Khóc Thầy, Hòa Thượng Thích Giác Lượng!

Hòa Thượng Thích Giác Lượng

Nam Mô A Di Đà Phật

Con vừa nhận được tin Thầy thâu thần thị tịch lúc 9 giờ tối Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 16 tháng 10 Âm Lịch năm Canh Tý tại Fresno, California, USA, mà không khỏi bàng hoàng đớn đau vì trước đó ít hôm con vẫn còn được hầu chuyện với Thầy.





Thầy ơi, vẫn biết rằng đời là huyễn mộng với lắm bão táp mưa sa và ngắn ngủi như một sát na nhưng khi nghĩ đến các tháng ngày tới đây con vĩnh viễn không còn nghe được tiếng Thầy nữa khiến lòng con không nén nổi nỗi ngậm ngùi xót xa như con đã gìn giữ suốt hơn hai mươi năm qua. Và ơn Thầy bảo lãnh con sang đây thì to lớn tựa biển rộng sông dài mà con suốt đời ghi lòng tạc dạ.

Nhớ năm 1995, khi hay tin trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp) bị cháy Thầy đã vội vàng quyên góp trong đồng bào phật tử bên Mỹ được hơn ba mươi ngàn đô rồi tất tã sang Phi cứu giúp thuyền nhân bị hỏa hoạn lâm cảnh màn trời chiếu đất hay lúc Chùa Vạn Đức bị đập phá trong lần người tị nạn bị cưỡng bách hồi hương vào năm 1996 thì Thầy lại không quản ngại đường sá xa xôi mà vân du sang để giúp đỡ, ủng hộ người con Phật tại đây qua cơn pháp nạn. Rồi những tháng ngày sống ở Pháp Duyên Tịnh Xá cơm chao, rau cháo, với Thầy nhưng con đã bao lần chứng kiến Thầy vẫn hăng say đi bất cứ nơi đâu để tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền ở quê nhà, cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, trường tồn không cộng sản. Tình Thầy đối với phật tử và phật pháp thì bao la như biển cả, lòng yêu nước của Thầy thì sáng ngời như ánh dương quang ngày mới mà con tin rằng nó sẽ muôn đời bất diệt trong tâm tưởng của Người Việt ở Hoa Kỳ.





Đêm qua con gọi về chùa nhiều lần, lòng thầm mong tiếng Thầy vang lên bên kia để con biết rằng con vẫn còn Thầy và tin Thầy viên tịch chỉ là sự lầm lẫn. Nhưng tất cả đều lặng im. Một im lặng lạnh lùng và tàn nhẫn như cho thấy Thầy đã ra đi về miền Miên Viễn. Là một phật tử sống trong Chùa Vạn Đức của Thầy từ năm 1992 ở Palawan, Philippines và ở Tịnh Xá Pháp Duyên năm 1999, nay con xin cúi đầu đảnh lễ, nhất tâm kính nguyện hương linh Thầy sớm được Cao Đăng Phật Quốc, Liên Đài Tọa Vị.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cô ai tử Triều Phong Trần Phương Ngôn, pháp danh Thiện Chơn và gia đình đồng kính bái.