Đem đến cơ hội tiếp cận không gian mở công bằng bằng cách đầu tư vào các cộng đồng chưa được phục vụ tương xứng

SAN JOSÉ, Calif. (Ngày 20 tháng 8 năm 2020) Hôm nay, Cơ Quan Thẩm Quyền Không Gian Mở Santa Clara Valley (Cơ Quan) công bố báo cáo Tìm hiểu cộng đồng của chúng ta Giai đoạn II, một khuôn khổ được xây dựng dựa trên báo cáo Giai đoạn I được công bố vào năm 2015 và đã hướng dẫn các khoản đầu tư bảo tồn chiến lược giúp cộng đồng vượt qua các rào cản trong việc tiếp cận thiên nhiên.

“Cơ Quan rất vui mừng được triển khai Giai đoạn II của báo cáo đánh giá cộng đồng cung cấp thông tin mới về việc tiếp cận công viên, sức khỏe con người, đóng góp định tính của các cộng đồng văn hóa đối với các ưu tiên không gian mở và các yếu tố khác giúp làm sáng tỏ cách thức mà Cơ Quan và các tổ chức cộng đồng có thể tập trung đầu tư dựa vào thiên nhiên để giúp đỡ những người cần nhất", Marc Landgraf, Giám đốc Đối ngoại của Cơ Quan cho biết.

Không thể có Báo cáo Giai đoạn II nếu không có sự cộng tác tận tình của các đối tác chính của Cơ Quan, bao gồm: Trust for Public Land, Health Trust, the Santa Clara County Public Health Department, New America Media và San Francisco Estuary Institute (SFEI). Dữ liệu mới trong báo cáo Giai đoạn II sẽ củng cố khả năng của Cơ Quan trong việc cải thiện công bằng trong việc tiếp cận thiên nhiên thông qua quan hệ đối tác cộng đồng và sẽ hướng dẫn người nộp đơn tham gia Chương trình Tài trợ Đô thị. Báo cáo cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nguồn lực cho các tổ chức địa phương và khu vực khác trong khi nhận thức về lợi ích sức khỏe của thiên nhiên ngày càng tăng.

Kết quả chính

Giai đoạn II đi sâu vào tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng bằng cách giải quyết các câu hỏi quan trọng sau:

Cộng đồng địa phương cần gì để dễ dàng tiếp cận và tận hưởng thiên nhiên, không gian mở? Làm thế nào để tăng khả năng tiếp cận với không gian tự nhiên có thể tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân trong cộng đồng địa phương của chúng ta?

Cơ Quan đã chọn ưu tiên bốn danh mục chính để xem xét kỹ hơn: Sự gần gũi và Tiếp cận, Thực phẩm và Dinh dưỡng, Sức khỏe và An toàn.

Tiếp cận: Gặp phải những khó khăn trong việc đi lại, không sống gần các vùng đất được bảo vệ, nằm ngoài Khu vực Dịch vụ Đi bộ 10 phút và không có phương tiện giao thông cá nhân là tất cả những rào cản đáng kể để tiếp cận các không gian tự nhiên và các cơ hội mà chúng có thể mang lại. Cơ Quan khuyến nghị xem xét các yếu tố này - và cung cấp dữ liệu để đánh giá chúng - khi ưu tiên đầu tư vào việc tăng khả năng tiếp cận với các khu vực tự nhiên.

Thực phẩm và dinh dưỡng: Việc thiết lập các khu vườn cộng đồng và trang trại đô thị không chỉ làm tăng khả năng tiếp cận với thực phẩm lành mạnh mà còn là cơ hội để hoạt động thể chất và đem đến các địa điểm học tập về môi trường. Ngoài việc cung cấp trái cây tươi và rau quả, các khu vườn của trường cũng có thể tạo cơ hội cho học sinh kết nối với đất đai, tìm hiểu về hệ thống lương thực bền vững, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và quản lý các địa điểm tự nhiên cung cấp cho các em.

Sức khỏe: Do mối tương quan giữa lối sống không vận động và sự tăng cân, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác, Authority có thể đóng một vai trò trong việc giúp giảm các yếu tố nguy cơ này bằng cách tăng cường tiếp cận các không gian thúc đẩy hoạt động lành mạnh và môi trường xung quanh tự nhiên.

An toàn: Người dân coi an toàn là mối quan tâm hàng đầu khi nghĩ đến việc đến các công viên địa phương, các con đường mòn và các không gian tự nhiên khác. Dữ liệu trong báo cáo này có thể được sử dụng để xác định các khu vực nơi việc phát triển các con đường mòn, công viên, vườn cộng đồng và trang trại đô thị mới, có thể làm giảm sự gần gũi với các phương tiện có xu hướng làm tăng nguy cơ thương tích.

Chương trình Tài trợ Đô thị

Chương trình tài trợ cạnh tranh này, do Dự luật Q tài trợ, được nhiều cử tri thông qua vào năm 2014 và được định hướng bởi báo cáo Hiểu về cộng đồng của chúng ta, giải quyết nhu cầu không gian mở của các cộng đồng đô thị, đặc biệt là ở những khu vực hiện đang bị hạn chế về khả năng tiếp cận các khu bảo tồn và công viên. Chương trình tài trợ nhằm tài trợ cho các dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị. Thông qua Chương trình Tài trợ Đô thị, Cơ Quan tiếp tục đầu tư vào các nhà đổi mới và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng, những người đang tạo ra sự thay đổi tích cực cho những người hàng xóm của họ.

Chương trình Tài trợ Đô thị đã và đang tiến hành các khoản đầu tư quan trọng vào các khu vực chưa được phục vụ tương xứng để cải thiện khả năng tiếp cận công bằng với thiên nhiên. Một khoản tài trợ như vậy từ chương trình đã giúp khởi động Con đường Hạnh phúc của Bảo tàng San Jose Children’s Discovery Museum, một chương trình đa trải nghiệm miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt được cung cấp cho gần 200 trẻ em và người lớn nhằm giải quyết tình trạng thiếu cơ hội kết nối cho trẻ em thành thị ngày nay với thiên nhiên.

Marilee Jennings, giám đốc điều hành của Children's Discovery Museum of San Jose cho biết: "Với nguồn tài trợ mà chúng tôi nhận được từ Chương trình Tài trợ Đô thị của Cơ Quan, chúng tôi đã phát triển một chương trình giới thiệu thiên nhiên cho nhiều gia đình và trẻ em nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam, những người gặp nhiều rào cản trong việc trải nghiệm thiên nhiên và rất cảm kích cơ hội này. "Hoạt động của Cơ Quan trong việc kết nối trẻ em với thiên nhiên rất đáng chú ý và tôi mong đợi giai đoạn II của báo cáo của họ."

Để xem toàn bộ báo cáo, hãy nhấp vào đây.

Giới thiệu về Cơ Quan Thẩm Quyền Không Gian Mở Santa Clara Valley:

Cơ Quan Thẩm Quyền Không Gian Mở Santa Clara Valley Open Space Authorityđược cơ quan lập pháp tiểu bang CA thành lập vào năm 1993 để bảo tồn môi trường tự nhiên, hỗ trợ nông nghiệp và kết nối người dân với thiên nhiên bằng cách bảo vệ không gian mở, khu vực tự nhiên, và các trang trại và trại nuôi gia súc cho các thế hệ tương lai. Cơ Quan Thẩm Quyền Không Gian Mở đã bảo vệ hơn 26.000 mẫu không gian mở, bảo tồn danh lam thắng cảnh của khu vực, bảo vệ không gian mở, môi trường sống của động vật hoang dã, tài nguyên nước và đất nông nghiệp, đồng thời đem đến những cơ hội giải trí ngoài trời cho người dân Santa Clara Valley. Truy cập openspaceauthority.org để biết thêm thông tin.