Cao Niên Hải Ngoại và Internet

Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.





LÃO ÔNG VÀ INTERNET-TÔI GÕ LÀ TÔI SỐNG

Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều là dân ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền…một loại ma túy tinh thần nào đó.

Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.

Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là Internet Addiction Disorder hay IAD.

Cũng may là American Medical Association đã không nhìn nhận IAD là chẩn đoán của một bệnh lý thật thụ.

Tuổi già và Internet tại Hoa Kỳ





Riêng đối với người cao tuổi tại Hoa Kỳ, The Nielson Company cho biết số senior sử dụng Internet đã tăng 55% từ 11.3 triệu cụ Nov 2004 lên 17.5 triệu Nov 2009. Số giờ các cụ ngồi gõ internet cũng tăng 11% trong khoảng thời gian 5 năm nói trên nghĩa là từ khoảng 52 giờ trong một tháng lên trên 58 giờ /tháng.

Hiệp hội người hưu trí Hoa Kỳ (AARP) cho biết có lối 40% những người trên 50 tuổi nói rằng họ rất thoải mái mỗi khi sử dụng internet đặc biệt là các mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Linked In, và Twitter.

Trong số 1360 cụ được thăm dò thì có 27% đã kết nối vào các trang mạng xã hội.

Internet giúp họ có thêm kiến thức về thế giới. 31% cụ thường sử dụng Facebook và trong nhóm nầy có 73% dùng trang Facebook để liên lạc với thân nhân và con cháu.

Phúc trình của Nielson Company cho biết email cá nhân là cách liên lạc phổ biến nhất của các cụ trên 65 tuổi, sau đó là xem và in bản đồ, thời tiết, xem hóa đơn, trả tiền online, xem và gởi hình ảnh, đọc và nghe tin tức, tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe, hoạch định kế hoạch đi du lịch, nghiên cứu thực đơn nấu nướng, tham khảo tình hình tài chánh, thị trường chứng khoán…

Một cái ghiền dễ thương





Một khảo cứu về việc sử dụng Internet và cell phone do JWT Survey thực hiện trên 1011 người Hoa kỳ từ 18 tuổi trở lên gồm có 42% đàn ông và 58% đàn bà, đã đi đến kết luận là dân Mỹ đứng đầu thế giới về vụ ghiền Internet.

Cell phone và Internet chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Mỹ, bởi vậy nếu hỏi họ có thể chịu đựng được bao lâu nếu không có Internet thì:

* 21% trả lời hai ngày

* 19% trả lời vài ngày

* một trong năm người trả lời là họ có thể chịu đựng được một tuần lễ.

*Bất luận tuổi tác, 59% đàn ông và 50% đàn bà đều có thể chịu đựng tình trạng thiếu Internet chỉ trong vài ba ngày mà thôi.

Cảm giác chung của họ là nếu vì lý do nào đó mà không có Internet khi họ muốn, thì họ có cảm tưởng như hơi thiếu một cái gì đó rất quan trọng.

Nói chung, 28% người được thăm dò nhìn nhận họ dành rất ít thời giờ cho những sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, vì họ bận xem Internet hoặc Cell phone hoặc nghe nhạc mp3 hay bận chơi games điện tử.

Còn 20% thú nhận dành ít thời gian hơn lúc xưa cho những chuyện vật lộn trên giừơng!

Xem email bất cứ chỗ nào





- 25% thú nhận thường đem Internet lên tận giường ngủ (laptop hoặc cell phone) để xem. Trước khi ngủ, họ check email cuối cùng và đôi khi họ ngủ quên mà trong tay vẫn còn cầm cái cell phone.

- 43% cho biết họ để email mở thường trực cạnh bên giường để có thể nhận biết giữa đêm nếu có ai gởi mail đến.

- 59% người Mỹ đọc email khi vừa về tới nhà.

- Đọc ở nhà chưa đủ, một số 12% còn xách laptop hoặc mang cell phone theo vô nhà thờ để check email trong lúc Cha đang làm lễ ở phía trước.

- 37% check email lúc họ đang lái xe.

- 53% check email luôn cả lúc họ đang ở trong phòng toilet.

Hạnh phúc thứ năm - The fifth happiness? CCB, CBB, MDR, LOL (photo internet)

HỔNG PHẢI TUI ĐÂU

(cười chết bỏ, cười bể bụng, mort de rire, laughing out loud)

Chơi game và nghe nhạc





Thật không ngờ chính phái nữ có nhiều máy để chơi games nhất: 44% ở phụ nữ so với 39% ở nam giới.

34% người được thăm dò cho biết họ có iPod hoặc dụng cụ cá nhân khác để nghe nhạc.

Đa số là giới trẻ chiếm 49% so với 15% những người trên 55 tuổi.

Internet thay đổi lối sống của nhiều người



- 73% người được thăm dò cho biết họ đã thay đổi cách mua sắm của họ. Càng ngày họ càng có khuynh hướng mua sắm kiểu online nghĩa là qua Internet.

- Internet được rất nhiều người ưa thích vì tính tiện dụng của nó.

- Internet giúp chúng ta phương tiện trau dồi kiến thức và sự hiểu biết qua hai công cụ tìm kiếm rất thực tiển đó là Google và Yahoo. Kế đến, email cá nhân thường được tham khảo qua cái laptop hoặc qua iphone cá nhân.

Có một điểm tiện lợi là các địa chỉ Hotmail và Gmail có thể được mở ra xem ở bất cứ một computer nào khác hoặc kể cả qua iphone. Giới trẻ thường trao đổi tin tức cho nhau qua email.

15 websites dẫn đầu về số lần truy cập

15 most visited websites JANUARY 2016

http://www.ebizmba.com/articles/most-popular-websites

-Google, Youtube, Facebook,Yahoo, Amazon, Wikipedia,Twitter, Bing, ebay, MSN, Microsoft,Linkedln,Pinterest,Ask, WordPress,

Internet sau khi qua đời: nỗi lo của người thân còn sống

Chết giả???

Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email vv… của mình sẽ ra sao?

Sau đây là tóm lược từ bài Internet après la mort của Protegez vous.ca

Facebook:

Trên 1,55 tỷ người đã sử dụng facebook trong mỗi tháng… Đây là nơi hẹn hò thường xuyên của dân internaute. Họ trao đổi tin tức, tâm sự, hình ảnh v,v…

Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus populaire. Fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, le site est devenu incontournable au fil des années. L’histoire de Facebook est passionnante : sans doute copié sur le trombinoscope d’Aaron Greenspan, le réseau social dépasse aujourd’hui le milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Les statistiques d’usage de Facebook sont impressionnantes, quel que soit la variable étudiée. Nombre de membres, activité sur les mobiles, résultats financiers, photos ajoutées chaque jour sur le service

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/

Ngày nay Facebook còn được dùng trong mục đích thông tin, thăm hỏi, quảng cáo, tuyên truyền và sách động quần chúng. Các biến động khủng bố Hồi giáo là một thí dụ…

Khi qua đời và nếu có lời yêu cầu từ gia đình, Facebook sẽ đóng cửa tài khoản.

Facebook là món ăn tin thần của giới trẻ. Smart phone, cell phone…là vật bất ly thân. Ngôn ngữ sử dụng trong SMS khi họ chat,texto với nhau cũng lạ đời

Common Internet, SMS Text, and iMessage slang

http://www.imore.com/tipb-tech-slang-basics





LOL: Laughing out Loud, LMAO: Laughing my ass off, NVM: Never mind, OIC: Oh, I see, OMFG: Oh my [f-word] god, OMG: Oh my god, AFAIK: As far as I know, AFK: Away from keyboard, ASAP: As soon as possible, BBS: Be back soon, BTW: By the way, C: See, K: Okay, TTYL: Talk to you later, OMG: Oh my god…ETC

Here are the 10 top French SMS contractions:



kekina = qu’est-ce qu’il y a? = what’s going on?

kestufé = qu’est-ce que tu fais? = what are you doing?

@2m1= à demain = see you tomorrow

j’tapLDkej’pe = je t’appelle dès que je peux = I call you as soon as I can

GT ché L = j’étais chez elle = I was at her place

cpab1 = c’est pas bien = it’s not good.

AT souè = à tes souhaits = bless you (when someone sneezes)

ta éT voir koi o 6né = tu as été voir quoi au ciné ? = what did you see at the movies?

tu vi1 7 aprem = tu viens cet après-midi? = are you coming this afternoon?

LA fé 1 gato = elle a fait un gateau = she made a cake





Bệnh mới của giới trẻ: cou texto- text neck-đau cổ vai, đau lưng và tay…(aka: also know as)

Gmail

Thân nhân có thể xin phép để được xem Gmail của người quá cố. Họ phải chứng minh là đại diện chánh thức và là người có trách nhiệm trong việc thừa kế. Phải trưng giấy khai tử và các bằng chứng đã có gởi message Gmail lúc trước, khi người đó còn sống. Các chứng từ có thể gởi cho Gmail bằng Fax hoặc qua bưu điện.

Yahoo

Lề lối bảo mật của Yahoo cao hơn Gmail và Hotmail. Trong bất cứ trường hợp, Yahoo không bao giờ cho phép người thân vào xem compte điện thư của người đã quá cố. Thân nhân có quyền xin Yahoo đóng compte lại.

Theo Yahoo, thân nhân có quyền vào xem compte người quá cố nếu tên của họ có ghi trong di chúc.

Window live hotmail

Hotmail tự động đóng bất cứ compte nào nếu không sử dụng trong 270 ngày và địa chỉ sẽ được phân phát cho người mới.

Muốn vào xem compte của người quá cố, người thân phải chứng minh họ là người thừa kế, trình bằng lái xe và tờ khai tử. Có thể gởi qua fax hoặc bằng bưu điện.

Myspace

Không có đường lối rõ rệt. Khi có yêu cầu của thân nhân, Myspace có thể xóa bỏ compte của người đã chết.

Ông nội nầy đi du lịch cũng cố ráng quẩy theo cái laptop… (Photo NTC 2012)





Internet và tôi





Internet đã giúp tôi trau dồi thêm kiến thức, giải trí và thoát ly phần nào ra khỏi nỗi niềm cô đơn của tuổi hoàng hôn.

Bước đầu làm quen với Internet cũng rất khó khăn vì lớn tuổi nên rất bảo thủ và rất e ngại những kỹ thuật quá mới mẻ.

Nhưng các con tôi thì nhất quyết kéo, đẩy ông già tía của chúng nó vô làm quen với internet cho kịp với bước tiến của xã hội. Thú thật tôi rất lo.

Chủ động là thằng con trai của tôi. Lúc đó đang học trung học. Nó đi mua máy móc, lúc đầu thì mấy cái desktop PC to tổ chảng. Mua về nó tháo mở bung cái máy ra, lấp ráp thêm bộ phận nầy, gắn thêm cái nọ, load thêm chương trình kia…Nó tự làm. Tôi không biết nó học ở đâu và từ bao giờ nên tôi ngại quá. Lỡ ráp vô máy không chạy thì mất toi tiền. Nhưng rồi mọi việc cũng đều tốt đẹp.

Sau một thời gian vài năm, nó biểu tôi quăng bỏ đi vì máy đó “hết hay”, chạy chậm và to quá, quê lắm. Mua laptop hay hơn, nhanh hơn và gọn hơn. Nó nói sao thì tôi nghe vậy chớ mình có biết ất giáp gì đâu. Chỉ biết hỏi nó là có tốn tiền lắm không con?

Rồi nó chỉ tôi các cách sử dụng căn bản, load cho tôi cái fonts VN và một số program cần thiết khác, chỉ cách mở file, gởi bài đi v,v…Mấy cái chuyên như scan virus thì nó làm cho tôi lúc nào thấy cần vì nó nghĩ là nếu có chỉ tôi cũng không chắc gì tôi làm được như ý nó muốn.

Thế rồi năm 2006, nó lấy vợ và dọn sang miền Tây Canada lập nghiệp và làm việc luôn trong ngành computer… Nó đi qua bên dó xa gần 4000 km làm tôi chới với, biết hỏi ai bây giờ mỗi khi có problem về computer hay internet? Lo lắm. Lúc còn ở chung nhà với tôi, mỗi khi có rắc rối về máy móc, TV, đèn duốc, laptop vv… hay không hiểu cái gì thì tôi chỉ cần réo lên một tiếng là nó chạy lại liền. Nó chỉ cần gõ lên bàn phím lốc cốc 6-7 cái là ok hết. Tôi cố nhìn theo nhưng không kịp. Có khi nó làm chậm lại và nói tôi phải nhìn cho kỹ, kỳ tới nếu có xảy ra problem nầy thì gõ y như vậy. Rồi nó trấn an tôi. “Không có gì phải lo hết. Nếu có problem, báo cho con biết con sẽ sửa cho”. Lúc đầu tôi không mấy hiểu nó muốn nói gì nhưng lúc sau nầy hể có problem là tôi email hay phone cho nó. Nó trả lời là phải gõ nút nầy nút nọ thì mình làm y vậy là ok.

Nếu thấy trường hợp khó thì nó nói “ Đừng tắt Internet, để tối con sửa cho. Goodnight Pa” Khi đó thi tôi mới hiểu là nó làm remote assistance.

Sáng sớm hôm sau, khi nhìn lên màn hình laptop thấy Notepad ghi chữ DONE.





NÓ ĐÂY-CON TRAI TUI- NGUYỄN THƯỢNG NGHĨA





Thở phào nhẹ nhõm





Thật ra, có nhiều khi chuyện không có gì, chỉ cần gõ “dúng nút” là được. Sau nầy tôi “biết khôn” hơn, mỗi khi có problem lạ thì tôi vô google tìm trong các forum của những nạn nhân có cùng một vấn đề như mình. Họ chỉ cách giải quyết. Tóm lại vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu thì thấy khó vì chưa quen cách sử dụng mà thôi.

Tại sở làm, các đồng nghiệp của tôi đều thuộc thế hệ trẻ tuổi và hầu hết đáng tuổi con tôi. Việc sử dụng computer và internet là chuyện quá tự nhiên đối với họ. Họ chỉ dẫn tôi làm cái gì thì tôi biết cái đó, đủ để làm việc mà thôi. Tây họ gọi kiểu nầy là vừa làm vừa học (apprendre sur le tas).Còn khó quá, thì phone cho technical assistance của cơ quan nó giúp.

Máy móc, kỹ thuật tiến quá nhanh, già cả như tui theo muốn hụt hơi và rất stress mỗi khi cần phải sử dụng đến internet.





Internet trong sở làm





Từ khoảng giữa thập niên 90, internet đã lần lần xâm nhập vào lề lối làm việc trong khắp tất cả lãnh vực công và tư.

Năm 1995, tôi được cơ quan gởi đi “học” về kỹ thuật mới. Học và thực hành chỉ vỏn vẹn trong có một ngày thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới có dịp tiếp xúc với “con chuột” và bàn phím. Khỏi phải nói, tôi hết sức là lộng cộng và lúng túng, quê quá trời …Nhưng xong buổi thì tất cả học viên đều nhận được chứng chỉ…và.về cơ quan học tiếp với đám trẻ.





Học cho có học nhưng chẳng thấy tiến bộ gì hết…





Còn nhớ ngày xa xưa, rapport hay công văn thì thường phải được đánh máy và gởi qua bưu điện, vừa mất thời gian và vừa lâu lắc hết sức. Sau đó thì lần lần các thủ tục hành chánh đều đuợc làm bằng computer hết.Mỗi nhân viên đều được cơ quan cấp cho một địa chỉ email cá nhân user name với một password đặc biệt của nhà nước… và chỉ sử dụng riêng trong nội bộ cơ quan nhà nước với nhau mà thôi.





Ca tối thời xa xưa … Bs Nguyễn Thượng Chánh tại nhà máy gà 39D Flamingo Berthierville, Qc Canada (Photo NTC 2004)





Vui buồn một kiếp tha hương





“…Trong vòng vài chục năm gần đây, nhờ sự phổ biến rộng rãi của Internet, nên các bạn lớn tuổi của tôi đã có thêm được một nguồn vui mới – khiến làm tăng thêm phẩm chất của cuộc sống – và như vậy là có thêm điều kiện để thực hiện được cái lý tưởng “Sống lâu và Sống có ích” như nhiều người đã tâm niệm từ bấy lâu nay...”(Ngưng trích, Đoàn Thanh Liêm- Niềm vui của tuổi già trong thời đại internet)

Nhờ internet mà từ hơn 8 năm nay tôi thưòng xuyên gõ bài gởi đi khắp bốn phương trời…Đó là một niềm vui, một hobby của tôi trong tuổi xế chiều.

Tôi gõ để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị trầm cảm, để khỏi bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v...

Thế cho nên tôi gõ cho người đọc nhưng thật sự ra là tôi cũng đồng thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình được thêm phần ý nghĩa hơn.

Tôi rất vui sướng vì ít ra mình cũng có nhiều may mắn và tự do làm được những gì mình ưa thích trên đời.



“Giờ đây đừng khóc sầu chi đàn ơi!

Lên vai cùng lê đôi gót tha hương.

Mình dìu nhau khắp nơi chân trời,

tìm vần thơ ngát hương đời

để dệt thành câu hát quê hương” (Lam Phương- Kiếp tha hương)

https://www.youtube.com/watch?v=4oBwwrmA3_Q





Vui buồn một kiếp tha hương –Ostende Beach Belgium (Photo NTC 2013)



Gọi là Ghiền Internet có đúng hay không?





Chắc là đúng thôi, nhưng không phải là một loại ghiền ghê gớm bệnh hoạn như ghiền rượu, ghiền thuốc lá, xì ke, ghiền casino v.v…

Ghiền Internet có thể giúp chúng ta giải tỏa stress, giải khuây, thoát ly, thêm nhiều bạn bè mới, cải thiện mối giao tiếp xã hội, du lịch trong không gian, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức,v.v…

Nhờ đó, nó còn giúp chúng ta hiểu được thêm nhiều khía cạnh của nhân sinh cũng như các hỉ nộ ái ố cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống!

Có nghiên cứu gần đây của Đại học Los Angeles cho thấy người già cả mà ghiền Internet thì tốt lắm vì các cụ sẽ cải thiện được trí nhớ rất nhiều. Theo thăm dò cá nhân, có lối 90% cao niên thường xem Internet trong ngày. Nhờ sử dụng internet mà các cụ cảm thấy bớt lẻ loi trống vắng nên bớt bị trầm cảm.

Theo Phoenix Center, việc sử dụng thường xuyên internet rất tốt cho sức khỏe tâm thần của người già và giúp cho họ tránh được bệnh trầm cảm và bệnh lú lẫn Alzheimer.Một khảo cứu của Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, đại học UCLA Hoa Kỳ cũng kết luận là Internet giúp kích thích não và cải thiện trí phán đoán.



[Theo các nhà chuyên môn về bệnh tâm thần thì vấn đề trầm cảm (depression) có khuynh hướng gia tăng trong nhóm người trung niên và cao niên VN sống tại Little Saigon-Quận Cam].(Theo newamericamedia. org-More Older Vietnamese American Seeking Help for Depression)







“Mental health professional and community volunteer Suzie Dong-Matsuda explained that although mental problems tends to be stigmatized among Vietnamese Americans, she is witnessing an increase in adults in midlife and older who seek help for depression among Vietnamese Americans in Orange County’s Little Saigon.”







Đôi dòng cảm thông với tất cả cụ ông: chấp nhận mình già

Michèle Freud(psychotherapeute)-Accepter de vieillir

http://www.michelefreud.com/Accepter-de-vieillir.pdf

“…Từ ngày ổng về hưu, cuộc sống của tui bị xáo trộn hết sức. Ổng lúc nào cũng chàng ràng bên cạnh tui. Bực mình quá Trời đi. Tui quên mất là ngày xưa tui rất khỏe và độc lập chớ đâu có phải như ngày nay. Thình lình tui có cảm giác bị ngột ngạt bởi sự có mặt thường xuyên của ổng bên cạnh…

…Ổng dọn vô trong một phòng riêng, ở suốt ngày trong đó, ngồi gõ laptop, xem internet và liên lạc với bạn bè khắp nơi chớ có thèm đếm xỉa gì tới cái mặt mốc của con mẹ nầy… Tui chỉ thấy được cái bản mặt của ổng lúc ăn cơm mà thôi. Tui có bao giờ nghĩ rằng về hưu là phải khổ như thế nầy đâu.

Ổng hổng thèm rời bàn tọa ra khỏi cái ghế…thấy có tức không. Trời ơi xuống dây mà coi nè. hu hu hu… (tâm sự của lão bà Aria)- LOL, MDR, CCB, CBB ( laughing out loud, mort de rire, cười chết bỏ, cười bể bụng…)

“Depuis que mon mari a pris sa retraite, je suis complètement déstabilisée, il est là, sur mon dos, je ne me rendais pas compte avant de la vie indépendante que j’avais. Tout à coup, je me sens étouffée par sa présence permanente.

“Il faut s’adapter, être prêt aux compromis. La femme voit son domaine soudain investi par son mari. Lui, perdant son identité sociale, de plus enplus émasculé dans sa vie conjugale, a besoin de se retrouver, ne sait où se réfugier et finit par se sentir en troples conflits éclatent pour despetits riens et l’ambiance devient vite délétère. Il se met à regretter cepassé où, dans sa profession, il se sentait au moins reconnu dans sa fonction, alors il se replie dans son monde en tentant de trouver sonnouvel espace de vie.

“Mon mari s’est aménagé une pièce où il passe ses journées à pianoter devant son ordinateur, il est connecté en permanence sur Internet et communique avec le monde entier, sauf avec moi. Je ne le vois qu’à l’heure des repas, ce n’est pas ainsi que j’envisageais la retraite, il ne bouge même plus de sa chaise! » se plaint Aria





Kết luận

Càng về già, nhiều thứ mình cần thì lần lần mất bớt đi hết…còn những thứ mình không cần thì nó lại tăng lên hoài,

Cũng may, Internet đem đến những nguồn vui ảo giúp chúng ta sống lây lất những ngày còn lại không đến đổi quá vô vị.

Duy chỉ còn lại một vấn đề nho nhỏ là đôi khi em LapTop bị một sồ bà xem như là một thứ tình địch đáng ngại của họ. Chuyện các bà ghen với cái computer cũng rất thường hay thấy xảy ra lắm.

Nhiều ông ôm computer suốt ngày, không thèm ngó ngàng gì đến chuyện trong nhà ngoài ngõ và thậm chí còn quên luôn sự hiện diện của bà nhà nữa nên bị mấy bả ghen, tức, cằn nhằn cự nự thì cũng không có gì là oan đâu.

Internet là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó.

Nó là kho tàng kiến thức, nhưng dồng thời cũng là một cái thùng rác vĩ đại.

Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn sao cho đúng mà thôi…Mà thế nào là đúng, thật khó biết?

Câu trả lời cũng còn tùy theo hoàn cảnh và cá tánh của mỗi người nữa.

Thôi, nếu thích quá thì cứ việc làm, cứ việc ghiền thả cửa đi. Đây là xứ tự do mà.

Lo làm chi cho thêm mệt. Cứ vui vẻ an hưởng tuổi già. Ngày ra đi chắc cũng không còn mấy xa đâu. /.

Montreal





HẾT RỒI