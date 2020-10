Biểu Tình Tuần Hành Ủng Hộ Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris

Westminster (Thanh Huy)- -Tại khu đậu xe Catinat Plaza, trên đường Bolsa, Thành Phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020, một số đông đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản (đa số là giới trẻ) đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành để vận động cử tri bỏ phiếu cho liên danh Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, đoàn người tham dự biểu tình mặc áo màu vàng, trên tay cầm cờ Hoa kỳ và những tấm bảng ủng hộ Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris trong kỳ tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.





Ngoài những người tham dự còn có một số anh em trong đoàn xe mô tô do Luật Sư Đỗ Phủ hướng dẫn, trên mỗi chiếc xe có gắn cờ Hoa Kỳ và những tấm bảng ủng hộ Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris.





Trước giờ khai mạc, một số đồng hương người Việt ủng hộ Tổng Thống Trump cũng đã kéo đến với cờ và biểu ngữ được căng lên bên cạnh khu vực của những người ủng hộ Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris. Trong lúc nầy cũng đã xuất hiện những chiếc xe Jeep quân đội cắm cờ TT. Trump chạy vào khu vực tổ chức bóp còi cộng thêm tiếng loa mở thật lớn của nhóm người ủng hộ Trump.



Bên ủng hộ Biden cùng hát vang những bản nhạc như: “Việt Nam-Việt Nam” “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”…



Cũng nên nhắc lại trong những cuộc biểu tình tự phát ủng hộ TT. Trump trước đây không thấy có tình trạng nầy diễn ra, vậy mà sáng nay, tại cuộc tuần hành ủng hộ Biden, một số người ủng hộ Trump đã kéo tới phá rối nhóm ủng hộ Biden một số người mặc đồ lính VNCH, đi xe jeep. Một số người tỏ thái độ hung dữ, la lối, quậy phá gào thét lên chụp mũ những người ủng hộ Biden với những câu nói quen thuộc: “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản,” “Nếu ủng hộ dân chủ thì về sống với CSVN đi,” “Nhận tiền $1,200 của tổng thống Trump mà bây giờ đi chống lại tổng thống là đồ vô ơn bội nghĩa,” “Dân Chủ bán đứng VN, bán đứng Mỹ cho Tàu Cộng,” “Muốn Trump làm tổng thống thêm 12 năm nữa...”





Trong lúc nầy có một số xe cảnh sát đến và sự việc cũng bắt đầu lắng xuống, rất may là không có gì đáng tiết xãy ra. Nếu không có cảnh sát, có thể họ đã xông vào bạo động.





Những người trẻ trong ban tổ chức đã nói những người ủng hộ Trump là không biết tranh luận, không biết xử sự dân chủ văn minh…



Sau phần nghi thức khai mạc, Cô Vivan Lê Trưởng Ban Tổ Chức lên cảm ơn qúy đồng hương đã đến tham dự cuộc biểu tình tuần hành hôm nay, cô nói: “Sự tham dự của qúy vị thật là quý báu và có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta gặp nhau hôm nay để thể hiện những giá trị và niềm tin của cá nhân trong mọi người chúng ta về nền dân chủ, luật pháp, lẽ công bằng cho mọi người, những chính sách có chiều sâu, có ích cho dân, chứ không mị dân, những chính sách dựa trên nền tảng khoa học và lòng nhân đạo, tôn trọng con người và nhân văn.





"Chúng ta tập họp với nhau hôm nay để thể hiện giá trị và niềm tin nơi đoàn kết quốc gia thay vì chia rẽ, rằng sự tồn vong và sức mạnh của đất nước nầy, dựa trên điều đó, rằng mọi công dân trên đất nước nầy đều là công dân bởi lý tưởng Hoa Kỳ, chứ không phải bởi màu da, rằng chúng ta sẽ đối xử với nhau bằng thái độ tôn trọng, tốt bụng, tử tế và bình đẳng.





"Chúng ta gặp nhau hôm nay để nói rằng: Chúng ta muốn một Tổng Thống Hoa Kỳ cũng cùng chúng ta cư xử như thế.





"Chúng ta đến đây hôm nay để gặp gỡ những người bạn cùng chia xẽ những giá trị và niềm tin ấy với mình, để về nhà bỏ phiếu, để kêu gọi bạn bè, những người thân quen, gia đình bỏ phiếu cho Biden và Harris, the next President and Vice President of the United States of America.”





Tiếp theo Bà Annie Bông Wright, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Orange County lên phát biểu, trong lời phát biểu Bà cũng đã phân tách những việc làm của Tổng Thống Trump trong nhiệm kỳ qua, bà cũng đã nhấn mạnh đến việc TT. Trump muốn hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare và nhất là bảo hiểm cho những người có bệnh, hàng triệu người nói chung, hàng ngàn người trong cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng sẽ mất bảo hiểm y tế và mất chương trình chăm sóc sức khỏe. Trump muốn hủy bỏ chương trình an sinh xã hội và trợ cấp gia cư (Housing Program)…





Biden muốn mở rộng chương trình y tế để chúng ta có cơ hội được chăm sóc sức khỏe. Biden muốn có một chính sách di dân nhân đạo, hợp lý và qua đó người dân sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước chúng ta. Biden muốn các chuyên gia khoa học, y tế, bác sĩ sẽ là những người có dịp được vị Tổng Thống thứ 46 lắng nghe họ để đất nước vượt qua cơn dịch bệnh Covid-19 thảm khốc nầy…







Tiếp theo lời phát biểu Dân Biểu Harley Rouda, đại diện Địa Hạt 48, nơi bao gồm vùng Little Saigon, ông nói: “Tôi hãnh diện đến đây ủng hộ lá phiếu Biden-Harris. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những người kết hợp chúng ta chứ không phải chia rẽ chúng ta như ông Donald Trump.” Ông kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho ông Biden.





Trong dịp nầy chúng tôi có hỏi một người trẻ đó là anh Peter Trương tại sao anh không ủng hộ Tổng Thống Trump, được anh trả lời: “Tôi không ủng hộ ông Trump vì ông mất tư cách của một vị Tổng Thống, ông bất lương, bất nhân, phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ, gây chia rẻ, kỳ thị chủng tộc, làm cho uy tín của một cường quốc số một thế giới không còn niềm tin của những đồng minh thân cận từ trước đến nay, bằng chứng là hàng chục vị Tướng lãnh, những nhân viên cao cấp trong ngành tình báo Hoa Kỳ trong Đảng Cộng Hòa đã không tin tưởng ông quay sang ủng hộ ông Biden…”





Quay sang bên cạnh chúng tôi hỏi anh Sang Nguyễn tại sao anh chống ông Trump được anh trả lời ngắn gọn, tôi chống ông là vì: “Ông coi thường mạng sống người dân, dối trá, độc tài, cao ngạo, chỉ lo cho cá nhân, lạm dụng quyền lực, gia đình trị làm suy giảm uy tín nước mỹ.”





Sau đó, những người ủng hộ cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, đi bộ dọc theo đại lộ Bolsa, cùng những chiếc mô tô theo sau, những người đi bộ tay cầm cờ Mỹ và cờ VNCH, cùng những biểu ngữ có chữ “Biden-Harris.”