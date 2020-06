Mỗi Người Đều Quan Trọng

Cứ mỗi 10 năm, U.S. Census (Cuộc Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ) đếm từng người trong Hoa Kỳ. 2020 Census là quan trọng cho các gia đình vì dữ liệu được U.S. Census Bureau (Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ) thu thập sẽ quyết định việc phân bổ hàng tỷ Mỹ Kim trong quỹ liên bang, tiểu bang và địa phương. Khi tất cả mọi người đều được thống kê, cộng đồng của họ nhận phần ngân quỹ công bằng cho những chương trình như Head Start, National School Lunch Program (Chương Trình Bữa Trưa Toàn Quốc cho Trường Học), Children’s Health Insurance Program (Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế cho Trẻ Em), và các chương trình quan trọng khác phục vụ trẻ em và gia đình.





Bà Camille Maben, Giám Đốc Điều Hành First 5 California cho biết: “Tại First 5 California, chúng tôi tin rằng điều rất quan trọng là mọi người đều được thống kê và muốn biết chắc các cộng đồng và gia đình của chúng ta nhận được nguồn ngân quỹ và sự hỗ trợ mà họ xứng đáng được hưởng. Census Bureau dự tính rằng khoảng 210,000 trẻ em dưới năm tuổi ở California không được thống kê trong lần thống kê dân số năm 2010. Với mỗi người không được thống kê, cộng đồng bị mất trung bình khoảng $20,000 trong quãng thời gian 10 năm.





Quý vị có thể giúp để biết chắc rằng mọi người đều được thống kê. Hãy ghé vào: www.my2020census.gov và chỉ mất vài phút để trả lời đầy đủ bản câu hỏi Thống Kê Dân Số. Quý vị cũng có thể trả lời Thống Kê Dân Số bằng các ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác nữa. Vì có đại dịch coronavirus, hạn chót đã được gia hạn tới tháng Mười, 2020. Nhưng xin đừng chờ đợi mà hãy trả lời bản thống kê càng sớm càng tốt, vì dữ liệu về dân số sẽ rất quan trọng khi chúng ta hồi phục từ cuộc khủng hoảng y tế công cộng coronavirus.





Các câu hỏi Thống Kê Dân Số bao gồm có bao nhiêu người sống trong nhà biệt lập, nhà căn hộ hoặc nhà mobile home; Tên, tuổi và ngày sinh của mọi người sống trong gia đình; quý vị đang thuê hay đã mua nhà; và quý vị thuộc chủng tộc nào. Thông tin quý vị cung cấp được giữ kín và không được sử dụng để giảm phúc lợi, hoặc để cung cấp cho một cơ quan chính phủ khác, như IRS (Cơ Quan Thuế Vụ), FBI (Cơ Quan Điều Tra Liên Bang) hay ICE (Cơ Quan Kiểm Soát Di Trú và Hải Quan). Để tìm hiểu thêm về việc giữ kín thông tin và bảo vệ dữ liệu cũng như các thông tin khác, xin vui lòng ghé vào 2020census.gov.





U.S. Census được thực hiện mười năm một lần. Hãy để mọi người đều được thống kê, để California nhận được các nguồn trợ giúp mà chúng ta xứng đáng được hưởng.



****



Bà Mayra E. Alvarez, MHA, được Thống Đốc Newsom bổ nhiệm vào Ủy Ban First 5 California và đã làm việc hơn mười năm qua, đảm trách về chính sách chăm sóc y tế và bênh vực quyền lợi cho trẻ em thông qua công việc của mình trong U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ) dưới thời của Tổng Thống Obama và hiện nay, bà giữ chức President of The Children’s Partnership (Chủ Tịch của Cơ Quan Hợp Tác Công Tác về Trẻ Em).





First 5 California làm việc tận tâm để chắc chắn rằng mỗi trẻ em ở California đều có những năm đầu của cuộc đời tốt nhất bằng cách cung cấp các nguồn trợ giúp, thông tin và hỗ trợ cho cha mẹ cũng như người chăm sóc trẻ em. Cho dù gia đình sinh sống ở đâu trong California, First 5 County Commission (Ủy Ban First 5 của Quận) đều sẵn sàng giúp đỡ. Xin ghé vào www.First5California.com để có băng hình, lời khuyên, và nhiều thông tin hữu ích khác.