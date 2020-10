CNN Thăm Dò: Biden Tiếp Tục Dẫn Trước Trump; Báo The Economist: Biden Thắng Trump Cử Tri Đoàn

Với cuộc đua tổng thống sắp kết thúc giữa cơn đại dịch đang hoành hành, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden duy trì vị trí dẫn đầu trước Tổng Thống Donald Trump trên toàn quốc, theo Thăm Dò mới của CNN được thực hiện bởi SSRS cho biết hôm Thứ Tư, 28 tháng 10 năm 2020.

Trong số các cử tri, 54% ủng hộ Biden và 42% ủng hộ Trump. Biden đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong mọi cuộc thăm dò của CNN kể từ năm 2019, và ông đã có sự tiến bộ đáng kể trong mọi cuộc thăm dò có chất lượng cao trên toàn quốc kể từ mùa xuân năm nay.

Dù cuộc bầu cử cuối cùng sẽ được quyết định bởi các kết quả toàn tiểu bang, mà do Cử Tri Đoàn, sự dẫn trước của Biden trên toàn quốc là rộng lớn hơn bất cứ ứng cử viên tổng thống nào được tổ chức trong hơn 2 thập niên trong những ngày cuối của vận động.

Cuộc thăm dò không đưa ra chỉ dấu rằng cuộc vận động dài 4 năm của Trump để tái đắc cử đã thu hoạch thêm những người ủng hộ mới cho ông kể từ cuộc chiến thắng hẹp của ông trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ngoại trừ những thay đổi lớn trong khung cảnh trong những ngày cuối của cuộc đua, các cơ hội của Trump để sang bằng khoảng cách dựa vào một cách sâu sắc số lượng người đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử. Thăm dò cho thấy trong số những người đã bỏ phiếu (64% cho Biden so với 34% cho Trump) hay những người dự định bỏ phiếu nhưng đã chưa làm được vào lúc họ được thăm dò (63% cho Biden so với 33% cho Trump), Biden được gần 2/3 ủng hộ. Trump dẫn đầu 59% so với 36% trong số những người nói họ dự định bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Phụ nữ có đột phá lớn cho Biden, 61% cho Biden so với 37% cho Trump. Đàn ông thì gần ngang nhau, 48% cho Trump và 47% cho Biden. Các cử tri da màu ủng hộ Dân Chủ gần 50 điểm chênh lệch, 71% cho Biden so với 24% cho Trump, trong khi cử tri da trắng thì 50% cho Trump so với 48% cho Biden.

Trong khi đó trang mạng của tờ báo The Economist https://projects.economist.com, cho biết rằng theo các mẫu đo lường của họ thì hiện nay Biden đánh bại Trump trong Cử Tri Đoàn. Theo báo này dự đoán, tính tới ngày 28 tháng 10 năm 2020, Biden đã có 356 Cử Tri Đoàn trong khi Trump có 182 Cử Tri Đoàn.