Rối Loạn Nhân Chách Ái Kỷ: Không Bao Giờ Chấp Nhận Mình Thua Người Khác

Trong xã hội ngày nay có người tưởng họ là ông Trời con hay là cái rốn của vũ trụ. Họ thường hay nổ bất tử lắm và không bao giờ họ chấp nhận thua người khác.

Đây là những người mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, Narcissistic personality disorder (NPD)

Chắc các bạn cũng đều biết một chính khách Hoa kỳ hiện nay đang mắc bệnh nầy?





***





Họ có thể là đàn ông hay đàn bà



Bắt đầu từ thuở mới bước vào tuổi trưởng thành, họ thường hay được người ta khen tặng và ái mộ trong mọi hoàn cảnh.







Họ rất ư là mãn nguyện và sung sướng vô cùng.

Vì vậy họ trở nên tự tôn tự đại nhưng ngược lại họ không bao giờ biết cảm thông và biết thương người hết. Họ chỉ biết có họ và chỉ thương có họ mà thôi. Họ không bao giờ có sự đồng cảm với thế nhân kể cả với những người thân trong gia đình họ và…





Họ đánh giá tầm quan trọng bản thân của họ quá cao. Bất cứ lúc nào và trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào họ cũng cho rằng chỉ có họ mới ngon lành, mới đúng, mới là chân lý mà thôi. Ai nói điều gì ra dù cho hoàn toàn đúng đi nữa thì cũng đều bị họ gạt ngang hết và bát bỏ hết cả,và họ sửa lại theo ý họ. Họ xem mọi hành động của họ đều quá to tát. Họ tự cho họ ở một vị trí trên thiên hạ. Họ bị ám ảnh bởi ảo tưởng thành công.





Họ bị thu hút bởi ý tưởng quyền lực, vinh quan cũng như về vẻ đẹp và tình yêu lý tưởng.





Họ cho rằng họ là người rất đặc biệt và duy nhất chỉ có thể được hiểu bởi những người ở cấp bực thật cao mà thôi.





Họ lúc nào cũng thèm muốn cần phải được người khác ngưỡng mộ.





Họ nghĩ rằng tất cả mọi thứ, mọi sự việc trên cỏi đời nầy đều phải tùy thuộc vào họ cả. Bởi lý do nầy nên họ chờ đợi một sự đối xử thuận lợi để có thể thỏa mãn tất cả sư mong muốn và ước mơ của họ.





Họ không ngần ngại sử dụng mối quan hệ cá nhân để lợi dụng không thương tiếc những người khác hầu đạt được mục đích của họ.





Họ là người thiếu lễ độ, có thái độ kiêu căng, ngạo mạn, tự tôn, tự đại rất cao.





Họ thường thích khống chế, áp đặt, dẫn dắt người khác. Tóm lại họ chỉ muốn nắm địa vị chỉ huy, lãnh đạo, leader trong gia đình, trong các hội đoàn và các đoàn thể xã hội mà thôi. Tóm lại họ là người ham quyền thế và chức tước để le lói với đời.





Les personnes narcissiques ont tendance à prendre le contrôle des groupes qui n'ont pas de leader, selon une recherche publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin.





Họ nghĩ rằng họ là người tài giỏi nhứt, đúng nhứtt nên người khác không thể nào ưa thích họ được. Họ sẽ dùng và lợi dụng người khác để thực hiện những mưu đồ có lợi cho chính họ.





Họ không bao giờ bị lương tâm dày vò vì theo họ nghĩ, lỗi cũng tại vì người khác không khôn, không thông minh như họ.





Họ nghĩ rằng: “Nạn nhân sẽ biết ơn mình. Không có mình thì người kia sẽ ra sao? Đó là một danh dự mà người kia phải ghi nhận”





Họ thật nhẫn tâm, không bao giờ có lòng thương người. Họ không bao giờ nhận biết được nhu cầu và cảm xúc của người khác để có thể chia sẻ tình cảm và cảm thông với họ.





Họ thường mong muốn họ được như người khác nhưng lại nghĩ ngược lại rằng chính người khác muốn được như họ.Họ thường đố kỵ với người khác nhưng lại tin rằng người khác cũng đố kỵ họ.





Khi có một vấn đề không may xảy đến cho người thân, họ rất buồn lòng nhưng đó là nỗi buồn ích kỷ cho chính bản thân họ chớ không phải họ buồn cho hoàn cảnh và số phận của nạn nhân.





Người ái kỷ không thể chấp nhận mình thua người







Huyền thoại: Narcisse quá yêu hình bóng của mình dưới nước





Một người ái kỷ không bao giờ chấp nhận được một sự thất bại của chính họ.

Theo các nhà tâm lý học Tanja S. Stucke và Siegfreid L. Sporer, Đại học Giessen, Đức Quốc, phản ứng trước một sự thất bại tùy thuộc vào hình ảnh của chính ta, của cái Tôi hay cái Ngã (ego) theo Phật gíao.





Đối với những người ái kỷ họ không mấy chắc về hình ảnh cái Tôi của họ nên họ thường biểu lộ ra bằng những phản ứng vô cùng dữ dội và hiếu chiến.





Có hai cách để biểu lộ sự tức giận và bất mãn trước một thất bại của chính mình: chĩa mũi dùi vào người khác hoặc vào chính mình.





Đối với người ái kỷ, hình ảnh cái Tôi của họ rất tích cực và quá to lớn nhưng lại bất ổn định nên mỗi khi thất bại họ cảm thấy mất mát đi quá nhiều.





Họ là những đối tượng mà chúng ta cần phải e dè và đề phòng.





Ngược lại những người với bản tánh khiêm nhường, yếu đuối, ý thức “cái yếu, cái nhỏ” của họ, nên dễ buồn chán và có khuynh hướng nhường nhịn, chịu lép vế, để cho được yên thân.

Đúng là bệnh rồi?

Rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissistic personality disorder NPD)

Là một trạng thái không bình thường của nhân cách. Có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao, tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lãnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác. (Wikipédia).

Ái kỷ lệch lạc (narcissistic pervert)





Để chỉ những người có vấn đề về hình ảnh của chính họ. Họ ghét cay ghét đắng cái hình ảnh họ đang có. Để tồn tại họ tìm cách chuyển cái hình ảnh tồi tàn đó qua người khác. Họ có thể là một người bạn rất thân thích, một đồng nghiệp hay một người trong gia đình. Họ có khuynh hướng, hạ thấp người kia xuống, áp đặt, sai khiến (manipuler) người khác theo như ý họ mong muốn để cố che lấp cái tôi tồi tàn của chính bản thân họ.

Họ là một người bệnh và qua cách phóng chiếu (projection) họ cố ý làm cho người khác bệnh thay họ.





Le pervers narcissique est une personne (homme ou femme) qui a un problème avec son image. Il ne s'aime pas, et pour survivre, il va exporter l'image qu'il a de lui-même en dévalorisant l'autre et en le rendant coupable de ses propres défauts. Le pervers narcissique peut être votre compagnon, votre ami, votre collègue ou même quelqu'un de votre famille. Il s'agit en tout cas d'une personne avec laquelle vous entretenez un lien étroit et qui vous manipule, vous fait du mal et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il a réussi à vous convaincre que vous étiez coupable de tous les maux dont il vous accusait. Le pervers narcissique est un malade qui, par des phénomènes de projection, va tenter de rendre l'autre malade à sa place.



(Marie Claire: Pervers narcissique. Comment sortir d’une relation toxique?)

https://marieclaire.be/fr/pervers-narcissique-relation-toxique/





20 dấu hiệu để nhận biết một người mắc chứng ái kỷ lệch lạc





Phỏng dịch từ Báo Nouvel Observateur số 15-21//3/2012 : Au bureau, dans le couple, en famille-Les pervers narcissiques













Pervers narcissiques : 20 pistes pour les reconnaître

http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20120315.OBS3872/pervers-narcissiques-20-pistes-pour-les-reconnaitre.html





Theo nhà tâm thần học Hoa Kỳ Scott Peck, chúng ta không nên e ngại khi nói lên sự lệch lạc thật sự về đạo đức và cần phải tìm hiểu nguyên nhân của nó. Đối với các tác giả khác, chẳng hạn như Bs Reichert-Pagnard, chúng ta có thể gọi đây là trường hợp “rối loạn tâm thần trắng” nghĩa là không biểu hiện ra thành triệu chứng rõ rệt.

Chúng ta có thể xếp hạng “người cà chớn” vào bậc thang từ 1 tới 10 tùy theo mức độ độc ác của họ.

Ở bậc 3, họ là người độc tài trong gia đình, trốn né trong sự chối từ, cố tình làm tổn thương người khác để làm diệu bớt nỗi khổ tâm của chính họ.

Bậc 8, kẻ đốn mạt tuôn trút sự tàn ác sang cho người khác để mong tìm sự vui sướng trong sự đớn đau tinh thần của nạn nhân.





Theo hai nhà phân tâm học Jean Charles Bouchoux và Isabelle Nazare Aga thì chúng ta có thể nêu ra 20 dấu hiệu ở một người mắc chứng rối loạn ái kỷ lệch lạc.

"Les pervers narcissiques", Jean-Claude Bouchoux (Editions Eyrolles) et "Les manipulateurs et l'amour", Isabelle Nazare-Aga (Editions de l'Homme).

Họ (có thể là đàn ông hoặc đàn bà), hút hết năng lực, ăn tươi nuốt sống người kia.

(Il ou elle vampirise l'énergie de l'autre : l'expression "se faire bouffer" prend tout son sens)

Họ không có sự đồng cảm và biểu lộ một sự lạnh nhạt trong tình cảm.

(Il ou elle est dénué(e) d'empathie, fait preuve de froideur émotionnelle)

Lúc nào họ cũng mang trong người một cảm giác không hài lòng kinh niên. Đối với họ phải luôn luôn có một lý do xác đáng để sự việc xảy ra không như ý.

(Il ou elle souffre d'insatisfaction chronique, il y a toujours une bonne raison pour que ça n'aille pas).

Họ bôi lọ,nói xấu đối tượng một cách tinh vi. Lúc đầu ngụy trang qua lớp vỏ trào phúng, nói giỡn nói chơi và từ từ sau đó họ không còn cần che đậy gì cả.

(Il ou elle use de dénigrement insidieux, sous couvert d'humour au début, puis de plus en plus directement)

Họ tỏ ra vô cảm, dững dưng trước sự mong muốn của người kia.

(Il ou elle est indifférent aux désirs de l'autre)

Họ áp dụng chiến thuật cô lập con mồi.

(Il ou elle s'inscrit dans une stratégie d'isolement de sa proie)

Họ tỏ thái độ họ là cái rốn của vũ trụ.

(Il ou elle fait preuve d'égocentrisme forcené)

Họ làm cho dối phương có mặc cảm tội lỗi.

(Il ou elle vous fait culpabiliser)

Họ không thể nào chịu nhận tội hay biết nói tiếng xin lỗi hết (ngoại trừ đây là một chiến thuật của họ).

(Il ou elle est incapable de se remettre en cause ou de demander pardon (sauf par stratégie).

Họ chối từ sự thật.

(Il ou elle s'inscrit dans un déni de réalité).

Họ có thể có hai lòng: một người ái kỷ lệch lạc với bề ngoài dễ thương, quyến rủ, thông minh và vị tha. Ngược lại rất ác độc trong chốn riêng tư và nơi kín đáo.

(Il ou elle joue un double jeu : le pervers narcissique se montre charmant, séducteur, brillant - voire altruiste - pour la vitrine ; tyrannique, sombre et destructeur en privé)

Họ bị ám ảnh bởi hình ảnh xã hội.

(Il ou elle est obsédé(e) par l'image sociale)

Họ áp dụng tài hùng biện một cách đáng sợ. Việc đối thoại để giải quyết xung độ trở nên vô vọng.

(Il ou elle manie redoutablement la rhétorique : le dialogue pour dépasser le conflit tourne à vide)

Họ xen kẻ lúc nóng, lúc nguội, và biết kềm chế lúc nào họ đi quá xa.

(Il ou elle alterne le chaud et le froid, maîtrise l'art de savoir jusqu'où aller trop loin)

Họ có một tâm thần cứng ngắt.

(Il ou elle est psychorigide)

Họ mang một mối lo âu sâu đậm và không thể nào chịu đựng được sự sung sướng của người kia.

(Il ou elle souffre d'anxiété profonde, ne supporte par le bien-être de son partenaire)

Họ có xu hướng cần phải phá hỏng hết hạnh phúc quanh họ.

(Il ou elle ressent le besoin compulsif de gâcher toute joie autour de lui)

Họ đảo ngược lại vai trò để họ được xem là nạn nhân.

(Il ou elle inverse les rôles et se fait passer pour la victime)

Họ phán ra những mệnh lệnh nghịch lý và mâu thuẫn khiến cho mục tiêu mất đi điểm mốc. Tâm trí trở nên rối loạn mặc dù họ là người thông minh nhứt. Paul Claude Racamier, người đặt ra ý niệm ái kỷ lệch lạc nói rằng đây thật sự là “đổi hướng của trí thông minh”.

(Il ou elle use d'injonctions paradoxales et contradictoires : la cible perd ses repères, son esprit devient confus, même quand il est des plus brillants. Paul-Claude Racamier, inventeur de la notion de pervers narcissique, parle d'un véritable "détournement de l'intelligence)

Họ cảm thấy được nhẹ nhõm một cách bệnh hoạn khi kẻ kia bị hạ xuống thật thấp.

(Il ou elle éprouve un soulagement morbide quand l'autre est au plus bas)





Sử dụng thường xuyên Facebook hay Twitter





Khảo cứu của đại học Michigan cho biết các người trưởng thành và trẻ em nào thường hay thường xuyên sử dụng Facebook để trao đổi thông tin, đùa giỡn hay khoe khoang hình ảnh nầy nọ đều là người ít nhiều bị xáo trộn nhân cách ái kỷ…

Surprise! Narcissism Linked to Frequent Facebook and Twitter Use

Oversharing may be the least of their problems

http://newsfeed.time.com/2013/06/12/surprise-narcissism-linked-to-frequent-facebook-and-twitter-use/

You know those people who are always posting deep thoughts on Twitter and dumb jokes, pet photos, and the mind-numbing minutiae of their daily lives on Facebook? If a new study from researchers at the University of Michigan is to be believed, oversharing is the least of their problems. Published in Computers in Human Behavior, the paper found that college students who post relatively frequently on Twitter are more narcissistic than their peers who post less often. In contrast, adults with certain narcissistic tendencies favor Facebook as the virtual venue of choice for their humble brags.





Kết luận





Các nhà tâm lý học ước đoán có vào khoảng từ 5 cho đến 15% dân chúng trưởng thành biểu lộ một vài nét cá tánh cần nên được sửa đổi lại.

Ngược lại, trong xáo trộn nhân cách thì có những cá tánh rất ư là vững chắc, cố định và đồng thời cường độ trầm trọng không ngừng tăng thêm lên mãi.

Bởi lẽ nầy, xáo trộn nhân cách ái kỷ thường kéo theo sự đau khổ và làm thương tổn đến sự thích ứng và vận hành trong mọi hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống.





Theo The American Psychiatric Association, có vào khoảng 0.5-1% dân chúng mắc phải chứng xáo trộn nhân cách ái kỷ NPD, trong số nầy có 2-16% biểu lộ ra triệu chứng lâm sàng. Lối 75% là đàn ông./.





The American Psychiatric Association, based in Washington D.C., USA, publishes the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, Text Revision (DSM-IV-TR) [2000] The lifetime prevalence rate of NPD is approximately 0.5-1 percent; however, the estimated prevalence in clinical settings is approximately 2-16 percent. Almost 75 percent of individuals diagnosed with NPD are male.





