Nhà Văn Hoàng Hải Thủy Đã Ra Đi

Nhà báo Phạm Trần từ Washington D.C. cho biết Nhà văn nổi tiếng Hoàng Hải Thủy đã ra đi vào lúc 11:20 PM đêm ngày 06/12/2010 tại bệnh viện Inova Fairfax Hospital (bệnh viện Fairfax) sau một cơn bạo bệnh, Ông hưởng thọ 88 tuổi.





Phu nhân của Nhà văn, Bà Elise Đỗ Thị Thủy cũng đã mệnh chung ngày 28/12/2018, hưởng thọ 88 tuổi.





Nhà văn Hoàng Hải Thủy, tên thật là Dương Trọng Hải

Sinh năm 1933 tại Hà Đông

Ông còn mang các Bút hiệu khác như : Công Tử Hà Đông, Ngụy Công Tử, Con Trai Bà Cả Đọi, Hạ Thu, Hồ Thành Nhân, Văn Kỳ Thanh, Dương Hồng Ngọc, Triều Đông, Người Sài Gòn vv…

Nhà văn bỏ Hà Nội vào miền Nam năm 1951, từng trải qua cuộc đời Phóng viên nhật báo Ánh Sáng Sài Gòn, phòng 5 bộ Tổng Tham Mưu quân đội VNCH, phóng viên nhật báo Sài Gòn Mới, thư ký sở viện trợ Mỹ. Trước ngày miền Nam bị quân Cộng sản miền Bắc chiếm 30/04/1975, bên cạnh viết các Tiểu thuyết xuất bản và đ8ang báo, Hoàng Hải Thủy còn là một trong số Biên tập viên, chuyên về dịch thuật cho Cơ quan USIS (Sở Thông tin Hoa kỳ) ở Saigon.

Theo báo mạng Chutluulai.Net, Nhà văn Hoàng Hải Thủy bị kẹt lại sau 1975 nên ông đã bị bắt nhốt 2 năm (1977-1979) vì tội gửi một số bài thơ, bài viết sầu buồn ra nước ngoài. Tháng 5/1984 bị bắt lần thứ hai cũng vì tội gửi tác phẩm ra nước ngoài. Lần thứ hai này bị đưa ra tòa, bị án tù 6 năm. Năm 1990 trở về Sàigòn, năm 1994 sang Hoa Kỳ tị nạn, định cư ở Falls Church, Virginia.

Các tác phẩm đã xuất bản trước 1975:



Vũ Nữ Sài Gòn, Tây Đực Tây Cái, Chiếc Hôn Tử Biệt (tái bản với tên Đêm Vĩnh Biệt), Nổ Như Tạc Đạn, Yêu Lắm Cắn Đau, Bạn và Vợ, Môi Thắm Nửa Đời, Người Vợ Mất Trí, Định Mệnh Đã An Bài, Kiều Giang (phóng tác từ tác phẩm Jane Eyre của Charlotte Bronte), Gái Trọ, Đỉnh Gió Hú (phóng tác từ Wuthering Heights), Như Chuyện Thần Tiên (Scoprion Reef), Điệp Viên 007 (Phóng tác), Thầy Nô (phóng tác từ Dr. No), Máu Đen Vàng Đỏ (phóng tác)…

Ông Bà Hoàng Hải Thủy



Các tác phẩm đã xuất bản sau 1975:



Công Ty Rửa Tiền (The Firm), Mang Xuống Tuyền Đài (The Chamber), Báo Cáo Bồ Nông (The Pelican Brief), Tiếng Kêu Của Máu (The Red Dragon), Mùa Hạ Hai Mươi, Những Tên Biệt Kích Cầm Bút, Dữ Hơn Rắn Độc …



Các bài bình luận, phiếm luận:



Mai sau… Nếu có bao giờ, Nhắc chi ngày xưa đó …, Chìm trong lãng quên, Sài Gòn và phụ nữ Việt trong phim Người Mỹ Thầm Lặng, Đọc Chùa Đàn Xem Mê Thảo, Còn gốc mất gốc, Mưa cầm, gió bắt, thép đợi, gang chờ…

Nhà báo Phạm Trần, một trong số bạn làm báo với Hoàng Hải Thủy cho biết Nhà văn là một Nhà báo điềm đạm và cũng là người có sức sáng tác, nhanh và dồi dào. Ông đặc biệt nổi tiếng với các Tác phẩm Phóng tác từ các Tiểu thuyết nước ngoài thuộc loại băng đảng.