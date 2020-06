Các Thủ Khoa và Á Khoa Từ Học Khu Garden Gove

Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Ashly Nhi Nguyển sẽ vào Chương Trình Đại Học Danh Dự để học ngành Kỹ Sư Không Gian tại Đại Học University of California, Irvine. Em mơ ước được trở thành một kỹ sư ngành phi hành vũ trụ hay khoa học gia điện toán để làm việc cho cơ quan NASA hay SpaceX. Khi học tại Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande, em thích các sinh hoạt du khảo, chơi banh cà na và bóng rổ, dự dạ vũ ‘prom’ và khiêu vũ mùa đông. Những thành tích làm em hãnh diện nhất bao gồm: được nhận vào trường Cal-Berkeley, USC, và UCI với học bổng toàn phần; làm hội trưởng của bốn câu lạc bộ: Học Sinh Danh Dự Quốc Gia, Câu Lạc Bộ Toán, Đền Đáp Nghĩa (Pay It Forward) và Câu Lạc Bộ Trò Chơi Điện Tử (Game Club); và nhận bằng khen Học Sinh AP Xuất Sắc do Hội Đồng Cao Đẳng trao tặng. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là thời gian hai năm làm đội trưởng đội bóng rổ của trường Bolsa. Em thích các buổi luyện tập, thi đấu, chơi cùng với các bạn, và thi đấu với những trường khác. Em sẽ không bao giờ quên được kết quả ghi được 20 điểm trong trận thi đấu liên đoàn và không một kinh nghiệm nào khác có thể lập lại cảm giác hào hứng như thời chơi thể thao ở bậc trung học. Ashly hiện cư ngụ ở thành phố Santa Ana và cha mẹ của em là Xinh Đặng và Ted Nguyễn.

Trung Học Cấp II Los Amigos: Kim Nguyễn sẽ vào học tại đại học UCLA vào mùa thu, theo chuyên ngành Tâm Sinh Lý Học với hy vọng trở thành một bác sĩ tâm thần cho trẻ em. Trong rất nhiều thành quả mà Kim đạt được có Bằng Khen Lãnh Đạo Giới Trẻ, Bằng Khen Gương Sáng Của Người Mỹ Gốc Việt do Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tặng, Hội Trưởng Xuất Sắc của Câu Lạc Bộ Key Club, được nhận vào Chương Trình Học Giả Bovard của USC, được vinh danh là Học Giả của Regents tại UCI, là người được vào vòng Chung Kết Questbridge và Jack Kent Cooke, và được nhận vào các đại học UC Berkeley, Rice University và Northeastern University. Kim hăng say làm việc cho hội Teen Line trong vai trò tư vấn cho bạn hữu cùng trang lứa, đã giúp gây quỹ được trên $5,000 cho Chương Trình Thiếu Niên Gặp Khủng Hoảng trong thời gian Kim làm Hội Trưởng Key Club, và trải qua một tuần lễ trên núi để tham gia Chương Trình Tương Trợ Học Sinh Ngành Y ‘CampMed’ của trường UCI. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Kim là lúc em mang đến sự ngạc nhiên cho cô Murphy, giáo viên dạy em lớp AP Biology khi làm bích chương và liên hoan sinh nhật cho cô. Kim là một cư dân thành phố Santa Ana, và là con của ông bà Nguyên Nguyễn và Oanh Nguyễn.

Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Caleb Huang sẽ vào học tại đại học Rice theo chuyên ngành Phân Tích Chính Sách Xã Hội với mục tiêu sẽ làm việc trong ngành quản trị học đường. Trong số những thành tựu sáng giá về học vấn của Caleb, em là thành viên của Nhóm Đại Biểu Thượng Nghị Sĩ Trẻ California (California Boy State Senator Delegate), tốt nghiệp Trường Thiếu Sinh Quân Khu vực 11, Toán Huấn Luyện Chỉ Huy Thiếu Sinh Quân Tranh Tài Cấp Quốc Gia (2019-2020) (NJROTC Orienteering Team Captain of National Qualifying Team), là thành viên của Toán Huấn Luyện Thực Tập Hải Quân Vùng miền Tây Duyên Hải (West Coast All Navy Drill Champion Drill Team), và là Hội Trưởng của Câu Lạc Bộ Hồng Thập Tự. Caleb vui mừng và hãnh diện được phục vụ trong Tổ Chức Hiến Máu của Hội Hồng Thập Tự tại Pacifica, là người dìu dắt ‘Mariner Mentor’, một học sinh đại diện của tổ chức WASC, và tham gia vào việc Hướng Dẫn, Huấn Luyện và Thi Thố trong chương trình Thiếu Sinh Quân. Caleb là cư dân thành phố Garden Grove và là con ông bà Weimin Huang và Fanling Mo.