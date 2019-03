Dân Biểu Lou Correa Vinh Danh 109 Phụ Nữ Đóng Góp Cho cộng Đồng

Hình ảnh trong buổi vinh danh 109 phụ nữ có công đóng góp cho cộng đồng.

Orange County (Bình Sa)- - Tại hội trường trường Chapman University, thành phố Orange, California vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, 2019, Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 46 Lou Correa đã tổ chức lễ vinh danh 109 phụ nữ tiêu biểu cho năm 2019 trong đó có một số phụ nữ người Mỹ gốc Việt.Về phía quan khách tham dự có bà Theresa “Tita” Smith, cựu thị trưởng của City of Orange; Nghị Viên Segio Contreras của TP Westminster; Mục Sư Lê Minh, Mục Sư David Huỳnh, ông Nguyễn Tấn Lạc (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng), gia đình, bạn hữu của các phụ nữ được vinh danh, một số đông các cơ quan truyền thông.Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ do toán Girl Scouts of Orange County, Comadres Troop 1968 phụ trách.Các phụ nữ được vinh danh thuộc 5 thành phần: thương mại, phục vụ cộng đồng, giáo dục, an toàn cộng đồng và giới trẻ. Trong lãnh vực phục vụ Cộng đồng có bà Kelly Daniels Kiều (Kiều Quan), bà là Hội Trưởng Hội Đồng Hương Cần Giuộc, Phó Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Bà đã cùng chồng là Giáo Sư Peter Daniels có công giúp hơn 30,000 người thi đậu vào quốc tịch Hoa Kỳ.Về Giới Trẻ, có ba em thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt là các em Michelle Trương, Natalie Phạm và Rosa Lê. Cả ba em đều đạt được đẳng cấp cao nhất của Nữ Hướng Đạo đó là “Gold Award.”Mở đầu buổi lễ, Dân Biểu Lou Correa lên chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự,.Sau đó người điều hợp chương trình lần lượt xướng danh những người được vinh danh lên cầm tấm Bằng Vinh Danh chụp hình kỷ niệm với Dân Biểu Liên Bang Lou Correa trong tiếng vỗ tay vang dội để chúc mừng của những người được vinh danh..Nghi thức diễn ra thật đơn giản nhưng đã làm cho những người tham dự rất vui, nhiều tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những phụ nữ đã có phần đóng góp vào những sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc tại địa phương.