Thời Sự Trong Tuần

Trong khi nước Mỹ vẫn còn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, thì thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lâm vào tình trạng khẩn trương vì đợt truyền nhiễm vi khuẩn corona mới đang có nguy cơ bùng phát. Tình thế đại dịch là như vậy, nhưng chính phủ của TT Trump thì đang tìm cách để chính thức tuyên bố đại dịch đã chấm dứt tại Mỹ. Tuần qua còn có sự kiện lịch sử đối với giới đồng tính và chuyển giới tại Hoa Kỳ khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ ra phán quyết các công ty không được đuổi nhân viên vì họ là đồng tính hay chuyển giới.

Chính Phủ Trump Muốn Tuyên Bố Hết Đại Dịch Để Mở Cửa Nước Mỹ

Phó Tổng Thống Mike Pence, lãnh đạo lực lượng chống vi khuẩn corona của chính phủ, đang công khai vẽ một bức tranh màu hồng về đại dịch thông qua những lời nói và hành động của mình trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump thúc đẩy mở lại đất nước và tiếp tục vận động tranh cử, theo CNN cho biết hôm Thứ Ba, 16 tháng 6.





Nhưng bất chấp những nỗ lực của chính phủ để tuyên bố đại dịch đã qua, 18 tiểu bang hiện đang trải qua sự gia tăng trong các trường hợp bị lây bệnh. Và các viên chức y tế đã kêu gọi người Mỹ thực hiện các hướng dẫn của lực lượng chống vi khuẩn corona - bao gồm đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội - để làm chậm sự lây lan, và một mô hình chính được Bạch Ốc sử dụng hiện đang dự đoán hơn 200,000 người chết vào tháng 10 năm nay.





"Chúng ta có thể hoàn tất với đại dịch, nhưng đại dịch không chấm dứt với chúng ta," theo Tiến sĩ Ashish Jha, giám đốc Viện Sức Khỏe Toàn Cầu Harvard, cho biết trong Cuộc Hội Thoại STAT hôm Thứ Ba.





Trong khi đó, các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã mô tả sự bùng phát vi khuẩn corona của thành phố là cực kỳ nghiêm trọng, khi hàng chục trường hợp khác xuất hiện, việc đi lại từ thành phố đã bị hạn chế và các trường học và trường đại học phải đóng cửa.





Người dân Bắc Kinh được yêu cầu tránh việc đi lại không cần thiết tại thủ đô, và bất kỳ ai vào hoặc ra sẽ được kiểm tra Covid-19.





Các khu vực lân cận khác đã được rào lại vào Thứ Ba, với 27 rủi ro trung bình hiện được chỉ định, điều đó có nghĩa là chính quyền có thể áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc di chuyển của người và xe hơi và có thể thực hiện kiểm tra nhiệt độ. Điều đó đã cho thấy rủi ro cao.





Tại California, sau một số số liên quan đến COVID-19 tại Quận Los Angeles tuần trước, Thống Đốc Tiểu Bang California, Gavin Newsom, cho biết hôm Thứ Ba rằng tiểu bang đã nhập cuộc với quận về những lo ngại cụ thể về tiến trình của Los Angeles.





Tại Miami, trong số các thành phố đông dân nhất của Florida, sẽ không chuyển sang giai đoạn mở cửa tiếp theo vì lo ngại về các vụ kiện COVID-19 đang gia tăng, Thị Trưởng Francis Suarez tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm Thứ Hai cho biết.





Thống Đốc Tiểu Bang Texas Greg Abbott đã công bố mức cao kỷ lục mới đối với các trường hợp nhiễm vi khuẩn corona hàng ngày ở tiểu bang này.

Bắc Kinh Siết Kiểm Soát Vì Coronavirus Loại Lạ Bùng Phát



Những người đã có đến Chợ Xinfadi Wholesale Market hay đã có tiếp xúc với người nào đó đã đến chợ này đang xếp hàng để làm thừ nghiệm đối với COVID-19 tại trung tâm thử nghiệm hôm 17 tháng 6 năm 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính quyền tại Bắc Kinh đã bắt đầu chiến dịch kềm chế làn sóng vi khuẩn corona thứ hai sau khi 137 trường hợp bị lây đã được phát hiện, là nhiều nhất trong 9 tuần lễ. (Photo Getty Images)

Thành phố Bắc Kinh đã chứng kiến hơn 100 trường hợp mới bị lây vi khuẩn corona trong đợt bùng phát mới, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.

Trong hơn 7 tuần, Bắc Kinh chỉ có các trường hợp bị lây nhiễm được ghi nhận từ những người đi du lịch từ nước ngoài.





Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, loạt bị lây vi khuẩn corona mới là "luôn luôn là mối lo ngại."





"Nhưng những gì chúng tôi muốn thấy là một phản ứng ngay lập tức với các biện pháp toàn diện," ông nói thêm.





Truyền thông địa phương nói rằng vi khuẩn đã được phát hiện trên thớt cá được sử dụng cho cá hồi nhập cảng ở chợ, khiến các siêu thị lớn ở Bắc Kinh kéo cá ra khỏi kệ của họ.





Tổng quản trị của thị trường đã bị cách chức, cùng với các quan chức địa phương khác.





Nhà dịch tễ học trưởng của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết vi khuẩn được tìm thấy ở Bắc Kinh không giống với loại lưu hành trên khắp đất nước và WHO cũng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ trình tự di truyền của vi khuẩn này.





Chợ đã đóng cửa sớm vào Thứ Bảy và các hạn chế áp đặt cho các khu vực lân cận.





Đến thứ hai, Bắc Kinh đã thiết lập gần 200 địa điểm thử nghiệm và liên lạc với khoảng 200,000 người đã đi chợ kể từ cuối tháng 5, theo trang tin tức nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin.





Các tình nguyện viên tại các trạm kiểm soát an ninh đã kiểm tra nhiệt độ của cư dân.





Việc phong tỏa cũng đã được mở rộng tới 21 khu vực dân cư sống gần chợ.





Cũng trong ngày Thứ Hai, Đức, Bỉ, Croatia và Thụy Sĩ đã mở lại biên giới của họ với các nước Liên Âu khác trong khi các quán cà phê và nhà hàng mở trên khắp nước Pháp.





Liên quan đến dịch bệnh, một bản tin khác cho biết Cơ Quan FDA của Mỹ đã hủy bỏ ủy quyền sử dụng khẩn cấp cho hydroxychloroquine để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện hôm Thứ Hai, cho biết thuốc mang quá nhiều rủi ro mà không có lợi ích rõ ràng.





Việc ủy quyền lần đầu tiên được ban hành vào tháng 3 và được áp dụng cho những bệnh nhân vào bệnh viện vì bệnh và những người trong các thử nghiệm lâm sàng. Vào tháng 4, FDA đã cảnh báo các bác sĩ không viết toa thuốc cho bệnh nhân COVID-19 bên ngoài các cơ sở đó. Hành động của hôm Thứ Hai sẽ không ảnh hưởng đến các thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ tiếp tục.





Thông báo bao gồm cả hydroxychloroquine và một hợp chất liên quan, chloroquine phosphate.





- Tính tới Thứ Tư, 17 tháng 6, trên toàn cầu có 7,941,404 trường hợp bị lây, với 434,796 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ có 2,184,110 trường hợp bị lây, với 118,798 người thiệt mạng.

- Tại California có 159,098 trường hợp bị lây, với 5,202 người bị thiệt mạng.

- Tại Quận Los Angeles có 75,084 trường hợp bị lây, với 2,959 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam có 8,999 trường hợp bị lây gồm 233 người thiệt mạng.

Bác Sĩ Fauci Cảnh Báo Đợt Hai Của Coronavirus Không Thể Tránh Khỏi Khi Các Trường Hợp Bị Lây Đang Tăng Mạnh Tại Một Số Tiểu Bang

Các trường hợp lây lan vi khuẩn corona đang gia tăng ở một số tiểu bang và các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ trường hợp bị bệnh có thể tăng cao hơn vào mùa hè này khi các tiểu bang mở cửa trở lại. Nhưng chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết một đợt vi khuẩn thứ hai vào cuối năm nay là không thể tránh khỏi, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 13 tháng 6.





Hơn 2 triệu người tại Hoa Kỳ đã bị nhiễm vi khuẩn và ít nhất 117,073 người thiệt mạng, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết. Một tiên đoán được phổ biến bởi Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Sáu phỏng đoán số người chết sẽ lên tới 130,000 vào ngày 4 tháng 7.

Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, nói rằng sự gia tăng gần đây trong các trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại một số tiểu bang không nhất thiết là “đợt cao điểm thứ hai.”





“Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu thấy các gia tăng số người vào bệnh viện, đó là tình huống chắc chắn mà bạn phải để ý kỹ lưỡng,” theo Fauci nói với CNN hôm Thứ Sáu.





Fauci cũng cho biết có thể không có cái gọi là làn sóng Covid-19 thứ hai như một số chuyên gia y tế dự đoán.





"Không thể tránh khỏi việc bạn sẽ có cái gọi là “làn sóng thứ hai” vào mùa thu hoặc thậm chí là tăng mạnh nếu bạn tiếp cận nó theo cách phù hợp,” theo ông nói.





Ông khuyên người Mỹ hãy làm theo các khuyến cáo giữ khoảng cách xã hội và tiếp tục đeo khẩu trang nơi công cộng, nằm trong số những hướng dẫn của CDC.





“Nếu các trường hợp bắt đầu tăng trở lại, đặc biệt là nếu chúng tăng mạnh, điều quan trọng là phải nhận ra rằng những nỗ lực giảm thiểu như những gì đã được thực hiện trở lại vào tháng 3 có thể cần thiết một lần nữa,” theo Mitch Butler từ Cơ Quan CDC nói.





Các dấu hiệu cảnh báo của một đột biến như vậy đã xuất hiện. Tại Los Angeles, Giám Đốc Y Tế Công Cộng Quận là Barbara Ferrer cho biết số trường hợp được xác định tại Quận Los Angeles trong 24 giờ qua là tăng cao một lần nữa.





Có 1,633 trường hợp mới trong quận tính đến Thứ Sáu, theo sở y tế. Đó là tổng cộng một ngày cao thứ ba kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, theo bảng điều khiển coronavirus của quận Los Angeles. Ferrer cho biết số liệu hôm Thứ Sáu đã gồm 500 trường hợp bị trì hoãn từ một phòng thí nghiệm.

Trump Ký Ban Hành Lệnh Cải Tổ Cảnh Sát Chỉ Cho Dùng Cách Làm Nghẹt Thở Khi Mạng Sống Cảnh Sát Bị Đe Dọa

Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba, 16 tháng 6, đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp về cải tổ cảnh sát và nói rằng “các vụ làm nghẹt thở sẽ bị cấm ngoại trừ nếu mạng sống của cảnh sát viên gặp nguy cơ” trong khi quốc gia này quay cuồng với cái chết của George Floyd trong sự giam giữ của Ty Cảnh Sát Minneapolis và tình trạng bất ổn tiếp theo - đã gây ra những lời kêu gọi thay đổi chính sách trên toàn quốc quyết liệt như tháo dỡ toàn bộ các bộ phận.





Tổng Thống đã đưa ra những bình luận tại Vườn Hồng, trong đó ông đánh một giai điệu hòa giải đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cảnh sát trước khi chính thức ký lệnh, mà ông cho thấy là thúc đẩy "các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.” Ông cũng nói, “Những tiêu chuẩn này sẽ cao và mạnh như có trên Trái Đất.”





Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows, Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, R-Ky., Dân Biểu Jim Jordan, R-Ohio, TNS Tim Scott, RS.C., và Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr nằm trong số các chức sắc tham dự tại lễ ký kết. Ngoài ra còn có đại diện từ một số tổ chức thực thi pháp luật có mặt.





Theo Bạch Ốc, lệnh của Trump chạm vào việc sử dụng các biện pháp tốt nhất, chia sẻ thông tin để theo dõi các cảnh sát đã liên tục khiếu nại họ và khuyến khích liên bang cho các sở cảnh sát triển khai các chuyên gia phi cảnh sát về các vấn đề như sức khỏe tâm thần, vô gia cư và nghiện ngập.

Trump cho biết các cảnh sát sẽ chỉ được phép sử dụng việc làm nghẹt thở nếu mạng sống của họ gặp nguy hiểm.

1 Thanh Nữ Đã Chết Sau 1 Tuần Mất Tích Tại Florida; 2 Người Đàn Ông Da Đen Chết Trong Tư Thế Treo Cổ Tại Nam Cali

Một nhà hoạt động Black Lives Matter 19 tuổi từ Florida được tìm thấy đã chết một tuần sau khi cô mất tích, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai, 15 tháng 6 năm 2020.





Cảnh sát Tallahassee đã tìm thấy thi thể của Oluwatoyin "Toyin" Salau, cùng với Victoria Sims 75 tuổi, vào Thứ Bảy. Cái chết của họ đang được điều tra là vụ giết người.





Cảnh sát đã bắt một nghi can, Aaron Glee, 49 tuổi, theo Ty Cảnh Sát Tallahassee cho biết.





Salau được nhìn thấy lần cuối vào ngày 6 tháng 6. Trước đó, cô đã tweet nói rằng mình bị tấn công tình dục. Bạn của cô Chynna Carney đã xác nhận tài khoản Twitter thuộc về Salau.





Các tweet nói rằng Salau đã để lại một số đồ đạc tại một nhà thờ nơi cô đang tìm nơi trú ẩn và một người đàn ông đã đề nghị cô đi xe để hồi tưởng lại những món đồ sau đó quấy rối cô trong khi cô cố gắng ngủ.





Không rõ Glee có phải là người đàn ông mà Salau báo cáo đã quấy rối cô không. CNN đã liên hệ với Cảnh Sát Tallahassee để xác nhận tài khoản của Salau về tấn công tình dục và đang chờ hồi âm.





Trong khi đó tại Nam California đã xảy ra 2 cái chết của những người đàn ông da đen được tìm thấy treo cổ trên cây.





Gia đình của hai người đàn ông da đen được tìm thấy treo cổ trên cây ở Nam California đang yêu cầu chính quyền điều tra thêm về cái chết của họ.





Gia đình của Robert L. Fuller, 24 tuổi, bác bỏ tuyên bố ban đầu của nhà chức trách rằng anh ấy chết vì tự tử. Gia đình của Malcolm Harsch, 38 tuổi, lo lắng cái chết của anh cũng sẽ được phán quyết là tự sát.





Harsch đã được tìm thấy vào lúc 7 giờ sáng ngày 31 tháng 5, gần một khu nhà vô gia cư ở Victorville, California, nơi những người ngoài cuộc nói với chính quyền rằng anh ấy đã sống ở đó. Không có dấu hiệu của hành vi chơi xấu nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, theo một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Quận San Bernardino.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Phán Quyết Các Công Ty Không Thể Sa Thải Nhân Viên Vì Họ Là Đồng Tính Hay Chuyển Giới



Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm các công ty sa thải nhân viên vì họ là những người đồng tính hay chuyển giới. (nguồn: www.pixabay.com)

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 15 tháng 6 năm 2020 đã phán quyết rằng các công ty không thể sa thải nhân viên dựa vào khuynh hướng tính dục và giới tính theo Chương VII của Luật Dân Quyền năm 1964, theo tin CNN.





Tại sao nó quan trọng: Ý kiến 6-3 đánh dấu một chiến thắng lớn cho quyền của những người đồng tính nam và nữ, lưỡng tính, chuyển giới (LGBT) tại một tòa án với khuynh hướng bảo thủ rõ ràng. Nó được viết ra bởi thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch, người được hậu thuẫn bởi các thành viên tự do và trung dung hơn của tòa án.





Chương VII rõ ràng cấm sự kỳ thị dựa trên “chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, hay nguồn gốc quốc gia,” nhưng nó đã không nêu cụ thể xu hướng tính dục hay bản sắc giới tính như là các thành phần được bảo vệ.





Họ nói gì: “Công ty sa thải một cá nhân là đồng tính hoặc chuyển giới sa thải người đó vì những đặc điểm hoặc các hành động mà không nghi ngờ trong các thành viên của giới tính khác. Giới tính đóng vai trò cần thiết và không thể chối cãi trong quyết định, thì đó chính xác là những gì Chương VII cấm." Gorsuch đã viết.





"Những người đã chấp thuận Luật Dân Quyền có thể không tiên liệu được công việc của họ sẽ dẫn đến kết quả đặc biệt này. ... Nhưng các giới hạn của trí tưởng tượng của những nhà soạn thảo không có lý do gì để bỏ qua các yêu cầu của pháp luật."





"Quyết định hôm nay là một trong những phán quyết quan trọng nhất của tòa án đối với quyền dân sự của người đồng tính và chuyển giới," theo Steve Vladeck, nhà phân tích Tòa Án Tối Cao của CNN và là giáo sư tại Đại Học Luật Texas, cho biết.





Cộng đồng LGBTQ chiếm khoảng 1 triệu công nhân xác định là người chuyển giới và 7.1 triệu người lao động đồng tính nữ, đồng tính nam và lưỡng tính, theo Viện Williams của Đại Học UCLA cho biết.





22 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn có các đạo luật bảo vệ người lao động dựa trên xu hướng tính dục, theo Viện Williams cho hay. 21 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn có đạo luật bảo vệ người lao động khỏi sự kỳ thị dựa trên bản sắc giới tính.





Nhiều nhóm LGBTQ đã ăn mừng phán quyết của tòa hôm Thứ Hai, bao gồm cả Human Rights Campaign, có chủ tịch, ông Alphonso David, nói trong một tweet rằng quyết định này là "chiến thắng mang tính bước ngoặt cho sự bình đẳng đối với LGBTQ."

20 Lính Ấn Độ Tử Thương Trong Vụ Giao Tranh Giữa Quân Ấn Độ Và TQ Giữa Lúc Hai Nước Đang Căng Thẳng

Các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ ở biên giới qua đêm, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và đánh dấu thương vong đầu tiên trong cuộc xung đột giữa hai cường quốc trong nhiều thập niên.





“Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã thảnh thơi tại khu vực Galwan, nơi họ đã đụng độ trước đó vào đêm 15/16 tháng 6 năm 2020,” theo Đại Tá Aman Anand, phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ, nói với ABC News. “17 binh sĩ Ấn Độ bị thương nặng trong lúc thi hành nhiệm vụ tại vị trí lộ thiên và chịu nhiệt độ dưới 0 ở địa hình cao độ đã gục ngã trước những tổn thương của họ, khiến tổng số người thiệt mạng trong cuộc đụng độ lên đến 20.”





“Quân đội Ấn Độ cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia,” theo ông nói thêm.





Các cuộc giao tranh qua đêm đánh dấu sự leo thang trong cuộc xung đột ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong vài tuần qua.





Hôm Thứ Sáu, tờ báo Daily Telegraph đưa tin rằng 12,000 binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, phía đông bắc nước này, sau nhiều tuần căng thẳng leo thang.





Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ tranh chấp ở biên giới Hy Mã Lạp Sơn năm 1962, nhưng thông báo từ quân đội Ấn Độ đánh dấu những cái chết đầu tiên hiện nay được ghi trong cuộc xung đột trong ít nhất 40 năm.

Bắc Hàn Dọa Đưa Quân Đội Vào Vùng Ranh Giới Phi Quân Sự Giáp Với Nam Hàn

Quân đội của Bắc Hàn cảnh báo họ đã sẵn sàng vào khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.





Mối đe dọa này một phần là để đáp trả các nhóm đào ngũ từ Bắc xuống miền Nam gửi tài liệu tuyên truyền về phía bắc.





Cuối tuần qua, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, cho biết cô đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị bước đi này.





Và quân đội bây giờ nói rằng họ đã sẵn sàng "biến chiến tuyến thành một pháo đài và nâng cao cảnh giác quân sự."





Căng thẳng giữa hai nước đã tăng lên trong thời gian trên các tờ rơi xuyên biên giới, thường được gửi qua bóng bay.





Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm Thứ Ba, 16 tháng 6 năm 2020 đã phản ứng với các mối đe dọa mới bằng cách nói rằng họ đang làm việc với Mỹ để giám sát chặt chẽ các động thái quân sự ở miền Bắc.





Hôm thứ ba, quân đội Bắc Hàn cho biết họ đang "nghiên cứu một kế hoạch hành động" để quân đội di chuyển "vào các khu vực đã được phi quân sự".





Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho biết họ đã "cảnh giác cao độ" và sẵn sàng "nhanh chóng và triệt để" thực hiện bất kỳ quyết định nào của chính phủ.





Tuyên bố này được đưa ra sau khi em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đe dọa hành động quân sự chống lại miền Nam hôm Thứ Bảy.

Trung Cộng Đưa Tàu Hải Dương 4 Vào Vùng Biển VN Cách Đảo Phú Quý 182 Hải Lý

Tàu Hải Dương 4 của Trung Cộng đã vào vùng biển VN chỉ cách đảo Phú Quý chừng 182 hải lý hôm Thứ Ba, 16 tháng 6 năm 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.





Tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách đảo Phú Quý khoảng 182 hải lý hôm thứ Ba, ngày 16 tháng Sáu.





Đài Á Châu Tự Do sử dụng hai phần mềm định vị xác định Hải Dương 4 đã tiến đến vùng biển của Việt Nam hôm 14/6 sau khi đi qua căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Dữ liệu định vị mới nhất vào sáng ngày 16/6 cho thấy tàu này nằm hoàn toàn trong vùng 200 hải lý từ bờ biển của Việt Nam.





Hiện không rõ nguyên nhân vì sao Trung Quốc điều tàu Hải Dương 4 vào vùng biển của Việt Nam vào lúc này. Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam đều chưa lên tiếng gì về động thái này.





Tuy nhiên vào khoảng nửa cuối năm 2019, Trung Quốc đã từng điều tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh vào quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở lô dầu khí 06 -01 trong liên doanh giữa Việt Nam với công ty Rosneft của Nga ở Bãi Tư Chính.





Lập trường của Trung Quốc là phản đối việc các quốc gia đòi chủ quyền ở khu vực Biển Đông hợp tác với các công ty quốc tế ngoài khu vực để khai thác dầu khí ở Biển Đông.





Theo các phần mềm theo dõi hàng hải, dường như Hải Dương 4 lần này không đi cùng với các tàu hải cảnh vào vùng biển Việt Nam. Chỉ có tàu hải cảnh Haijing 5202 hiện đang đậu ở Đá Chữ Thập gần đó.





Việc Hải Dương 4 lần này vào vùng biển Việt Nam cũng có thể liên quan đến các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam với công ty Rosneft của Nga gần Bãi Tư Chính.





Truyền thông trong nước cho biết, giàn khoan dầu Clyde Boudraux của một công ty có trụ sở ở Anh theo dự định sẽ hoạt động trong khu vực này. Giàn khoan đã được kéo về cảng Vũng Tàu hôm 22/4 nhưng theo dữ liệu phần mềm định vị thì giàn khoan này vẫn chưa rời cảng.





Trung Quốc cũng đã từng đe doạ Việt Nam trong những hoạt động khoan thăm dò dầu khí trước đây với công ty Repsol của Tây Ban Nha hồi năm 2017 và 2018.





Hôm 13/6 vừa qua, công ty dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã chuyển nhượng các cổ phần của công ty này ở 3 lô dầu khí ngoài khơi phía đông nam Việt Nam cho PetroVietnam với lý do khó khăn do bị sức ép từ Trung Quốc hồi năm 2018.

3 Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ Cùng Lúc Có Mặt Tại Biển Đông Và Thái Bình Dương Để Răn Đe TQ

Hong Kong -- Việc triển khai 3 hàng không mẫu hạm 100,000 tấn của Hải



Quân Hoa Kỳ tới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau nhiều năm đã loam cho TQ nhanh chóng phản ứng, với truyền thông nhà nước nói rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai, 15 tháng 6 năm 2020.





USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đều đang tuần tra ở phía tây Thái Bình Dương, trong khi USS Nimitz ở phía đông, theo thông cáo báo chí của Hải Quân Hoa Kỳ. Với mỗi tàu chứa hơn 60 máy bay, nó đại diện cho việc triển khai lớn nhất các hàng không mẫu hạm Mỹ ở Thái Bình Dương kể từ năm 2017 - khi căng thẳng với Bắc Hàn về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đang ở đỉnh điểm.





Sự hiện diện của các hàng không mẫu hạm đã được Associated Press đưa tin đầu tiên vào Thứ Sáu.





"Các hàng không mẫu hạm và các nhóm tàu tấn công là những biểu tượng phi thường của sức mạnh hải quân Mỹ. Tôi thực sự rất phấn khích vì hiện tại chúng tôi đã có ba trong số đó," theo Chuẩn Đô Đốc Stephen Koehler, giám đốc điều hành của Bộ Tư Lệnh Indo-Pacific tại Hawaii, nói với AP.





Hôm Chủ Nhật, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng Sản TQ cho biết các hàng không mẫu hạm có thể đe dọa quân đội ở Biển Đông đang tranh chấp.

"Bằng cách tập trung các hàng không mẫu hạm này, Mỹ đang cố gắng chứng minh cho cả khu vực và thậm chí cả thế giới rằng họ vẫn là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất, khi họ có thể tiến vào Biển Đông và đe dọa quân đội Trung Quốc trên các đảo Xisha và Nansha (Hoàng Sa và các đảo Trường Sa) cũng như các tàu thuyền đi qua vùng biển gần đó, vì vậy Mỹ có thể thực hiện chính trị bá quyền của mình," theo báo Global Times dẫn lời Li Jie, một chuyên gia hải quân có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết.





Bài báo - được đăng trên trang web tiếng Anh chính thức của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân - cũng nhấn mạnh các vũ khí có sẵn cho quân đội Trung Quốc, thêm rằng Bắc Kinh có thể tổ chức các cuộc tập trận để phô trương hỏa lực của mình.





"Trung Quốc sở hữu vũ khí phá hủy hàng không mẫu hạm như tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và DF-26," theo bài báo cho hay.





Việc triển khai có nghĩa là 3 trong số 7 hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ đang ở Thái Bình Dương. Bốn chiếc còn lại đang ở cảng để bảo trì.

Mỹ Tố Cáo Chính Quyền CSVN Vẫn Tiếp Tục Đàn Áp Tôn Giáo Trong Năm 2019

VIỆT NAM – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tố cáo chính quyền CSVN vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo trong năm 2019 qua bản báo cáo về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mà bộ này công bố hôm 10 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 bất chấp Hiến pháp quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân.





Trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào sáng ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức. Đó là xách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Tài sản, đất đai của họ bị nhà nước thu hồi.





Theo báo cáo, những xách nhiễu, đàn áp tôn giáo diễn ra ở các địa phương như: Tây nguyên, vùng người theo đạo Thiên chúa của người H’mong ở vùng núi phía Bắc, và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang nơi có nhiều người theo Tin lành và Công giáo.





Những truy bức của chính quyền đã khiến khoảng từ 250 đến 300 người Thượng ở Tây nguyên phải chạy lánh nạn sang Campuchia và Thái Lan kể từ năm 2017 trở lại đây, theo thống kê của Chính phủ Mỹ.





Người Công giáo ở khu vực Nghệ An nơi có giáo phận Vinh, theo báo cáo, cũng bị đàn áp mà điển hình là việc kết án từ một giáo dân là thầy giáo dạy dạng Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù hồi năm ngoái với cáo buộc Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.





Theo báo cáo, những người theo các nhóm tôn giáo như Cao Đài, Hoà Hảo không được đăng ký và Phật Giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng bị đàn áp.





Theo thống kê trong báo cáo, hiện Việt Nam có khoảng hơn 97 triệu dân với khoảng 26,4% dân số là những người đang thực hành các hoạt động tín ngưỡng được đăng ký. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính 90% dân số Việt Nam theo một đức tin truyền thống nào đó bao gồm cả dạng được đăng ký với nhà nước và dạng không đăng ký.





Đạo Phật là đạo lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 14,9% dân số, tiếp theo là Công giáo với khoảng 7,4% dân số.





Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế là báo cáo được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hàng năm đối với toàn thế giới. Trong báo cáo các năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dù nhìn nhận Việt Nam có một số tiến bộ nhất định trong việc cho phép người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, những vẫn chỉ trích tích tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.





Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ hôm 9/6 cũng có một báo cáo về tự do tôn giáo, lên án việc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, và kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).

Lê Hữu Minh Tuấn, Một Thành Viên Nữa Của Hội Nhà Báo Độc Lập Bị Bắt Tại Sài Gòn



Nhà báo Lê Tuấn (phải) và nhà thơ Bùi Minh Quốc. Ảnh chụp năm 2017.(nguồn RFA)

SÀI GÒN, VN – Chính quyền CSVN lại bắt thêm một nhà báo trong Hội Nhà Báo Độc Lập tại VN là ông Lê Hữu Minh Tuấn hôm 12 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn và hiện đang giam tại Trại Giam Chí Hòa, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Anh Lê Hữu Minh Tuấn, một thành viên trẻ của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, vào ngày 12 tháng 6 bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc và bắt đưa về Trại giam Chí Hòa.





Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vào tối ngày 12 tháng 6 xác nhận tin vừa nêu với Đài Á Châu Tự Do:





“Người nhà báo, Lê Hữu Minh Tuấn bị triệu tập làm việc rồi bị bắt đưa về Trại giam Chí Hòa. Đã có lệnh bắt.Tuấn là một người ôn hòa, kín tiếng và không phải là một nhà bất đồng chính kiến.”





Theo nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang thì anh Lê Hữu Minh Tuấn, 30 tuổi, thường được gọi là Lê Tuấn, ghi danh tham gia Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam từ năm 2015.





Anh Lê Hữu Minh Tuấn đã tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Lịch sử tại Đại học Đà Nẵng. Hiện anh đang học thêm tại Đại học Luật Hà Nội.





Trong thời gian qua, sau khi chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam Phạm Chí Dũng bị bắt, anh Lê Hữu Minh Tuấn thường xuyên bị cơ quan an ninh mời, triệu tập làm việc.





Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái và vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam Nguyễn Tường Thụy cũng bị bắt đưa từ Hà Nội vào giam tại Chí Hòa.