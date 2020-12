Lãnh Tụ Việt Nam Vs Tổng Thống Hoa Kỳ

Ông Trump đã nhiều lần tỏ ra ngưỡng mộ các lãnh đạo độc tài trên thế giới, như lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, tổng thống Phi Luật Tân Duterte, và đặc biệt là Putin và Tập Cận Bình. Vào năm 2016, ông Trump khen ngợi Putin là nhà lãnh đạo tài ba hơn Obama. Vào ngày 16/07/2018 tại Helsinky, trong cuộc họp báo chung với Putin, ông Trump làm cả nước Mỹ sững sờ khi tuyên bố đứng về phía Putin, không tin vào kết luận của Tình Báo Hoa Kỳ truy tố 12 tình báo quân đội Nga tham gia can thiệp vào cuộc bầu cử 2016. Chính khách của cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã chỉ trích dữ dội tuyên bố của ông Trump. Còn đối với Tập Cận Bình, vào ngày 3/3/2018 tại Florida, tại một buổi gây quĩ tại Florida, ông Trump đã ca ngợi việc Tập sửa đổi hiến pháp để mình có thể làm hoàng đế trọn đời, và nghĩ Mỹ có thể sẽ làm tương tự. Nguyên văn lời ông Trump được CNN ghi âm lại: “He’s now president for life, president for life. And he’s great. And look, he was able to do that. I think it’s great. Maybe we’ll have to give that a shot someday…”.