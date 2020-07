Thời Sự Trong Tuần

Pháo bông tung lên bầu trời hôm 30 tháng 6 năm 2020 tại Thành Phố New York. Đây là một phần trong 6 đợt đốt pháo bông mừng Lễ Độc Lập Ngày 4 Tháng 7 tại nhiều địa điểm khắp thành phố để giữ bí mật trong nỗ lực giảm thiểu tối đa đám đông tụ tập vào giữa thời đại dịch vi khuẩn corona. (Photo Getty Images)



Tình hình đại dịch vi khuẩn corona trong tuần qua trở nên bi quan và u ám khi Brazil, Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng số người bị nhiễm bệnh và tử vong lên tới mức báo động. Thậm chí Bác Sĩ Anthony Fauci là thành viên của nhóm chống vi khuẩn của Bạch Ốc đã cảnh báo Mỹ có thể sẽ chứng kiến 100,000 người bị bệnh mỗi ngày. Trong lúc đó chuyện Quốc Hội CSTQ đã thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong và Putin thưởng tiền cho Taliban giết lính Mỹ và Anh tại Afghanistan cũng làm dư luận chú ý.

BS Fauci Báo Động: Mỹ Sẽ Chứng Kiến 100,000 Người Bị Lây Vi Khuẩn Corona/Ngày, Khuyên Mọi Người Đeo Khẩu Trang

Washington– Thành viên của lực lượng chống vi khuẩn corona Bác Sĩ Anthony Fauci đã đưa ra lời cảnh báo hôm Thứ Ba, 30 tháng 6 đối với các nhà lập pháp tại Tòa Nhà Quốc Hội, nói với họ rằng ông sẽ không ngạc nhiên nếu Hoa Kỳ chứng kiến các trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona lên tới mức 100,000 một ngày, theo CNN cho biết.





“Chúng ta hiện có hơn 40,000 trường hợp mới một ngày. Tôi sẽ không bị ngạc nhiên nếu chúng ta tăng lên tới 100,000 một ngày nếu điều này quay ngược trở lại và tôi rất quan ngại,” theo Fauci nói với Ủy Ban Sức Khỏe, Giáo Dục, Lao Động và Hưu Bổng của Thượng Viện trong cuộc điều trần về đại dịch hôm Thứ Ba.





Fauci bày tỏ sự kinh hoàng đối với những người tụ tập trong các đám đông và không đeo khẩu trang và không chú ý đầy đủ đến các hướng dẫn về việc tái mở cửa.





“Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, và sẽ có nhiều thiệt hại nếu điều đó không chấm dứt,” theo ông cho biết.





Thông điệp khẩn cấp được đưa ra trong cuộc điều trần về những nỗ lực mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn đại dịch, trong khi nhiều tiểu bang chật vật để ngăn chặn vi khuẩn giữa các trường hợp gia tăng và tái mở cửa tiểu bang. Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 40,000 trường hợp Covid-19 mới vào Thứ Sáu, là sự gia tăng lớn nhất mỗi ngày từ trước tới nay.





Trong khi đó, Fauci và Giám Đốc Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) Bác Sĩ Robert Redfield đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang trong thời gian điều trần trước một ủy ban Thượng Viện hôm Thứ Ba, với Fauci nói rằng, “Chúng tôi khuyên mọi người đeo khẩu trang,” và “đeo khẩu trang là cực kỳ quan trọng.”





- Tính tới Thứ Tư, 1 tháng 7, trên toàn cầu hiện có 10,495,019 trường hợp bị lây, với 511,851 người thiệt mạng.

- Hoa Kỳ hiện có 2,689,107 trường hợp bị lây, với 128,828 người thiệt mạng.

- Brazil hiện có 1,409,693 trượng hợp bị lây, với 59,745 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 232,153 trường hợp bị lây, với 6,083 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 13,843 trường hợp bị lây gồm 340 người thiệt mạng.

Nhiều Tiểu Bang Ở Mỹ Ngưng Tái Mở Cửa; 11 Quận Tại Cali Tăng Số Người Bị Lây Vi Khuẩn Corona

Đại dịch vi khuẩn corona đang leo thang trên toàn thế giới khi nhiều quốc gia đã tái mở cửa các nền kinh tế của họ đang chứng kiến sự gia tăng trong các trường hợp bị lây, theo Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết hôm Thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020.





“Dù nhiều quốc gia đã có một số tiến bộ, trên toàn cầu, đại dịch thực sự đang tăng tốc,” theo ông cho biết trong cuộc họp báo mới từ tổng hành dinh tại Geneva của tổ chức này. “Tất cả chúng ta đều muốn đại dịch qua đi. Tất cả chúng ta đều muốn tiếp tục cuộc sống, nhưng thực tế khó khăn rằng điều này không đến gần chỗ chấm dứt.”





Vi khuẩn đã truyền nhiễm hơn 10.1 triệu người trên thế giới và đã giết chết hơn 502,000 người tính tới hôm nay, theo dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết. Hơn 60% các trường hợp mới mỗi ngày đến từ những quốc gia tại Châu Mỹ hôm Chủ Nhật, theo tài liệu được WHO phổ biến cho thấy.





Hơn 23% trong số 189,077 trường hợp mới được báo cáo trên toàn cầu đến từ Hoa Kỳ, theo tài liệu của WHO. Brazil là nước duy nhất trên thế giới báo cáo nhiều trường hợp lây nhiễm hôm Chủ Nhật nhiều hơn Mỹ, theo WHO.





Trong khi đó, nhiều thống đốc tại Washington, California, Florida và Texas đang lùi bước một số kế hoạch tái mở cửa của họ khi các trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại hơn 30 tiểu bang trên khắp nước Mỹ đang gia tăng, theo phân tích của CNBC đối với dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Hai nói rằng ông có thể trì hoãn việc tái mở cửa các nhà hàng cho khách vào ăn bên trong, mà theo lịch trình sẽ tái mở cửa vào ngày 6 tháng 7, khi các trường hợp bị bệnh có vẻ lên cao điểm tại nhiều tiểu bang khác mà đã tái mở cửa chúng.





Ông nói thêm rằng nhà hàng ăn bên ngoài được phép trong thành phố vào ngày 22 tháng 6, cho đến nay làm việc tốt khắp tiểu bang, gồm Thành Phố New York.





Thống Đốc New Jersey Phil Murphy hôm Thứ Hai nói rằng các nhà hàng của tiểu bang sẽ không được phép tái mở cửa cho khách ăn bên trong vào Thứ Năm như kế hoạch đã định trước đây vì số trường hợp lây bệnh gia tăng tại nhiều tiểu bang khác.





“Việc truyền nhiễm đang gia tăng trong tiểu bang,” theo Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai. Theo đó, Newsom nói rằng ông sẽ điều chỉnh lại các biện pháp tái mở cửa tại những quận bị thiệt hại nặng hơn. Ông cho biết có 7 quận, gồm Los Angeles, cần lùi lại việc tái mở cửa. Nếu các quận không có hiệu quả trong các biện pháp khắc phụ, “Tôi cam kết sẽ can thiệp,” theo ông cho biết.





Newsom đã ra lệnh các quán bars và các tụ điểm ban đêm tại 7 quận đóng cửa hôm Chủ Nhật. 7 quận gồm Los Angeles, Fresno, Kern, San Joaquin, Tulare, Kings, Ventura và Imperial.





Hôm Thứ Hai, Newsom đã thêm các quận Solano, Merced, Quận Cam và Glen vào danh sách đó.





Hôm Thứ Hai, Hội Đồng Giám Sát Quận Los Angeles đã tuyên bố đóng cửa các bãi biển, các bến tàu, các đường đạp xe đạp ở bãi biển, và những điểm vào bãi biển bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2020 cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2020.

Nửa Triệu Dân TQ Bị Phong Tỏa; Hơn 10 Triệu Người Bị Nhiễm Vi Khuẩn Corona Và Hơn Nửa Triệu Người Chết Trên Toàn Cầu

Số trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 10 triệu hôm Chủ Nhật, 28 tháng 6 năm 2020, với Hoa Kỳ dẫn đầu, theo dữ liệu được thu thập bởi Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Trong khi đó Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt gần nửa triệu người tại một tỉnh lân cận với thủ đô Bắc Kinh để kềm chế một nhóm người bị lây vi khuẩn corona mới hôm Chủ Nhật, khi các viên chức thẩm quyền cảnh báo sự lây lan vẫn còn “nghiêm trọng và phức tạp.”





Các viên chức y tế cho biết hôm Chủ Nhật rằng quận Anxin – cách Bắc Kinh khoảng 150 cây số - sẽ bị “đóng cửa và kiểm soát hoàn toàn,” cùng các biện pháp gắt gao được đưa ra vào lúc cao điểm của đại dịch tại thành phố Vũ Hán vào đầu năm nay.





Chỉ một người từ mỗi gia đình thì được phép đi ra ngoài một lần một ngày để mua các nhu yếu phẩm như thức ăn và thuốc men, theo lực lượng ngăn ngừa dịch bệnh quận cho biết trong một thông báo.





Hành động này đến sau khi 14 trường hợp bị lây vi khuẩn khác đã được báo cáo trong 24 giờ tại Bắc Kinh, nâng tổng số lên 311 kể từ giữa tháng 6 và thúc đẩy việc thử nghiệm hàng triệu cư dân.





Các trường hợp lây lan dịch bệnh mới tại Bắc Kinh gây lo sợ một đợt bùng phát vi khuẩn tại TQ.

Lo Ngại Thất Cử, Trump Chi 69 Triệu Đô La Quảng Cáo Tại 6 Tiểu Bang Chính Từ Mùa Thu Tới Ngày Bầu Cử

Bản tin CNN hôm Thứ Ba, 30 tháng 6 có tựa đề “69 million clues Trump is nervous about November” [69 triệu manh mối Trump đang hồi hộp về tháng 11], cho thấy TT Trump đang thực sự lo ngại sẽ bị thất cử trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, vì đang bị đối thủ là cựu PTT Biden dẫn đầu.





Đối diện với triển vọng bầu cử ảm đạm (hiện nay), ban vận động của Trump đang đầu tư thời gian lớn vào việc quảng cáo tại các tiểu bang chính trong mùa thu này.





Ban vận động của Trump đã dự trữ 69 triệu đô la trong các quảng cáo truyền hình bắt đầu từ tháng 9 đến Ngày Bầu Cử tại 6 tiểu bang: Arizona, Florida, Ohio, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.





Nhớ rằng đây là những tiểu bang lưng chừng chính – và ứng cử viên Dân Chủ cựu PTT Joe Biden đã dẫn đầu rõ ràng tại Arizona, Florida, Pennsylvania và Wisconsin, cộng với sự dẫn đầu tại Ohio và North Carolina. Trump cũng đã thắng tất cả các tiểu bang này vào năm 2016.





Chi tiêu quảng cáo là khá lớn, nhưng đừng quên ban vận động của Trump đã trải qua 3 năm rồi gây quỹ mạnh mẽ.





Sau đây là chi tiết quan trọng khác, theo Michael Warren và David Wright của CNN: Chỉ trong tháng 6, ban vận động của Trump đã chi hơn 14 triệu đô la tại 7 tiểu bang mà Trump đã thắng trong năm 2016. Theo tài liệu được biên tập bởi Kantar Media/CMAG, ban vận động của Tổng Thống đã tăng gấp đôi số tiền đã chi cho các quảng cáo truyền hình và kỹ thuật số tại Arizona, Florida, Georgia and North Carolina. Họ cũng đã gia tăng chi tiêu tại 3 tiểu bang khác: Iowa, Ohio and Texas.





Trong khi đó ban vận động của Biden chi chưa tới 4 triệu đô la cho các quảng cáo tại cùng 7 tiểu bang đó mà Trump đã thắng vào năm 2016.

Tình Báo Nga Tặng Tiền Thưởng Cho Taliban Giết Lính Mỹ và Anh Tại Afghanistan

Các viên chức tình báo Nga làm việc cho tình báo quân sự GRU gần đây đã cung cấp tiền cho phiến quân Taliban ở Afghanistan như một phần thưởng nếu họ giết lính Mỹ hoặc Anh ở đó, theo một viên chức tình báo Châu Âu nói với CNN hôm Thứ Bảy, 27 tháng 6.





Viên chức này không rõ về động cơ chính xác của Nga, nhưng cho biết các ưu đãi, theo đánh giá của họ, đã dẫn đến thương vong của liên minh. Các viên chức đã không xác định ngày thương vong, số lượng hoặc quốc tịch của họ, hoặc liệu đây là những trường hợp tử vong hoặc thương tích.





“Phương thức nhẫn tâm này của GRU là đáng kinh ngạc và đáng trách. Động lực của họ là chưa rõ,” theo viên chức này nói.





Tin này được báo New York Times tường trình trước tiên.





Tình báo Hoa Kỳ đã kết luận nhiều tháng trước đây rằng tình báo quân đội Nga đã cung cấp tiền thưởng, giữa lúc có các đàm phán hòa bình, theo báo New York Times cho biết hôm Thứ Sáu.





Các viên chức trích dẫn báo cáo về vấn đề này, tờ Times đưa tin rằng Tổng Thống Donald Trump đã được thông báo về những phát hiện tình báo và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Bạch Ốc đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này vào cuối tháng 3.





Tham vụ báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Bảy rằng TT và PTT Pence đã không được báo cáo “về tình báo Nga thưởng tiền gây tranh cãi.”





CNN đã liên hệ với Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, và CIA, và đã không nhận được bình luận về việc này.





Trong khi đó, bản tin hôm 28 tháng 6 năm 2020 cho biết nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đã đòi hỏi câu trả lời từ Bạch Ốc về các tường trình rằng Tổng Thống Nga Putin đã đặt tiền thưởng để lấy mạng lính Mỹ tại Afghanistn, và rằng Hoa Kỳ đã không có hành động gì để đáp trả, theo bản tin của Newsmax cho biết hôm Chủ Nhật, 28 tháng 6 năm 2020.





Trong bình luận đầu tiên về vấn đề này, TT Trump đã viết twitter hôm Chủ Nhật rằng “không ai báo cáo hay nói với tôi” về “các vụ gọi là tấn công,” một bình luận mà cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông gọi là “đáng chú ý.”





Báo New York Times tường trình hôm Thứ Sáu về các hành động cáo buộc tình báo quân sự Nga – trả tiền cho dân quân liên hệ Taliban để giết lính Mỹ và Anh – và rằng Trump và các viên chức cao cấp khác của Bạch Ốc đã được báo cáo về vấn đề này nhiều tháng trước. Các chi tiết chính cũng được báo Washington Post tường trình.





Dân Biểu Liz Cheney của Wyoming, nhân vật Cộng Hòa thứ ba tại Hạ Viện, hôm Chủ Nhật đã có vẻ chấp nhận bình luận của Trump là thật. Trong twitter bà kêu gọi giải thích về “ai đã biết và khi nào,” và hỏi có phải vấn đề đã được nêu ra trong PDB, hay là báo cáo hàng ngày của tổng thống. Dân Biểu Dan Crenshaw của Texas viết twitter theo sau Cheney, nói rằng “chúng tôi cần câu trả lời.”





Đồng minh chính của Trump, là Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, hôm Thứ Bảy nói rằng đó là “Quốc Hội bắc buộc phải tìm tận gốc” về các cáo buộc về Nga.





“Tôi hy vọng chính phủ Trump phải có những cáo buộc nghiêm túc như thế và thông tri cho Quốc Hội tức thì khi sự kiện như đối với độ tin cậy của những tường trình tin tức này,” theo vị dân cử Cộng Hòa South Carolina đã viết twitter như thế.

Luật An Ninh Quốc Gia Hong Kong Đã Được TQ Thông Qua, Nhiều Nhà Tranh Đấu DC Gồm Joshua Wong Ra Đi Khỏi Nhóm Demosisto



Những người dân Hong Kong biểu tình chống luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong hôm Thứ Tư, 1 tháng 7 năm 2020.(Photo AFP-Jiji)

Người dân Hong Kong có thể đối diện tù chung thân vì vi phạm luật an ninh mới đầy tranh cãi đã được TQ đề xuất.





Luật này đã được thông qua hôm Thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2020 nhưng toàn văn thì chỉ được công bố nhiều giờ sau đó.





Nó đã được đưa ra bởi Bắc Kinh theo sau sự bất ổn gia tăng và phong trào ủng hộ dân chủ lan rộng.





Những người chống đối nói rằng luật mới siết chặt biểu tình và làm suy yếu nền tự do của Hong Kong.





Lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam, bênh vực đạo luật, nói rằng nó lấp đầy “lỗ trống” trong nền an ninh quốc gia.





Trong khi đó một nhóm ủng hộ dân chủ được lãnh đạo bởi nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong đã rút lui khỏi nhóm hôm Thứ Ba, nhiều giờ sau khi quốc hội TQ thông qua luật an ninh quốc gia cho thành phố được TQ cai trị gây lo ngại cho nền tự do của lãnh thổ này.





Wong, người nổi bật trong các nhiều cuộc biểu tình trong năm 2014, đã tập họp việc hỗ trợ cho phòng trào ủng hộ dân chủ của Hong Kong tại hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, làm cho Bắc Kinh phẫn nộ, nói rằng anh là “bàn tay đen” của các thế lực ngoại quốc.





“Nếu tiếng nói của tôi không được lắng nghe, tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng cho Hong Kong và tiếp tục các nỗ lực bảo vệ chút tự do cuối cùng của chúng tôi,” theo Wong viết như thế trên Twitter của anh, tuyên bố anh ra đi khỏi nhóm Demosisto.





Ngay sau đó, các thành viên của Demosisto là Nathan Law và Agnes Chow nói rằng họ cũng ra đi.

Ngoại Trưởng Mỹ Nói Hoa Kỳ Siết Chặt Việc Cấp Visa Cho Các Đảng Viên CSTQ Liên Quan Đến Việc Hạn Chế Tự Do Hồng Kông

WASHINGTON – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm Thứ, 26 tháng 6 năm 2020, rằng Washington đang áp đặt các hạn chế cấp visa đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm hạn chế các quyền tự do ở Hồng Kông, nhưng ông không nêu ra bất kỳ mục tiêu nào trong số đó, theo Reuters cho biết.





Hành động này diễn ra trước cuộc họp kéo dài 3 ngày của quốc hội Trung Quốc từ Chủ Nhật dự kiến sẽ ban hành luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông đã báo động các chính phủ ngoại quốc và các nhà hoạt động dân chủ.





Các hạn chế visa của Hoa Kỳ áp dụng đối với các quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện tại và trước đây “được tin rằng họ phải chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc phá hoại quyền tự trị cao cấp của Hồng Kông,” ông Pompeo nói.





Tháng trước, Tổng Thống Donald Trump đã đáp trả các kế hoạch của Trung Quốc bằng cách nói rằng ông đang bắt đầu một quá trình loại bỏ đối xử kinh tế đặc biệt cho phép Hồng Kông vẫn là một trung tâm tài chính toàn cầu kể từ khi Anh chuyển giao vào năm 1997.





Tuyên bố của Pompeo cho thấy sự cứng rắn lần đầu mà Hoa Kỳ thực hiện trong việc đáp trả với các thay đổi của TQ, nhưng Bonnie Glaser, một chuyên gia Châu Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế của Washington, cho biết hạn chế thị thực chủ yếu mang tính biểu tượng và thực tế là không có tên người nào được đưa ra có thể làm giảm tác động của chúng.

Lần Đầu ASEAN Mạnh Mẽ Dùng Công Ước LHQ Về Luật Biển Để Chống Tuyên Bố Chủ Quyền Của TQ Trên Biển Đông

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á nói rằng một hiệp ước đại dương của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982) phải là cơ sở của các quyền và quyền lợi có chủ quyền ở Biển Đông, trong một trong những nhận xét mạnh mẽ nhất của họ phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết các vùng biển tranh chấp trên cơ sở lịch sử, theo báo The Guardian cho biết hôm Thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2020.





Tuyên bố của Asean nói rằng: “Chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để xác định các quyền lợi hàng hải, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển.”





Các nhà lãnh đạo đã đề cập đến Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), một thỏa thuận quốc tế năm 1982 quy định các quyền của các quốc gia đối với các đại dương trên thế giới. Nó cũng phân định các vùng biển được gọi là vùng đặc quyền kinh tế nơi các quốc gia ven biển được trao quyền khai thác độc quyền tài nguyên thủy sản và nhiên liệu.





Các nhà lãnh đạo cho biết trong tuyên bố rằng “UNCLOS đặt ra khuôn khổ pháp lý trong đó tất cả các hoạt động ở đại dương và biển phải được thực hiện.”





Các quan chức Trung Quốc chưa bình luận ngay lập tức về tuyên bố này.





Tuy nhiên, 3 nhà ngoại giao Đông Nam Á nói với AP điều đó đánh dấu một sự củng cố đáng kể của sự khẳng định khối luật pháp khu vực trong một khu vực tranh chấp từ lâu được coi là một điểm nóng của Châu Á. Họ nói với điều kiện giấu tên do không có thẩm quyền để nói chuyện công khai.





Với tư cách là nước lãnh đạo Asean năm 2020, Việt Nam giám sát việc soạn thảo tuyên bố của chủ tịch. Đây không phải là một tài liệu đàm phán nhưng được lưu hành giữa các quốc gia thành viên khác để tham khảo ý kiến. Việt Nam là một trong những tiếng nói phê bình nhiều nhất về các hành động quyết đoán của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp.

VN, Nhật, Phi Luật Tân: Lên Tiếng Về Việc TQ Lợi Dụng Coronavirus Để Gây Bất Ôn Tại Biển Đông Tại Cuộc Họp Cấp Cao ASEAN Ở Hà Nội

HANOI – Việt Nam và Phi Luật Tân cảnh báo về sự bất an ngày càng tăng ở Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh khu vực vào Thứ Sáu, 26 tháng 6 năm 2020, trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động tại Biển Đông đang tranh chấp trong đại dịch vi khuẩn corona, theo Reuters cho biết.





Hà Nội và Manila đã công bố các phản đối Trung Quốc vào tháng Tư sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thành lập các khu hành chính mới trên các đảo trong các tuyến đường thủy gặp khó khăn mà Việt Nam và Phi Luật Tân cũng có tuyên bố chủ quyền.





“Ngay cả khi khu vực của chúng ta chật vật để kềm chế COVID-19, các sự kiện đáng báo động ở Biển Đông đã xảy ra,” theo Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte nói trong cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm Thứ Sáu.





“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế việc leo thang căng thẳng và tuân thủ các trách nhiệm theo luật pháp quốc tế,” theo ông nói.





Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện của mình trong Khu Đặc Quyền Kinh Tế của các quốc gia khác trong khi các bên yêu sách đang bận tâm giải quyết đại dịch COVID-19, khiến Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng “hành vi bắt nạt” của mình tại đây.





Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội Nghị Cấp Cao ASEAN, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết các thể chế quốc tế và luật quốc tế đã bị thách thức nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng toàn cầu.





“Trong khi toàn thế giới đang căng thẳng trong cuộc chiến chống lại đại dịch, những hành vi vô trách nhiệm và hành động vi phạm luật pháp quốc tế vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, kể cả trong khu vực của chúng tôi,” theo ông Phúc cho biết, nhưng không nêu danh Trung Quốc.





Trong khi đó, bản tin hôm 26 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết rằng “Tại cuộc họp trực tuyến Hội nghị Cộng đồng Chính trị- An ninh ASEAN lần thứ 21 diễn ra vào ngày 24/6 với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Ông Phạm Bình Minh cho rằng các nước cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.





“Từ Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cũng lên tiếng về các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Kono nhấn mạnh các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực chiến lược quan trọng này là "vô cùng đáng báo động".





“Ông Taro Kono đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi 2 tàu huấn luyện của Nhật Bản là JS Kashima và JS Shimayuki có cuộc diễn tập với tàu tác chiến cận bờ của Hải quân Mỹ là USS Gabrirlle Giffords tại Biển Đông. Động thái này chứng tỏ sự quan ngại của Nhật Bản về tình hình Biển Đông do những động thái gây hấn của Trung Quốc. Biển Đông có ý nghĩa quan trọng với Nhật Bản và được ví như huyết mạch của nền kinh tế nước này với các tuyến vận tải thương mại và dầu thô.”

CSVN Tiếp Tục Leo Thang Bắt Bớ Nhiều Nhà Bất Đồng Chính Kiến Trước Đại Hội Đảng XIII Gồm 4 Nhà Hoạt Động Về Vụ Đồng Tâm



Bốn người hoạt động về đất đai bị bắt giữ hôm 24/6/2020 vì đưa tin vụ đụng độ ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Từ trái sang: ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm.(hình từ trang web của Đài RFA)

HÀ NỘI, VN – Các nhà hoạt động tại VN gồm Cấn Thị Thiêu và 2 người con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, bà Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Cẩm Thúy đã bị công an CSVN bắt tại nhiều nơi khác nhau ở VN hôm 24 tháng 6 năm 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Sáng sớm ngày 24-6-2020, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Phương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước".





Bà Nguyễn Thị Tâm, một người dân oan và cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội ở chung phường cũng bị bắt giữ. Cùng lúc, công an tỉnh Hòa Bình tiến hành bắt giữ anh Trịnh Bá Tư cũng là con trai của bà Cấn Thị Thêu.





Cả bốn người này thời gian qua đều lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi đầu năm và đồng thời cung cấp thông tin về vụ đụng độ cho các viên chức ngoại giao ở các tòa đại sứ nước ngoài ở Việt Nam.





Vào chiều ngày 24/6, cô Trịnh Thị Thảo, em gái của ông Trịnh Bá Phương kể lại sự việc mẹ và anh trai bị bắt như sau:





"Công an bắt giữ anh của em là Trịnh Bá Phương và mẹ em là Cấn Thị Thêu.

Họ có đọc lệnh khám nhà, họ cáo buộc anh trai của em vào tội tàng trữ, tuyên truyền chống phá nhà nước."





Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho công an phường Dương Nội thì được viên công an trực ban xác nhận là có vụ việc như thế xảy ra.





"Dạ vâng, việc này là phương án của công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi xác nhận có sự việc này nhưng việc này chúng tôi chỉ có phối hợp với công an thành phố thôi.

Còn có việc gì anh cứ liên hệ với công an thành phố Hà Nội."





Phóng viên gọi đến số điện thoại đường dây nóng công an thành phố Hà Nội thì người trực cho biết nên liên hệ với công an quận Hà Đông. Tuy nhiên, các cố gắng kết nối tới số điện thoại công an quận Hà Đông đều không có kết quả.





Một đoạn video phát trực tiếp trên Facebook cá nhân vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 của ông Trịnh Bá Phương cho thấy, lực lượng công an lôi 2 người phụ nữ đứng trước cửa nhà của ông Phương ra, đồng thời một người mặc trang phục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa nhà, trong tiếng gọi của công an yêu cầu "hợp tác".





Việc bắt giữ xảy ra chỉ khoảng hơn 1 tuần sau khi Công an Hà Nội công bố kết luận điều tra vụ Đồng Tâm, và cáo buộc 29 người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ các tội giết người và chống người thi hành công vụ.





Ngày 17/6, Tuỳ viên Chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã liên hệ với ông Trịnh Bá Phương để hỏi thông tin liên quan đến kết luận điều tra này.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương trước khi bị bắt đã để lại di chúc, nói thân thể khỏe mạnh, không có ý định tự tử và trình bày về vụ việc thời gian qua như sau:





"Trong thời gian vừa qua, tôi chỉ lên tiếng nói sự thật về vụ việc của Đồng Tâm.





Tôi cố gắng đưa những thông tin, hình ảnh trung thực nhất để đến được công luận trong nước và quốc tế.





Họ đã coi cái việc đó là làm ảnh hưởng đến cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến cả hệ thống chính trị chính trên bài báo của Công An Nhân Dân hôm 21 tháng 6 đã ra một bài báo như vậy.





Vâng thưa quý vị, tôi bị bắt thì mọi người không phải lo lắng cho tôi.





Họ bắt tôi ngày hôm nay thì có nghĩa là vụ của Đồng Tâm... rất mong muốn công luận và tất cả những cơ quan ngoại giao quốc tế quan tâm tới Đồng Tâm.





29 con người đang phải đối mặt với những bản án rất là nặng nề - 29 người dân Đồng Tâm."





Ông Trịnh Bá Khiêm người sinh sống cùng với con trai là Trịnh Bá Tư ở tỉnh Hòa Bình tường thuật lại sự việc con trai ông bị bắt giữ như sau:





"Sáng nay là tôi còn chưa ngủ dậy thì công an đã kéo bầy đến phá cửa xông vào khống chế.





Tôi đang ở tỉnh Hòa Bình thì có tôi với Trịnh Bá Tư. Tư thì ngủ ở một nhà, còn tôi ngủ một nhà.





Nó đến nó không chế tôi, nó đọc lệnh khám nhà mà sau đó nó khám và thu vài tờ giấy là bản nháp bài viết của tôi rồi nó đưa tôi về nhà chỗ Tư đang ngủ.





Nó cũng không chế Tư và khám nhà, sau khoảng 20 phút nó bắt Tư lên xe tù. Tôi không nghe được lệnh bắt người của bọn cộng sản vì tôi đang ở nhà khác và bọn cộng sản khám ở nhà khác."





Hồi tháng 9 năm 2014, bà Cấn Thị Thêu sinh năm 1962 cùng chồng là Trịnh Bá Khiêm bị Tòa án quận Hà Đông, Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" khi cùng gia đình giữ đất không cho chính quyền cưỡng chế vì phản đối việc đền bù với giá rẻ mạt.





Đến năm 2016, bà Thêu tiếp tục bị công Hà Nội bắt giữ và Tòa án quận Đống Đa tuyên án 20 tháng tù với cáo buộc bà "gây rối trật tự công cộng" khi tham gia biểu tình ôn hòa cùng nhiều người khác.





Hai con trai bà Cấn Thị Thêu là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng là những người thường xuyên lên tiếng trên mạng xã hội về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước và đưa thông tin cho các tổ chức quốc tế về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam.





Riêng bà Nguyễn Thị Tâm cũng là một người bị cưỡng chế thu hồi đất ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sau đó lên tiếng mạnh mẽ về các vấn nạn của đất nước.





Liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm, hồi tháng 4 năm nay, Facebooker Chung Hoàng Chương bị tòa án nhân dân Cần Thơ tuyên 18 tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.





Ông Chương bị quy kết là xuyên tạc vụ 3 chiến sĩ công an qua đời trong khi tấn công vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9-1-2020.





Trong cùng ngày 24 tháng 6, vào buổi chiều, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, ngụ tại thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Lý do bắt giữ được nói để điều tra về tội danh ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước’ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.





Cơ quan An ninh Điều Tra cho rằng từ ngày 29 tháng 4 đến 3 tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn thị Cẩm Thúy cùng một số người khác livestream trên Facebook nói xấu đảng, nhà nước. Ngoài ra còn có hai lần đốt cờ đảng, cờ nước Việt Nam hiện nay, đốt hình ông Hồ Chí Minh sau khi dùng kéo cắt.