICE) Tony Pham sắp ra đi khỏi cơ quan vào cuối năm nay, đã và đang lãnh đạo hàng loạt hoạt động chống lại di dân bất hợp pháp trên khắp nước Mỹ kể từ khi ông nắm quyền kiểm soát cơ quan này vào tháng 8, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Sáu, 11 tháng 12 năm 2020.





Các nguồn tin nói với Fox News hôm Thứ Sáu rằng Pham được dự kiến sẽ từ chức vào cuối năm nay, là hành động mà Pham sau đó đã xác nhận trong một tuyên bố.





“Tôi cảm ơn chính phủ Trump cho tôi vinh dự cao nhất trong sự nghiệp của tôi trong việc phục vụ đất nước nhập cư của tôi với tư cách là Cố Vấn Pháp Lý Chính và Quan Chức Cao Cấp Thực Hiện Các Nhiệm Vụ của Giám Đốc tại Cơ Quan Di Trú và Thuế Quan,” theo ông cho biết.





Phạm đã thay thế Matt Albence trong vai trò quyền giám đốc của cơ quan này vào tháng 8 và từ đó đã lãnh đạo cơ quan trong nhiều hoạt động nhắm mục tiêu các di dân bất hợp pháp phạm tội trên khắp nước – gồm các thành phố “trú ẩn” bảo vệ các di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất.





Pham đến Hoa Kỳ như là người tị nạn từ Việt Nam khi ông mới 2 tuổi. Vào năm 1985, Pham trở thành công dân Hoa Kỳ, cuối cùng vào học luật và rồi trở thành công tố viên, giải quyết nhiều vụ ma túy, băng đảng và vũ khí. Ông cũng sẽ là giám thị một nhà tù tại Virginia.