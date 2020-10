Thời Sự Trong Tuần

Người dân tại thành phố Philadelphia có mặt để bỏ phiếu sớm tại Tòa Thị Chánh tại Center City ở Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania hôm 27 tháng 10 năm 2020. (Photo Getty Images)

Trong khi đại dịch vi khuẩn corona đã tái phát tại nhiều tiểu bang ở Mỹ và các nước Châu Âu, cuộc tổng tuyển cử năm 2020 cũng đã cận kề với hai ứng cử viên tổng thống của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang ráo riếc đi vận động để thu hút cử tri bỏ phiếu cho mình. Cuối cùng, chánh án Amy Coney Barrett cũng đã được phe Cộng Hòa tại Thượng Viện chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện, nhưng đã gây lo ngại cho nhiều người Mỹ rằng bà có thể sẽ thực hiện theo kế hoạch của TT Trump và Đảng CH xóa sổ Obamacare.

CDC Đưa Ra Lời Khuyên Cho Cử Tri Đi Bỏ Phiếu Tại Các Phòng Phiếu

Với chưa đầy 2 tuần nữa là tới Ngày Bầu Cử, Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố các lời khuyên an toàn cho cử tri để giảm sự lây lan của vi khuẩn corona, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020.





Có 8.5 triệu trường hợp lây nhiễm vi khuẩn khắp Hoa Kỳ, và hơn 224,000 người thiệt mạng, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.





CDC khuyến khích người Mỹ tuân theo các biện pháp sức khỏe công cộng cơ bản và xem xét các chọn lựa bỏ phiếu, gồm việc bỏ phiếu bằng thư. Cơ quan này cũng lập lại sự quan trọng của những biện pháp ngăn ngừa cơ bản trong khi bỏ phiếu trực tiếp: giữ khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay.





Sau đây là các đề nghị của CDC đối với cử tri Mỹ.





Trước khi bỏ phiếu:





1- Chắc chắn là bạn đã ghi danh: Cử tri có thể kiểm tra họ đã ghi danh bỏ phiếu trên trang mạng.





2- Biết cách bỏ phiếu: Bạn có thể tìm hiểu nếu tiểu bang của bạn cho phép bỏ phiếu sớm trên mạng Vote.org.





3- Biết khi nào và nơi nào bạn có thể bỏ phiếu: Thật là quan trọng để biết chỗ bỏ phiếu của bạn, vì nó có thể thay đổi vì Covid-19. CDC đề nghị bỏ phiếu vào giữa buổi sáng, là lúc không quá đông người, nếu bạn sợ nguy cơ bị truyền nhiễm vi khuẩn cao.





4- Biết cách làm sao để bạn tới phòng phiếu: CDC đề nghị rằng cử tri tránh đi xe chung, đi xe buýt hay xe lửa. Nếu bạn phải dùng những phương tiện di chuyển này, thì CDC nói rằng hãy bảo đảm rửa tay của bạn, giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang.





5- Có kế hoạch cho những người thân của bạn: Trong các cuộc bầu cử trước đây, một số người đã đem theo con cái tới phòng phiếu để chúng có thể xem bỏ phiếu. CDC không đề nghị làm vậy trong năm nay bởi vì có thể gia tăng nguy cơ cho trẻ em bị lây nhiễm vi khuẩn. Vì thế tốt nhất là có người nào đó trông coi con em trong khi bạn tới phòng phiếu.





6- Cố hạn chế thời gian bạn ở phòng phiếu: Điền vào các mẫu ghi danh trước khi bỏ phiếu giúp giảm cơ hội bị dính Covid-19, theo CDC cho biết. Cũng kiểm tra xem tiểu bang của bạn có các lá phiếu mẫu để bạn có thể nhanh chóng điền lá phiếu thật sẽ giúp giảm thời gian ở phòng phiếu.





Ngày Bầu Cử:





1- Biết khi nào bạn có thể gặp đám đông: Nếu bạn đã bị Covid-19 hay đã từng trải các triệu chứng, CDC nói rằng thật là quan trọng để biết khi nào bạn có thể gặp những người khác.





2- Mang theo đầy đủ các thứ cần thiết của chính bạn: Trên đầu danh sách là khẩu trang, giấy lau tay và nước khử trùng rửa tay với ít nhất 60% chất cồn để tránh mắc phải hay lây lan vi khuẩn. Rồi còn có viết mực màu đen, nước uống và tất cả giấy tờ cần thiết để bỏ phiếu – giấy căn cước, các mẫu ghi danh và các lá phiếu mẫu.





3- Đeo khẩu trang: Nếu điều này không được nhấn mạnh đầy đủ, thì đây là lần nữa. Bảo đảm khẩu trang che mũi của bạn và không chỉ che cằm.





4- Cẩn thận khi di chuyển bằng phương tiện công cộng: Một lần nữa, đeo khẩu trang. Bạn cũng có thể mở cửa sổ nếu cần. Và tránh đụng chạm các thứ, nhưng dùng nước rửa tay nếu có. Và dĩ nhiên, giữ khoảng cách xã hội.





5- Rửa tay: Cử tri muốn rửa tay trước và sau khi bỏ phiếu, theo CDC nói.





6- Giữ khoảng cách xã hội: Đứng cách cử tri khác ít nhất 6 feet.

Cơ Quan FDA Đã Chấp Thuận Thuốc Remdesivir Để Điều Trị Covid-19 Đầu Tiên

Các nhà giám sát Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, 22 tháng 10 năm 2020, đã chấp thuận loại thuốc đầu tiên để điều trị Covid-19: remdesivir, một loại thuốc kháng sinh được chích cho các bệnh nhân vào bệnh viện điều trị qua đường tĩnh mạch, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Năm.





Thuốc, mà Công Ty Gilead Sciences Inc. có trụ sở tại California đang gọi là Veklury, cắt giảm thời gian hồi phục 5 ngày --- từ 15 ngày xuống còn trung bình 10 ngày – trong một nghiên cứu lớn được Viện Sức Khỏe Quốc Gia Hoa Kỳ lãnh đạo.





Thuốc đã được trao thẩm quyền để sử dụng trên cơ bản khẩn cấp kể từ mùa xuân năm nay, và hiện trở thành loại thuốc đầu tiên thắng hoàn toàn sự chấp thuận của Cơ Quan Thực Phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) cho việc điều trị Covid-19. Tổng Thống Donald Trump đã nhận được nó khi ông bị bệnh vào đầu tháng này.





Thuốc Veklury được chấp thuận cho những người ít nhất 12 tuổi và cân nặng ít nhất 88 pounds (tương đương 40 kilograms) là những người đã vào bệnh viện vì bị truyền nhiễm vi khuẩn corona. Đối với những bệnh nhân trẻ hơn 12 tuổi, FDA vẫn cho phép sử dụng thuốc trong một số trường hợp được trao thẩm quyền khẩn cấp trước đây.





“Hiện nay chúng ta đã có đủ kiến thức và phát triển các công cụ để giúp chống lại Covid-19,” theo Bác Sĩ Trưởng của Gilead là Merdad Parsey cho biết trong một tuyên bố.





Thuốc này đã được chấp thuận hay tạm thời cho sử dụng tại khoảng 50 quốc gia, theo ông cho biết.

Los Angeles Hơn 300,000 Người Bị Covid-19, Nhiều Thành Phố Mỹ Báo Động Bệnh Viện Đầy Bệnh Nhân

Chưa đầy một tuần sau khi Quận Los Angeles chứng kiến gia tăng gần kỷ lục trong các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona hàng ngày, chiều hướng gia tăng vẫn tiếp tục, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Ba, 27 tháng 10 năm 2020.





Hôm Thứ Năm tuần rồi, quận này báo báo 3,600 trường hợp vi khuẩn corona mới. Các viên chức y tế phỏng đoán rằng khoảng 2,000 trường hợp trong số đó là kết quả của tồn đọng. Con số thực của một ngày là 1,600. Điều đó vẫn còn cao hơn nhiều con số từ 800 tới 1,000 trường hợp mới hàng ngày được thấy trong vài tuần lễ trước và vẫn là con số hàng ngày lớn nhất được ghi nhận kể từ tháng 8.





Hôm Thứ Hai, con số tụt xuống còn 856. Nhưng các con số hôm Thứ Hai thường là thấp bởi vì trì hoãn thử nghiệm vào cuối tuần.





Cũng hôm Thứ Hai, 26 tháng 10 năm 2020, Los Angeles đánh dấu trường hợp truyền nhiễm vi khuẩn corona thứ 300,000 và thứ 7,000 người chết từ vi khuẩn.





Thứ Ba, con số các trường hợp hàng ngày mới đã nhảy vọt lên 1,586. Các viên chức tiểu bang nói rằng tồn đọng của các trường hợp đã được giải quyết và con số được cập nhật.





Trong khi đó trên toàn Hoa Kỳ hiện chứng kiến hơn 226,000 người chết vì Covid-19, khi số tử vong hàng ngày vì vi khuẩn đang gia tăng trở lại và đất nước tiếp tục chiến đấu chống cự sự gia tăng trong các trường hợp mới, theo bản tin của CBS News hôm Thứ Ba.





Tình trạng các bệnh viện tại Utah ngày càng khốc liệt. Các chuyên gia cảnh báo rằng các bác sĩ có thể sắp đương đầu với điều không thể nghĩ tới: hạn chế chăm sóc sức khỏe khi giường bệnh đã đầy và nhân viên phân tán mỏng.





Tại Wisconsin, một bác sĩ cho biết chưa bao giờ tình trạng tồi tệ như hiện nay.





Tại Missouri, các bệnh tại St. Louis đang đầy bệnh nhân Covid tới mức báo động.





Hơn 8.7 triệu trường hợp vi khuẩn hiện được xác nhận trên toàn quốc. Chỉ trong tuần rồi, hơn 83,000 trường hợp mới được báo cáo trong 2 ngày liên tục, là mức cao nhất từ trước tới nay đối với Hoa Kỳ kể từ bắt đầu đại dịch.





- Trên toàn cầu hiện có 43,894,430 trường hợp bị lây, với 1,165,432 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 8,816,767 trường hợp bị lây, với 226,220 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 915,109 trường hợp bị lây, với 17,409 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 60,583 trường hợp bị lây, với 1,447 người thiệt mạng.

Chánh Văn Phòng Bạch Ốc: Sẽ Không Kiểm Soát Đại Dịch Nữa, Chỉ Lo Có Thuốc Chích Ngừa Covid-19

Washington – Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows hôm Chủ Nhật nói rằng Hoa Kỳ “sẽ không kiểm soát” đại dịch vi khuẩn corona, trong khi các trường hợp gia tăng toàn quốc và hơn 225,000 người Mỹ đã thiệt mạng từ vi khuẩn, theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 25 tháng 10 năm 2020.





“Chúng ta sẽ không kiểm soát đại dịch. Chúng ta sẽ kiểm soát sự kiện rằng chúng ta có thuốc chích ngừa, các liệu pháp và nhưng khu vực giảm thiểu khác,” theo Meadows nói với Jake Tapper của CNN trên chương trình “State of the Union.”





Lời bình luận từ chánh văn phòng của TT Donald Trump đến khi các trường hợp vi khuẩn corona đang gia tăng khắp Hoa Kỳ và chính phủ tiếp tục không quan tâm đến lời khuyên từ các chuyên gia sức khỏe của chính phủ để đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và tránh tập trung đông đảo như là cách để cắt giảm sự lây lan của vi khuẩn. Bạch Ốc cũng đang đối diện một đợt lây lan thứ hai của vi khuẩn sau khi ít nhất 5 người trong vòng nội bộ của PTT Pence đã thử nghiệm dương tính trong nhiều ngày gần đây, theo một nguồn tin thân cận với tình hình này cho biết.





Hoa Kỳ báo cáo ngày cao thứ hai của các trường hợp lây nhiễm vi khuẩn hôm Thứ Bảy, với gần 84,000 người Mỹ bị truyền nhiễm vi khuẩn chết người. Tính tới Chủ Nhật, có ít nhất 8,575,000 trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ và ít nhất 225,000 người Mỹ đã chết vì vi khuẩn này, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Bất kể những người chung quanh có thể thử nghiệm dương tính trong những ngày sắp tới, PTT Pence, người đứng đầu lực lượng chống vi khuẩn corona của Bạch Ốc, đã không có kế hoạch tự cách ly gần đây, tuân theo các hướng dẫn của Trung Tâm CDC, và sẽ tiếp tục việc vận động khi ngày bầu cử gần kề.

5 Nước Châu Âu Có Số Người Mới Bị Nhiễm Covid-19 Cao Nhất Thế Giới, Mỹ Bảo Động 83,700 Trường Hợp Mới Bị Dịch Bệnh 1 Ngày

Các quốc gia Châu Âu đang báo cáo con số kỷ lục các trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 khi lục địa này đang chuẩn bị cho đại dịch gia tăng qua mùa đông, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020.





Những người bị ảnh hưởng gồm chính giới Châu Âu. Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 hôm Thứ Sáu, theo tweet từ Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Blazej Spychalski cho biết hôm Thứ Bảy.





Duda nói rằng ông cảm thấy khỏe, không có triệu chứng và sẽ tiếp tục làm việc trong cách ly.





Tổng Thống Ba Lan đã dùng video để kêu gọi công chúng đặc biệt cẩn thận đối với các công dân cao niên, khi họ là những người có nguy cơ đặc biệt từ Covid-19.





Ba Lan báo cáo 13,632 trường hợp mới hôm Thứ Sáu, là cao nhất trong một ngày kể từ đại dịch bắt đầu. Số lượng này là hơn 50% cao hơn hôm Thứ Hai với 7,482 trường hợp.





“Làn sóng thứ hai đã tới toàn Châu Âu một cách đồng đều,” theo Thủ Tướng Mateusz Morawiecki cho biết hôm Thứ Sáu.

5 nước có tỉ lệ bị truyền nhiễm cao nhất trên toàn thế giới đều nằm ở Châu Âu, theo số liệu mới nhất của Đại Học Johns Hopkins được CNN phân tích cho biết.





Các nước bị nặng nhất là Cộng Hòa Tiệp, Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sỹ, và Pháp.





Tất cả 5 nước này đều có con số lây nhiễm gia tăng kể từ bắt đầu tháng 10.





Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Thứ Sáu đã cảnh báo rằng đất nước ông cần phải sống với vi khuẩn trong lâu dài.





“Khi tôi lắng nghe các khoa học gia và Hội Đồng Khoa Học, chúng tôi tiên đoán chúng ta sẽ sống với vi khuẩn ít nhất cho tới mùa hè sang năm,” theo Macron cho biết, trong phát biểu lúc tới thăm một trung tâm sức khỏe.





Cùng ngày Pháp báo cáo 42,032 trường hợp mới trong 24 giờ, là kỷ lục mới, theo Cơ Quan Y Tế Pháp cho biết. Khoảng 46 triệu người Pháp nằm trong vùng giới nghiêm ban đêm vì vi khuẩn corona.





Bức tranh của quốc gia láng giềng Tây Ban Nha thì ít trầm trọng hơn nhưng cũng là nước có tỉ lệ trung bình hàng ngày cao, ở mức 299 người trong số một triệu dân tính tới ngày 19 tháng 10.





Trong khi đó tại Hoa Kỳ báo cáo hơn 83,000 trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona, là mức cao kỷ lục hàng ngày, trong khi các chuyên gia cảnh báo mùa đông khó khăn, theo CNBC cho biết hôm Thứ Bảy.





Toàn nước Mỹ báo cáo hơn 83,700 trường hợp mới bị lây Covid-19 hôm Thứ Sáu, vượt qua kỷ lục lần trước 77.300 trường hợp được chứng kiến hôm 16 tháng 7 khi Hoa Kỳ vật lộn với đợt bùng phát tại các tiểu bang Vòng Đai Mặt Trời, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết.

Các trường hợp vi khuẩn corona đã tăng 5% hay cao hơn trong tuần qua tại 37 tiểu bang tính tới Thứ Sáu, theo phân bích của CNBC đối với tài liệu của Đại Học Johns Hopkins.





Một số tiểu bang, như California và Alabama, đã và đang làm việt để giải quyết các trường hợp tồn đọng của thử nghiệm đã được tính thêm vào Thứ Sáu, đẩy tổng số toàn quốc cao hơn. Tuy nhiên, toàn quốc đang báo cáo 63,200 trường hợp mới hàng ngày dựa vào mức trung bình hàng tuần, là tăng ơn 14% so với tuần trước đó.

Cử Tri Trẻ Tuổi Và Da Đen Bỏ Phiếu Đông Kinh Khủng

Còn khoảng 1 tuần nữa là tới Ngày Bầu Cử, 62 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm ở mức phá kỷ lục, đẩy cuộc bầu cử năm 2020 vào mức cao kỷ lục của số lượng cử tri bỏ phiếu, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Hai, 26 tháng 10 năm 2020.





Đó là khoảng hơn 15 triệu so với cuộc bầu cử năm 2016, theo hồ sơ dữ liệu theo dõi số người đi bỏ phiếu của U.S. Elections Project được điều hành bởi giáo sư Michael McDonald của Đại Học Florida cho biết.





McDonald tính trên toàn quốc, số cử tri đã bỏ phiếu hơn 45% tổng số cử tri được tính trong cuộc bầu cử vào năm 2016.





“Chúng ta tiếp tục tăng số phiếu bầu ở tốc độc kỷ lục. Chúng ta đã vượt xa bất cứ con số nào của số phiếu bầu sớm trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây trong lịch sử Hoa Kỳ,” theo McDonald nói với NPR hôm Thứ Hai.





Trong năm 2019, McDonald đã tiên đoán 150 triệu người bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, mà sẽ là số người bỏ phiếu lên khoảng 65% -- là cao nhất kể từ năm 1908.





“Tôi ngày càng vững tin rằng 150 triệu có thể là phỏng đoán thấp,” theo ông cho biết hôm Thứ Hai. “Tôi nghĩ vào cuối tuần tôi sẽ tăng tiên đoán đó.”





Trong khi đó một số tiểu bang đã nhanh chóng đạt tới tổng số phiếu bầu của năm 2016.





Tại Texas, chẳng hạn, gần 7.4 triệu người bỏ phiếu sớm tính tới Chủ Nhật, đánh dấu 82% tổng số phiếu bầu của tiểu bang trong năm 2016.





Montana, North Carolina, Tennessee và Georgia cũng đã đạt tới 65% hay cao hơn tổng số phiếu bầu của năm 2016.





McDonald cũng đề cập đến tiểu bang Washington. Tính tới nay, tiểu bang này đã báo cáo hơn 2 triệu lá phiếu gửi qua thư đã được gửi lại, gần gấp 3 lần tỉ lệ gửi lại trong năm 2016.





Ngoài ra số cử tri ở độ tuổi từ 18 tới 29 đang tràn ra bỏ phiếu sớm rất đông.





Theol CIRCLE, trung tâm nghiên cứu tại Đại Học Tufts, số cử tri trẻ bỏ phiếu sớm đã tăng vọt như hỏa tiễn, đặc biệt tại các tiểu bang sẽ là quan trọng đối với Biden và Trump để chiến thắng, như Michigan, Florida và North Carolina.





Tính tới ngày 21 tháng 10 đã có 257,720 cử tri trẻ tại Florida đã bỏ phiếu, theo CIRCLE. Đó là gần 214,000 nhiều hơn số cử tri trẻ bỏ phiếu cùng thời điểm vào năm 2016.





Tại Texas, có khoảng 500,000 cử tri tuổi từ 18 tới 29 đã bỏ phiếu tính tới ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên không có dữ liệu từ năm 2016 để so sánh số cử tri trẻ bỏ phiếu.





Qua nhiều thập niên, cử tri trẻ theo các thăm dò cho thấy tỉ lệ họ bỏ phiếu tương đối thấp, một nhóm giáo dục cử tri đã làm việc để thay đổi trong năm nay.





Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Hai cho biết rằng người Mỹ Da Đen đã tràn ra đi bỏ phiếu rất đông.





Trên toàn quốc, cử tri Da Đen đang bỏ phiếu với con số rất lớn. Họ nói rằng các nguy cơ năm nay đặc biệt cao và không gì hơn sức khỏe và an toàn của họ đặt trên lá phiếu.





Phỏng vấn với CNN, họ nói rằng họ lo sợ về sự bất công chủng tộc và bạo hành của cảnh sát, họ cảm thấy bị mất giá trị bởi Tổng Thống là người do dự lên án thượng đẳng Da Trắng và họ sợ mất các phúc lợi sức khỏe nếu Tối Cao Pháp Viện đảo ngược Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA).





Tính tới mùa thu năm nay, cử tri người Mỹ gốc Phi Châu đã bỏ phiếu cao hơn nhiều so với họ đã bỏ phiếu cách nay 4 năm.





Tính tới Thứ Ba tuần rồi, hơn 601,000 người Mỹ Da Đen đã bỏ phiếu sớm tại Georgia so với 286,240 trong 2 tuần trước cuộc bầu cử năm 2016.



Tại Maryland, khoảng 192,775 người Da Đen đã bỏ phiếu so với 18,430. Và California đã có hơn 303,145 người Da Đen đã bỏ phiếu so với 106,360 2 tuần trước cuộc bầu cử 4 năm trước.

727 Kinh Tế Gia Gồm 7 Khôi Nguyên Nobel Kinh Tế Mỹ Kêu Gọi Cử Tri Loại Bỏ Donald Trump

Hơn 700 kinh tế gia, gồm 7 khôi nguyên Nobel Kinh Tế, đã thúc giục cử tri Hoa Kỳ không tái bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump vào Ngày Bầu Cử, theo bản tin của Business Insider cho biết hôm 23 tháng 10 năm 2020.





Tính tới Thứ Sáu, lá thư ngỏ, sẽ được cập nhật cho tới ngày 3 tháng 11, đã được ký tên bởi 727 kinh tế gia nổi tiếng từ các tổ chức lớn khắp Nước Mỹ, gồm các khôi nguyên Nobel Kinh Tế Paul Milgrom, Oliver Hart, và George Akerlof.





“Trong chỉ một nhiệm kỳ tại chức, Donald Trump đã khiến Hoa Kỳ không còn có thể nhận ra được nữa, và đã đối diện với không có hậu quả nào cho hành động như thế,” theo các nhà kinh tế đã viết, thêm rằng tổng thống đã “làm suy yếu sự phục hồi kinh tế với hành vi ích kỷ và liều lĩnh.”

Trong số những luận điểm của các nhà kinh tế là rằng Trump đã thực hiện một “cuộc tấn công lâu dài” vào nền dân chủ, rằng ông ấy đã “bình thường hóa tham nhũng,” và rằng ông ấy đã lan truyền “thông tin sai lầm nguy hiểm.”





Lá thư chỉ ra rằng nhiều nhà phân tích tại Moody's Analytics và Goldman Sachs đã tiên đoán rằng các kế hoạch kinh tế của Joe Biden sẽ làm cho công ăn việc làm phát triển nhanh hơn và gia tăng GDP nhanh hơn Trump.





“Ông ấy có quan điểm kinh tế học thiếu hiểu biết, là zero mà đưa đến sự xấu xa và ác nghiệt không cần thiết,” theo các nhà kinh tế đã viết trong thư.





Họ cũng chê trách đối phó của ông đối với đại dịch vi khuẩn corona, mà đã lấy đi 223,000 sinh mạng người Mỹ kể từ tháng 3.





Các kinh tế gia kết luận rằng, “Vì những lý do này, chúng tôi mạnh mẽ đề nghị rằng cử tri hãy làm những gì mà không người nào khác có thể làm thay bạn: đòi lại nền dân chủ của bạn bằng cách bỏ phiếu loại bỏ Donald Trump ra khỏi chức vụ.”

Barrett Đã Được Thượng Viện Chuẩn Thuận Vào Tối Cao Pháp Viện Tạo Khó Khăn Cho Vấn Đề Phá Thai, Obamacare

WASHINGTON -- Amy Coney Barrett đã được chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào chiều Thứ Hai, 26 tháng 10 năm 2020 bởi Thượng Viện bị chia rẽ trầm trọng, các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã áp đảo các TNS Dân Chủ để đưa người được TT Trump đề cử nhiều ngày trước cuộc bầu cử và bảo đảm đa số thành viên TCPV bảo thủ cho nhiều năm sau này, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP cho biết hôm Thứ Hai.





Chọn lựa của Trump để điền khuyết chỗ của biểu tượng tự do Ruth Bader Ginburg vừa qua đời có khả năng mở ra một kỷ nguyên mới của các phán quyết về phá thai, Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) và ngay cả chính cuộc bầu cử của ông. Các nhà Dân Chủ đã không thể chận đứng kết quả này, là thẩm phán thứ ba của Trump đề cử vào tòa tối cao, khi cuộc chạy đua của những nhà Cộng Hòa để tái định hình lại ngành tư pháp.





Barrett, 48 tuổi và việc chuẩn thuận trọn đời của bà trong vai trò thẩm phán thứ 115 của Tối Cao Pháp Viện sẽ củng cố cánh hữu của tòa này.





Cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Hai là sự chuẩn thuận người được đề cử vào TCPV gần với cuộc bầu cử tổng thống nhất, và là lần đầu tiên trong thời hiện đại không có sự ủng hộ của đảng thiểu số tại Thượng Viện.





Tỉ số phiếu bầu là 52 trên 48, và lá phiếu của PTT Pence đã không cần nữa.

Thẩm Phán Clarence Thomas được sắp đặt để điều hành Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức, theo một viên chức cao cấp của Bạch Ốc cho biết.

Nhiều Lãnh Đạo Công Giáo Hoa Kỳ Chỉ Trích Đức Giáo Hoàng Ủng Hộ Đồng Tính

Sự ủng hộ liên minh dân sự đồng tính gây nhiều tranh cãi của Đức Giáo Hoàng Francis đã có nhiều chỉ trích tại Hoa Kỳ, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Sáu, 23 tháng 10 năm 2020.





Trong cuộc phỏng vấn Giáo Hoàng trong phim tài liệu có tên “Francesco,” Giáo Hoàng nói về sự cần thiết đối với “luật liên minh dân sự,” mà ông nói sẽ tạo ra sự che chở pháp lý cho những sắp đặt như thế.





“Đồng tính luyến ái có quyền để là một phần của gia đình,” theo Giáo Hoàng nói tới nhiều lần. “Họ là con cái của Thượng Đế và có quyền để có một gia đình. Không ai bị ném bỏ, hay bị làm đau khổ bởi vì chuyện đó.”





Ngài nói rằng luật liên minh dân sự sẽ che chở cho những hôn nhân đồng tính một cách hợp pháp.





Trong khi một số lãnh đạo công giáo hoan hô sự thay đổi, nhiều người đã chỉ trích quyết định đó của Giáo Hoàng, với một số kêu gọi làm minh bạch nhưng những người khác thì thẳng thắn nói rằng tuyên bố không chính thức đó là “không thể chấp nhận được.”





Giám Mục Thomas Tobin của Providence tại Rhode Island là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên lên tiếng với sự chỉ trích công khai tuyên bố của Giáo Hoàng.





“Tuyên bố của Giáo Hoàng rõ ràng trái ngược với những gì đã là giáo điều từ lâu của Giáo Hội về liên minh đồng tính,” theo Tobin nói trong một tuyên bố. “Giáo Hội không thể ủng hộ việc chấp nhận mối quan hệ phi đạo đức.”





Ed Mechmann, phát ngôn viên chính thức của Tổng Giáo Phận New York, đã viết lời quở trách trực tiếp đối với tuyên bố của Giáo Hoàng trong một bài có tên “Đối phó với những Sai Lầm của Giáo Hoàng.”





“Điều này thực sự quan trọng, bởi vì như mọi con người khác, các Giáo Hoàng cũng tạo lầm lỗi,” theo Mechmann đã viết. “Tôi nghĩ thực là công bằng để nói rằng mọi Giáo Hoàng là người sống đều đã từng phạm các lỗi lầm. Không ai không có lỗi.”





Ông trích dẫn Giáo Lý Công Giáo nói rằng hành động đồng tính luyến ái là phi đạo đức và không thể nào được biện minh.

Vụ Tấn Công Nghệ Thuật Đầy Bí Mật Lớn Nhất Vào 5 Bảo Tàng Viện Cổ Vật Tiền Sử Tại Đức





Bảo Tàng Viện Museum Island tại Berlin, Đức Quốc.( www.viator.com ) Đây được mô tả là một trong những vụ tấn công lớn nhất vào nghệ thuật và cổ vật trong lịch sử Đức hậu chiến tranh, nhưng nó chỉ cần hơn 2 tuần để bùng lên, theo bản tin của BBC tiếng Anh cho biết hôm Thứ Tư, 21 tháng 10 năm 2020.



Ít nhất 70 đồ vật do người tiền sử tạo ra bị xịt chất lỏng có dầu trơn lên Museum Island của Berlin, là nơi Unesco tuyên bố là di sản thế giới là nơi có tới 5 viện bảo tàng nổi tiếng.





Vụ tấn công diễn ra hôm 3 tháng 10, là thời điểm kỷ niệm ngày thống nhất Đức Quốc.





Các tường trình của Đức đã suy luận những người ủng hộ lý thuyết âm mưu cực hữu có thể dính vào vụ này không.





Attila Hildmann, người đã phát tán các lý thuyết âm mưu về đại dịch Covid-19, cũng đã cho rằng một trong 5 bảo tàng viện, là Bảo Tàng Viện Pergamon Museum, là “Ngai Vàng của Quỷ Satan.”





Cơ quan cảnh sát chống tội phạm của Berlin đã công bố chi tiết về vụ tấn công vào cuối Thứ Ba, 17 ngày sau khi ít nhất một người tấn công chưa được biết đã nhắm quan tài của người Ai Cập Cổ Đại, điêu khắc bằng đá và các bức tranh Thế Kỷ 19.





Lý do đối với sự bí mật sơ khởi này vẫn chưa rõ, và câu chuyện chỉ được xác nhận sau khi cảnh sát được tiếp cận bởi tại chí Die Zeit và đài phát thanh Deutschlandfunk. Các viện bảo tàng khác chưa được thông tin về khả năng nguy cơ, theo họ tường trình cho biết.





Các nhà điều tra đã gửi điện thư [email] tới những người đã mua vé đến tham quan bảo tàng viện vào ngày vụ tấn công để yêu cầu cung cấp thông tin.





Chất lỏng có dầu trơn đã xịt lên hàng chục đồ vật do người tiền sử tạo ra đã gây ra thiệt hại và để lại các vết bẩn nhìn thấy. Một nhân viên làm việc viện bảo tàng nói với Berliner Morgenpost rằng hầu hết thiệt hại đều trên bề mặt. “Một số trong đó chúng tôi phải dùng đuốc để tìm.”





Các viện bảo tàng bị nhắm đích tấn công gồm Pergamon Museum, là nơi để Bàn Thờ Pergamon [Pergamon Altar] nổi tiếng, được dựng lên bởi Vua Eumenes II vào Thế Kỷ Thứ Hai trước Tây Lịch. Pergamon là thành phố Hy Lạp Cổ Đại tại Vùng Tiểu Á, hay Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.





Các tường trình địa phương nói rằng điêu khắc Thế Kỷ Thứ 9 Trước Tây Lịch đã bị tấn công cùng với triển lãm 3 chiều của Bàn Thờ Pergamon nguyên thủy, mà hiện đang được tái tạo.





Các đồ vật do người tiền sử tạo ra cũng bị tấn công tại Bảo Tàng Viện Neues Museum, Alte Nationalgalerie và những nơi khác. Bảo Tàng Viện Neues là nơi để tượng bán thân của Pharaoh Nefertiti Ai Cập.

Tàu Tuần Duyên Mỹ Sẽ Vào Biển Đông Ngăn Chận Tàu TQ Đánh Cá Bất Hợp Pháp

Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 23 tháng 10 năm 2020, nói rằng họ sẽ điều động các tàu tuần tra Bảo Vệ Bờ Biển vào phía tây Thái Bình Dương để chống lại các hoạt động ‘gây bất ổn’ bởi Trung Quốc tại các vùng đánh cá tranh chấp của Biển Đông, theo bản tin của AP cho biết.





Cáo buộc TQ về việc đánh cá “bất hợp pháp” và “không tuân theo luật lệ,” cũng như “sách nhiễu” vác tàu đánh cá từ các nước trong vùng, Cố Vấn An Ninh Quốc Ga của Bạch Ốc Robert O’Brien cho biết trong một tuyên bố rằng Tuần Duyên Hoa Kỳ “có chiến lược trang bị Máy Phản Ứng Nhanh tiến bộ đáng kể … tại tây Thái Bình Dương.”





Các tàu lớp Sentinel này sẽ thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải, gồm việc giúp các tàu đánh cá “trong sự hợp tác với các đối tác là những nước hạn chế việc giám sát ngoài khơi và khả năng thực thi, và bảo đảm tự do hàng hải,” theo ông cho biết.





Washington thường cáo buộc TQ vi phạm luật quốc tế bằng cách gửi các tàu chiến của họ để hộ tống các tàu đánh cá TQ vào các vùng đánh cá của các nước khác.

1.3 Triệu Dân Việt Nam Chuẩn Bị Di Tản Vì Bão Số 9 Sắp Đổ Bộ Vào Miền Trung VN

Cơn Bão Molave (bão số 9 tại VN) đã làm cho hơn 100,000 người tại Phi Luật Tân phải di tản vào cuối tuần qua khi nó đánh vào nước này với gió dữ dội và mưa xối xả, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Hai, 26 tháng 10 năm 2020.





Hiện nay cơn bão đang hướng tới các khu vực tại Việt Nam mà đã gánh chịu 3 trận bão trong tháng này rồi.





Khi cơn bão di chuyển vào Biển Đông trong vài ngày tới, nó sẽ nằm trong vùng ngăn gió thấp. Và bất kể nhiều trận bão đã được theo dõi trong khu vực Thái Bình Dương này, các vùng biển vẫn cảnh báo. Môi trường này sẽ cho phép Bão Molave tiếp tục tăng cường độ.





Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bão Molave đang đi qua Biển Đông vào tối Thứ Hai, giờ địa phương.





Các viên chức chính quyền đang chuẩn bị di tản 1.3 triệu cư dân dọc theo bờ biển Miền Trung Việt Nam, theo Reuters cho biết. Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thúc giục các tỉnh nằm trong đường đi của cơn bão phải chuẩn bị đưa tàu thuyền vào bờ.





Thủ tướng cũng nói rằng quân đội sẽ sẵn sàng để hỗ trợ các cư dân và cung cấp phương tiện di chuyển với xe tăng và trực thăng nếu cần.





Nhà khí tượng Jason Nicholls của AccuWeather Lead International dự đoán Bão Molave sẽ đổ bộ vào Miền Nam Việt Nam tương đương với cơn bão Cấp 2 tại Đại Tây Dương và khu vực phía Đông Thái Bình Dương. Tốc độ gió sẽ là từ 135 tới 154 kilomet một giờ được dự đoán với cơn bão này.

Ông Michael Phương Minh Nguyễn, Việt Kiều Mỹ Từ California Bị Tù CS, Được Trả Tự Do Và Đã Trở Về Mỹ





Hình minh hoạ. Ông Michael Phương Minh Nguyễn ở Toà án Nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh hôm 24/6/2019.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) CALIFORNIA – Gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn, Việt Mỹ từ Californa, vừa nhận được tin vui khi ông đã được chính quyền CSVN trả tự do trước thời hạn và đã trở về lại Mỹ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm chi tiết về vụ này như sau.



Việt kiều Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn (56 tuổi) đã được trả tự do trước thời hạn và về đoàn tụ với gia đình ở California, Hoa Kỳ vào chiều thứ Năm, ngày 22/10/2020 trong tình trạng sức khoẻ bình thường. Ông Mark Robert, em rể ông Michael Phương Minh Nguyễn, xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do qua tin nhắn vào ngày 24/10/2020.





Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị Toà án Nhân dân Cấp cao thành phố Hồ Chí Minh hôm 24/6/2019 kết án 12 năm tù giam, trục xuất sau khi thi hành án. Ông bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.





Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 11/7/2019, Toà án Nhân dân Cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án sơ thẩm dành cho ông Michael Phương Minh Nguyễn.





Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 khi ông về nước du lịch, thăm họ hàng và bạn bè.





Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định, vào năm 2018, ông Michael Phương Minh Nguyễn từ Hoa Kỳ về Việt Nam để lập nhóm “Quốc nội quật khởi” nhằm lật đổ chính quyền.





Theo cáo trạng, kế hoạch của những người trong nhóm là biểu tình kết hợp với kẹt xe, dự định lôi kéo 100 người biểu tình. Cáo trạng cũng quy kết những người này đã mua sắm vũ khí để chống trả lại cơ quan chức năng, chuẩn bị lương thực và nơi lẩn trốn để sử dụng trong thời gian dài.

Vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn là bà Helen Nguyễn đã từng điều trần trước Quốc hội Mỹ về tình trạng của chồng bà bị giam giữ và xét xử ở Việt Nam, bày tỏ lo lắng vì chồng bà đã không có được thủ tục tố tụng chính đáng.





Nhiều Dân biểu Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ và kết án tù ông Michael Phương Minh Nguyễn của chính quyền Việt Nam và kêu gọi chính phủ Mỹ gây sức ép lên phía Việt Nam để trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn.





Dân biểu Alan Lowenthal, người đã từng nhiều lần lên tiếng cùng các Dân biểu khác về trường hợp ông Michael, sau phiên sơ thẩm hồi tháng 6/2019 cũng ra thông cáo báo chí, cho rằng Việt Nam kết án nặng nề công dân Mỹ vì muốn răn đe những người Mỹ gốc Việt khác có ý định về Việt Nam truyền đạt những tư tưởng mà Cộng sản Việt Nam cho là “cực đoan” như dân chủ và nhân quyền.