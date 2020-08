Thời Sự Trong Tuần

Một cột khói đen ngịt bốc lên từ nơi một vụ nổ lớn làm rung chuyển hải cảng của thủ đô Beirut, Lebanon, hôm 4 tháng 8 năm 2020.(Photo Getty Images)



Tuần qua, ngoài các tin nóng về đại dịch vi khuẩn corona mà vẫn còn lây lan mạnh tại một số nước và một số tiểu bang ở Mỹ, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Lebanon hôm Thứ Ba, 4 tháng 8 năm 2020 làm ít nhất 100 người chết và hơn 4,000 người bị thương.

1 Vụ Nổ Rung Chuyển Thủ Đô Beirut Của Lebanon, Ít Nhất 100 Người Chết

Beirut, Lebanon – Một vụ nổ rất lớn làm tung cả trung tâm của thủ đô Beirut của Lebanon hôm Thứ Ba, 4 tháng 8 năm 2020, giết chết hàng chục người, làm bị thương hàng ngàn người và làm bể cửa kính của nhiều tòa nhà khắp thành phố, theo bản tin của CNN hôm Thứ Ba cho biết.





Vụ nổ gần hải cảng của Beirut đã tạo cột khói hình cái nấm vĩ đại, đập vào xe cộ và làm hư hại nhiều tòa nhà ở cách xa. Nó được cảm nhận ở xa hàng trăm dặm như tại Cyprus, và được ghi nhận như trận động đất có cường độ 3.3 tại thủ đô Lebanon.





Ít nhất 73 người chết trong vụ nổ, theo Bộ Trưởng Y Tế Hamad Hassan cho biết, được đài truyền hình quốc gia TeleLiban tường trình. Ông nói với các phóng viên vào lúc đầu rằng ít nhất có 2,750 người bị thương.





Nhiều báo cáo trái ngược về nguyên nhân gây ra vụ nổ, mà lúc đầu được cho là một trận hỏa hoạn lớn tại một nhà kho pháo nổ gần hải cảng, theo cơ quan truyền thông nhà nước Lebanon là NNA cho biết. Giám đốc an ninh sau đó nói rằng vụ nổ được gây ra bởi “các vật liệu nổ được tịch thu nhiều năm trước,” nhưng ông đã không cho biết thêm các chi tiết.





Một cuộc điều tra vụ nổ đã được công bố bởi Thủ Tướng Lebanon Hassan Diab. Cuộc điều tra sẽ gồm “những phát giác sẽ được công bố về nhà kho nguy hiểm này mà đã có mặt từ năm 2014,” theo ông nói, cũng không cung cấp thêm chi tiết.





Đám mây đỏ treo trên thành phố sau vụ nổ, đã xảy ra sau 6 giờ chiều giờ địa phương, khi các nhóm lính cứu hỏa vội vã tới hiện trường để cố gắng dập tắt ngọn lửa.





Cảnh tượng từ hiện trường ghi nhận người bị thương khắp đường phố tại thủ đô; và nhiều xe cứu thương, xe cộ và xe quân đội chất đầy người bị thương. Một nhân chứng kể rằng hiện trường trông “giống ngày tận thế.”





Ít nhất 10 lính cứu hỏa mất tích, theo đô trưởng thành phố là Marwan Abboud, người nói rằng hiện trường này làm ông nhớ vụ thả bom nguyên tử của “Hiroshima và Nagasaki.”





Thủ Tướng Áo Scott Morrison cho biết có ít nhất một người Áo đã bị thiệt mạng trong vụ nổ và Tòa Đại Sứ Áo đã bị “tổn hại nặng nề.”





Trong khi đó sáng Thứ Tư, 5 tháng 8 có tin cập nhật về vụ nổ này như sau.





Cư dân tại Beirut bị sốc và đau buồn sau vụ nổ kinh hồn tại hải cảng của thành phố đã làm rung chuyển thủ đô của Lebanon, giết chết ít nhất 100 người và làm bị thương hơn 4,000 người, theo các cơ quan khẩn cấp cho biết, theo bản tin NBC News hôm Thứ Tư, 5 tháng 8 năm 2020. Các bệnh viện bị tràn ngập, với một số bệnh viện bị thiệt hại nặng vì vụ nổ để hoạt động.





Vụ nổ, thổi tung các cửa sổ và hủy diệt tài sản trong vòng nhiều dặm, sơ khởi được cho là do 2,750 tấn chất nổ ammonium nitrate được chứa trong một nhà kho không an toàn kể từ năm 2014 tại hải cảng hàng hóa Beirut.





Nội các Lebanon hôm Thứ Tư nói rằng tất cả nhân viên hải cảng là những người giám sát nhà kho và bảo vệ an ninh kể từ năm 2014 đều bị quản thúc tại gia, để được quan sát bởi quân đội Lebanon, theo Reuters trích thuật các nguồn tin nội bộ cho biết.





Bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Tư chính quyền Lebanon đã tuyên bố Beirut là “thành phố thảm họa,” theo truyền thông nhà nước Lebanon NNA, trích thuật thông báo được phổ biến bởi Bộ Trưởng Thông Tin Manal Abdel Samad Najd.





Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố tại Beirut trong 2 tuần, theo Najd cho biết trong thông báo, nói thêm rằng điều này có thể sẽ được gia hạn.





Hàng trăm người tại Beirut được những người thân báo cáo mất tích sau vụ nổ hôm Thứ Ba, làm tăng nỗi lo sợ rằng số người chết sẽ vượt xa mức dự đoán hiện nay là ít nhất 100, theo Bộ Trưởng Y Tế Marwan Abboud nói với các phóng viên hôm Thứ Tư.





Vụ nổ hôm Thứ Ba tại thủ Lebanon được dự đoán làm thiệt hại trị giá từ 3 tỉ đến 5 tỉ đô lam theo đô trưởng Beirut Marwan Abboud nói với các phóng viên hôm Thứ Tư.





Jad Chaaban, phó giáo sư về kinh tế tại Đại Học American University of Beirut, nói rằng tình trạng trên mặt đất tại thủ đô Lebanon sau vụ nổ là rất khủng khiếp đến độ “vượt quá thảm họa quốc gia.”

Việt Nam Có 8 Người Chết Vì Covid-19; Dịch Bệnh Lây Lan Mạnh Tại Hawaii và Puerto Rico

HANOI – Vụ bùng phát vi khuẩn corona gần đây tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, dẫn tới hơn 200 trường hợp bị bệnh và 8 người thiệt mạng, có vẻ đã bắt đầu vào đầu tháng 7, theo chính quyền VN cho biết hôm Thứ Ba, 4 tháng 8 năm 2020, giữa sự quan ngại rằng vi khuẩn có thể đã và đang lây lan sớm hơn mà không được khám phá, theo bản tin của Reurters cho biết.





“Sau khi thử nghiệm kháng thể được thực hiện trên 5,000 mẫu được thu thập từ những bệnh nhân bị truyền nhiễm và thân nhân của họ, nó có thể được kết luận rằng vụ bùng phát có vẻ đã bắt đầu vào đầu tháng 7,” theo Giám Đốc Viện Vệ Sinh và Dịch Bệnh Quốc Gia Dang Duc Anh cho biết trong một thông báo của chính quyền.





Việt Nam đã báo cáo 672 trường hợp bị lây vi khuẩn corona với 8 người thiệt mạng tính tới Thứ Ba.





Trong khi đó tại Hoa Kỳ vi khuẩn corona đang lây lan rộng khắp còn nhiều hơn bao giờ hết, làm cho Bác Sĩ Deborah Birx là người điều hợp lực lượng chống vi khuẩn của Bạch Ốc phải lên tiếng cảnh báo vào cuối tuần rồi rằng Mỹ đang đi vào “giai đoạn mới” của đại dịch, theo CNN cho biết hôm 4 tháng 8.





Vi khuẩn hiện đang gây thiệt hại tại thành phố, ngoại ô và vùng nông thôn và lây lan cho người Mỹ sống tại các đảo xa. Hawaii và Puerto Rico đều đã chứng kiến số trường hợp bị lây mỗi ngày cao nhất hôm Thứ Hai, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Trên toàn quốc, trung bình 7 ngày số trường hợp mới bị lây hàng ngày là khoảng 60,000 và đang giảm, trong khi số người chết vẫn còn tăng. Trong một tuần qua, số người Mỹ chết vì vi khuẩn là 1,000 người mỗi ngày.





Cùng lúc, các tiểu bang dẫn đầu gia tăng trong mùa hè -- California, Florida, Texas và Arizona – đã chứng kiến các trường hợp bị lây bệnh ổn định và giảm nhẹ trong những tuần lễ gần đây.





- Tính tới Thứ Tư, 5 tháng 8 trên toàn cầu hiện có 18,579,615 trường hợp bị lây, với 701,278 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 4,850,114 trường hợp bị lây, với 159,128 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 527,353 trường hợp bị lây, với 9,699 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 38,066 trường hợp bị lây gồm 653 người thiệt mạng.

California Có Tin Vui Về Covid-19 Giảm, Nhưng Sẽ Không Hết Cho Đến Khi Có Thuốc Chích Ngừa

Thống Đốc California Gavin Newsom tổ chức cuộc họp báo về vi khuẩn corona hôm Thứ Hai, 3 tháng 8 và nhấn mạng một số tin vui. Ông cũng đưa ra cảnh báo về tương lai của tiểu bang với dự đoán Covid-19, theo bản tin báo Deadline.com cho biết.



Newsom tuyên bố tổng cộng 5,719 trường hợp mới lây vi khuẩn corona trong tiểu bang với tổng số 514,901 trường hợp được xác nhận kể từ đại dịch bắt đầu. Đó là con số hàng ngày thấp hơn những con số trong tuần trước.









California có tin vui về Covid-19 vì số người bệnh vào bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt đã giảm trong những ngày qua.(www.pixabay.com) “Chiều hướng nói chung … đang cho thấy sự sút giảm so với một tuần trước,” theo ông Newsom cho biết. “Nhưng một tuần thì không tạo ra loại chiều hướng để chúng ta vững tin để tạo tin lớn. Chúng ta đang hy vọng điều đó và cần chứng kiến một vài tuần nữa về loại dữ liệu để cảm thấy vững tin hơn về tiểu bang của chúng ta.”

Tỉ lệ thử nghiệm dương tính trong 14 ngày qua là 7.0%. Đó là giảm từ 7.4% cách nay 2 tuần.





Hôm Thứ Hai, có 6,383 bệnh nhân vi khuẩn corona vào bệnh viện. Đó là giảm từ hơn 8,800 vào ngày 21 tháng 7. Số người nằm phòng chăm sóc đặc biệt cũng giảm còn 2,000.





“Tin vui là chúng ta cảm thấy vững tin về khả năng chăm sóc bệnh nặng của chúng ta,” theo ông thống đốc cho biết.





Ông tuyên bố 32 người mới chết, nâng tổng số lên 9,388 người kể từ đại dịch. “32 là con số thấp hơn trong quá khứ… [nhưng] chúng ta có thể thấy những con số đó vẫn cao hơn trong vài ngày hay vài tuần tới.”





“Vi khuẩn này sẽ không biến mất ngay đâu,” ông cảnh báo. “Nó sẽ không biến mất ở ngày Lễ Lao Động. Nó sẽ không biến đi vào Lễ Halloween. Hay những ngày lễ cuối năm.”





“Cho đến khi chúng ta có cách điều trị hiệu quả, cho đến khi chúng ta có thuốc chích ngừa, thì chúng ta sẽ còn sống với vi khuẩn này,” theo ông Newsom tiên đoán.





Tại Quận Los Angeles và Quận Cam đểu chứng kiến số người vào bệnh viện vì Covid-19 đã giảm 2 con số, theo báo LATimes cho hay hôm 3 tháng 8.





Có 1,784 bệnh nhân vi khuẩn corona được xác nhận tại Quận Los Angeles vào bệnh viện hôm Thứ Bảy so với 2,017 vào Thứ Bảy trước đó, giảm 12%.





Quận Cam báo cáo giảm 19% số bệnh nhân vi khuẩn corona vào bệnh viện – 554 hôm Thứ Bảy so với 687 một tuần trước.





Ngược lại, có 260 nhân viên tại một học khu lớn nhất của tiểu bang Georgia đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, theo bản tin của NBC News cho biết hôm 3 tháng 8.





Sloan Roach, phát ngôn viên cho Học Khu Gwinnett County School District – có khoảng 180,000 học sinh tại khu vực thành phố Atlanta – nói rằng con số là kỷ lục kể từ Thứ Năm tuẩn rồi.

Bác Sĩ Fauci: Trường Học, Đại Học Có Thể Tái Mở Cửa Với Điều Kiện Ưu Tiên An Toàn

Các trường học và các đại học trên khắp nước Mỹ nên được cho phép tái mở cửa, nhưng các viên chức cần tiến hành với sự cảnh giác và lấy an toàn làm ưu tiên, theo Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện về Các Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, cho biết hôm Thứ Hai, 3 tháng 8 qua tường thuật của CNN.





Có 2 lý do lớn mà các trường học nên trở lại học trực tiếp, theo ông Fauci cho biết hôm Thứ Hai. Các học sinh cần lợi ích về mặt tâm lý và dinh dưỡng khi có mặt ở trường, và phụ huynh có thể phải “điều chỉnh khó khăn lịch làm việc của họ.”





“Quan tâm đầu tiên là luôn luôn an toàn, sức khỏe của học sinh, cũng như các giáo viên và thứ hai là ảnh hưởng đối việc lây lan cho phụ huynh và những người thân trong gia đình khác,” theo ông phát biểu.





Tại các trường đại học, Fauci nói rằng việc thử nghiệm sẽ là chỉa khóa để tái mở cửa. Các kế hoạch nên gồm việc thử nghiệm người trước khi họ đến trường, khi họ đến và giữ họ cách ly 14 ngày. Các đại học nên tiến hành với cảnh giác.





“Nếu được làm đúng, thì không có nguy cơ, nhưng lại nữa, bạn phải cẩn thận khi nhận người vào từ bên ngoài,” theo ông nói. “Nhưng tôi nghĩ nếu họ làm theo các hướng dẫn về việc tập trung người trở lại, thì họ sẽ tốt.”





Phát biểu của Fauci đến khi hơn 4.6 triệu người Mỹ bị nhiễm Covid-19, và hơn 154,000 người đã thiệt mạng, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins.

Công Tố New York Điều Tra Hành Vi Phạm Tội Kéo Dài Của Trump Organization

Hôm Thứ Hai, 3 tháng 8 năm 2020 các công tố viên Quận Manhattan, New York, đã yêu cầu chánh án liên bang bãi bỏ vụ kiện của TT Trump thách thức trác đòi ông giao hồ sơ tài chánh, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của họ mở rộng ngoài những món tiền đút lót và chi ra những báo cáo công khai về “hành vi phạm tội kéo dài và được kéo dài” với Tổ Chức Trump Organization, theo bản tin CNN cho biết.





Các luật sư của Biện Lý Manhattan Cy Vance trước đây nói rằng cuộc điều tra được mở rộng, và hôm Thứ Hai họ chỉ ra rằng khi trác đòi được đưa ra, “có những cáo buộc công khai về khả năng hoạt động tội phạm tại Trump Organization có trụ sở tại Quận của New York của Nguyên Đơn có thời hạn hơn một thập niên.”





Tuần trước, các luật sư của Trump đã nạp đơn khiếu nại tìm cách ngăn chận trác đòi của đại bồi thẩm đoàn tiểu bang gửi cho công ty khai thuế lâu năm của Trump Mazars USA để đòi hồ sơ cá nhân và kinh doanh 8 năm bằng việc cãi rằng trác đòi là “hoang đường” và đưa ra trong niềm tin xấu.

Thách thức pháp lý sau cùng của Trump đến sau khi Tòa Tối Cao Hoa Kỳ phán quyết vào tháng trước rằng Tổng Thống không có miễn trừ rộng rãi từ trác đòi của đại bồi thẩm đoàn tiểu bang.





Tại Bạch Ốc, Trump gọi cuộc điều tra của Vance là “sự tiếp tục của cuộc săn tìm phủ thủy.”

Hàng Chục Gia Đình Mỹ Kiện TikTok Tự Ý Lấy Dữ Liệu Cá Nhân, Trump Dọa Đóng Cửa TikTok

Nhiều gia đình đang kiện TikTok trong sự kiện chuyển thành hành động pháp lý lớn tại tòa án liên bang, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Ba, 4 tháng 8 năm 2020.





Hàng chục vị thành niên, thông qua các bậc phụ huynh của họ, đang cáo buộc rằng ứng dụng chia xẻ video thu thập thông tin về các đặc điểm khuôn mặt, địa chỉ và những liên hệ gần gũi, và nhanh chóng gửi dữ liệu đó cho các máy chủ tại Trung Quốc.





20 vụ kiện riêng nhưng cùng các vụ kiện liên bang được lập hồ sơ trong năm qua nhân danh những người sử dụng TikTok tại California, nơi công ty này có nhiều văn phòng, và Illinois, nơi đòi các công ty kỹ thuật nhận được văn bản đồng ý trước khi thu thập dữ liệu về danh tánh của một người.





Các vụ kiện hiện đã được nhập chung lại thành một.





Hôm Thứ Ba, 4 tháng 8, một nhóm chánh án liên bang phán quyết rằng vụ kiện sẽ được dựa vào Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ đối với Địa Hạt Phía Bắc của Illinois. Chánh Án John Z. Lee được chỉ định làm chánh thẩm phán.





Các luật sư của nguyên đơn sẽ yêu cầu chánh án Lee mở rộng vụ kiện thành hành động trên toàn quốc, có khả năng ảnh hưởng đến hàng chục triệu người Mỹ sử dụng.





Trong khi TikTok thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc, công ty đang nằm dưới áp lực mạnh để tránh cuộc chiến pháp lý kéo dài.





Chính phủ Trump xem TikTik là mối đe dọa an ninh quốc gia bởi vì công ty mẹ của nó, là ByteDance, có trụ sở tại TQ. TT Trump hôm Thứ Hai nói rằng TikTok phải được bán cho người Mỹ vào ngày 15 tháng 9 hay phải “đóng cửa” tại Hoa Kỳ. Công ty Microsoft thừa nhận họ đang thăm dò giá cả.

TQ Đưa Tàu Chiến, Phi Cơ Quân Sự Ra Trường Sa Trước Khi Mỹ Tập Trận RIMPAC

BIỂN ĐÔNG – Trung Quốc không ngừng phô trương thế lực ở Biển Đông mà cụ thể mới nhất là vụ TQ đưa tàu chiến và phi cơ quân sự tới Đảo Subi trong Quẩn Đảo Trường Sa trước khi Mỹ dẫn đầu cuộc tập trận lớn RIMPAC vào giữa tháng 8, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 3 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Trung Quốc vừa triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu ra các tiền đồn của nước này tại quần đảo Trường Sa, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hình ảnh vệ tinh mà Đài Á Châu Tự Do có được.









Việc triển khai vũ khí quân sự lần này của Trung Quốc ra quần đảo đang tranh chấp diễn ra ngay trước khi cuộc tập trận đa quốc gia thường niên do Hoa Kỳ dẫn đầu có tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) chuẩn bị diễn ra từ ngày 17 đến 31 tháng 8 tới.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các máy bay của Quân khu Miền Nam Trung Quốc đã được triển khai ra đá Subi vào tuần trước. Trong khi đó, một đoạn video do truyền thông nhà nước Trung Quốc ở Hải Nam phát đi cho thấy các máy bay Su-30 MKK đã thực hiện việc tiếp liệu trên không trong khi thực hiện một chuyến bay kéo dài 10 tiếng đến Đá Subi.





Các chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cho rằng cuộc diễn tập của các máy bay Trung Quốc như cho thấy trên video có thể nhằm mục đích kiểm tra sức khoẻ của phi công trong điều kiện chuyến bay dài.





Đá Subi là điểm dừng chân quan trọng cho các tàu hải cảnh, tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh mà đài RFA có được hôm 3/8 cho thấy 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc đang có mặt tại đây.





Trung Quốc mới đây cũng triển khai hai tàu chiến tới Đá Vành Khăn. Các hìn ảnh vệ tinh cho thấy tàu 054A và 056 đang có mặt tại vùng nước của Đá Vành Khăn hôm Chủ Nhật, ngày 2/8. Một số tàu chuyển chở tiếp liệu đến và đi khỏi Đá Vành Khăn cũng được nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.





Đá Vành Khăn là đảo nhân tạo lớn nhất mà Trung Quốc cho xây lấp ở Biển Đông, mặc dù thực thể này theo luật quốc tế là thực thể nửa chìm nửa nổi. Trung Quốc đã tiến hành xây lấp và biến đá này thành một căn cứ quân sự với cảng lớn và đường băng cho máy bay.

Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Sẽ Ngưng Vào Ngày 30 Tháng 9 Năm 2020, Sớm Hơn 1 Tháng Dự Định

Phòng Thống Kê Dân Số sẽ ngưng các hoạt động tính dân số bằng việc đến gõ cửa từng nhà một tháng trước lịch trình, theo giám đốc của cơ quan này tuyên bố trong một thông báo vào tối Thứ Hai, làm tăng nỗi lo sợ về việc đếm không đủ trên toàn quốc, theo bản tin của NBC News hôm Thứ Ba, 4 tháng 8 năm 2020.





Steven Dillingham cho biết trong thông báo được đăng trên trang mạng của phòng này rằng cơ quan đang ngưng tất cả nỗ lực đếm vào ngày 30 tháng 9, một tháng sớm hơn dự định trước đây, có nghĩa là tất cả những điều tra viên là những người đi gõ cửa từng nhà để thu thập các trả lời từ những người chưa tự mình lên mạng để trả lời các câu hỏi, bằng điện thoại hay bằng thư sẽ ngưng các nỗ lực của họ.





Ông cũng cho biết những chọn lựa tự trả lời cũng sẽ đóng vào ngày đó.





Sự thay đổi làm tăng các lo ngại trong nhiều nhóm dân quyền, những nhà nghiên cứu và các chuyên gia khác là những người lo ngại rằng tỉ lệ đáng kể của dân số, như các nhóm thiểu số và di dân, có thể bị bỏ rơi mà không tính.





Vì đại dịch vi khuẩn corona, cơ quan đã yêu cầu hành động lưỡng đảng trong mùa xuân vừa rồi để gia hạn đến ngày 31 tháng 12 để chuyển tài liệu phân phối cho tổng thống và tài liệu cho các tiểu bang vào 30 tháng 4 năm 2021, thay vì 31 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, dự luật đã bị ngâm tại Thượng Viện.

Bất Mãn Trump Giải Quyết Đại Dịch Sai Lầm, Cử Tri Pennsylvania Bỏ Trump Để Ủng Hộ Biden

PHILADELPHIA — Các công dân cao niên và những cử tri ngoại ô đang nhận chìm cuộc vận động của Tổng Thống Donald Trump trên toàn quốc, theo bản tin của Politico cho biết hôm Chủ Nhật, 2 tháng 8 năm 2020.





Nhưng tại tiểu bang Pennsylvanis – quê nhà của một trong những nơi lớn nhất có dân số cư dân trên 65 tuổi và nơi các vùng ngoại ô tổng cộng hơn một nửa cử tri đoàn – sự bỏ hàng của họ sang Joe Biden đang làm thiệt hại Trump ngay cả còn nặng nề hơn.





Đó là vấn đề rất lớn trong một tiểu bang giao động là trung tâm đối với con đường Vành Đai (đông bắc và trung tây của Mỹ) để đưa tới chiến thắng. 4 năm trước, Trump đã trở thành ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đầu tiên kể từ năm 1988 lấy được Pennsylvania, một phần chiến thắng bởi các cử tri cao niên và ngoại ô, cũng như giới thợ thuyền da trắng tại các khu vực Dân Chủ truyền thống. Bây giờ, chưa đầy 100 ngày nữa là tới Ngày Bầu Cử, các thăm dò cho thấy những cử tri đó đều đang để mắt đến điều gì đó khác biệt lần nữa.





Joe Biden đã dẫn đầu tại tiểu bang này với 6 phần trăm điểm, theo thăm dò của RealClearPolitics, và đã dẫn trước Trump trong tất cả 12 cuộc thăm dò quần chúng được công bố kể từ đầu tháng 6.





Các dân cử, lãnh đạo đảng và các nhà chiến lược Dân Chủ tại Pennsylvania nói rằng Biden dẫn đầu bởi vì sự giải quyết sai lầm của Trump đối với đại dịch Covid-19 – mà đặc biệt nguy cơ đối với các cao niên – cũng như việc thất hứa lúc vận động của ông đối với các công nhân về việc chi tiêu lớn cho xây dựng hạ tầng cơ sở và viết lại các thương lượng mậu dịch có lợi cho họ. Họ tin rằng các cử tri thích Biden bởi vì ông được biết là người có thể làm việc với các bên để giải quyết các vấn để của quốc gia.





Một thăm dò mới khác của CBS News được công bố hôm Chủ Nhật cũng cho thấy Biden ngang ngửa với Trump tại 2 tiểu bang giao động tại Miền Nam, là North Carolina và Georgia, cho thấy cuộc chạy đua tổng thống năm nay có thể là đầy cạnh tranh.





Thăm dò của CBS News cho thấy Biden dẫn đầu Trump tại North Carolina với tỉ lệ ủng hộ 48% cho Biden và 44% cho Trump, trong khi tại Georgia Biden được 46% và Trump được 45%.





Trong khi đó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, nói rằng Đại Hội Đảng Cộng Hòa tại Charlotte, North Carolina sẽ không cho báo chí vào dự, theo phát ngôn viên đại hội và một viên chức CH thạo tin về kế hoạch này nói với CNN.





Các phóng viên sẽ không được phép đến nơi khi các đại biểu Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để đề cử TT Trump làm ứng viên tổng thống Cộng Hòa năm 2020, nhưng cuộc bỏ phiếu sẽ được chiếu trực tiếp, theo viên chức CH cho biết.

Lãnh Đạo CH Tại Thượng Viện McConnell Cho Phép Các TNS Có Thể Tách Khỏi Trump Để Giữ Ghế Trong Bầu Cử Tháng 11

Washington – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, Thủ Lãnh Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Mitch McConnell đã cho phép các ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ CH có thể làm bất cứ điều gì họ cứu được các cuộc vận động của họ trước điều mà các nhà lập pháp Cộng Hòa ngày càng lo sợ có thể là cuộc bầu cử tai hại đối với đảng của họ, theo CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 31 tháng 7 năm 2020.





Trong nhiều tuần lễ gần đây, lãnh đạo đa số Thượng Viện đã trở nên rất quan ngại về việc các nhà lập pháp Cộng Hòa mất kiểm soát Thượng Viện mà ông đã ra dấu hiệu cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa dễ bị tổn hại trong cuộc chạy đua khó khăn rằng họ có thể giữ khoảng cách với Tổng Thống nếu họ cảm thấy điều đó là cần thiết, theo nhiều nhà Cộng Hòa kỳ cựu gồm nguồn thân cận với TNS McConnell cho biết.





Điều đó có nghĩa là tách khỏi Trump về việc ứng phó của chính phủ đối với đại dịch vi khuẩn corona và tiếp tục các nỗ lực bởi Tổng Thống vẽ ra bức tranh lạc quan bất kể sự gia tăng các trường hợp bị lây và tử vong vì Covid-19 tại nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ, đặc biệt tại nhiều tiểu bang Cộng Hòa tại Miền Nam và Miền Trung Tây.





Trong khi điều này có thể giúp một số thượng nghị sĩ uyển chuyển với việc đưa ra sự khác biệt của chính họ với Tổng Thống, nó cũng buộc họ phải đi đu dây. Trump vẫn là người rất nổi tiếng với nền tảng của Cộng Hòa, và bất cứ nỗ lực nào để tách khỏi ông Trump đều có nguy cơ gây thù ghét với những cử tri đó.





Cộng Hòa hiện là đa số nhờ 3 ghế ở Thượng Viện và ít nhất 6 thượng nghị sĩ đang đối diện với những ứng cử viên Dân Chủ đầy thách thức nghiêm trọng. Các nhà Cộng Hòa dễ bị tổn hại nhất là TNS Martha McSally của Arizona, Thom Tillis của North Carolina, và Cory Gardner của Colorado. TNS Joni Ernst của Iowa và Steve Daines của Montana cũng nằm trong số bị quan ngại.

Các Lãnh Đạo Cộng Hòa và Dân Chủ Tại Lưỡng Viện Thẳng Thừng Bác Bỏ Ý Tưởng Hoãn Bầu Cử Của TT Trump

WASHINGTON — Các nhà lãnh đạo Quốc Hội, gồm các nhà lập pháp Cộng Hòa, đã thẳng thừng bác bỏ ngụ ý từ Tổng Thống Donald Trump rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ được hoãn vì Covid-19, theo bản tin của Báo USA Today hôm 30 tháng 7 năm 2020 cho biết.





Sự bác bỏ rộng rãi ý tưởng của Trump dường như là giết chết bất cứ cơ hội nào để nó trở thành hiện thực vì việc thay đổi ngày bầu cử là quyền của Quốc Hội, theo các chuyên gia cho biết.





Người đứng đầu Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, Dân Biểu Kevin McCarthy, CH-California, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hằng tuần của ông là ông hiểu quan tâm của tổng thống về việc bỏ phiếu bằng thư, “nhưng chưa bao giờ trong lịch dử của các cuộc tổng tuyển cử liên bang mà chúng ta đã không tổ chức bầu cử và chúng ta nên thẳng tiến với cuộc bầu cử sắp tới của chúng ta.”





Bên phía Thượng Viện, Lãnh Đạo Khối Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, CH-Kentucky, nói với đài truyền hình WNKY tại Kentucky rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 bất kể là hoàn cảnh nào.





“Chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước này, qua các cuộc chiến tranh và đại suy thoái và Nội Chiến, mà chúng ta đã không tổ chức bầu cử theo đúng lịch trình liên bang, và chúng ta sẽ tìm cách để làm thế vào ngày 3 tháng 11 này,” theo ông McConnell cho biết.





Hai lãnh đạo các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện cũng bác bỏ tương tự ý tưởng của ông Trump. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, DC-California, viết Twitter nói rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ ra lệnh Quốc Hội, chứ không phải tổng thống, quyết định ngày tháng của các cuộc bầu cử liên bang.

Sợ Bị Thua Đối Thủ, Trump Bắn Tiếng Ám Thị Hoãn Cuộc Bầu Cử Tháng 11

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 30 tháng 7 năm 2020 bắn tiếng trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, gióng tiếng nói những lo ngại dai dẳng rằng ông sẽ tìm cách phá vỡ việc bỏ phiếu mà trong cuộc đua này ông hiện thua đối thủ của mình tới 2 con số, theo bản tin của CNN cho biết.





Trump không có thẩm quyền để trì hoãn cuộc bầu cử, và Hiến Pháp trao quyền cho Quốc Hội để đặt ra ngày bỏ phiếu. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng nói rằng sẽ không có việc trì hoãn cuộc bầu cử.





Tuy nhiên tin nhắc của Trump đưa ra sự để ngỏ -- mà các nhà Dân Chủ đã lo ngại từ lâu – rằng cả ông Trump và những người ủng hộ có thể từ chối chấp thuận các kết quả bầu tử tổng thống. Trong việc nghi vấn các kết quả trước thời gian, Trump đang nhồi sọ những người trong phe phái của ông để nghi ngờ tính hợp pháp của bất kỳ kết quả nào xuất hiện trong những tuần lễ đầu của tháng 11.





Trong tweet của ông vào sáng Thứ Năm – đến 96 ngày trước cuộc bầu cử và vài phút sau khi chính phủ liên bang báo cáo sự sút giảm kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận – Trump đưa ra sự ám thị này bởi vì ông đổ lỗi mà không có chứng cứ rằng cuộc bầu cử sẽ bị thiếu sót.





“Với việc Bỏ Phiếu Bằng Thư Phổ Biến (không phải Việc Bỏ Phiếu Khiếm Diện, mà là tốt), 2020 sẽ là Cuộc Bầu Cử Sai và Gian Lận trong lịch sử. Nó sẽ là sự xấu hổ lớn nhất cho Hoa Kỳ,” theo ông viết như thế. “Hoãn Cuộc Bầu Cử cho đến khi người dân có thể đi bầu một cách đúng, an ninh và an toàn???”

Không có bất cứ chứng cứ nào nói rằng việc bỏ phiếu bằng thư đưa đến gian lận.

2 Thượng Nghị Sĩ Mỹ Đòi Đưa VN Vào Lại Danh Sách Các Nước Cẩn Đặc Biệt Quan Tâm Về Tự Do Tôn Giáo

VIỆT NAM – Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio và TNS John Cornyn đều thuộc Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về Tự Do Tôn Giáo CPC và trừng phạt các cán bộ vi phạm Đạo Luật Magnitsky, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Chủ Nhật, 2 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Hai Thượng nghị sĩ Marco Rubio và John Cornyn thuộc đảng Cộng Hòa hôm 30-7-2020 gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo yêu cầu đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về Tự do Tôn giáo CPC và trừng phạt các quan chức cộng sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu.





"Việt Nam là một đối tác an ninh quan trọng trong khu vực nhưng hồ sơ nhân quyền của họ vẫn là một trở ngại cho việc tăng cường quan hệ.





Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu ông nêu ra những vấn đề này trực tiếp với chính phủ Việt Nam và đề nghị ông xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với các cá nhân vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.





Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu chỉ định Việt Nam là Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì vi phạm quyền tự do tôn giáo", thư chung của 2 Thượng Nghị sĩ viết đăng trên trang thông tin của ông Marco Rubio viết.





Bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu ra trường hợp đàn áp các nhóm tôn giáo và đặc biệt là việc bắt bớ các lãnh đạo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

"Sự áp bức nhắm tới những người theo Thiên Chúa Việt Nam, người Thượng (Montagnard) và người H'mông đặc biệt gây phiền muộn.





Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu vào báo chí, bao gồm các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, và những nỗ lực để làm im tiếng những tiếng nói bất đồng chính kiến cũng là mối quan tâm rất lớn.





Điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là thúc ép chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Việt Nam và quy trách nhiệm đối với các quan chức chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.





Hoa Kỳ phải tiếp tục phát triển và tăng cường quan hệ đối tác của chúng ta đối với các quốc gia trong khu vực để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh chung, đồng thời chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.





Cách duy nhất để hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là thúc đẩy họ thực hiện các bước nghiêm túc để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam", bức thư có đoạn viết.





Luật Magnitsky được thông qua vào năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người mà họ xem là người chịu trách nhiệm cho các vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm vào Hoa Kỳ.

Đại Dịch Covid-19 Làm Ngành Dệt May Xuất Cảng VN Mất Tiêu 2 Tỉ MK

VIETNAM – Đại dịch Covid-19 đã làm cho ngành dệt may xuất cảng tại Việt Nam mất tiêu 2 tỉ đô la tính tới ngày 15 tháng 7 năm nay, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 29 tháng 7 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm về việc này như sau.





Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết tính tới ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong nước đạt 14,6 tỷ USD (sụt giảm 2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019) và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.





Truyền thông trong nước loan tin hôm 29/7 cho biết trong ba nhóm hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam (điện thoại, máy vi tính, dệt may), ngành dệt may là nhóm hàng bị giảm mạnh nhất vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.





Tổng cục Hải quan cho biết theo thị trường đến hết tháng 6 năm nay, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam nhưng lại sụt giảm gần 12% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ hai nhưng giảm 7%, EU đứng thứ ba và giảm mạnh nhất với hơn 19%.





Bộ Công thương Việt Nam hôm 13/7 nói sản xuất, xuất khẩu của ngành dệt may trong nước gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu; xuất khẩu giảm mạnh do bị khách hàng hoãn, hủy đơn hàng, giãn tiến độ giao hàng và chậm thanh toán.





Tin nói vì tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp trong ngành lâm vào tình cảnh điêu đứng, khó khăn, người lao động giảm thu nhập và có nguy cơ mất việc làm.