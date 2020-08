DMV Ra Hạn Giấy Phép Học Lái Hết Hạn Trong Tháng 11

Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843 do Bác Sĩ Tâm Nguyễn làm Giám Đốc và cô Linh Nguyễn Phó Giám Đốc đã phối hợp cùng các tổ chức: Good Viber, Vietcare, Unitea Café, Nailing IT, Moving For Ward United Way Orange County… đã tổ chức buổi phát dụng cụ cho học sinh tại sân trường Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, vào lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Năm.