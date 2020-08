Nhật Ký Biển Đông: Từ 1/8/2020 tới 15/8/2020

Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là đến ngày bầu cử. Hai Ô. Joe Biden và Donald Trump bắt đầu tấn công nhau. Bất cứ một lời phát biểu thất thố nào trong giai đoạn này đều nguy hiểm. Rất tiếc vì đại dịch cho nên không có những cuộc tập họp đông đảo để cuộc bẩu cử thêm hào hứng. Thăm dò cho biết 76% cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bằng thư.

Để kiếm phiếu của phụ nữ và cử tri Da Đen lẫn Á Châu, Ô. Joe Biden đã chọn TNS. Kamala Harris, D-Calif. 55 tuổi đứng phó cho mình. Bà Harris có cha là người Jamaica gốc Da Đen, mẹ gốc Ấn Độ và là người Da Màu đầu tiên trong lịch sử bước vào chính trường Hoa Kỳ với ngôi vị cao nhất. Nội trong một ngày sau khi đề cử Bà Kamala Harris đứng phó, Ô. Joe Biden thu được 24 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp của cử tri. Tính đến ngày 20/7/2020, Ô. Trump và Đảng Cộng Hoa thu được 1.08 tỷ Mỹ Kim, còn Ô. Jose Biden và Đảng Dân Chủ thu được 633 triệu Mỹ Kim. Trên thế giới không có cuộc bầu cử nào tốn kém bằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và cũng không có sự chia rẽ, thù hận nào lớn bằng cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.

Về thời tiết, bắc California chịu thêm một đợt nóng thứ hai kéo dài cả tuần lễ. San Jose 102 độ, Sacramento 108 độ, Bakerfield 108 độ và Fresno 107 độ.

Trong khi đó đại dịch Corona vẫn chưa yên. Hoa Kỳ có 5,267,371 người nhiễm bệnh, 167,072 người chết, 1,796,326 người lành bệnh. Còn Thủy Điển nhất định không chịu ban hành lệnh cách ly khiến 5,700 người chết khiến dấy lên câu hỏi về trò chơi giết người đã sai lầm như thế nào. Trước tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện như sau:





-Reuters ngày 2/8/2020: Bộ Ngoại Giao Syria nói rằng một công ty dầu lửa của Mỹ đã ký một thỏa hiệp với các lãnh tụ ly khai người Kurd đang kiểm soát khu vực dầu lửa nằm ở vùng đông bắc và nói rằng việc ký kết này bất hợp pháp và là hành động “ăn cắp” dầu thô của Syria.

-Yahoo News ngày 3/8/2020: Lệnh hoãn trục xuất người thuê nhà của liên bang hết hạn tuần rồi khiến cả triệu dân Hoa Kỳ mất nhà hoặc bị đuổi nhà trong cơn đại dịch Corona.

Cho nhà hàng, công ty hoạt động trở lại để có công ăn việc làm thì số lây bệnh gia tăng. Còn đóng cửa thì kinh tế suy sụp, người người thất nghiệp. Từ thất nghiệp sẽ gây bao thảm họa. Ôi vi khuẩn Corona, ta thù ghét ngươi! Nhưng ta chẳng làm được gì ngươi ít nhất cho đến ngày hôm nay.

-Reuters ngày 3/8/2020: Vào ngày 3/8/2020, phát ngôn viên của người biểu tình phản đối chính phủ yêu cầu cải tổ lại vương triều của Vua Maha Vajiralongkorn bằng cách giảm bớt quyền hạn- và đây là lời phát biểu công khai, bất thường. Theo luật hình sự Thái Lan, báng bổ nhà vua bị phạt tới 15 năm tù. Cảnh sát không ngăn chặn sáu phát ngôn viên này nhưng nói rằng nếu có sự nghi ngờ phạm pháp chúng tôi sẽ điều tra.

Tại Anh Quốc đã có nhiều chiến dịch đòi hủy bỏ vương triều vì tiêu tốn mỗi năm 468 triệu Mỹ Kim chỉ để đóng vai trò quốc trưởng. Ấy là chưa kể những chuyện xảy ra trong hoàng cung làm dân chúng nhức đầu. Ngày nay, xa mã, lính ngự lâm quân canh gác, hộ tống dường như đã lỗi thời. Ngay cả trong tôn gíao cũng thế. Bây giờ là thời đại của bình dị. Xa hoa, kiểu cách của cung vua phủ chúa có vẻ như lạc lõng. Ngày xưa vua chúa được gán cho huyền thoại “Thiên Tử ” cho nên cao vòi vọi và vô cùng thánh thiện, bảo ai chết là phải chết. Ngày nay, vua chúa, công nương, hoàng tử có khi còn thua kém cả người thường, về sắc đẹp lẫn tài năng, đạo đức. Rồi bên Tây Ban Nha, cựu quốc vương Juan Carlos đang lánh mặt đi đâu không ai biết vì nổ ra vụ bê bối tham nhũng. Thế nhưng cái gì thuộc về “cổ truyền” thì khó lòng thay đổi ngoại trừ một cuộc đại cách mạng cả triệu người xuống đường lật đổ chế độ đương thời, hoặc đất nước thua một trận chiến với ngoại bang rồi bị ngoại bang đô hộ.

-Reuters Video ngày 4/8/2020: Hoa Lục thề sẽ trả đũa nếu Hoa Thịnh Đốn tiếp tục có “hành vi thù hận” đối với các ký giả Trung Hoa - lệnh buộc họ phải rời Hoa Kỳ nếu nhập cảnh đáo hạn mà không được triển hạn. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng các ký giả Hoa Kỳ có trụ sở tại Hương Cảng sẽ nằm trong mục tiêu trả đũa này.

Nếu cuộc đụng độ cứ tiếp tục leo thang, việc chấm dứt bang giao, chấm dứt giao dịch thương mại, đóng cửa các cơ quan ngoại giao…sẽ không còn xa. Khi đó Hoa-Mỹ trở thành kẻ thù giống như thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Ô. Trump nên lựa chọn giải pháp như vậy cho đỡ nhức đầu. Mở một mặt trận trực tiếp dễ đối phó hơn là nay đấm một cú, mai thọi một cú rồi lại thương thảo.

-Tổng Hợp &Video ngày 4/8/2020: Một vụ nổ tại một nhà kho làm rung chuyển hải cảng Beirut- thủ đô Li-băng làm ít nhất người chết, 5000 bị thương. Khói bốc lên tạo thành hình nấm như bom nguyên tử. Tổng Thống Donald Trump qua phúc trình của các ông tướng nói rằng có vẻ như là một vụ tấn công bằng bom thật kinh hoàng. Trong khi đó Thủ Tướng Lebanon Hassan Diab của Li-băng nói rằng 2750 tấn ammonium nitrate có trong một nhà kho ở hải cảng Beirut là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Nguyên do của vụ nổ đang được điều tra.

-Reuters ngày 4/8/2020: Thủ Tướng Úc Scott Morrison nói rằng xây dựng một liên minh Thái Bình-Ấn Độ Dương với những quốc gia có chung quan điểm là một ưu tiên cấp thiết khi ông cảnh báo về nhịp độ quân sự hóa trong vùng chưa từng thấy.

Đồng ý là như vậy nhưng lãnh đạo liên minh chống Tàu là Hoa Kỳ chứ không phải Úc Đại Lợi. Úc chỉ “ăn theo” chứ không có khả năng lãnh đạo và cũng không đủ sức mạnh để lôi kéo đồng minh. Câu hỏi ở đây là những ai sẽ gian nhập liên minh này ngoài Úc Châu, Tân Tây Lan và Gia Nã Đại? Còn Ấn Độ? Lịch sử Ấn Độ là sống chết với chính sách trung lập cho nên có hợp tác với Mỹ chỉ ở mức độ vừa phải và không biến mình thành đối thủ của Trung Hoa.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 5/8/2020: Một tòa án Hồi Quốc (Pakistan) gây phẫn nộ khi phán quyết cô bé 14 tuổi người Thiên Chúa Giáo kết duyên hợp pháp với một người đàn ông Hồi Giáo đã chĩa súng bắt cóc cô. Theo Reuters, mỗi năm có khoảng 1000 đàn bà Thiên Chúa Giáo và Ấn Giáo bị bắt cóc và buộc phải cải sang Hồi Giáo.

Sự kiện quái gở như vậy sao không thấy Hoa Kỳ, Âu Châu can thiệp rồi tuyên bố cấm vận Hồi Quốc? Nếu làm thế thì các tòa đại sứ Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ bị đốt cho nên các ông này sợ không dám đụng tới Pakistan. Thế mới hay bạo lực hung hãn có khi thành công. Còn hiền lành quá thì bị bắt nạt. Có những quốc gia văn minh hay ôn hòa, người ta đặt dân chủ tự do và đời sống ấm no cao hơn tôn giáo. Còn tại Hồi Quốc người ta coi tôn giáo quan trọng hơn cơm áo và tự do dân chủ. Đụng tới Hồi Giáo là đổ máu, là đánh bom tự sát. Chúng ta biết làm sao đây? Thôi thì “đèn nhà ai nấy rạng”. Mỗi người, mỗi cá nhân có một “nghiệp” mà chúng ta không thể cải sửa được. Chính họ phải tự thay đổi, tự chuyển nghiệp mà thôi.

-AP ngày 6/8/2020: Hoa Lục vừa kết án tử hình một công dân Gia Nã Đại thứ ba vì tội chuyển vận ma túy giữa lúc bang giao giữa hai quốc gia lao dốc. Theo luật, án tử hình lập tức được chuyển lên tòa án tối cao để duyệt xét. Rồi vào ngày 7/8/2020 Hoa Lục lại kết án tử hình một công dân Gia Nã Đại thứ tư.

Đây là đòn trả thù cân não của Hoa Lục vì mới đây tòa án Gia Nã Đại nói rằng có đủ yếu tố phạm pháp để xét xử vụ Bà Mạnh Vãn Chu.Theo tôi nghĩ, nếu Gia Nã Đại trục xuất Bà Mạnh Vãn Chu qua Hoa Kỳ thì Hoa Lục sẽ đem ba người bị kết tội tử hình ra bắn rồi mọi việc tính sau. Khi hai quốc gia thù nghịch với nhau, nhiều dân vô tội chết oan.

-Yahoo News ngày 5/8/2020: Trên tờ Politico, hơn 100 chuyên viên ngoại giao bao gồm các viên chức của Tòa Bạch Ốc dưới thời các Tổng Thống Reagan, Bush Cha, Bush Con, Clinton, Obama và cả của Ô. Trump đã đưa ra sáu đề nghị bằng cách nào Hoa Kỳ thay đổi đường lối ngoại giao với Nga. Theo đề nghị thì Quốc Hội và Tổng Thống cần phải bình thường hóa ngoại giao với Nga do bị trở ngại vì Nga sát nhập Crimea năm 2014. Các biện pháp cấm vận lên Nga cũng cần phải mềm dẻo để đưa Nga vào những cuộc thương thảo có hiệu quả.

Mình làm vua ngồi trong thâm cung làm sao biết hết chuyện thiên hạ? Cho dù có bộ ngoại giao, cố vấn an ninh trợ giúp nhưng các ông này cũng bận bịu trăm việc không thể nào bằng các “tổ hợp óc” (think tank), các trung tâm nghiên cứu khách quan. Lịch sử chứng tỏ rằng minh quân chưa hẳn đã là người giỏi nhưng chắc chắn là người biết lắng nghe. Biết lắng nghe dù là điều mình không thích sẽ là người thành công lớn trên đời. Lãnh đạo không biết lắng nghe để sửa chữa gọi là “hôn quân ám chúa”.

-Sputnik News ngày 6/8/2020: Trung Quốc vừa triển khai loạt tàu chiến và tiêm kích chiến đấu Su-30 đến bãi đá Xu Bi (Subi Reef) và bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef), thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Theo Reuters ngày 6/8/2020: Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đã gọi điện thoại cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bày tỏ lo ngại về hoạt động bất ổn của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Từ những bãi đã ngầm ăn cướp, biến cải thành đảo nhân tạo. Rôi từ đảo nhân tạo biến thành căn cứ quân sự. Những căn cứ quân sự này uy hiếp Việt Nam, khống chế hải lộ quốc tế và là tiền đồn mà Hoa Kỳ phải thanh toán trước khi muốn tấn công đại lục. Cho nên Việt Nam có xích lại gần Hoa Kỳ cũng chỉ vì sự sống còn mà thôi. Hoa Lục công khai bất chấp luật pháp quốc tế mà cũng chẳng ai làm được gì cả. Phải chăng Biển Đông cuối cùng phải giải quyết bằng chiến tranh?

-Sputnik News &AP ngày 6/8/2020: Lần đầu tiên Bộ Quốc Phòng Nga công khai những điều kiện quyết định việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Một trong những điều kiện là: Bất kỳ hỏa tiễn nào tấn công vào lãnh thổ của Nga và đồng minh cũng sẽ được coi là hỏa tiễn trang bị hạt nhân. (Tức là thà bắn lầm hơn bỏ xót). Bản công bố nhấn mạnh, “Nga đã vạch ra lằn ranh đỏ mà không một ai có thể vượt qua. Nếu một đối thủ nào đó dám làm thì không nghi ngờ gì nữa, câu trả lời sẽ là tàn phá.

-Reuters ngày 7/8/2020: Pháp và Đức bước ra khỏi cuộc thảo luận nhằm cải tổ cơ quan Y Tế Quốc Tế (WHO)- một nỗ lực mà Hoa Kỳ đang dẫn đầu cho dù Hoa Kỳ đã rút lui khỏi tổ chức này.

Theo tôi nghĩ, nếu Hoa Kỳ muốn cải tổ WHO thì không nên rút chân ra khỏi tổ chức này. Nếu đã rút lui tức thấy không hợp, không đồng ý hoặc tổ chức xấu thì…nghỉ chơi tốt hơn.

-Business Insider ngày 7/8/2020: Theo tờ New York Times, một bản báo cáo của CIA cho thấy không có bằng cớ chính quyền Hoa Lục mò vào các dữ kiện của người Hoa Kỳ sử dụng TikTok. Thế nhưng Tổng Thống Donald Trump vẫn tiến tới bằng cách ban hành lệnh ngăn cấm các công ty Hoa Kỳ giao dịch với công ty mẹ của TikTok.

-Miami Herald ngày 10/8/2020: Theo bản báo cáo của Bambridge Accountant New York, năm 2020 công dân Hoa Kỳ từ bỏ quốc tịch với con số kỷ lục. Trong sáu tháng đầu năm, có 5816 người dời bỏ nước Mỹ trong khi đó chỉ có 2072 người vào năm 2019. Con số lớn lao (huge) bỏ nước ra đi có thể là vì nạn đại dịch đã khiến người ta có thời gian suy nghĩ về mối liên hệ với đất nước Hoa Kỳ và quyết định rằng bầu không khí chính trị và mức thuế lên đến độ không chịu nổi.

Một đất nước liên tục biểu tình xuống đường phản đối, đốt phá, hôi của cộng thêm với bạo lực của cảnh sát…chưa biết lỗi về ai…làm nỗi bất an cho người dân gia tăng. Trong khi đó chi phí quốc phòng quá cao khiến thuế má gia tăng làm cho người giàu có muốn bảo vệ tài sản của mình đành phải tìm một quốc gia khác thuế má nhẹ hơn. Đó là lý do họ bỏ một đất nước tươi đẹp, siêu cường của hành tinh này ra đi. Trong khi đó biết bao người ở các quốc gia nghèo khổ lại hy sinh cả thân mạng chỉ mong “đi Mỹ”.

-ABC News ngày 10/8/2020: Chỉ vài giờ sau khi lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình chống đối, ứng cử viên đối lập chính của Belarus bác bỏ kết quả của cuộc bầu cử mà nhà lãnh đạo độc tài Alexander Lukashenko thắng áp đảo vào ngày 9/8/2020. Thế nhưng tin mới nhất lại cho biết Bà Belarus Svetlana Tikhanovskaya- thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố rời khỏi đất nước vì quyền lợi của con cái. Tổng Thống Lukashenko nói bà Tikhanovskaya bị các "bậc thầy bù nhìn" nước ngoài thao túng.

-RFI (Đài Phát Thanh Pháp Quốc) ngày 12/8/2020: “Trong bối cảnh quan hệ với Washington căng thẳng hẳn lên, Bắc Kinh tổ chức một loạt các cuộc tập trận tại các vùng biển bao quanh Trung Quốc, từ vùng eo biển Đài Loan xuống đến Biển Đông. Theo ghi nhận của đài truyền hình Mỹ CNN ngày 11/08/2020, Bắc Kinh thậm chí còn đe dọa tập trận bắn đạn thật ngay gần Đảo Guam ở miền Tây Thái Bình Dương, sát Philippines, nơi đặt một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.”

Hoa Lục đã và đang bành trướng sức mạnh hải quân tức mở rộng vòng đai phòng thủ của mình. Mà khi mở rộng vòng đai phòng thủ trên biển tức lấy đi một phần quyền thống trị trên biển của Hoa Kỳ. Tôi cho rằng sức mạnh trên biển Thái Bình Dương của Trung Quốc mỗi lúc mỗi gia tăng mà không một ai ngăn cản được. Đó là mối lo trường kỳ của Mỹ. Sự đụng đầu Hoa -Mỹ là chuyện tự nhiên vì một rừng không thể hai cọp. Khi các chiến hạm của Hoa Lục nghêng ngang trên Thái Bình Dương thì các nước nhỏ ở Đông Nam Á phải giữ vị thế trung lập mà thôi dủ biết Tàu là một anh chàng xấu chơi.

-Reuters ngày 12/8/2020: Tổng Thống Macron nói rằng Pháp sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại đông Địa Trung Hải và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngưng thăm dò dầu và khí đốt tại vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp. Còn Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng mọi hành vi tấn công vào tàu của Thổ tại vùng tranh chấp sẽ phải trả giá cao (high price). Trong khi đó Hy Lạp thao diễn huấn luyện hải quân với Pháp tại nam Đảo Crete. Và tàu chiến Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ đụng nhau nhẹ tại đông Địa Trung Hải nhưng lại được coi như là “tai nạn”. Đây là lần đầu tiên các thành viên của NATO có mâu thuẫn và có thể đưa tới xung đột về quân sự.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 14/8/2020: Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cắt đứt ngoại giao với Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates) sau khi quốc gia này ký kết thỏa hiệp hòa bình lịch sử với Do Thái. Thỏa hiệp này nhằm khuyến khích Do Thái ngưng sát nhập một phần lãnh thổ của Palestine ở Tây Ngạn (West Bank). Tổng Thống Donald Trump ca ngợi thỏa hiệp này trong khi bà Dân Biểu Rashida Tlaib (Dân Chủ, Michigan) nói rằng, “Chúng ta không thể vinh danh Netanyahu vì không ăn cắp đất của người Palestine.” Hiện đã có hai nước Hồi Giáo thiết lập bang giao với Do Thái là Ai Cập và Jordan.

-Reuters ngày 14/8/2020: Việt Nam ghi tên mua từ 50 triệu tới 150 triệu liều thuốc chính ngừa vi khuẩn Corona của Nga lần đầu tiên được công bố trên thế giới và bác bỏ những lo ngại của các chuyên viên y tế quốc tế là nó chưa được chấp thuận trước khi thử nghiệm trên quy mô lớn. Trong khi đó Việt Nam vẫn tiếp tục nghiên cửu thuốc chính ngừa của riêng mình.

-Fox News Video ngày 14/8/2020: Hội Đồng Bảo An LHQ bác bỏ nghị quyết do Hoa Kỳ đệ trình nhằm triển hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Ba Tư đáo hạn vào Tháng 10 tới đây. Hoa Kỳ cảnh báo rằng nếu không triển hạn, Ba Tư có thể mua sắm phi cơ chiến đấu, trực thăng vũ trang, chiến xa, tàu ngầm và hỏa tiễn với tầm bắn 300 cây số. Quyết định này của LHQ khiến Hoa Kỳ sẽ phải đơn phương cấm vận Ba Tư. Để giải quyết bế tắc, Nga đề nghị một hội nghị thượng đỉnh bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa và Ba Tư.

-Reuters ngày 14/8/2020: Một nhóm tàu tấn công chỉ huy bởi HKMH Ronald Reagan tiến hành một cuộc tập trận tại Biển Đông để phủ nhận tuyên bố chủ quyền qua Đường Chín Đoạn và bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển, nhưng thực chất là để đối phó với Bắc Kinh đang muốn thôn tính và khống chế vùng này. Trung Quốc cũng liên tục tập trận ở đây. Hai bên đều tuyên bố “thận trọng và tránh rủi ro”. Nhưng thận trọng và tránh rủi ro tới mức nào? Ô. Morrison- Thủ Tướng Úc nói rằng chiến tranh Hoa-Mỹ không còn là điều không thể hiểu được (Australian leader says US-China war no longer inconceivable). Chúng ta chờ xem hai “đại cao thủ” của võ lâm tính với nhau như thế nào.

Đào Văn Bình

(California ngày 15/8/2020)