Thời Sự Trong Tuần

Những người biểu tình đốt rác và cố đốt cháy ván ép tại Pháp Đình Liên Bang tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon hôm 21 tháng 7 năm 2020. Hơn một ngàn người, gồm cuộc diễn hành lớn của những bà mẹ, biểu tình đòi công bằng chủng tộc và chống Donald Trump đưa các an ninh Liên Bang vào Portland, Oregon.(Photo Getty Images)



Tình hình đại dịch ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới vẫn là quan tâm hàng đầu của mọi người trong tuần qua, đặc biệt cơ quan CDC của Hoa Kỳ đưa ra báo động số người bị nhiễm Covid-19 thực sự cao hơn gấp 24 lần số đã báo cáo. Ngoài ra tình hình ngày thêm căng thẳng tại Biển Đông cũng làm cho nhiều người chú ý.

CDC Nói Số Người Bị Lây Covid-19 Thực Sự Cao Gấp 24 Lần Số Đã Báo Cáo

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Nhóm Ứng Phó Covid-19 của Cơ Quan CDC và đã được đăng hôm 21 tháng 7 năm 2020, trong Tạp Chí JAMA Internal Medicine, nói rằng con số thực sự của người bị truyền nhiễm Covid-19 có thể cao từ 6 tới 24 lần hơn những gì được báo cáo, nhưng nghiên cứu thực sự đã tìm thấy cách để tìm ra bao nhiêu người có kháng thể Covid-19, theo bản tin của Yahoo News cho biết.





Kháng thể là những proteins giúp chống lại việc nhiễm trùng và thông thường nếu bạn bị lây Covid-19, nghiên cứu cho rằng bạn có kháng thể để tránh bị vi khuẩn lần nữa. Vấn đề là, theo nghiên cứu phát hiện rằng chỉ có một số nhỏ người thực sự có kháng thể chống vi khuẩn, mà cơ bản có nghĩa là, không phải tất cả mọi người bị lây Covid-19 đều có kháng thể để chống lại bệnh và như thế vẫn dễ bị nhiễm vi khuẩn lần nữa.





Điều này có thể giải thích những trường hợp người bị Covid lần thứ hai và tại sao CDC mạnh mẽ thúc giục những người khác không dùng thử nghiệm dương tính Covid-19 hay dương tính kháng thể như là dấu hiệu để trở lại các hoạt động trước đại dịch.





CDC nói rằng, “Chúng tôi chưa biết có phải người bình phục từ Covid-19 có thể bị nhiễm bệnh lần nữa hay không.”





Trong khi đó, sau nhiều tháng đùa giỡn với đại dịch, Tổng Thống Donald Trump cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 sẽ “tồi tệ hơn trước khi khá hơn” trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 21 tháng 7.





“Nó có thể, thật không may, tồi tệ hơn trước khi khá hơn. Đôi khi tôi không muốn nói về những điều này, nhưng đó là cách nó như vậy,” theo ông Trump phát biểu.





Ông cũng nói ông đã đeo khẩu trang và khuyến khích người dân Mỹ làm như vậy, dù ông đã thường được chụp hình trong nhiều nhóm không đeo khẩu trang.





- Tính tới Thứ Tư, 22 tháng 7, trên toàn cầu hiện có 14,951,347 trường hợp bị lây vi khuẩn corona, với 616,550 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 3,970,671 trường hợp bị lây, với 144,173 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 410,480 trường hợp bị lây, với 7,883 người thiệt mạng.

- Tại Quận Los Angeles hiện có 161,673 trường hợp bị lây, với 4,154 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 30,976 trường hợp bị lây gồm 513 người thiệt mạng.

Trump Nói Đeo Khẩu Trang Là ‘Yêu Nước’; Quận Cam Cho Tiệm Tóc, Nail và Salons Mở Cửa Với Điều Kiện Ở Bên Ngoài Như Nhà Hàng

Washington – TT Trump đã viết Twitter có hình ông đeo khẩu trang và gián tiếp gọi đó là hành động “yêu nước” hôm Thứ Hai, 20 tháng 7 – ngược lại với sự miễn cưỡng đeo khẩu trang trước đây của ông nơi công cộng, theo bản tin CNN cho biết.





Tổng Thống Donald Trump đã bắt đầu đeo khẩu trang và kêu gọi dân Mỹ cũng làm như vậy, dù suốt mấy tháng qua trong đại dịch ông vẫn không chịu đeo khẩu trang khi xuất hiện nơi công cộng.(nguồn: Youtube.com)



“Chúng ta là Thống Nhất trong nỗ lực đánh bại vi khuẩn TQ, và nhiều người nói rằng nó là Yêu nước để đeo khẩu trang khi bạn không thể giữ khoảng cách xã hội,” ông Trump viết Twitter như thế hôm Thứ Hai – gần 3 tháng sau khi Cơ Quan CDC đề nghị đeo khẩu trang nơi công cộng.





Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa chủ chốt đang chống lại đề xuất của Bạch Ốc để không tài trợ cho việc thử nghiệm Covid-19 và việc theo dõi gói kích cầu kế tiếp.





Các Thượng Nghị Sĩ CH Lisa Murkowski, Susan Collins, Bill Cassidy, Shelley Moore Capito, Mitt Romney và Lamar Alexander nói với các phóng viên hôm Thứ Hai rằng họ không đồng ý với đề xuất của Bạch Ốc từ chối cấp tiền thêm cho việc thử nghiệm và theo dõi gói kích cầu kế tiếp.





Trong khi đó, hiệp hội giáo chức lớn nhất Florida đã kiện Thống Đốc Ron DeSantis hôm Thứ Hai vì sự thúc đẩy của chính phủ ông ngày để tái mở cửa hoàn toàn các trường cộng vào tháng tới, dù số trường hợp bị lây bệnh trong tiểu bang lên cao điểm.





Trong khi đó các tiệm tóc, hair and nail salons tại Quận Cam cũng như các nhà điều trị bằng massage có thể mở cửa trở lại trên khắp California, nhưng họ phải đem dịch vụ của họ ra bên ngoài trời, giống như các nhà hàng, theo sau lệnh của Thống Đốc Gavin Newsom.





Thay đổi này đến một tuần sau khi Newsom hạ lệnh đóng cửa các hoạt động bên trong của các cơ sở kinh doanh, cùng với rạp chiếu phim và nhà tập thể dục, sau kh tiểu bang chứng kiến gia tăng đều các trường hợp bị lây bệnh.

Thống Đốc Cali Ra Lệnh Cấm Trường Ở Các Quận Có Tỉ Lệ Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Cao Mở Cửa Dạy Trực Tiếp, Quận Cam Lọt Vào Danh Sách Này

SACRAMENTO — Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Sáu, 17 tháng 7 đã đưa ra các luật lệ mới sẽ yêu cầu các trường học trong các quận với tỉ lệ bị truyền nhiễm vi khuẩn corona cao phải đóng cửa các trường học cho đến khi họ có thể đáp ứng một số tiêu chuẩn sức khỏe công cộng, là hành động rộng lớn nhất chưa từng có tại Hoa Kỳ để bắt buộc việc học trên mạng vào mùa thu năm nay.





Các trường học đặt tại các quận nằm trong danh sách theo dõi vi khuẩn corona của tiểu bang không được mở cửa để dạy cho đến khi họ làm rõ nhiều tiêu chuẩn sức khỏe công cộng trong vòng 14 ngày liên tiếp. Tính tới Thứ Sáu, 32 trong số 58 quận của California đã vào danh sách theo dõi của tiểu bang, gồm hầu hết các quận tại Miền Nam, Thung Lũng Miền Trung, khu vực Sacramento và Vùng Vịnh tại California.





Khoảng 80% dân số California sống tại các quận nằm trong danh sách theo dõi. Lệnh này áp dụng cho tất cả các trường, gồm các trường tư và các trường bán công mà có thể đang có kế hoạch mở lại các lớp học cho học sinh vào học trực tiếp.





Sự thay đổi này thách thức các nỗ lực của TT Trump để tái mở cửa các trường học vào mùa thu và đến giữa lúc có nhiều quan tâm được bày tỏ bởi các giáo viên và gia đình.





Nó cũng phủ nhận các nỗ lực tại các khu vực như Quận Cam, nơi hội đồng giáo cục trong tuần này đã đề nghị học sinh trở lại các lớp học mà không cần đeo khẩu trang. Và Học Khu Clovis, nằm trong Quận Fresno, không thể mở cửa 5 ngày một tuần như đã lên kế hoạch.





Nhưng các học khu lớn tại California đã có kế hoạch bắt đầu niên học với việc học từ xa, bắt đầu với 2 học khu lớn nhất tiểu bang là Los Angeles và San Diego.





Newsom cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu rằng ông “nhận ra sự khăng khăng của tổng thống từ một mô hình kinh tế” liên quan đế việc tái mở cửa các trường học nhưng lưu ý những lo ngại về sức khỏe của giáo viên và những điều chưa biết xung quanh việc truyền nhiễm vi khuẩn cho trẻ em.

25 Triệu Dân Iran Bị Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Corona, Hơn 600,000 Người Chết Vì Coronavirus Trên Toàn Cầu

Trước đây, các viên chức y tế nói chúng ta không nên đeo khẩu trang. Rồi sau đó, họ nói chúng ta nên đeo. Nay, nhiều viên chức y tế nói chúng ta phải đeo khẩu trang nếu chúng ta muốn bảo vệ nền kinh tế, tái mở cửa các trường học và cứu hàng chục ngàn mạng sống, theo bản tin CNN cho biết hôm Chủ Nhật, 19 tháng 7.





“Nếu tất cả chúng ta đều đeo khẩu trang trong vòng 4, 6, 8, 12 tuần trên khắp nước, thì việc truyền nhiễm vi khuẩn này sẽ chấm dứt,” theo Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Tật Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết.





Trong khi đó Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) báo cáo con số kỷ lục các trường hợp bị lây vi khuẩn corona mới trong khi số người thiệt mạng đã lên hơn 600,000.





Số trường hợp bị lây bệnh mới cao kỷ lục được báo cáo trên toàn cầu hôm Thứ Bảy, với hơn 259,848 trường hợp mới, theo WHO cho biết.





Hoa Kỳ, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ - đã đạt tới hơn 1 triệu trường hợp mới hôm Thứ Sáu, đã báo cáo gia tăng lớn nhất.





Cột mốc nghiệt ngã đến giữa nhiều quan ngại về vi khuẩn tái bùng dậy tại Châu Á và Châu Âu.





Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết hôm Chủ Nhật rằng thành phố này đã báo cáo hơn 100 trường hợp mới, kỷ lục trong một ngày đối với lãnh thổ bán tự trị này.





Gọi tình trạng này là “nghiêm trọng,” bà nói đã không có dấu hiệu “rằng tình trạng nằm dưới sự kiểm soát.”





Tại Hoa Lục, nơi đại dịch được tin đã bắt đầu, 16 trường hợp mới được báo cáo hôm Chủ Nhật, 13 trong số đó xảy ra tại Urumqi, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền tây TQ.





Thành phố này đã vào “thời kỳ chiến tranh” hôm Thứ Bảy, với lệnh cấm không được tụ tập đông người và các cộng đồng dân cư đã bị phong tỏa, theo Phòng Thông Tin của Chính Quyền Khu Tự Trị Duy Ngô Nhĩ Tứ Xuyên cho hay.





Sang qua Âu Châu, tại Tây Ban Nha, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại Châu Âu vì đại dịch, các viên chức chính quyền thúc dục 4 triệu dân tại khu vực đông bắc của Catalonia, gồm các dân cư của Barcelona, phải ở trong nhà theo lệnh mạnh mẽ nhất để kềm chế sự lây lan kể từ khi quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn trương hồi tháng trước.





Tụ tập hơn 10 bị cấm bởi vì lây lan nhiều nhất đến từ các cuộc tụ tập xã hội, theo các viên chức y tế địa phương cho biết.





Tại Iran, tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm Thứ Bảy cho biết rằng khoảng 25 triệu người Iran có thể bị truyền nhiễm vi khuẩn corona, khi chính quyền tái ban hành các hạn chế tại thủ đô và những nơi khác.





Con số này, từ một báo cáo mà Rouhani trích dẫn trong bài phát biểu trên truyền hình, tương xứng với gần 30% dân số 85 triệu người Iran.





Tại Úc, các cư dân của thành phố lớn thứ hai trên toàn quốc là Melbourne, hiện phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà giữa sự gia tăng các trường hợp bị lây nhiễm.





Tiểu bang Victoria, mà Melbourne là thủ phủ, đã buộc gần 5 triệu người dân phong tỏa 6 tuần vào đầu tháng này. Các viên chức y tế tiểu bang báo cáo 363 trường hợp mới hôm Chủ Nhật, sau khi 217 trường hợp bị lây một ngày trước đó.





Tại Hoa Kỳ, Thị Trưởng Thành Phố Los Angeles là Eric Garcetti hôm Chủ Nhật nói với Jake Tapper của CNN rằng Los Angeles “đang trên bờ vực” của việc tái ra lệnh phải ở trong nhà.





Quận Los Angeles đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp gần đây, với kỷ lục mới về số người vào bệnh viện và bị nhiễm bệnh. Thành phố đã có hơn 150,000 trường hợp bị lây vi khuẩn corona.

Tình Hình Tại Thành Phố Portland Còn Căng Thẳng Khi Các Viên Chức Liên Bang Và Người Biểu Tình Đều Không Chịu Lùi Bước

Portland, Oregon – Không bên nào chịu lùi bước khi những người biểu tình và các nhân viên liên bang tiếp tục đụng độ trong đường phố Portland theo sau việc đổ thêm nguồn lực liên bang vào khu vực này, và chính phủ Trump cương quyết tìm cách giành thế chính trị từ các căng thẳng đang diễn ra, theo bản tin của CNN cho biết hôm 21 tháng 7 năm 2020.





“Chúng tôi muốn họ rời khỏi thành phố của chúng tôi,” theo Aaron, một cư dân Portland không cho biết hết tên họ trong lúc đứng bên ngoài pháp đình, biểu tình chống sự hiện diện gia tăng của lực lượng liên bang.





“Tôi ra lệnh Bộ Nội An hậu thuẫn để giúp giải quyết tình hình địa phương mà đang diễn ra tại Portland, và đáp ứng của họ là: làm ơn thu tóm và ra đi,” theo quyền Bộ Trưởng Nội An Chad Walf cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News.





Những gì tạo nên hoàn cảnh mà Wolf mô tả không phải là một bên được chấp nhận bởi những người ở các bên khác của vấn đề. Chính phủ Trump nói rằng họ đang chống lại “những người vô chính phủ.” Nhưng những người biểu tình ở đây trên đất Portland nói với CNN rằng Tổng Thống và nhóm của ông đang quét sạch toàn bộ phong trào – toàn là ôn hòa, dù có vài khoảng thời gian bạo động – với các lý do thuần chính trị.





Hơn 50 ngày kể từ cái chết của George Floyd bị cảnh sát Minneapolis đè cổ tới chết, những người biểu tình đã tụ tập tại Portland tìm kiếm sự tin tưởng đối với các nhân viên thực thi luật pháp mà họ tin đã hành động không bị trừng phạt.

Hạ Viện Đòi Điều Tra Chính Phủ Trump Dùng Cảnh Sát Liên Bang Để Dập Tắt Các Cuộc Biểu Tình Tại Portland Và Thủ Đô Washington

Washington – Nhiều chủ tịch ủy ban tại Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát đã kêu gọi một cuộc điều tra tức thì vào các hành động mà các viên chức liên bang tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon đã phản ứng với các cuộc biểu tình do cái chết của George Floyd và sự bạo hành của cảnh sát, theo bản tin CNN hôm Chủ Nhật, 19 tháng 7 cho biết.





Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp, Ủy Ban Nội An và Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ của Hạ Viện đã gửi lá thư hôm Chủ Nhật tới các tổng thanh tra của Bộ Tư Pháp và Bộ Nội An kêu gọi cuộc điều tra.





“Khi chúng tôi tiếp tục đứng về phía các công dân biểu tình chống kỳ thị chủng tộc có hệ thống và bạo hành của cảnh sát trên khắp nước, chúng tôi ngày càng bị báo động việc sử dụng lực lượng chấp pháp liên bang của chính phủ Trump để vi phạm dân quyền của các cử tri của chúng ta,” theo lá thư cho biết.





Các viên chức liên bang đã được điều động tại Washington vào tháng 6 và một phần của cảnh tượng bất hòa và bạo động tại Công Trường Lafayette gần Bạch Ốc nơi cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình trước cuộc chụp hình TT Trump được tổ chức gần nhà thờ.





Và tại Portland, nơi các cuộc biểu tình đã tiếp tục trong nhiều tuần kể từ khi cảnh sát giết Floyd tại Minneapolis vào cuối tháng 5, các viên chức liên bang đã được thấy trên video đeo mặt nạ, ngụy trang và không có phù hiệu cảnh sát rõ ràng, bắt giữ người biểu tình và để họ trong các chiếc xe không có dấu hiệu.





“Đây là vấn đề hết sức khẩn cấp. Công dân lo ngại rằng Chính Phủ đã điều động lực lượng cảnh sát mật, không điều tra tội phạm mà để đe dọa các cá nhân mà họ coi là đối thủ chính trị, và việc sử dụng các chiến thuật này sẽ phổ biến trên toàn quốc,” theo lá thư cho biết. “Do đó, chúng tôi đòi hỏi rằng các vị bắt đầu xem xét lại các vấn đề này tức khắc.”

Trump Bị Cáo Buộc Đưa Mật Vụ Tới Thành Phố Portland Tại Oregon Để Bắn Người Biểu Tình

Các nhà lãnh đạo chính trị tại tiểu bang Oregon đã cáo buộc Tổng Thống Donald Trump về việc can thiệp vào việc xử lý các cuộc biểu tình và bạo loạn lan rộng tại thành phố Portland trong cái chết của George Floyd trong khi một cuộc phô trương chính trị để tập hợp những người ủng hộ cơ bản cho ông trước bầu cử tháng 11, theo bản tin Newsweek cho biết hôm Thứ Sáu, 17 tháng 7.





Bất chấp sự kêu gọi nhiều lần từ Thống Đốc Oregon Kate Brown và Thị Trưởng Portlan Ted Wheeler đối với các giới chức chính quyền liên bang để rút các viên chức của họ ra khỏi các đường phố của thành phố, chính phủ Trump vẫn duy trì sự cương quyết vào việc giữ sự hiện diện của lực lượng chấp pháp tại Portland.





Trong cuộc phỏng vấn với Fox News do Sean Hannity điều hợp hôm Thứ Năm, 16 tháng 7, Bộ Trưởng Nội An Mỹ Chad Wolf thừa nhận rằng các viên chức địa phương và tiểu bang đã muốn các chức trách liên bang “thu dọn và trở về.”





Tuy nhiên, ông nói rằng, “Đó không phải là điều đã xảy ra theo sự quan sát của tôi.” Thực tế, ông nói rằng lực lượng an ninh liên bang, gồm cảnh sát và các nhân viên từ Sở Di Trú và Thuế Quan, muốn tiếp tục kiểm soát các đường phố của Portland.





Sự kiện gần đây về một người biểu tình bị bắn vào đầu bằng đạn, cũng như các video về các đặc vụ liên bang không xác định được trong các thiết bị chiến thuật bắt giữ người biểu tình trên đường phố và đẩy họ vào các chiếc xe không có dấu hiệu đã cảnh báo về chiến thuật của cơ quan thực thi pháp luật liên bang.





Đội Marshals của Mỹ đang điều tra sự kiện đó đã thấy Donavan LaBella, 26 tuổi, bị bắn vào đầu và bị thương bên trái nghiêm trọng, nhưng các cảnh sát địa phương và tiểu bang, cũng như các thành viên Quốc Hội đã đổ lỗi cho các viên chức liên bang và Trump về sự kiện này.





“Một người biểu tình ôn hòa tại Portland đã bị bắn vào đầu bởi một mật vụ của Donald Trump,” theo Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) viết trên Twitter cho biết.





“Bây giờ Trump và Chad Wolf đang vũ trang cho DHS như một đội quân chiếm đóng của riêng họ để kích động bạo lực trên đường phố nơi quê nhà của tôi vì họ nghĩ rằng nó chơi tốt với truyền thông cánh hữu,” theo Wyden cho biết.

Hạ Viện OK Dự Luật Ngân Sách Quốc Phòng 740 Tỉ MK Kèm Điều Khoản Gỡ Bỏ Tên Các Lãnh Đạo Liên Minh Miền Nam Ở Các Căn Cứ Quân Sự

Hạ Viện đã thông qua dự luật quốc phòng 740 tỉ đô la hôm Thứ Ba, 21 tháng 7 năm 2020 để tăng lương 3% cho các binh sĩ và đòi hỏi quân đội gỡ bỏ tên của các chiến binh và các lãnh đạo thuộc Liên Minh Miền Nam ra khỏi các căn cứ quân sự, theo bản tin của CNN cho biết.





Dự luật đã được thông qua với tỉ số phiếu 295 thuận trên 125 chống.





Việc thông qua dự luật đặt ra các thương lượng giữa Hạ Viện và Thượng Viện cho phiên bản cuối cùng của dự luật. Các Thượng Nghị Sĩ cũng đang xem xét đề xuất của họ trong tuần này.





Dự luật của Hạ Viện buộc quân đội phải hành động để thay đổi tên của các căn cứ và cơ sở đã được đặt tên theo Liên Minh Miền Nam trong một năm. Dự luật của Thượng Viện hợp tác các điều khoản tương tự để thay đổi tên Liên Minh từ các căn cứ trong vòng 3 năm.





Bạch Ốc nhấn mạnh sự chống đối của Trump đối với dự luật hôm Thứ Ba, cho biết trong tuyên bố rằng nhiều điều khoản “nêu ra những quan tâm nghiêm trọng,” đặc biệt nói đến việc đặt tên lại cho các căn cứ quân sự.

Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi: Ông Trump Sẽ Bị ‘Hun Khói Ra Khỏi’ Nếu Ông Từ Chối Rời Khỏi Bạch Ốc Sau Khi Thất Cử

WASHINGTON – Người lãnh đạo những nhà Dân Chủ Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 20 tháng 7 năm 2020 nói rằng Donald Trump có thể không thích kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 nhưng nhắc nhở vị tổng thống Cộng Hòa rằng ông sẽ phải rời khỏi Bạch Ốc nếu ông thất cử, theo bản tin của Reuters cho biết.





“Có một tiến trình. Nó không có gì để làm nếu người chiếm giữ nào đó của Bạch Ốc không cảm thấy thích dời ra và phải bị ‘hun khói ra khỏi’ đó bởi vì tổng thống là tổng thống,” theo Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cho biết trong cuộc phỏng vấn với MSNBC.





Trump nói không rõ ràng khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn “Fox News Sunday,” “Có phải ông ngụ ý rằng ông có thể không chấp nhận các kết quả của cuộc bầu cử?”





“Không. Tôi phải thấy,” ông Trump trả lời thế. “Này bạn – Tôi phải thấy. Không, tôi sẽ không chỉ nói ‘yes’. Tôi sẽ không nói ‘no’. Và tôi đã không làm thế lần trước.”





Cho dù không có chứng cứ, ông Trump thường chỉ trích việc bỏ phiếu bằng thư, mà hứa hẹn sẽ được sử dụng rộng rãi trong cuộc bầu cử bị nhiễm vi khuẩn corona năm nay, có thể dẫn tới gian lận cử tri.





Ông Trump không nói rõ quan điểm của ông là gì.





“Dù ông ấy biết điều đó hay chưa, ông sẽ ra khỏi [Bạch Ốc],” theo bà Pelosi cho biết. “Chỉ bởi vì ông ấy có thể không muốn ra khỏi Bạch Ốc thì không có nghĩa là chúng ta sẽ không có một buổi lễ ăn mừng để tuyên thệ nhậm chức một tống thống đắc cử của Hoa Kỳ.”





Phát ngôn viên của ông Biden là Andrew Bates cho biết hôm Thứ Hai rằng, “Người dân Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử này. Và chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng trong việc hộ tống những người xâm phạm ra khỏi Bạch Ốc.”

TQ Nổ 1 Con Đập Để Xả Nước Ở Miền Trung, Nước Đập Tam Hiệp Dâng Cao Quá Mực Nước Lũ Phải Mở 3 Cửa Tháo Nước

BEIJING — Chính quyền tại miền trung Trung Quốc đã cho nổ một con đập hôm Chủ Nhật để xả nước đang tăng cao phía sau nó giữa cơn lũ lụt lan rộng khắp đất nước đã lấy đi vài chục mạng người, theo AP cho biết hôm Chủ Nhật, 19 tháng 7 năm 2020.





Đài nhà nước CCTV tường trình con đập trên Sông Chuhe trong tỉnh Anhui đã bị phá hủy với chất nổ vào sáng sớm Chủ Nhật, sau khi mực nước được dự đoán sẽ giảm 70 centimeters.





Mực nước trên nhiều con song, gồm Sông Dương Tử, đã dâng cao bất thường trong năm nay bởi vì những cơn mưa như trút nước.





Việc nổ đập và đê để xả nước là phản ứng thái quá đã thực hiện trong mùa lũ tồi tệ nhất của TQ trong năm 1998, khi hơn 2,000 người chết và 3 triệu người mất nhà cửa.





Tuần trước, Đập Tam Hiệp khổng lồ trên Sông Dương Tử mở 3 cửa tháo nước khi mực nước phía sau con đập lớn đã dân cao hơn 15 thước trên mực nước lũ. Một đợt lũ lớn khác được dự kiến sẽ đến đập vào Thứ Ba.





Ở những nơi khác, lính và công nhân đã kiểm tra sức mạnh của bờ đê và che chắn chúng bằng bao cát và đá. Vào Thứ Bảy, lính cứu hỏa và những người khác đã hoàn thành việc lấp đầy một vết vỡ dài 188 mét (620 feet) trên hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã gây ra lũ lụt trên khắp 15 ngôi làng và cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây. Hơn 14,000 người đã được di tản.





Lũ lụt theo mùa tấn công nhiều vùng Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền trung và miền nam, nhưng đặc biệt nghiêm trọng vào mùa hè này. Hơn 150 người đã chết hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất do những cơn mưa lớn - 23 người trong số họ kể từ Thứ Năm.

2 Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ Lại Tập Trận Trên Biển Đông Lần Thứ 2 Trong Khi TQ Đưa Nhiều Chiến Đấu Cơ Tới Đảo Phú Lâm Ở Quần Đảo Hoàng Sa

Hong Kong – Hai hàng không mẫu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tập trận hiếm khi xảy ra trên Biển Đông, là lần thứ hai trong tháng này mà nhiều tàu chiến đã xuất hiện trong các vùng biển tranh chấp, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 17 tháng 7 năm 2002.





Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald và USS Nimitz, tổng cộng hơn 12,000 binh sĩ Hoa Kỳ và những tàu chiến hộ tống đã và đang hoạt động trên Biển Đông tính tới Thứ Sáu, theo Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.





2 hàng không mẫu hạm, chở theo hơn 120 phi cơ, đã thực hiện các cuộc tập trận bảo vệ phòng không chiến thuật “để duy trì sự sẵn sàng và khả năng chiến đấu,” theo tuyên bố nói trên cho biết.





Sự hiện diện của hai Hàng Không Mẫu Hạm Nimitz và Reagan tại Biển Đông vào đầu tháng này đã đánh dấu lần đầu tiên 2 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cùng hoạt động ở đó kể từ năm 2014 và là lần thứ hai kể từ năm 2001.





Trong khi nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan đang vào Biển Đông, chứng cứ nổi bật việc TQ đã bố trí các chiến đấu cơ tới một phi đạo trên quần đảo tranh chấp. Hình ảnh vệ tinh từ ngày 15 tháng 7 cho thấy ít nhất 4 chiếc phi cơ hiện diện. Hành động này đến 2 ngày sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố rằng “Tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.” Nó cũng chống lại cuộc tập trận hải quân lớ do Mỹ lãnh đạo và gia tăng các căng thẳng trong khu vực.





Các chiến đấu cơ được tin là loại J-11B của TQ chế tạo. Các chiến đấu cơ này tương đương với loại F-15 Eagle của Mỹ. TQ đã chế tạo nhiều phiên bản của gia đình chiến đấu cơ Nga, đầu tiên được biết là loại Sukhoi Su-17 Flanker.





Các chiến đấu cơ của TQ đang đậu trên phi đạo tại Quần Đảo Phú Lâm trong Quần Đảo Hoàng Sa. Dù quần đảo này đã bị TQ xâm chiếm, nó cũng được Đài Loan và Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.

Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ: Tham Vọng Toàn Cầu Của TQ Là Vấn Đề Quan Trọng Nhất Đối Với Mỹ Và Thế Giới Trong Thế Kỷ 21

Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr đã cảnh cáo mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ và thế giới hôm Thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2020 liên quan đến điều mà ông cho có thể là “vấn đề quan trọng nhất đối với quốc gia của chúng ta và thế giới trong thế kỷ 21”: Tham vọng toàn cầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP), theo bản tin của Fox News cho biết.





Thảo luận nhiều lãnh vực, gồm các kỹ nghệ kỹ thuật, dược phẩm, và giải trí, Barr mô tả làm sao chính quyền TQ đã “nhảy vào một cuộc tấn công chớp nhoáng kinh tế” nhằm thống trị kinh tế thế giới và thay thế Hoa Kỳ như cường quốc đứng đầu của thế giới.





“Đảng CSTQ đã mở chiến dịch phối hợp, khắp tất cả các bộ phận trong chính quyền và xã hội TQ, để khai thác sự cởi mở của các cơ chế của chúng ta để tiêu diệt họ,” theo Barr phát biểu trong một bài diễn văn tại Bảo Tàng Viện Tổng Thống Gerald R. Ford.





Để đạt được những mục tiêu của họ, theo Barr, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (PRC) đang sử dụng “hàng loạt các chiến thuật săn mồi và thường bất hợp pháp” gồm thao túng tiền tệ, ăn cắp tài sản trí tuệ, tấn công tin tặc và gián điệp.





Barr nói rằng sáng kiến “Made in China 2025” của Đảng CSTQ “phô bày mối đe dọa thực sự đối với vai trò lãnh đạo kỹ thuật của Hoa Kỳ,” khi TQ tìm cách thống trị nhiều ngành kỹ thuật cao cấp.





Bộ trưởng tư pháp cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ đã “lệ thuộc một cách nguy hiểm” trong một số lãnh vực, như đất hiếm được dùng trong nhiều dụng cụ kỹ thuật và các thành phần dược phẩm tính năng (APIs).





Barr than rằng có quá nhiều công ty Mỹ đã tuân thủ các yêu cầu của Trung Quốc để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.





“Thật buồn, những điển hình của doanh nghiệp Mỹ cuối đầu với Bắc Kinh thì nhiều lắm,” Barr cho biết, chỉ ra cách Hollywood “thường xuyên kiểm duyệt các bộ phim của họ để xoa dịu Đảng CSTQ.” Đưa ra những thí dụ gồm các phim “World War Z” và “Doctor Strange,” ông Barr nói cách các hãng phim đã thay thế thành phần chính của phim để không làm mất lòng chính quyền Trung Quốc, điều này sẽ có nguy cơ khiến các bộ phim đóng cửa với hơn một tỷ người tạo nên thị trường Trung Quốc.





Barr cũng nêu tên các đại công ty kỹ thuật như Apple, Google, Microsoft và Yahoo vì “tất cả cũng muốn hợp tác với Đảng CSTQ,” chỉ ra cách mà Apple gỡ bỏ các app tin tức Quartz từ trên mạng của họ bởi vì TQ chống lại việc họ đưa tin biểu tình tại Hong Kong.

Mỹ Ra Lệnh Đóng Cửa Tòa Lãnh Sự TQ Tại Houston, Texas

Chính phủ Hoa Kỳ đã đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc “ngưng tất cả mọi hoạt động và sự kiện” tại tòa lãnh sự của họ ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, theo Bộ Ngoại Giao TQ cho biết, trong điều mà bộ này gọi là “sự leo thang chưa từng thấy” trong các hành động gần đây được Washington thực hiện, theo tin CNN hôm Thứ Tư, 22 tháng 7 năm 2020.





Vào chiều Thứ Ba, cảnh sát tại Houston cho biết họ đã đáp ứng nhiều báo cáo về khói bốc lên trong sân bên ngoài tòa lãnh sự, đặt tại Đại Lộ Montrose Boulevard, trong khu Midtown của thành phố. Truyền thông địa phương đã chia xẻ video về những gì dường như các viên chức bên trong đang đốt các tài liệu.





Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói rằng tòa lãnh sự được lệnh đóng cửa “để bảo vệ tài sản trí tuệ của người Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ” nhưng lúc đó đã không cung cấp thêm chi tiết nào về điều gì đã khiến đưa tới việc đóng cửa. Truyền thông TQ tường trình rằng tòa lãnh sự đã được cho 72 giờ để đóng cửa.





Mối quan hệ giữa TQ và Hoa Kỳ đã giảm thấp trong năm qua, giữa cuộc chiến thương mại, đại dịch vi khuẩn corona, và sự chỉ trích của Mỹ đối với việc vi phạm nhân quyền của TQ tại Hong Kong và Tân Cương.





Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Kỹ cho biết trong một tuyên bố riêng rằng TQ “đã nhiều năm dính vào các hoạt động gián điệp và ảnh hưởng lớn” và rằng “những hoạt động đó đã gia tăng một cách đáng kể trong quy mô trong vài năm qua.”





Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, người vừa ở Châu Âu họp với các nhà lãnh đạo để có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh và gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc lưu vong, đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về quyết định này vào Thứ Tư. Nhưng người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ chuẩn bị đưa ra những nhận xét về Trung Quốc vào Thứ Năm tại Bảo Tàng Và Thư Viện Richard Nixon ở California.





Hôm Thứ Ba, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội 2 tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc về “chiến dịch xâm nhập máy tính toàn cầu” mà họ nói được chính phủ nước này ủng hộ và nhằm vào nghiên cứu việc điều trị và thuốc chích ngừa vi khuẩn corona. Bản cáo trạng cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cáo buộc các tin tặc làm việc thay mặt chính phủ Trung Quốc.

Blogger Lê Anh Hùng Bị Trói, Bị Đánh Đập, Bị Tiêm Thuốc Tâm Thần Trong Bệnh Viện Tâm Thần Ở Hà Nội





Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, do không chịu uống thuốc tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường bệnh và tiêm thuốc tâm thần. (nguồn: Đài RFA) HÀ NỘI, VN – Blogger Lê Anh Hùng, người bị CSVN giam trong bệnh viện tâm thần tại Hà Nội từ tháng 4 năm 2019 đã nhắn tin ra ngoài nói rằng ông đã bị trói vào giường, bị đánh đập dã man, và bị tiêm thuốc tâm thần, theo bản tin của Đài á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 16 tháng 7 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.



Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, báo tin từ bệnh viện ra ngoài cho biết, do không chịu uống thuốc tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường bệnh và tiêm thuốc tâm thần.





Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người nhận được thông tin vừa nêu từ Anh Lê Anh Hùng, xác nhận với Đài Á Châu Tự Do hôm 16 tháng 7 năm 2020:





“Anh Lê Anh Hùng bị nhân viên bệnh viện ép cho uống thuốc, nhưng Anh Lê Anh Hùng nghĩ mình không bị bệnh nên phản kháng lại. Khi Anh Hùng phản kháng lại thì bị đánh, sau đó bị trói và bị tiêm thuốc. Họ không cho uống được thì họ trói và tiêm thuốc. Gia đình cũng mới biết tin này và nhờ truyền thông đăng tin như vậy.”





Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng, sự việc đánh đập Nhà hoạt động, Blogger Lê Anh Hùng đã và đang diễn ra và theo nhận định của ông thì biện pháp đánh đập vô cùng dã man và tàn bạo! Cụ thể lần gần nhất trong tuần này là người y tá tên An dùng ghế xếp lõi sắt đánh anh Lê Anh Hùng, trói ông vào giường rồi cưỡng bức tiêm thuốc thần kinh khiến ông mê man.





Đài Á Châu Tự Do hôm 16 tháng 7 năm 2020, đã nhiều lần liên lạc Bà Trần Thị Niêm, mẹ của anh Lê Anh Hùng, nhưng mọi cố gắng đều không thành công. Chúng tôi cũng gọi đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nhưng không ai bắt máy.





Trước đó, hôm 1/4/2019, blogger Lê Anh Hùng, người bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ nhưng chưa ra tòa, đột nhiên bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội.





Blogger Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, là blogger của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, đồng thời là thành viên của 2 tổ chức dân sự không được chính phủ Việt Nam công nhận là hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Hội Anh em Dân chủ.





Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt ông Hùng vào ngày 5/7/2018 thời điểm sau các vụ biểu tình sôi động chống dự thảo Luật Đặc khu và An ninh mạng.





Ngay sau khi có tin blogger Lê Anh Hùng bị bắt, Ân Xá Quốc tế ra thông cáo lên án việc bắt giữ và cho rằng chính quyền Việt Nam đã dùng các điều luật hà khắc để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích ôn hòa.