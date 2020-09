Ăn Tết Trung Thu Ở Pechanga Resort Casino Trong Tháng Mười Này Trúng Tới $5,000 EasyPlay Với Chương Trình Khuyến Mãi Đèn Lồng May Mắn

Mừng Tết Trung Thu năm nay, Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức chương trình Khuyến Mãi Đèn Lồng May Mắn vào mỗi ngày Thứ Ba trong Tháng Mười. Hội viên Pechanga Club có thể đến viếng thăm khu khuyến mãi vào những ngày 6, 13, 20 và 27 Tháng Mười, trong thời gian từ 1 p.m. tới 9 p.m. để tham dự vào chương trình khuyến mãi “Đèn Lồng May Mắn” để có được cơ may trúng tới $5,000 EasyPlay. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi số 1-877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com

Tất cả chúng tôi tại Pechanga Resort Casino kính chúc quý vị một Tết Trung Thu An Lành & Vui Vẻ!

Pechanga Resort Casino rất vui mừng được chào đón quý vị đến chơi trở lại, sức khỏe và sự an toàn của quý vị là ưu tiên hàng đầu .

Pechanga hết lòng chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn của quý khách cùng nhân viên của chúng tôi; khi đến chơi trong những giai đoạn đầu mở cửa, quý khách phải tuân theo những luật lệ an toàn:

Không được hút thuốc ở bên trong trong giai đoạn đầu tiên mở cửa.

Khách sẽ đi ngang một kiosk đo nhiệt độ tại một trong bốn lối vào.

Phải đeo khẩu trang.

Máy kéo, cứ cách một cái thì một cái được mở để chơi, nhằm duy trì khoảng cách an toàn giữa mọi người.

Số lượng bàn bài bị giảm. Có những tấm ngăn an toàn bằng 'plexiglass' tại những bàn được sử dụng.

Có khoảng 50% số chỗ ngồi so với lúc bình thường tại các nhà hàng được mở cửa trong giai đoạn đầu.

Phải đứng cách xa người trước 6 feet tại những nơi cần phải xếp hàng.

Không có nhạc hội hay những sinh hoạt lớn nào trong tương lai gần.

Xin hãy đến tận hưởng phong cách phục vụ hạng bốn-viên-kim-cương với các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn MỚI, bởi vì sự an tâm của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Muốn biết thêm về các biện pháp y tế và an toàn đã được mang áp dụng, xin vào thăm pechanga.com/covid.