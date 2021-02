Nhiều Tiệm Thuốc Trên Khắp Nước Mỹ Đang Có Chích Ngừa Covid-19 Do Liên Bang Cung Cấp: Walgreens, CVS, Walmart, Rite Aid, Kroger, Albertsons…

Nỗ lực tạo miễn nhiễm thêm nhiều người Mỹ để chống lại vi khuẩn corona hiện nay gồm các hệ thống nhà thuốc bán lẻ lớn, theo bản tin của Đài CBS News cho biết hôm Thứ Năm, 11 tháng 2 năm 2021.

Các hệ thống tiệm bán thuốc toàn quốc CVS Health và Walgreens nằm trong số hơn 20 nhà bán thuốc lẻ lớn đang nhận cung cấp thuốc chích ngừa Covid-19 từ chính phủ liên bang trong tuần này. Nhưng để chích cho người dân thì không dễ như đi bộ vào cửa nhà thuốc. Thay vì vậy, khách hàng không được khuyến khích đổ xô tới các tiệm, mà tốt hơn là xếp hàng theo lấy hẹn trên mạng hay qua điện thoại.

Chương trình liên bang sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn, dựa vào số cung cấp thuốc chích ngừa có sẵn, với việc chuyên chở tới ngay hôm Thứ Năm, theo Cơ Quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết.

“Chính phủ liên bang đang cung cấp 1 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 để thực hiện chương trình này,” theo phát ngôn viên của CDC cho biết trong một email gửi tới CBS MoneyWatch cho biết. “Chúng tôi không thể xác định bao nhiêu liều sẽ được cung cấp hàng tuần tới các đối tác nhà thuốc trong nhiều tuần lễ tới, nhưng việc phân phối hàng tuần được dự đoán sẽ tăng khi mức cung cấp thuốc chích ngừa gia tăng.”

Nói chung, chính phủ liên bang đang hợp tác với 21 hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc và các hệ thống độc lập để gia tăng việc tiếp cận thuốc chích ngừa Covid-19 trên toàn Hoa Kỳ, theo cơ quan CDC cho biết.

CDC cho biết sẽ chở một số lượng liều hạn chế tới Walgreens tại Chicago và các nơi khác của Illinois, Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, New Hampshire, New Mexico, New York and New York City, North Carolina, Puerto Rico, Vermont, Wisconsin và West Virginia. Công ty này cũng sẽ thực hiện việc chích ngừa với các phân phối địa phương tại nhiều nơi của Arkansas, California, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Nevada, Ohio, South Carolina và Texas, theo CDC cho biết.

Lúc đầu sự kiến từ Thứ Năm, hệ thống nhà thuốc CVS khởi động việc chích ngừa tại tiệm thuốc sang Thứ Sáu tại một số địa điểm hạn chế tại 11 tiểu bang, mà khách hàng có thể vào trang mạng CVS.com hay trên ứng dụng CVS Pharmacy vào Thứ Năm. Hoặc có thể gọi điện thoại ở số (800) 746-4287.

Đợt đầu của CVS sẽ có khoảng 250,000 liều tổng cộng để chích cho người có đủ điều kiện tại California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, South Carolina, Texas và Virginia.

Hơn 1,000 tiệm thuốc của Walmart và Sam's Club tại 22 tiểu bang đang bắt đầu phân phối thuốc chích ngừa liên bang tuần này, với việc chích ngừa bắt đầu vào Thứ Sáu, tại các tiểu bang Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nebraska, Nevada, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming.

Rite Aid đang nhận các liều thuốc từ liên bang tại một số tiệm thuốc của họ tại 5 tiểu bang và 2 thành phố: California, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvania và 2 thành phố lớn nhất, Philadelphia, và New York City, theo phát ngôn viên của công ty cho biết trong một email gửi tới CBS MoneyWatch.

Costco cung ứng số lượng hạn chế thuốc chích ngừa Covid-19, thường là Moderna, tại các địa điểm ở New York City, Oregon, Puerto Rico và Washington.

Hệ thống nhà thuốc Kroger có cung ứng hạn chế thuốc chích ngừa và hiện có tại một số địa điểm ở Alaska, Arizona, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Nevada, Ohio, Oregon, South Carolina, Utah, Washington, West Virginia và Wisconsin, theo cập nhật vào tối Thứ Hai.

Các Công Ty Albertsons, điều hành hơn 1,700 tiệm thuốc tại các chợ của họ tại 34 tiểu bang, cũng nhận phân phối thuốc chích ngừa trực tiếp từ liên bang. Khách hàng có thể kiểm tra có hay không tại niều cửa tiệm mang bảng hiệu: ACME, Albertsons, Carrs, Haggen, Jewel-Osco, Pavilion, Randalls, Safeway, Shaw's, Star Market, Tom Thumb, United Supermarkets và Vons.