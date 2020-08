Diễn Văn Của Tướng Colin Powell

Lời dịch giả: Đại tướng 4-sao Colin Powell từng là Tổng tham mưu trưởng

(Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

trong chính quyền George H.W. Bush, và Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao dưới thời George W. Bush.

Đây là bài nói chuyện của ông tại Đại hội đảng Dân Chủ ngày 18/8/2020,

được tổ chức online vì lý do đại dịch Covid-19.