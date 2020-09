Luật Giới Hạn Đuổi Nhà trong Mùa Đại Dịch tại California

Ngăn cấm chủ nhà trả thù người thuê nhà trước ngày 1 tháng 2 năm 2021 qua các hành động như sách nhiễu, gây khó khăn, tăng tiền nhà hay dọa đuổi nhà vì lý do không trả tiền nhà. Hình phạt cho hành động trả đũa có thể lên đến 10 lần như thông thường, hay lên đến $2,500. Đạo luật dự đoán là vì lý do tức giận vì không nhận được tiền thuê nhà, nhiều chủ nhà có thể dùng nhiều lý do vô cớ khác để làm cớ đuổi nhà thay vì lý do chính là không trả tiền nhà.