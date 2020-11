Các Thành Phố Chấp Thuận Lệnh Cấm Để Giảm Sử Dụng Bóng Tráng Kim

Malibu có đề nghị này rồi để nguyên, nhưng Glendale và Hermosa Beach thực sự đã thực hiện việc này.

Hai thành phố này của miền Nam California đã cấm bán bóng tráng kim — và Hermosa Beach thậm chí còn cấm sở hữu các món quà bóng tráng kim, tuy óng ánh nhưng gây nhiều phiền toái khi thả ra ngoài.

Lý do Glendale đã ra sắc lệnh này?

Bà Paula Devine , Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Glendale bỏ phiếu thuận cho lệnh cấm này, mới đây đã nói với tờ Los Angeles Times: “Vì các nguy cơ gây ra cho hệ thống điện của chúng tôi, vì nguy cơ gây ra cháy, nổ, các nhân viên đường dây của chúng tôi phải sửa chữa [hư hỏng], và đó là công việc nguy hiểm.”

Các vụ cháy nổ thường xảy ra khi bóng tráng kim rơi vào thiết bị điện, có lẽ là hiểm họa lớn nhất bởi vì chúng gây ra nhiều vấn đề bao gồm đứt dây điện. Rồi kế tiếp, những dây điện bị đứt trở thành mối đe dọa cho công chúng và tài sản.

Tuy nhiên, việc xảy ra nhiều nhất và liên tục khi bóng tráng kim vướng vào dây điện là những vụ mất điện. Thí dụ, Southern California Edison mỗi năm đã phải chịu hơn 1,000 vụ mất điện kể từ năm 2017 —kỷ lục nhiều nhất là 1,128 vụ mất điện năm 2018, và năm nay đang có đà vượt quá con số này, cho tới tháng Chín đã có tới 968 vụ.

SCE ủng hộ lệnh cấm của Glendale và Hermosa Beach.

Ông Robert Torres, giám đốc đảm trách An Toàn Công Cộng của SCE cho biết: “Bóng tráng kim là mối đe dọa lâu năm và ngày càng tăng cho an toàn công cộng, gây ra hàng trăm vụ mất điện có thể tránh khỏi mỗi năm. Những lệnh cấm này sẽ giúp bảo vệ cư dân và doanh nghiệp khỏi những hiểm họa và các vụ mất điện không cần thiết. Chúng tôi khen ngợi sự lãnh đạo của cả hai thành phố vì đã hành động cho vấn đề an toàn công cộng này.”

Với SCE, đây là vấn đề an toàn công cộng ngày càng trầm trọng trong đại dịch COVID-19, sau khi số vụ mất điện tạm thời lắng xuống trong tháng Ba với 80 vụ và tháng Tư với 50 vụ, tháng Sáu đã chứng kiến số vụ mất điện nhiều nhất từ trước đến nay, 222 vụ mặc dù chỉ tổ chức lễ tốt nghiệp cách ly vì đại dịch.

Chưa hết, số vụ mất điện đã ở mức kỷ lục trong tháng Bảy (129) và tháng Tám (124), tăng hơn 50% so với số vụ mất điện thường xảy ra trong những tháng này.

Bong bóng đe dọa gây hại cho thú vật và góp phần làm ô nhiễm môi trường, những lệnh cấm này có thể giải quyết vấn đề bong bóng theo cách mà những luật trước đó không giải quyết được.

Luật 1990 California cấm thả bóng tráng kim ra ngoài trời và bắt buộc tất cả các tiệm và người bán hàng chỉ bán những quả bóng đã được buộc vào vật nặng đúng cách và luật tiểu bang 2018 đòi hỏi các nhà sản xuất trong tiểu bang phải in cảnh báo trên bóng tráng kim về mối nguy hại khi thả bóng ra ngoài trời.

Nhưng Glendale và Hermosa Beach đã đi thêm một bước dài với lệnh cấm của họ, mặc dù Glendale cho phép bóng tráng kim được thổi bằng không khí — không phải khí helium — và buộc vào que hoặc một vật cố định khác. Vi phạm sẽ phải chịu phạt tới $1,000, tối đa tới 180 ngày ở tù hoặc cả hai. Tuy nhiên, sắc lệnh của Glendale không ngăn cản việc sở hữu bóng.

Tuy nhiên, Hermosa Beach cấm bán cũng như sử dụng hoặc phân phát bóng tráng kim trong ở nơi công cộng, như công viên và bãi biển, có hiệu lực từ ngày 30 tháng Sáu. Ngoài ra, không giống như Glendale, vẫn có giấy phép bán bóng cao su, Hermosa Beach không chỉ cấm sử dụng và phân phát tại các buổi sinh hoạt của thành phố hoặc do thành phố bảo trợ, mà còn cấm thả bóng ra bất kỳ nơi đâu trong phạm vi thành phố.

Vi phạm lệnh cấm này ở Hermosa Beach có thể nhận vé phạt $100 cho vi phạm lần đầu, $200 cho vi phạm lần hai, $500 cho vi phạm lần ba và có thể bị quy vào tội tiểu hình cho vi phạm lần thứ tư, có thể bị bỏ tù.



Bà Devine tin rằng đã đến lúc phải hành động.

Bà ủy viên hội đồng nói với Glendale News-Press rằng: “Tôi nghĩ chúng ta nên làm gương trong vấn đề này. Việc này xảy ra trong mọi thành phố ở California, và không có luật cấm sản phẩm này là điều báo động đối với tôi.”

SCE ủng hộ tấm gương này.

Ông Torres nói thêm: “Mặc dù có luật tiểu bang, thông báo công cộng và các chiến dịch nâng cao nhận thức, người ta vẫn tiếp tục thả bóng tráng kim. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của công chúng và của nhân viên chúng tôi, nên chúng tôi cảm ơn những thành phố đã thông qua sắc lệnh để bảo vệ công chúng và nhân viên chúng tôi, đồng thời nâng cao độ an toàn và tin cậy cho hệ thống điện.”