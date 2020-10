Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng Thống ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden tham gia cuộc tranh luận tổng thống lần đầu tại Trường Health Education Campus của Đại Học Case Western Reserve University hôm 29 tháng 9 năm 2020 tại thành phố Cleveland, Ohio. Đây là lần thứ nhất của 3 cuộc tranh luận được dự định giữa 2 ứng cử viên trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. (Photo Getty Images)



Trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn còn đang gia tăng ở mức cảnh báo tại hàng chục tiểu bang Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, cuộc tranh luận tổng thống lần đầu giữa Trump và Biden đã diễn ra hôm 29 tháng 9 năm 2020 tại Ohio trong bầu không khí náo động. Trước đó vài ngày báo The New York Times tung tin về hồ sơ thuế của Trump nói rằng ông Trump đã trốn thuế suốt 10 năm và khi làm tổng thống thì chỉ đóng thuế $750 vào năm 2016 và 2017.

Tranh Luận Ứng Cử Viên TT Mỹ Lần Đầu: Trump Bắt Nạt, Biden Bình Tĩnh

Donald Trump và Joe Biden đã la hét và xúc phạm qua lại khi Chris Wallace mất kiểm soát về ‘lửa cháy bãi rác’ trong lần tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên tổng thống vào tối Thứ Ba, 29 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio, theo bản tin của Daily Mail cho biết.





Đêm gần như đã xuống khi hai ứng cử viên bắt đầu gọi tên và đánh nhau, với Biden yêu cầu Trump im miệng và đánh ông trong khi tổng thống liên tục cắt ngang câu trả lời của đối phương.





‘Im miệng lại được không, người đàn ông?’ Biden bực tức thấy rõ đã nói thế khoảng 20 phút trong cuộc tranh luận sau khi Trump cắt ngang ông ấy lần nữa khi ông cố gắng nói về Tối Cao Pháp Viện.





Vả, khoảng 15 phút sau đó trong lúc tranh luận về đại dịch Covid, Biden nói với Trump lần nữa: ‘Ông có thể im lặng cho một phút được không?’





Tổng thống đã cố gắng kiểm soát sân khấu, cắt ngang đối thủ của ông nhiều lần để nói quan điểm của mình, chống lại Biden, và tự đẩy mình vào tranh luận.





Nó xảy ra rất nhiều lần rằng người điều hợp cuộc tranh luận Chris Wallace đã phải nhảy vào, yêu cầu tổng thống hãy để cho Biden trả lời xong phần của ông ấy và đã khiển trách.



‘Tôi là người điều hợp cuộc tranh luận này và tôi muốn ông hãy để tôi hỏi câu hỏi và rồi ông có thể trả lời,’ Wallace đã nói với Trump như thế.





‘Tiếp tục đi,’ Trump nói thế và rồi sau đó lại nói thêm với Wallace rằng, ‘Tôi đoán tôi đang tranh luận với ông, chứ không phải với ông ấy [Biden]. Không ngạc nhiên’.





90 phút tranh luận cho thấy giữa các ứng cử viên tổng thống đã chứng minh từ sớm rằng nó sẽ là một cuộc đánh hạ gục, cùng nhau kéo xuống, khi họ tấn công nhau về vấn đề Tối Cao Pháp Viện, việc giải quyết đại dịch vi khuẩn corona, thuế của Trump, các thương lượng kinh doanh của Hunter Biden và phong trào Black Lives Matter.





Theo CNN, 6 trong 10 người xem cuộc tranh luận đêm Thứ Ba nói rằng cựu PTT Joe Biden đã làm tốt công việc trong cuộc tranh luận tối Thứ Ba, và chỉ 28% nói TT Donald Trump là tốt, theo CNN Poll về những người xem tranh luận được thực hiện bởi SSRS.





Cuộc thăm dò 15 cử tri sau cuộc tranh luận (nhóm 15 người này chưa quyết định trước khi tranh luận), từ phía Cộng Hòa thực hiện nhà khảo sát Frank Luntz, cho thấy hầu hết gọi Trump là "kẻ bắt nạt hung hăng" (bully) và Biden "tuyệt vời hơn mong đợi (“better than expected”) trong cuộc tranh luận. Sau tranh luận, 4 người quyết định bầu cho Biden, 2 người nói sẽ bầu cho Trump, 9 người kia vẫn chưa quyết định. Nhóm này là 6 phụ nữ, 9 đàn ông đều ở trong các tiểu bang chiến trường, trong đó có Arizona, Nevada, Pennsylvania và North Carolina.





Nhìn chung, Trump tung tin vịt bay tràn ngập buổi tranh luận, theo phân tích của AFP. Nguy hiểm nhất là Trump nói rằng bầu phiếu qua thư sẽ dẫn tới "gian lận như chưa từng thấy trong lịch sử." Biden nói chính xác: "Không ai đưa ra căn cứ nào là có gian lận trong phiếu bầu qua thư."





AFP nhắc rằng vào tháng 5/2020, Ellen Weintraub của cơ quan bầu cử liên bang US Federal Election Commission (FEC) phóng tweet: "Không hề có cơ sở nào về thuyết âm mưu rằng bầu qua thư dẫn tới gian lận."





Chuyên gia bầu cử Max Feldman, cố vấn của tổ chức Voting Rights and Elections Program tại viện nghiên cứu pháp lý Brennan Center for Justice, nói với AFP: “Bầu qua thư trước giờ là một phần an toàn trong hệ thống bầu cử Hoa Kỳ trong nhiều năm. Xác suất để dân Mỹ bị sét đánh cao hơn là xác suất gian lận bầu qua thư."





Có lời Trump thường xuyên nói sai sự thật được lặp lại trong cuộc tranh luận, rằng Obama thất bại so với Trump trong việc thúc đẩy thị trường chứng khoán. Sự thât là, theo AFP, Obama thừa hưởng một thị trường chứng khoán sâu tận đáy khủng hoảng tài chánh toàn cầu, khi Obama rời Bạch Ốc năm 2017, chỉ số Dow Jones tăng gấp đôi, tính chung sức tăng là 148.3%. Trong khi suốt 44 tháng Trump nắm chức Tổng Thống, chỉ số Dow Jones tăng chỉ 38.5%.





AFP ghi nhận: Biden đã nói lời nói thật, khi Biden tố cáo Trump bưng bít nguy hiểm của đại dịch COVID-10. Trump đã thú nhận với ký giả Bob Woodward trong cú phone được ghi âm ngày 7 tháng 2/2020 rằng Trump biết "vi khuẩn này giết người" và "sức mạnh giết người của vi khuẩn này cao gấp 5 lần loại cúm dữ dằn. Bạn chỉ cần hít thở không khí - thế là nó lọt vào phổi." Cho dù Trump biết như thế, Trump vẫn nói trước dân Mỹ là không có gì để lo, và không có gì cần phong tỏa kinh tế hay mang khẩu trang (lúc đó là tháng 2/2020). Ngày 27/2, Trump nói cơ nguy vi khuẩn này với dân Mỹ là "rất thấp" và trường hợp nhiễm bệnh "đang xuống gần số không" trong vài ngày tới. Vào ngày 9 tháng 3/2020, Trump nói vi khuẩn đó y hệt như cúm thường thôi. Ngày 19/3, Trump thú nhận với Woodward là Trump không muốn "làm dân Mỹ kinh hoàng."





Sau đây là phần kiểm chứng của CBS, trong đó phần lớn Trump loan truyền tin vịt..





--- Trump nói rằng bưu tín viên ở tiểu bang West Virginia đang "bán các phiếu bầu."





TRUMP Nói: Hãy nhìn về West Virginia — bưu tín viên đang bán phiếu bầu. Họ đang quăng vào sông. Đó là chuyện kinh hoàng cho đất nước.





KIỂM CHỨNG: Sai.





CHI TIẾT: Một nhân viên bưu điện West Virginia thú nhận đã tính gian lận bầu cử sau khi anh đã thay đổi các đơn xin phiếu khiếm diện bầu qua thư từ 8 cử tri trong tháng 4/2020, theo hồ sơ Bộ Tư Pháp. Tiểu bang điều tra và thấy rằng có 5 đơn xin phiếu bầu đã bị sửa từ "Dân Chủ" sang Cộng Hòa." Còn 3 đơn xin phiếu bầu kia trước đó đã bị sửa, mặc dù chỗ ghi danh đảng tịch chưa bị sửa. Không hề có truy tố về tội "bán phiếu bầu" với người này.





Kiểm chứng câu Trump nói trong tranh luận: Trump nói họ đang "mất 30 và 40%" phiếu bầu. Nhưng không nói "họ" là ai.





TRUMP NÓi: "Họ đang mất 30 và 40%. Đó là gian lận. Đó là gian lận và là xấu hổ."





KIỂM CHỨNG: Sai.





CHI TIẾT: Có vẻ như Trump ám chỉ "họ" là Bưu điện" hay là các trạm bầu cử rằng "họ" đang mất 30% và 40% phiếu bầu. Không có chứng cớ nào. Trước đó Tump đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn ở Fox News. Nhưng con số Trump biến đ0ổi theo thời gian. Hồi tháng 8/2020 Trump nói có 20% phiếu bầu mất ở Bưu điện và sau đó ngay trong buổi nói chuyện đó Trump nói "20% tới 30%" phiếu bầu biến mất.





Trump có vẻ như nói về chuyện ở thị trấn Paterson, New Jersey, nơi các quan chức bầu cử quăng bỏ 19% phiếu bầu đã gửi tới. Nhưng đó chính là các phiếu bị xem bất hợp lệ, chứ không phải tỷ lệ mất phiếu qua bưu điện (that was the percentage of ballots that were deemed invalid, not the percentage lost in the mail). Kết luận: Trump nói sai.





Kiểm chứng về lời Trump nói tội phạm tăng 100 tới 200% tại New York.





TRUMP NÓI: "Nếu bạn nhìn về New York, nơi tăng y hệt chưa ai từng thấy, con số tội hình sự đang tăng 100, 150, 200%."





KIỂM CHỨNG: Misleading (nói mơ hồ để quy chụp sai trái).





CHI TIẾT: Ty Cảnh Sát New York Police Department phổ biến thống kê hình sư vào ngày 3 tháng 9/2020 về tháng 8. Có mức tăng 0.7% tổng số tội hình sự (bao gồm sát nhân, hiếp dâm, cướp, tấn công, trộm, lừa gạt tiền và lừa/trôm xe hơi) từ tháng 8/2019 tới tháng 8/2020. Các trường hợp nổ súng tại New York City tăng 165.9% ừ tháng 8/2019 tới tháng 8/2020 (tức là: 242 vụ nổ súng, so với 91 vụ kỳ trước).





Sát nhân tăng 47% trường hợp so với tháng 8/2019.





Nếu tính tới hết ngày 31/8/2020, có tăng 87% các trường hợp nổ súng khi tính theo tỷ lệ năm.





Kiểm chứng câu Trump nói rằng kinh tế thời Obama là "hồi phục chậm nhất" kể từ 1929.





TRUMP NÓI: "Họ (chính phủ Obama) có sự hồi phục kinh tế chậm nhất kể từ 1929. Đó là hồi phục chậm nhất."





KIỂM CHỨNG: Trump nói sai.



Cuộc suy thoái 2001 sau cú nổ bong bóng kinh tế mạng (dotcom boom) sụp đổ khoảng tháng 3/2001, và 6 năm sau suy thoái 2001 số lượng việc làm tăng chỉ 6%, trong khi tăng 8% sáu năm sau thời kinh tế sụp đổ của Đại Suy Thoái (thập niên 1930s). Hồi phục kể từ khi Obama nhậm chức Tổng Thống cũng dài hơn hồi phục năm 2001. Kinh tế Mỹ tăng 2.3 triệu việc làm trong năm cuối Obama ngồi ở Bạch Ốc.





Trump nói rằng Trump cắt giảm thuế doanh nghiệp (thành luật cuối năm 2017) đã làm tăng việc làm. Thực tế, 2.3 triệu việc làm được tạo ra trong một năm sau khi cắt giảm thuế, chỉ là tương đương số việc làm Obama tạo ra trong năm cuối nhiệm kỳ, và chỉ là nhiều hơn 200,000 việc làm so với năm trước khi cắt giảm thuế. Trong năm thứ nhì sau cắt thuế (theo luật Cộng Hòa đưa ra và Trump ký thành luật) mức tăng việc làm giảm bớt 180,000.





Nói chung, dựa theo các thống kê kiểm chứng được, Trump tung ra đầy những con số sai lạc. Còn thái độ kỳ thị da màu thì Trump lộ rõ, khi Trump từ chối lên án bạo lực do các nhóm da trắng thượng đẳng gây ra, trong khi Trump nói không có chứng cớ rằng bạo lực là vấn đề của các nhóm phe tả.





Điều hợp viên Chris Wallace của Fox News hỏi Trump là Trump có sẵn lòng lên án "các nhóm dân quân vũ trang và da trắng thượng đẳng" hay không và có sẵn lòng bảo họ "lùi lại" (“stand down”) tại các nơi như Kenosha, Wisconsin, và Portland, Oregon — các thành phố nơi các nhóm vũ trang cực hữu xuất hiện để hăm dọa những người biểu tình chống kỳ thị.





Trump nói: "Chắc chắn, tôi sẵn sàng làm như thế, nhưng sẽ nói gần như mọi thứ tôi thấy là từ nhóm cánh tả, không phải từ cánh hữu."





Wallace hỏi: ""Ông nói gì thế?"





Trump: ""Tôi sẵn lòng làm mọi thứ. Tôi muốn thấy hòa bình."





Wallace nói: "A, vậy thì làm đi, thưa ông."





Biden nói: "Nói đi. Làm đi."





Trump hỏi (như lờ đi câu hỏi về nhóm da trắng thượng đẳng): "Ông muốn gọi họ là gì? Cho tôi một tên đi, nói đi, ông muốn tôi lên án ai?"





Wallace lặp lại rằng yêu cầu Trump lên án các nhóm dân quân vũ trang và da trắng thượng đẳng. Biden bảo Trump hãy lên án nhóm Proud Boys, một nhóm tân phát xít bạo lực. Bấy giờ, Trump ngập ngừng.





Trump nói: "Proud Boys? Stand back and stand by” (Proud Boys hả? Hãy đứng khựng lại một chút và hãy đứng yên trong tư thế sẵn sàng.)





Rồi Trump đổi đề tài, quy chụp các phe cánh tả.





Cảnh sát liên bang cho biết bạo lực từ các nhóm da trắng thượng đẳng là nguyc ơ khủng bố hàng đầu tại Mỹ. Nhưng trong nhiều năm, Trump luôn luôn nói bao che để làm nhẹ tầm nguy hiểm này. Trump mới đây bênh vực cậu da trắng 17 tuổi Kyle Rittenhouse, người bắn 3 thành viên Black Lives Matter làm cho 2 chết và 1 trọng thương; Trump nói cậu này bắn là tự vệ, tuy rằng cậu này mang súng trường từ thành phố khác tìm tới ngăn chận biểu tình của tổ chức bênh vực da đen BLM.

New York Times: Trump Không Trả Thuế Suốt 10 Năm Trong Quãng Thời Gian 15 Năm Bắt Đầu Từ Năm 2000

Washington – Donald Trump đã không trả thuế lợi tức liên bang suốt 10 trong thời gian 15 năm bắt đầu từ năm 2000 bởi vì ông đã báo cáo thua lỗ nặng nhiều hơn thực tế, theo một tường trình bùng nổ được phổ biến hôm Chủ Nhật, 27 tháng 9 năm 2020, bởi báo The New York Times, theo CNN cho biết.





Tổng Thống chỉ trả 750 đô la tiền thuế lợi tức liên bang trong năm ông thắng cử tổng thống và năm đầu của ông tại Bạch Ốc, theo hơn 2 thập niên thông tin thuế của ông mà báo The Times có được cho biết.





Trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, Trump đã bác bỏ tin của New York Times và nói rằng ông trả “nhiều” tiền thuế lợi tức liên bang. “Tôi trả nhiều, và tôi trả nhiều thuế lợi tực tiểu bang,” theo ông Trump nói.





Trump nói thêm rằng ông đang muốn công bố hồ sơ khai thuế của ông một khi ông không còn bị điều tra bởi Sở Thuế, mà ông nói là “đối xử với tôi một cách xấu.” Tổng Thống không bị bắt buộc giữ hồ sơ khai thuế của ông trong khi đang bị điều tra, nhưng ông đã nói điều đó nhiều năm nay. Tổng Thống nhiều lần từ chối trả lời ông đã trả thuế liên bang bao nhiêu trong họp báo và đã bỏ đi khi bị chất vấn về vấn đề này từ ký giả của CNN là Jeremy Diamond.





Tường thuật mở rộng của báo Times vẽ ra bức tranh của người thương gia [Trump] là người đang chật vật để duy trì các cơ sở kinh doanh của ông sống còn và đã báo cáo thua lỗ nhiều triệu đô la ngay cả khi ông đang vện động tranh cử Tổng Thống và khoe khoang về sự thành công tài chánh của ông.





Theo báo Times, Trump đã sử dụng 427.4 triệu đô la ông được trả cho chương trình truyền hình “The Apprentice” để tài trợ cho các cơ sở kinh doanh của ông, hầu hết là các sân đánh golf của ông, và đã bỏ nhiều tiền mặt vào các cơ sở kinh doanh của ông nhiều hơn số tiền đã được lấy ra.





Thông tin thuế mà báo Times có được cũng cho thấy Trump đã và đang chống chọi với IRS trong nhiều năm về việc liệu số tiền thua lỗ mà ông đã khai 73 triệu đô la có phải bị trả lại hay không.





Trong phản ứng với lá thư tóm tắc về những phát hiện của báo Times, luật sư của Trump Organization là Alan Garten nói với tờ báo này rằng “hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, về các sự kiện có vẻ là không chính xác” và đã đòi các tài liệu.





Báo The New York Times nói rằng họ sẽ không công bố với công chúng tài liệu khai thuế của Trump để không gây nguy hiểm cho các nguồn cung cấp tin “là người đã nhận nguy hiểm cá nhân rất lớn để giúp thông tin cho công chúng.”





Tài liệu khai thuế có được bởi tờ báo Times không gồm hồ sơ khai thuế cá nhân của ông Trump trong năm 2018 hay 2019.





Hồ sơ thuế của Trump phần lớn là bí mật kể từ khi ông bắt đầu vào Bạch Ốc.





Trong thời gian cuộc vận động tranh cử năm 2016, ứng cử viên này [Trump] đã phá bỏ chuẩn mực bầu cử tổng thống và từ chối công bố cho quần chúng biết về hồ sơ thuế của ông.

Bác Sĩ Fauci Nói Sẽ Có Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Cho Mọi Người Mỹ Vào Tháng 4 Sang Năm





Bác Sĩ Fauci Nói Sẽ Có Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Cho Mọi Người Mỹ Vào Tháng 4 Sang Năm. (www.bioworld.com) Cố vấn về vi khuẩn corona của Bạch Ốc Bác Sĩ Anthony Fauci hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020 đã nói với Quốc Hội “có thể cần một ít thời gian” cho thuốc chích ngừa Covid-19 được FDA chấp thuận để có thể đem ra sử dụng bởi vì “việc thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt được đòi hỏi” để phát triển thuốc chích ngừa an toàn và hiệu quả, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Tư.



Ông nói thêm rằng có “lạc quan đang gia tăng” rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra một hay nhiều thuốc chích ngừa an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay và đầu năm 2021 và Hoa Kỳ có thể có đủ liều thuốc chích ngừa vào tháng 4 năm sau.









TT Trump đã khẳng định rằng Hoa Kỳ có thể có thuốc chích ngừa an toàn và hiệu quả vào cuối tháng 10 và có đủ liểu thuốc chích ngừa cho mọi người Mỹ vào tháng 4. Bình luận của tổng thống đã mâu thuẫn với các viên chức y tế của ông và đã tạo quan ngại rằng chính trị, chứ không phải khoa học, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chấp thuận thuốc chích ngừa.

Hôm Thứ Tư, Fauci đã chia xẻ mức thời gian tương tự về việc khi nào liều thuốc chích ngừa có thể có sẵn cho tất cả người Mỹ, nói rằng các liều thuốc chích ngừa sẽ được tung ra vào những tháng tới và Hoa Kỳ nên có 700 triệu liều vào tháng 4.





“Trong tháng 11 có thể có 50 triệu liều thuốc chích ngừa. Vào tháng 12 có thể có thêm 100 triệu liều nữa. Và rồi vào tháng 1 và tháng 2. Vào tháng 4 sẽ có khoảng 700 triệu liều,” theo ông Fauci cho biết trong cuộc điều trần tại Tiểu Bang Senate Appropriations Subcommittee.

Mỹ Đã Vượt Quá 7 Triệu Người Bị Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Corona Trong Khi 23 Tiểu Bang Báo Cáo Gia Tăng

Hoa Kỳ đã đạt tới cột mốc ác nghiệt khác hôm Thứ Sáu, 25 tháng 9 năm 2020, khi vượt hơn 7 triệu người đã bị truyền nhiễm Covid-19, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết qua bản tin của CNN tường thuật.





Hoa Kỳ chỉ mất 25 ngày để đạt tới kỷ lục khác 1 triệu trường hợp bị lây dịch bệnh sau khi đánh dấu 6 triệu trường hợp bị bệnh hôm 31 tháng 8. Chỉ hơn 8 tháng kể từ khi Đại Học Johns Hopkins lập hồ sơ về trường hợp đầu tiên bị truyền nhiễm Covid-19 tại Hoa Kỳ hôm 22 tháng 1 năm nay.





Hiện có hơn 203,000 người Mỹ đã thiệt mạng.





Chỉ có 3 quốc gia khác trên thế giới đã báo cáo hơn 1 triệu trường hợp bị lây bệnh, theo Johns Hopkins: Ấn Độ với hơn 5.8 triệu, Brazil với hơn 4.6 triệu, và Nga với hơn 1.1 triệu.





Hoa Kỳ đã đạt tới 7 triệu trường hợp bị lây bệnh cùng ngày 23 tiểu bang, hầu hết tại Trung Tây Hoa Kỳ, đã báo cáo gia tăng số trường hợp mới lây bệnh so với tuần trước, theo phân tích của CNN đối với dữ liệu của Johns Hopkins cho biết.





Số lượng các trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại khoảng 16 tiểu bang vẫn ở mức ổn định, trong khi 11 tiểu bang -- Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Maryland, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Vermont và Virginia – đã chứng kiến giảm.





California trở thành tiểu bang đầu tiên vượt hơn 800,000 người bị lây vi khuẩn, theo tài liệu của Johns Hopkins. Texas đứng thứ hai, với khoảng 747,500 trường hợp, theo sau là Florida với 695,000 trường hợp.





Trên toàn quốc, tỉ lệ các trường hợp bị truyền nhiễm mới tăng 9% từ tuần trước, với mức trung bình 7 ngày là hơn 43,000 trường hợp/ngày trên toàn quốc.





Chuyên gia hàng đầu toàn quốc về bệnh truyền nhiễm là Bác Sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo rằng mức lây lan vi khuẩn corona hiện nay có thể nêu ra sự thách thức dẫn vào mùa thu và mùa đông.





- Tính tới Thứ Tư, 30 tháng 9 năm 2020, trên toàn cầu hiện có 33,743,035 trường hợp bị lây, với 1,009,593 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 7,219,937 trường hợp bị lây, với 205,859 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 817,939 trường hợp bị lây, với 15,791 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 55,022 trường hợp bị lây, với 1,249 người thiệt mạng.

Trump Đã Đề Cử Bà Amy Coney Barrett Làm Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, Còn Chờ Thượng Viện Chấp Thuận





Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 26 tháng 9 năm 2020, đã đề cử Amy Coney Barrett, chánh án tòa phúc thẩm liên bang bảo thủ, thay thế Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời, vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.(www.law.com) Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 26 tháng 9 năm 2020, đã đề cử Amy Coney Barrett, chánh án tòa phúc thẩm liên bang bảo thủ, thay thế Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời, vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Bảy.



Gọi đó là “khoảnh khắc rất đáng tự hào,” Trump gọi Barrett là một phụ nữ của “đỉnh cao trí tuệ” và “kiên cường trung thành với Hiến Pháp.”





Barrett, Trump nói, là “một trong những bộ óc pháp lý lỗi lạc và tài ba nhất của đất nước chúng ta.”





Việc đề cử đã được dự đoán đến vào lúc quan trọng trong lịch sử, khi Tổng Tống công khai nêu nghi vấn về sự trong sạch của cuộc bầu cử sắp tới và đã không cam kết chuyển quyền ôn hòa trong trường hợp ông bị thất cử. Ông đã nhiều lần nói rằng Tối Cao Pháp Viện cần phải có 9 ghế đầy đủ trước Ngày Bầu Cử, trong trường hợp tòa cần để cân nhắc về sự hợp pháp của những lá phiếu bầu qua thư được gửi tới người dân Mỹ khắp nước giữa đại dịch vi khuẩn corona. Và nhiều trường hợp đang ló dạng trên chân trời, nếu bà được chấp thuận nhanh chóng như các nhà Cộng Hòa hy vọng, gồm điều có thể quyết định số phận của Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) hay còn gọi là Obamacare.





Barrett đã được Trump bổ nhiệm vào Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 7 của Hoa kỳ vào năm 2017 và những người ủng hộ về quyền đã hậu thuẫn việc đề cử bà bởi vì những bài viết của bà về niềm tin và luật pháp. Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 7 đóng trụ sở tại Chicago và xử các vụ kiện từ Illinois, Indiana và Wisconsin. Nếu Thượng Viện chấp thuận trước bầu cử tháng 11, thì đánh dấu sự đề cử lần thứ 3 của Trump cho Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện trong một nhiệm kỳ tổng thống, tăng cường sự vững mạnh của phe bảo thủ trong TCPV đối với một thế hệ.





Barrett đã tốt nghiệp từ -- và hiện là giáo sư dạy bán thời gian tại – Trường Luật Notre Dame Law School. Bà đã từng làm việc trong vai trò cựu thư ký pháp lý cho ngọn hải đăng cánh hữu Thẩm Phán Antonin Scalia. Là người mẹ 48 tuổi của 7 đức con bà đã sinh ra tại thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana, và hiện sống tại thành phố South Bend thuộc tiểu bang Indiana, với chồng là Jesse M. Barrett.





2 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã nói là họ không ủng hộ bỏ phiếu cho việc đề cử thẩm phán Tối Cao Pháp Viện trước bầu cử, nhưng hiện TNS Cộng Hòa Utah Mitt Romney đã ra dấu hiệu rằng ông sẽ bỏ phiếu, Barrett hầu như có phần chắc sẽ được chấp thuận nếu không có trục trặc tiềm ẩn nào.

Hơn 200 Cựu Tướng Lãnh Gồm Một Số Phục Vụ Dưới Thời TT Trump Ra Tuyên Bố Ủng Hộ Joe Biden

WASHINGTON — Hơn 200 tướng lãnh và đô đốc về hưu đã ủng hộ Joe Biden làm tổng thống trong một lá thư được phổ biến hôm Thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2020, nói rằng ông có tư cách và phán đoán để phục vụ trong vai trò tổng tư lệnh thay vì Tổng Thống Donald Trump, là người đã thất bại trong việc “đối ứng các thách thức lớn hay nhỏ,” theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Năm.





Một số các tướng lãnh là người ký tên vào lá thư ủng hộ Biden đã về hưu chỉ trong vài năm, gồm Tướng Không Quân Paul Selva, là phó chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân dưới thời Trump trước khi về hưu vào tháng 8 năm 2019; Đề Đốc Gardner Howe, chỉ huy trưởng Lực Lượng SEAL của Hải Quân cũng đã về hưu hồi năm ngoái; và Đô Đốc Paul Zukunft đã về hưu là người đã lãnh đạo Lực Lượng Duyên Phòng cho đến năm 2018.





Trong danh sách ký tên gồm 22 vị tướng 4 sao, trong số đó có Hải Quân Đô Đốc Samuel Locklear, là tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương từ năm 2012 tới 2015, và Đô Đốc Harry Ulrich, tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ tại Châu Âu trong thời Tổng Thống George W. Bush.





Hàng sĩ quan cấp tá ký tên trong lá thư ủng hộ Biden cùng với gần 300 các cựu viên chức an ninh quốc gia và ngoại giao khác. William Webster, cựu giám đốc CIA và FBI, nằm trong số những người ký tên trong lá thư, cùng với 5 cựu bộ trưởng quốc phòng William Perry, William Cohen, Chuck Hagel, Leon Panetta và Ash Carter.





Trong tháng 8, hơn 70 cựu viên chức cao cấp an ninh quốc gia – hầu hết là Cộng Hòa làm việc với các chính phủ Cộng Hòa trước đây – đã đưa ra lá thư tương tự kêu gọi ủng hộ Biden, cho rằng Trump đã phá hoại vai trò của nước Mỹ trên thế giới.

TT Trump Không Cam Kết Chuyển Quyền Ôn Hòa Sau Ngày Bầu Cử

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020 không cam kết sẽ cung cấp sự chuyển tiếp chính quyền hòa bình sau Ngày Bầu Cử, tạo thêm các quan ngại rằng ông có thể sẽ không từ bỏ chức vụ nếu bị thất cử vào tháng 11, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Tư.





“Chúng tôi sẽ phải xem điều gì xảy ra,” ông Trump cho biết khi được hỏi là ông có cam kết về một cuộc chuyển quyền hòa bình, một trong những nền tảng của nền dân chủ Mỹ.





Ông Trump trước đây đã từ chối nói rằng ông có chấp nhận các kết quả bầu cử hay không, lập lại tình cảm của ông từ năm 2016. Và ông đã nói là ông nói đùa về việc ở lại tại chức 2 nhiệm kỳ theo hiến pháp.





Nhưng sự từ chối của ông bảo đảm một cuộc chuyển quyền không có bạo động đã đi xa hơn và có vẻ để cảnh báo những người chống ông, điều đó đã được thấy việc ông triển khai lực lượng chấp pháp liên bang để dẹp các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố Mỹ.





Sự miễn cưỡng để cam kết của ông cho cuộc chuyển quyền ôn hòa đã được bắt nguồn từ điều ông đã nói về các quan ngại về lá phiếu, càng mở rộng tuyên bố sai lạc của ông rằng việc bỏ phiếu bằng thư là đầy dẫy gian lận.

2 TNS Mitch McConnell và Mitt Romney Đều Bác Bỏ Ý Tưởng Của Trump Về Việc Không Chịu Chuyển Quyền Ôn Hòa

Thượng Nghị Sĩ Mitt Somney, Cộng Hòa-Utah, gọi việc trả lời của Tổng Thống Trump đối với câu hỏi về sự chuyển tiếp quyền lực ôn hòa liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 là “không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được,” trong khi Lãnh Đạo Khối Đa Số tại Thượng Viện Mitch McConnell đã nhấn mạnh rằng “sẽ có một chuyển quyền trật tự như là điều đã xảy ra mỗi 4 năm một lần kể từ năm 1792,” theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2020.





McConnell khẳng định rằng Đảng Cộng Hòa không bác bỏ sự quan trọng của việc chuyển quyền ôn hòa.





“Người chiến thắng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ làm lễ tuyên thệ vào khoảng những ngày 20 trong tháng 1,” theo ông McConnell viết Twitter hôm Thứ Năm. “Sẽ có một cuộc chuyển quyền trật tự như đã có mỗi 4 năm một lần kể từ năm 1792.”





Trong khi đó, Romney đã chỉ trích lời phát biểu của Trump hôm Thứ Tư bằng việc so sánh với Belarus, nơi mà các công dân đang biểu tình chống việc tái đắc cử của TT Alexander Lukashenko, mà các đảng phái đối lập gọi là gian lận.





“Nền tảng đối với nền dân chủ là việc chuyển quyền ôn hòa; không có điều đó, đó là Belurus,” theo Romney viết Twitter hôm Thứ Tư. “Bất cứ sự gợi ý nào mà một tổng thống có thể không tôn trọng sự đảm bảo này của Hiến Pháp đều là không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được.”

64 Dân Biểu Châu Âu Lên Tiếng Đòi Liên Âu Áp Lực Về Nhân Quyền Với CSVN

VIỆT NAM – Tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền CSVN vẫn không có tiến bộ khả quan đã khiến cho 64 dân biểu Quốc Hội Châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Liên Âu phải gây sức ép về vấn đề nhân quyền đối với Hà Nội, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu, 25 tháng 9 năm 2020. Bản tin của RFA cho biết thông tin về vụ này như sau.





Ngày 25/9, 64 dân biểu Quốc hội Châu Âu đã ký một bức thỉnh nguyện thư chung gửi lên Valdis Dombrovskis, Cao ủy Thương mại EU; và ông Josep Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại và là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đề nghị EU có những biện pháp gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền.





Theo bức thư, mặc dù Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa EU và Việt Nam đã được quốc hội hai bên thông qua và đi vào hiệu lực từ ngày 1/8 năm nay, nhưng tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vẫn gia tăng trong năm 2020, ngay trước khi diễn ra Đại hội Đảng 13 vào tháng 1 năm 2021.





Các dân biểu Châu Âu đề cập đến hai trường hợp nổi bật nhất là việc chính quyền Việt Nam cho bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng vì những khuyến nghị của ông lên EU lên quan đến nhân quyền Việt Nam, và vụ xử 29 người dân Đồng Tâm mới đây liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền.





Bức thư có đoạn viết: “Việc bắt giữ các blogger, và nhà báo, những người chỉ trích chính phủ thậm chí đã gia tăng trong năm 2020…. Ông chỉ là một trong nhiều người cất tiếng nói chỉ trích thường xuyên bị sách nhiễu, bắt bớ, truy tố theo các điều luật mập mờ như điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật hình sự vốn đã bị Quốc hội Châu Âu và các quốc gia thuộc EU lên án trong phiên kiểm điểm định kỳ với Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền UN”.





Nói về tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nộ, các dân biểu EU viết trong thư: “Việc lấy đất thường xuyên là nguyên nhân gốc rẽ của bạo lực. Nó đã dẫn đến những sự kiện đau lòng ở Đồng Tâm vào tháng 1 vừa qua. Cảnh sát đã dùng bạo lực quá mức đối với xã này nơi những người dân phàn nàn việc thu hồi đất đai sai trái….”





Hôm 14/9 vừa qua, toà án Nhân dân Hà Nội đã kết án tử hình 2 người dân Đồng Tâm và tù chung thân 1 người dân Đồng Tâm khác về tội giết người. 26 người còn lại bị kết án từ 16 tháng tù treo đến 15 năm tù về các tội giết người và chống người thi hành công vụ. Tất cả họ đều bị bắt giữ sau vụ công an tấn công vào Đồng Tâm hôm 9/1/2020.





Các dân biểu Châu Âu nhận định những người dân Đồng Tâm đã phải chịu “bạo lực, tra tấn hoặc bị đối xử tàn tệ, và các phiên toà diễn ra nhanh chóng không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về công bằng và độc lập.”





Các dân biểu Châu Âu đề nghị EU cần gia tăng đối thoại với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, thiết lập cơ chế giám sát độc lập về nhân quyền đối với Việt Nam, và lập các Nhóm Tư vấn Nội địa, cảnh báo giới chức Việt Nam không nên can thiệp vào hoạt động của các nhóm này.





Ngoài ra, các dân biểu cũng kiến nghị một báo cáo gửi Quốc hội EU về vấn đề nhân quyền Việt Nam và nhắc nhở Việt Nam về điều khoản nhân quyền trong EVFTA và IPA mà theo đó EU có thể ngưng thực hiện các hiệp định nếu giới chức Việt Nam tiếp tục không có những cải thiện trong tình hình nhân quyền.





Hiện EU là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt hơn 56 tỷ đô la, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU đạt hơn 41 tỷ đô la.

TQ Cùng Lúc Tổ Chức 5 Cuộc Tập Trận Bắn Đạn Thật Dọc Theo Các Bờ Biển Chung Quanh Hoa Lục

BEIJING – Trung Quốc bắt đầu 5 cuộc tập trận cùng lúc dọc theo các vùng khác nhau của bờ biển hôm Thứ Hai, 28 tháng 9 năm 2020, là lần thứ hai trong 2 tháng mà họ có nhiều cuộc tập trận đồng thời như thế chống lại bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang gia tăng, theo bản tin của Reuters cho biết hôm Thứ Hai.





2 trong số những cuộc tập trận đó được tổ chức gần Quận Đảo Hoàng Sa trong Biển Đông nhiều tranh chấp, một tại Biển Đông TQ, và một ở xa về phía bắc tại Bohai Sea, theo Cơ Quan An Toàn Hàng Hải cho biết trong các thông báo trên trang mạng của họ.





Tại phía nam của Hoàng Hải, các cuộc tập trận gồm bắn đạn thật sẽ được tổ chức từ Thứ Hai tới Thứ Tư, theo họ cho biết trong một thông báo khác.





Tất cả tàu bè đều bị cấm vào khu vực, theo họ nói.





Trong nỗ lực huấn luyện một lực lượng quân sự sẵn sàng chiến đấu, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự theo định kỳ, nhưng hiếm khi xảy ra nhiều cuộc tập trận cùng một lúc.





Hoa Kỳ đã đưa máy bay trinh sát vào khu vực không cho bay trên các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật của TQ vào tháng trước. TQ phản ứng nghiêm khắc với Mỹ.





TQ và Hoa Kỳ gần đây căng thẳng vì nhiều vấn đề từ Đài Loan, đại dịch tới thương mại và nhân quyền.





TQ cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động quân sự gần Đài Loan và thường thực hiện việc tuyên bố rằng các cuộc tập trận như thế là nhắm trực tiếp vào Đài Loan.