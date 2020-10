Khủng Hoảng Nhân Sự Trên Chính Trường Mỹ

Nhìn vào cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2021-2025, với hai ứng cử viên già nua, một ông Donald Trump 74 tuổi với một bối cảnh bịnh tâm thần, hoang tưởng (delusional disorders) một ông Joe Biden-78 tuổi, quá già, mất tính năng động, không còn phù hợp với chức năng Tổng Thống của một cường quốc như Mỹ. Tự nhiên vấn đề nhân sự trên chính trường Mỹ cộm lên hơn bao giờ hết. Trước kia, những năm 80's của thế kỷ trước, ứng cử viên Tổng thống Mỹ thường trẻ hơn 65 tuổi. Ronald Reagan, ứng cử viên tổng thống Mỹ lúc ông 69 tuổi ngoài, đã được coi là quá tuổi để làm tổng thống Mỹ. Vì ở tuổi 70 trở lên mà làm tổng thống Mỹ sẽ có nhiều bất cập cho an ninh, quốc phòng và sự tồn vong của nước Mỹ và thế giới. Ở tuổi ngoài 70, sự xơ cứng, suy thoái não bộ lôi theo sự suy thoái của hệ thần kinh. Những hội chứng của bịnh tâm thần, huyết áp cao, tiểu đường, tai biến mạch máu não, suy thoái trí nhớ, amnesia, ung thư, alzheimer disease...là những hâm dọa thường xuyên cho những ai sống ngoài tuổi 70. Quả thật vậy, ngày nhậm chức 20-1-1981 Tổng thống Ronald Reagan cắn đúng 69 + 349 ngày, nghĩa là ông ở tuổi 70 (chỉ thiếu 24 ngày,không đầy một tháng). Trong suốt hai nhiêm kỳ, ông đã có những quyết đinh sai lầm nghiêm trọng, hệ quả của tuổi già. Cụ thể là chính phủ của ông có dính dáng bao che cho việc buôn bán vũ khí cho Iran viện cớ để lấy tiền tài trợ cho lực lượng cách mang Nicaguara lật đổ chinh phủ thiên cộng của họ. Việc này đã trở thành một vụ Scandale đã khiến nhiều vị phụ tá của Tổng thống Ronald Reagan bị sa thải, thay vì chính ông phải từ chức tổng thống. Năm 1985 Tổng thống Ronald Reagan phải nhập viện Bethesda Naval Hospital để can thiệp phẫu thuật ung thư đại tràng. Sau ông và trước ông những ứng cử viên tổng thống Mỹ thường là dưới 65 tuổi. Theodore Roosevelt (1858-1919) ứng cử viên tổng thống Mỹ lúc ông 43 tuổi. Franklin D. Roosevelt (1882-1945) ra ứng cử tổng thống Mỹ vào năm 1933 váo lúc ông đúng 50 tuổi và nắm chính quyền gần suôt 3 nhiệm kỳ (12 năm) cho đến lúc ông chết vi xuyết huyết não-Cerebral hemorrhage- lúc ông đúng 63 tuổi. John F. Kennedy,ứng cử viên tổng thống Mỹ lúc ông 44 tuổi, Dwight D. Eisenhower ở tuổi 63, Jimmy Carter ở tuổi 53...Và sau ông hầu hết ứng cử viên tổng thống đều dưới 65 tuổi. Duy chỉ có George H. W. Bush (Bush Cha) là 65 tuổi và kết quả ông làm tổng thống chỉ có một nhiêm kỳ. Trump là trường hợp quá đặc biệt, ông ra ứng cử Tổng thống Mỹ lúc ông 71 tuổi mà lại đắc cử. Bây giờ ông đang gay gắt tranh cử lần thứ hai ở tuổi 74. Lạ thật! A real phenomenon!





Dù muốn hay không, chúng ta phải công nhận nước Mỹ hôm nay là nạn nhân hàng đầu thế giới của dịch bịnh Covid-19. Kể cả Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania , nhân viên tòa Bach Ốc hôm nay có 11 người, có xét nghiệm Covid-19 dương tính. Con số 11 chỉ là phần nổi. Nhưng chỉ với con số 11, cũng đủ nói lên Tòa Bạch Ốc hiện tại là một ổ dich Covid-19. Nhưng với não trạng người hùng(Grandiosity),cứ cho ta đây là vị cúu thế phục sinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump phớt lờ trước những kết quả thống kê của viện Johns Hopkins, mỗi ngày, nước Mỹ của chúng ta có trên 1000 người chết vì dịch bịnh covid-19, và tổng số tử vong tính đến hôm nay hơn 226,000 trên tổng số hơn 8,000,000 người được xác nhận bị nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 3 nạn nhân thuộc thành viên gia đình của tổng thống Trump (TT. Trump, Phu NHân Melania và cậu con trai út).





Dù cho kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra như thế nào đi nữa, ông Trump hoăc ông Biden có thắng cử, thì bộ mặt nước Mỹ sau bầu cử, không còn là một biểu tượng hàng đầu thế giới về Tự do, Dân chủ và Thinh vượng kinh tế, một quốc gia đứng đầu của Tự do Kinh tế Thị trường...chưa kể đến những xáo trộn về an ninh xã hội có thể xảy ra sau bầu cử tổng thống Mỹ, nhất là trong truòng hợp "Vị cứu thế" Donald Trump thất cử, ông sẵn sàng ban hành lệnh giới nghiêm và vận dụng tối đa lực lượng quân đội Liên bang để ông cố thủ trong tòa Bach Ốc nắm giử quyền lực!

Không ai ngạc nhiên khi thấy cả chuc triệu người dân Mỹ đổ xô đi mua vũ khí để tự vũ trang phòng ngừa biến loạn xảy ra sau bầu cử Mỹ...





Nước Mỹ hôm nay thiếu vắng người có thực chất lãnh đạo nước Mỹ. Đó là điều tất yếu của lịch sử sau hơn 5 thập niên ỷ lại vào vai trò lãnh đạo Thế giới của mình, nước Mỹ hôm nay rơi vào tình trạng tụt hậu khai màu cho những chủ trương dân túy sai lầm../..





Đào Như

BS Đào Trọng Thể

Chicago-

Oct 22-2020