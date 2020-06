Tin Mừng Cho Các Tiệm Nails

Bác sĩ Tâm Nguyên, và em gái Linh Nguyên, cùng một số bạn trẻ VN đấu tranh cho ngãnh nails được mở cửa, họ tổ chức bieu tinh trên đưỏng phố Bolsa, thanh phố Westminster, biêũ tinh ôn hòa, bất bạo động ngãy thứ hai, thinh nguyện thư gọi đến Thông Đốc California, và kết quả là ngày 19/6/2020 các tiệm nails sẽ đưặc mở cửa. ĐuỞc biết hỏn 300,000 chủ tiệm nails vã ngưởi làm nails là ngưỏi Viet Nam, lời tuc đem về cho chinh phủ hôn 15 tỷ Mỹ kim mỗi năm.





Những nguôi trẻ gôm chủ tiệm nails, chủ trưởng day Nails, tóc vã, facial , dạy hót tóc đan ông, huấn luyện để các chuyên viên lãm tóc trở | thành thày giáo cô giáo. Bác sĩ Tâm Nguyên cho biết thân phu của ông dã mổ trưởng day nails, toc, thẩm mỹ, day đão tạo gần 50,000 học viên tốt nghiệp và lãm về các ngành nay. Bác sĩ Tâm rất xúc động khi thay bà con thưởng minh, và lúc nào cũng ân cần với tất cả mọi người, bác sĩ trẻ, luật sư trẻ, chay tỏi chạy lui tiếp khách, ngưòi trẻ tham dự buổi tiếp tân này rất đông, đa số những người đã từng tham dự bieu tinh ôn hoa trên đường phố Bolsa thứ hai, và bác sĩ Tâm cũng đã đối thoại vối ống Bộ Trường Thương Mại của liên bang về nganh Nails, và cũng nói chuyện với ông Anthony William, đại diện của Thông Đốc của tiểu bang California về mở cửa tiệm Nails trong ngay 9 tháng 6/2020. , Nhỏ sư tranh đấu quyết liệt của người làm chủ nai, ngãnh nay sẽ mở cưa lại. Hiện diện trong buổi tiếp tân ngây thư sau 13/6/2020, có Hoa Thưởng Viện Huy, chuaĐiều Ngự, đến cầu nguyện cho tất cả đưặc binh yến, có công ăn việc làm, có sức khỏe, vã vưét qua những khó khăn trong tinh trạng bệnh dịch này.





Bác sĩ Tâm Nguyên cũng cho biết có mối linh mục Anthony Đao Quang Chinh, linh mục chánh xứ của nha thỏ St Catherine of Alexandria Temecula, San Bernadino, linh mục nguyên là giám đốc di dân mục vụ của hội đồng giám mục Hoa Kỳ đên cũng cầu nguyện nhưng linh mục bản lầm lêỏ nhà thờ nên không lên đưóc, thi một người trẻ đó là Paul Hoang, đông ngòi lai cầu nguyen va xin Chúa ban phước lành cho động hưởng.







Cảnh sát trưởng Garden Grove, ông Tom Dare, hiện diện với sắc phục Cảnh Sát là khách mới nhưng chắc cũng là bảo vệ an ninh cho buổi cầu nguyện võ họp mặt có trên 200 ngưỏi Việt, Mỹ, và các sắc dân khác được bình yên, đặc biệt nguoi Viet Nam thì đeo khẩu trang nhưng ông Canh Sat truong, Vỏ chồng ông Steve, ông ba Dennis, và nhiều người Mỹ thi không đeo khẩu trang. Dân Biểu Lou Correa thi nói có ông Cảnh sát trưởng đây nếu tôi không đeo khẩu trang sở ong ấy bắt những chinh Ông Cảnh sát trưởng lại không đeo khẩu trang chắc lã bao về cho buổi lể không có gì xảy ra, vải hơn 200 ngươi hiện diện, với khách rất đặc biệt như ông Steve, một người làm việc xã hội không ngưng nghi, bà Susie, làm cho báo The Epoch Time va Charone, nhiều nhân vật nổi tieng hiện diện như ông Frank Jao, cổ Hưởng, chủ nha hang chay ở Huntington Beach, đoan lân Thiên Ân, trường Advance Beauty College thị rông những bác sĩ Tâm Nguyên môi mọi ngưỗi đứng ở ngoai, truyen thông báo chi rất đồng, Việt Mỹ.





Nghị viện Thu Hã của thành phố Garden Grove cũng có mặt trong buổi họp này và yêm trọ cho việc làm của ngãnh nails phải dưặc mở cửa như những ngành khác. Nghi viên Diedre Thu Ha nguyên là một trong nhưng ngưởi yếm trò mò của tiệm Nails sớm , Thu Ha nói các chủ tieng nailsở miền Bắc, miền Nam Cali ngồi lại với nhau nói chuyện vải văn phòng Thông Đốc của tiểu bang California, nói chuyện với Public Health, lãm thế nào để mở tiệm Nail bạn luân với nhau thông qua từng chung tung dong luật lệ về Nails. Nghị viện Thu Hã rất vui sau khi hop hội thi kết quả là ngày 19/6/2020 cac tiem Nails sẽ được mở cửa.. | Mong sau khi mở cua lại các tiệm Nails sẽ làm theo luật lệ cua chinh phủ đặt ra để cho mọi người được an toàn, bình yên trong nghề nghiệp của minh cũng như sự an toàn của khách hàng, nhiều người lãm Nails nuôi con học tại, trong giỏi bác sĩ, luật sư, giáo su đại học cũng có một số ngưỗi cha me lam nails , lãi tốc V.V.





Cuộc tranh đấu não có ý nghĩa cũng sẽ thanh công. Những ngưởi trẻ gồm có bác sĩ, luật sư, thưởng gia công ngồi lại vải nhau, cùng tranh đầu ôn hóa, phải công nhận những người trẻ đi biếu tinh dưới nắng gay gắt dưới phố Bolsa lãm cho nhiều người cảm động. Theo Hiến Pháp Hoa Ky, ngưỗi dân có quyền đi bieu tinh bày tỏ nguyện vọng của mình nhưng không có quyền bạo động, hề bao động đập phá, hối của thi thể nào cũng bị luật pháp trừng trị.



Bác sĩ Tâm Nguyên định cư ở Hoa Kỳ cùng với cha mẹ chưa duọc 1 tuổi nhưng bây giả rất thông thạo tiếng Việt, lẽ dĩ nhiên nói tiếng Anh như nguỏi Mỹ, cùng với luật sư Mike Võ, Paul Hoang vã nhiều bạn trẻ khác làm việc không ngừng nghỉ, tranh đâu để các tiệm nails mở cửa sắm hồn dự định của chính quyền. Một trong những người khách tham dự trong buổi tiếp tân đê mung nganh nails sẽ đưóc mở cửa là ông Triệu Phát, người rất thành công trong đầu tư địa ốc cho biết cảm tưởng như sau:



- Tâm Nguyên và các anh em tré lãm việc rất tốt, đang khen, Cộng đông minh với những người trẻ làm được việc thi minh phải khen, ai lam việc tốt tôi cũng khen, ông Triệu Phát if tham gia những sinh hoạt cộng động vì ông làm rất nhiều việc xã hội va quanh năm giúp cho các nước Á Châu | Một buổi tham dự tiệp tân bình yên, ai cũng vui, vì không có việc gì xảy ra, trói năng nhưng trong lòng không nóng vi tinh ngưỏi, những người trẻ làm được việc tốt đẹp.





Ông Steven Jones, thi truong thānh phố Garden Grove nói trong buổi tiếp tấn như sau: Anh chị em trong hội "Nailing it for American" lãm việc rất vất vả trong mấy tháng vừa qua để đưặc kết quả là tiệm Nails sẽ được mở cửa lại, anh chị em trong hội lầm được nhiều việc rất tốt đẹp, tăng mặt nạ cho y tá, bệnh viện, cho thiên nguyên, cho thực phẩm cho thuốc rửa tay, tôi rất hãnh diện về anh chị em, nhúng tôi cũng ngại rắng chính quyền sẽ có những luật lệ rất khắt khe trong nganh nay. Ông Steven yem tro viec lam tot dep cua anh chị em, yem tro nganh Nails, la Thi Truong của thành phố Garden Grove, thanh phố có nhiều người Á Châu, nhất là Viet Nam, ông Steven rất gần gũi với người Việt Nam, và sản sáng giúp đỏ ngưỏi Viet nam.

KIEU MY DUYEN GARDEN GROVE 14/6/2020