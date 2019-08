Thiên Tai VN: 22 Người Chết, Mất Tích

Thiên tai lũ lụt tại các tỉnh vùng Cao Nguyên và tỉnh Thanh Hóa đã làm cho ít nhất 22 người thiệt mạng và mất tích trong các ngày qua, theo bản tin hôm 8 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho hay.Bản tin RFA viết như sau.Mưa lớn, lũ quét và sạt sở đất những ngày vừa qua đã gây ngập lụt và làm ít nhất 6 người chết ở các tỉnh Tây Nguyên; 16 người chết, mất tích ở tỉnh Thanh Hóa. Truyền thông trong nước loan tin hôm 8/8.Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chiều 8/8 có báo cáo nhanh cho biết trong hai ngày 7 và 8/8, tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ở Tây Nguyên như Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắc Lắk.Tại Tây Nguyên, ở ngay trung tâm Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng 8/8 nước từ thượng nguồn đổ về tràn lên đường, vào khu dân cư khiến hàng trăm nhà dân, khách sạn, hàng quán bị ngập nặng; nhiều ô tô bị nước nhấn chìm, hư hỏng.Ở Thành phố Bảo Lộc, một người chết vì trượt chân xuống ống cống và bị cuốn trôi hàng chục mét.Nhà của 100 hộ dân sống ở thượng nguồn sông Đồng Nai tại các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên bị ngập sâu. Nhiều gia đình buộc phải sơ tán.Tại Đắk Lắk, 800 căn nhà và hàng ngàn hecta hoa màu ở huyện Ea Sup và Buôn Đôn bị ngập nặng. Một người tử vong vì bị lũ cuốn trôi.Ở tỉnh Đắk Nông, một quả đồi giữa hồ thủy điện Đăk Sin 1 bị sạt lở tối 7/8 khiến một gia đình 3 người thiệt mạng.Ở tỉnh Gia Lai, một em bé cũng tử vong vì bị nước cuốn vào ống cống.Thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến chiều 7/8, toàn tỉnh đã có 8 người chết ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn; và 8 người khác mất tích đều ở huyện Quan Sơn do mưa lũ.Tin cho biết tại tỉnh Thanh Hóa, đã có ít nhất hơn 400 căn nhà bị đổ sập, cuốn trôi và hư hỏng nặng; hàng ngàn hecta hoa màu và lúa bị ngập; hàng ngàn gia cầm và gia súc bị chết, cuốn trôi.Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra tại Thanh Hóa được ước tính gần 700 tỷ đồng.Trong hình, mưa lũ làm ngập lụt nhiều nơi tại Thanh Hóa.