Thấy chó người lại nghĩ đến chó ta.

Thăm dò 2011/2012 của APPA (American Pet Products Association) cho biết trên 72.9 triệu gia đình ở Hoa Kỳ có nuôi thú cảnh pets (chó, mèo, chim, cá, rùa rắn v,v…).

Số chó nuôi chiếm trên 78 triệu con và mèo bốn cẳng trên 86.4 triệu con. Ngoài ra còn những loại thú khác như chim (16.2 triệu con)…

Năm 2011, Hoa Kỳ chi trên 50 tỉ $ cho kỹ nghệ thú cảnh.





Bs thú y Nguyễn T Chánh và đồng nghiệp chó Beagle kiểm khuyển tại phi trường Montreal, Canada (photo NTC 2000)

Có thể nói chó là con vật gần gũi nhứt của chúng ta, và đồng thời cũng là bạn đồng hành lâu đời nhứt của nhân loại.

Tuy được xem là bạn, nhưng loài người đâu phải lúc nào cũng xử sự đẹp với loài chó đâu.Sự phân biệt đối xử này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như hoàn cảnh kinh tế gia đình,và phong tục tập quán của từng quốc gia.

Nói chung thì các xứ Tây phương rất quý trọng con chó.





Có bao nhiêu giống chó trên thế giới?

Theo phỏng đoán có lối trên dưới 500 giống chó. Chó nhỏ con nhất có lẽ là Chihuahua, gốc Mexico, cao l5cm và trọng lượng 1.5kg . Ngược lại cũng có những giống chó rất to con thấy rất dễ sợ chẳng hạn như Mastiff, Irish wolf Hound, cao trên 80cm và cân nặng 80-90 kg.

Có giống lông dài, có giống lông ngắn, lông quắn, đủ màu trắng, đen, vàng, hoe, vện, nâu, xám, đốm, tai đứng, tai xụ, cẳng dài, cẳng cụt, mõm dài, mõm ngắn, có giống thì mắt lồi, mặt gãy mũi bẹp thấy dễ ghét…

Bản tính của chó cũng thay đổi tùy theo giống. Chẳng hạn như giống St Bernard to con lớn xác nhưng hiền khô rất thích hợp để chơi giỡn với trẻ em.Tại Âu châu chó St Bernard rất nổi tiếng trong việc tìm cứu các nạn nhân bị chôn lấp trong các trận bảo tuyết, ngược lại cũng có những giống rất dữ dằn hiếu chiến như Pittbull, Rottweiler, Berger Allemand, ai thấy chúng nó cũng phải ngài ngại …





Không phải sư tử-Đây là con chó Tây Tạng giống to con (Còn có tên là Ngao Tạng), đắt nhứt thế giới, Red Tibetan Mastiff 11 tháng tuổi-Bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 1,5 triệu $US (photo Ren JF/EPA).

(Tại Hoa Kỳ, chó con Tibetan Mastiff, rặc dòng có gia phả, đăng ký đàng hoàng, giá bán cao tay là $3500.00 US.)

How much can I expect to pay for my Tibetan Mastiff puppy?

The average price is typically around the $2000.00 US mark but a sliding scale of costs would include prices of $1500.00 - $3500.00 US

Giá cả một con chó rặc dòng có đăng ký với Canadian Kennel Club, có gia phả hẳn hòi thì rất đắt, có thể trên cả ngàn đô như chơi. Mua chó để gầy giống thì khỏi phải nói giá phải đắt hơn nhiều. Chó Tây, Chó Mỹ, Chó Tàu, Chó Nhật, chó Mễ, ôi thôi đủ loại chó để thỏa mãn cho đủ loại gu.





Giữ gìn chó quý

Chó quý nên cần phải cẩn thận để khỏi bị thất lạc. Thường thì chó được cho đeo một tấm thẻ hay tấm lắc nơi cổ có ghi đầy đủ tên con vật cùng địa chỉ của nó. Đôi khi những chi tiết này được xâm nơi da bụng cạnh bên háng. Những năm gần đây, người ta áp dụng một phương pháp khoa học hơn, tức là sử dụng microchip (vi mạch?) nhỏ như hạt gạo nhưng chứa đầy đủ lý lịch của con chó. Microchip phải do bs thú y cấy dưới da vùng vai. Khi muốn đọc thì chỉ cần làm scan rà lên vai con vật là biết số điện thoại của chủ nó.

Microchip chứa lý lịch con chó phải do Bs thú y gắn vào (photo internet)

A microchip is a small, electronic chip enclosed in a glass cylinder about the size of a grain of rice. The microchip is activated by a scanner which receives information about the pet’s owners and home from the chip.

Video: Watch a veterinarian microchip a dog (xem thú y sĩ gắn microchip vào chó)

Sau đây xin liệt kê một số giống chó

Berger Allemand (German Shepherd), Dalmatian, Great Dane, Golden Retreiver, Doberman Pinscher, Afghan hound,Cocker Spaniel, Sussex Spaniel,Irish Terrier, Boston Terrier, Fox Terrier, Airedale Terrier, Akita,Alaskan Malamute, Pittbull Terrier, St Bernard,American Bulldog, Shih Tzu, Collie,Schnauzer,Rottweiler, Chihuahua, LhasaApso,Samoyed,Labrador, Newfoundland,Husky,Pomerian,Boxer, Beagle,Basenji,Dachhund, Japanese Chin,Bullmastiff, Maltese,Dogue, Chow chow, Pekingese… và cũng không thể quên giống chó nổi tiếng của Việt Nam, đó là chó Phú Quốc, rất thông minh, nhanh nhẹn, hiếu chiến, săn giỏi, và giữ nhà cũng khỏi chỗ chê.





Chó Phú Quốc: Huyền thoại và sự thật

http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cho-Phu-Quoc-Huyen-thoai-va-su-that/20537360/189/





Chó Phú Quốc -Phu Quoc Ridgeback dog (photo internet)





Nuôi chó để làm gì?

Trước hết là nuôi chó để giữ nhà, hoặc để giữ kho hàng. Hể có ai đến là nó sủa loạn lên. Tại nhiều quốc gia người ta nuôi chó để giúp họ lúc chăn dắt đàn bò hay đàn cừu.

Chó còn giúp con người trong lúc đi săn.

Lý do thường được đề cập đến là nuôi chó để cho có bạn,và để bớt cảm thấy cô đơn trong cuộc sống .

Tại Âu Mỹ, chó đã trở thành một thành viên trong gia đình.

Có người thích nuôi chó vì nó chỉ biết vâng lời chớ không bao giờ biết cãi lại hay phản chủ.

Ngày nay chó được sử dụng trong khoa thú vật trị liệu zootherapy trong những trung tâm nuôi dưỡng người già. Chỉ việc vuốt ve con chó cũng làm não tiết ra hormone serotonine là chất làm chúng ta cảm thấy được sảng khoái, đồng thời giảm bớt hormone cortisol, là hormone gây stress, nhờ vậy giúp làm hạ áp huyết, bớt căng thẳng tinh thần và tìm được nguồn an ủi.





Chó Labrador hướng dẫn người khiếm thị, chó Husky kéo xe trượt tuyết ở vùng Bắc cực.





Cũng có trường hợp chó được huấn luyện đặc biệt nên có thể báo động khi chủ nó sắp bị động kinh (epilepsy), sắp bị bất tỉnh vì bệnh tim hoặc có những vấn đề sức khỏe này nọ khác xảy ra bất ngờ?

Trong quyển The Healing Power of Pets, Bs Marty Becker cho biết có trường hợp chó đánh hơi và phát hiện ra được cả bệnh cancer thận ở người chủ (?)mà trước đó các bác sĩ điều trị đã sơ sót không chẩn đoán ra.

Cảnh sát và quân đội tại nhiều quốc gia sử dụng chó để tìm chất nổ, phát hiện địa dạo, nơi ẩn trốn của trộm cướp, khủng bố, để giải tán biểu tình, để tìm kiếm người bị mất tích trong những trận thiên tai, động đất hoặc tuyết chuồi.





Giới thiệu 2 videos: Chó Biệt hải Seals đột kích thanh toán Ben Laden tại Abbottabat, Pakistan

(giống chó được giữ bí mật, có lẽ là Berger Allemand hay Belgian Malinois ?)







Chó trong lực lượng biệt hải SEALs Hoa Kỳ (hình Internet)





Video 1- Osama Bin Laden Raid: Navy SEALs Brought Highly Trained Dog With Them Into Compound

Video 2-: Seals’ dog of War

CHÓ BELGIAN MELINOIS

The dog has now been identified as Conan, a Belgian Malinois, who is back to duty after being injured in the operation. It was the same breed of the dog that was used by the US Navy Seals in the 2011 operation that killed al Qaeda leader Osama bin Laden in Pakistan.Oct 29, 2019





What makes Belgian Malinois, the dog that chased al-Baghdadi to death, special

Conan, the Belgian Malinois, who chased ISIS leader Abū Bakr al-Baghdadi. | Twitter: @realDonaldTrump

What makes Belgian Malinois, the dog that chased al-Baghdadi to death, special





Chó được dùng trong các thí nghiệm y khoa và dược phẩm.

Chó từng được phóng lên không gian. Chó cũng là nghệ sĩ có hạng trong những gánh xiệc. Chó cũng đã từng đóng phim.

Chó cũng được dùng để chạy đua và để thi đấu cắn lộn giúp dân có máu đỏ đen bắt độ và sát phạt lẩn nhau.

Tại một vài quốc gia vừa mới thoát cảnh nghèo đói, nuôi chó cảnh là một cái mốt học làm sang của nhiều đại gia lắm tiền thừa bạc.

Có nơi có cả kỹ nghệ chăn nuôi chó thịt chẳng hạn như chó giống St Bernard được nhập vào Trung quốc để dùng vào việc lai giống với các dòng chó địa phương để sản xuất ra những giống chó tạp to con cho nhiều thịt hơn.

Cũng có người nuôi chó vì thích con chó, chỉ có thế thôi .





Chó Kiểm khuyển (detector dog)





Cơ Quan Biên Phòng Canada (Canada Border Services Agency CBSA) có một đội ngũ kiểm khuyển gồm có 72 con chó và được phân phối rải rác tại những cửa khẩu xung yếu của lãnh thổ Canada.

Địa bàn hoạt động của đội kiểm khuyển bao gồm nhiệm vụ kiểm soát du khách và hàng hoá đến bằng đường hàng không, bằng đường biển hay đường bộ. Chó cũng còn làm việc trong các kho của Canada Post để phát hiện hàng hóa bị cấm hoặc hàng lậu, v.v…được gởi theo đường bưu điện.

Tại Canada, giống chó nhỏ con Beagle được Cơ quan Biên phòng (CBSA) sử dụng để kiểm soát thịt thà cá mắm hoa quả nhập bất hợp pháp tại các phi trường và không quên là chó cũng rất hữu hiệu trong việc phát hiện ra cần sa ma túy giấu trong hành lý. Chó giống Labrador Retriever thì được dùng để tìm vũ khí, chất nổ, tiền bạc và ma tuý vv…

Nhờ thái độ ôn hòa, điềm tỉnh lúc làm việc nên chó được thả cho chạy tự do giữa các hàng du khách và hành lý trong lúc chờ đợi để hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại các phi trường lớn ở Canada.

Cách làm việc của chó rất hữu hiệu, đặt biệt là không làm náo động phi cảng, gây ra cảnh xáo trộn hoang mang cho hành khách. Sắc tay mang trên vai và thậm chí hàng hoá giấu trong người cũng đều bị chó phát hiện tuốt luốt.





Chó trị liệu





“Một du khách đang nựng con chó được huấn luyện để điều trị có tên Toby bên trong khu vực Phi Trường Quốc Tế San Francisco International Airport hôm 3 tháng 12 năm 2013 tại Thành Phố San Francisco, California. The San Francisco SPCA và San Francisco International Airport đã cùng nhau đưa ra chương trình mới gọi là “Lữ Đoàn Vẫy Đuôi” sẽ có một nhóm chó có bằng cấp trị liệu sẽ giám sát phi trường để giúp làm dịu những hành khách căng thẳng trong thời gian du lịch mùa lễ bận rộn”. (Photo AFP/Getty Images) (Chó làm vui lòng du khách mùa lễ-Vietbao.com)

Các chú chó giúp trị liệu stress học đường tại Úc, mang nụ cười đến với sinh viên

https://www.youtube.com/watch?v=NW-wLKN5vc4





Chó cũng đâu có thua người





Học tại đại học CHULALONGKORN ,BANGKOK-THAI LAN 70-73





SV NGUYEN T CHÁNH ĐANG THEO HỌC THÚ Y TẠI CHULALONGKORN UNIV

BANGKOK THAILAND- LÀM PINNING FEMUR-CHÓ BỊ GẢY XƯƠNG ĐÙI-1972





CỐ QUỐC VƯƠNG THÁI LAN KING BHUMIBOL ADULYADEJ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BS THÚ Y DVM CHO BS CHÁNH-JULY 1973 TẠI CHULALONGKORN UNIVERSITY-(70-73) BANGKOk THAILAND





Phục vụ quê hương VN GIỜ THỰC TẬP- THẦY NGUYEN T CHÁNH VÀ SV ĐAI HỌC NÔNG NGHIỆP CANTHƠ 1974





HỌC LẠI DMV THÚ Y TẠI MONTREAL-1981-85

Để phục vụ khách hàng bốn cẳng là cả một kỹ nghệ phụ thuộc, gồm trước hết là kỹ nghệ thức ăn cho chó với rất nhiều thương hiệu, đủ loại, đầy đủ bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi, cho mọi nhu cầu phát triển của chó.

Chó cũng có đồ chơi và có xương giả để gặm cho đở buồn miệng và cho sạch răng. Bên Hoa kỳ, tại một số thương xá sang trọng như Fashion Island Mall, California người ta cho phép các bà các cô bồng chó theo lúc đi mua sắm. Cửa hàng Ikea chuyên bán bàn ghế và đồ vật trong nhà đồng thời cũng có gian hàng chuyên bán thêm những loại sản phẩm riêng cho chó mèo với thương hiệu pets and people và khẩu hiệu quảng cáo là The more you give, the more they give.

Một số nhà hàng và tiệm cà phê lộ thiên như Starbuck coffee shop cho phép khách được dem chó vào trong tiệm.

Chó cũng có thể đi du lịch xa với chủ. Rất nhiều hotel Hoa Kỳ như Holiday Inn, Motel 6, Westin ở Costa Mesa California. Tại Canada có Holiday Inn, Hampton Inn, Vancouver đều cho phép du khách đựợc mang theo chó vào phòng, lẽ dĩ nhiên là phải chi thêm vài chục đô cho phần con chó rồi.

Chó còn được đưa đến những cửa tiệm đặc biệt để được làm đẹp, để được cắt móng và chải lông. Thỉnh thoảng người ta còn tổ chức triển lãm thi sắc đẹp cho chó.

Tại Canada, mùa đông lạnh lẽo, các bà đầm chu đáo trang bị áo ấm cho chú cẩu rồi mới dẫn nó đi dạo phố.





Những đứa trẻ có lông





Chó ngày nay có những đặc quyền mà trước kia chỉ dành cho trẻ con trong nhà. Chủ cũng có thể mua bảo hiểm y tế và sức khỏe cho chó.

Tại Canada các nhà làm luật đang soạn thão dự luật đặc biệt để bảo vệ quyền của thú vật nuôi trong nhà mà chủ đích chính nhắm vào con chó và con mèo. Luật nầy sẽ giúp giải quyết phần nào sự tranh tụng giữa ông chủ và bà chủ lúc hai đàng ly dị. Ai sẽ giữ con fido đây? Tiền cấp dưỡng hằng tháng cho nó là bao nhiêu? Quyền đến thăm viếng nó thế nào?

Chó rất được cưng chiều vì vậy có người gọi chó là những đứa trẻ có lông (furry children).

Có nhiều bạn VN có lẽ hận tình đen bạc sao đó nên đôi khi tuyên bố một câu xanh dờn, đại ý là tại các xứ Âu Mỹ phồn vinh thật sự này, thằng đàn ông còn phải đứng sau cả con kiki, và dĩ nhiên là phải sau đàn bà, con gái và trẻ con rồi.

Bên Canada, tháng 7 tháng 8 vào những ngày trời nóng nực trên 30 độ, xe đậu trong parking mà bạn nhốt chó trong xe một mình, kiếng không quay xuống đủ cho bớt nóng, sau đó bạn ung dung vô thương xá, đi shopping, lỡ có người báo cảnh sát thì rắc rối lắm.





Chó Tây chó Mỹ được xã hội quý trọng là như thế đó.





Thú cảnh, một ngành hốt bạc





Người ta ước lượng kỹ nghệ thú cảnh Hoa Kỳ năm 2011 vừa qua có số thu trên 50 tỉ dollars trong đó gồm có: thức ăn, thuốc men và vật dụng linh tinh cho thú, tiền thú y, tiền mua thú, dịch vụ làm đẹp thú như cắt lông, cắt móng, tắm gội, sấy, làm massage cho chó khỏe lối.





Tốn lối bao nhiêu tiền để nuôi một con chó tại Hoa Kỳ

Năm đầu tiên tốn nhiều tiền nhất vì phải mua chó con. Tùy theo rặc giống hay không, có thể từ vài ba trăm đến vài ngàn đô.(chó có chứng nhận đăng ký và gia phả Registration &Pedigree)





Tiền giải phẫu (nếu cần thiết) 532$

Thức ăn chó 229$ (không nên cho ăn cơm thừa cá cặn kiểu người mình)

Tiền nhà trọ gởi chó khi chủ phải vắng nhà 273$

Săn sóc thú y, chủng ngừa, xổ lãi v,v… trung bình 225$

Cắt, chải lông grooming, o bế chó cho đẹp v,v…66$

Vitamins cho cô cậu chó có sức khỏe 61$

Thức ăn đặc biệt để thưởng chó mỗi khi nó vâng lời food treats 64$

Đồ chơi cho chó 40$

Tiền thuế, đăng ký hằng năm gọi là dog licence khoảng vài ba chục đô. Tại Montreal 50$/năm (nếu chưa thiến), 25$ (nếu đã bị thiến rồi).. Khi đăng ký xong, chó được phát cho tắm lắc hay médaille đeo vào cổ.

Tại Vn , nghe nói từ năm 2009, nuôi chó mèo phải đăng ký với UBND. Chuyện không phải dễ thực hiện trong bối cảnh Việt Nam.

“Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại. Theo đó, chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký với UBND xã và UBND xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn.



Các địa phương phải thành lập các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó, mèo nghi bị mắc bệnh dại. Tất cả chó, mèo trên địa bàn xã có dịch phải được nhốt và theo dõi trong 15 ngày, đồng thời tiêu hủy tất cả chó, mèo thả rông; khi dịch xảy ra trên diện rộng thì buộc tiêu hủy toàn bộ chó, mèo chưa tiêm phòng mà không cần chờ kết quả xét nghiệm” (Ngưng trích Q. Duẩn Thanh Niên Online).

Tiền mua chất lót chuồng dog litter, Training pads thảm thấm đặc biệt trải trong góc nhà cho chó ỉa đái trên đó (chó phải được dạy từ trước), mua tả washable diapers.Tiền mua các loại hóa chất xịt spray đặc biệt khử mùi nước đái chó trên thảm, tiền mua dụng cụ hốt phân ngoài đường lúc dắt nó đi dạo (Luật bắt buộc chó phải có xích mỗi khi ra đường. Khi chó ỉa chủ phải hốt ngay lập tức và bỏ vô thùng rác).

Tiền mua áo, quần, giày dép vớ cho chó (các bạn đừng cười, đây là chuyện thiệt 100%, hổng tin vào các tiệm pet shops, PetSmart thì rõ).





Người gõ nhận thấy tại một vài nơi vùng Côte d’Azur miền Nam nước Pháp, để chó ỉa bậy ngoài đường, chủ sẽ bị phạt. Dẫn chó đi dạo phải đem theo bao nylon và đồ nghề để hốt phân bỏ vào thùng rác.Tuy nhiên như thông lệ vẫn có nhiều người hay quên…





Có những thức ăn đặc biệt cho chó





Để phục vụ nhu cầu của giới chó, trước hết phải kể đến kỹ nghệ chế biến thức ăn với rất nhiều thương hiệu, đủ loại, đủ cỡ, có thứ khô, có thứ ướt, đầy đủ bổ dưỡng cho từng mọi lứa tuổi, cho mọi nhu cầu phát triển và tăng trưởng của con vật. Thức ăn cho chó con, chó trưởng thành, chó cái đang mang thai, chó cái đang cho bú, chó quá mập, chó bị bệnh thận, bị tiểu đường, chó già…

Thức ăn chó được chế biến từ các phế phẩm thu lượm tại các lò sát sinh heo, bò, gà, vịt.





Thuốc thú y nên mua tại phòng mạch thú y.





Kế đến, là những kỹ nghệ phụ thuộc như kỹ nghệ thuốc thú y rất quan trọng.

Gần đây, giới thuốc thiên nhiên cũng nhảy vào ăn có hầu giựt phần của thuốc thú y. Bằng chứng là thuốc glucosamine để phòng trị đau khớp cũng được thấy quảng cáo ì xèo bên thú y.

Chắc một số các bạn thắc mắc, vậy mình lấy các loại thuốc của người đem xài đại cho chó được không? Câu trả lời huề vốn là có thể được mà cũng có thể là không tùy theo loại thuốc, tùy theo liều lượng… Có thứ rất độc cho chó như một vào loại thuốc chống đau nhức thông thường, uống nhiều hư gan, hư thận, loét bao tử, có thứ thì cho phản ứng ngược lại so với phản ứng ở người.

Tốt hơn hết là đem chó đến phòng mạch thú y để bác sĩ khám, kê toa, bán đúng thuốc và đồng thời chỉ dẫn cách sử dụng cho chắc ăn…và cũng để cho ông đốc tờ chó còn kiếm chút cháo nữa chớ.

Kỹ nghệ quần áo và đồ trang sức cho chó





Rồi còn kỹ nghệ quần áo và đồ trang sức cho chó. Ngoài ra còn vô số dịch vụ linh tinh khác nhắm vào khách hàng bốn cẳng nầy.

Chó cũng có bánh biscuit để ăn, đồ chơi và có xương giả để gặm cho đỡ buồn miệng và cho sạch răng.

Có những nơi, chánh quyền thành phố cho thiết lập những khu riêng biệt có rào, cạnh các công viên để dành cho chó làm exercice và chạy chơi thỏa thích.





Chó cũng đi du lịch như ai





Chó Yorkipoo đi du lịch. Túi xách lên phi cơ (photo NTC 2012)

Chó cũng có thể đi du lịch xa với chủ. Đi máy bay thì phải trả thêm tiền vé cho con chó.

Từ 2007, Air Canada cho phép gởi thú vật như chó mèo trong khoang đựng hàng hóa nhưng đặc biệt từ tháng 7, 2009 họ cho phép hành khách được mang chó, mèo vào cabine.

Con chó hoặc mèo phải được nhốt trong những túi xách loại đặc biệt. Tối đa nặng không quá 10kg. Túi phải chắc chắn và có cửa sổ thông hơi cho thoáng.

Không nên cho chó uống thuốc ngủ trước khi đi vì không tốt cho sức khỏe của nó lúc thay đổi áp suất trên cao. Đây cũng là lời khuyên của American Veterinary Medical Association.

Túi xách phải được để ngay dưới ghế nơi người chủ ngồi. Air Canada tính giá bình dân 50$ cho một con/ một bận/đường nội địa và 100$/ cho đường bay quốc tế.

Không được để con chó có cảm tưởng là nó bị trừng phạt. Vậy phải tập cho nó sống trong túi xách cho quen vài ba ngày trước khi khởi hành.

Bên Mỹ cũng có nhiều hãng máy bay chuyên chở chó mèo trong nội địa Hoa Kỳ. Năm 2009 vừa qua người ta thấy xuất hiện hãng Pet Airways. Sử dụng loại máy bay có hai đông cơ kiểu Beech 1900. Chó, mèo khỏi còn bị nhốt trong các khoang chứa hàng hóa nữa mà được giữ trong những ngăn chuồng thoải mái dọc theo cabine. Tiên khởi phi cơ được dư trù để chở 19 hành khách nhưng được cải biến lại để chứa 50 chú chó hoặc thím mèo. Phi hành đoàn ngoài hai phi công ra còn có một chuyên viên chăm sóc thú trong cabine. Công ty Pet Airways sử dụng các phi trường phụ như New york, Washsington, Altlanta, Chicago, Denver và Los Angeles. Giá không phải rẻ: 200-250$ cho một bận đi từ New York đến Chicago hoặc từ Los Angeles- Chicago, và giá 350-400$ cho một chuyến bay từ New York-Los Angeles.





Công ty PetAirways (photo internet)

Rất nhiều hotels thuộc loại Pet Friendly/ Hotel-Motel ở Hoa Kỳ và Canada nhận chó mèo.

Rất nhiều hotels và motels được xếp trong nhóm “thân thiện chó mèo bốn cẳng” (Pet Friendly/Hotel-Motel): Sau đây chỉ là một vài thí dụ:

Best Western, Holiday Inn, Crown Plaza, Hotel Indigo, Motel 6, Westin ở Costa Mesa (California) và ở Canada có Holiday Inn, Hampton Inn (Vancouver) và v,v… đều cho phép du khách được mang theo chó mèo bốn cẳng vào phòng, lẽ dĩ nhiên là phải chi thêm vài chục đô cho phần con thú rồi. Hổng có cái gì là cho không hết.





Thi tuyển sắc đẹp chó





Chó còn được đưa đến những cửa tiệm đặc biệt để được grooming nghĩa là làm đẹp, để được cắt móng, cắt lông, chải lông và xịt nước hoa loại đặc biệt dành cho chó.

Thỉnh thoảng người ta còn tổ chức những cuộc thi sắc đẹp cho chó.

Khác hơn với các cuộc thi tuyển hoa hậu ở người, ở đây đặc biệt là không có việc phân biệt chó cái chó đực gì ráo trọi, chó nào đẹp, đúng tiêu chuẩn thì được chủ ghi tên cho dự thi lãnh coupe hoặc huy chương Hoa hậu chó. Nếu chó đực thì nên gọi là gì các bạn?

Chó cũng bị trầm cảm xuống tinh thần như ai





Chó rất quyến luyến chủ, bởi vậy mỗi khi chủ phải vắng nhà 1-2 ngày nó sẽ rơi vào trạng thái buồn chán cực độ, trầm cảm, la khóc, tru rống suốt ngày, rồi cắn phá đồ vật, bàn ghế trong phòng, và đái ỉa tùm lum tà la.

Để tránh tình trạng nầy, các Thú y sĩ thường ghi toa các loại thuốc an thần, thuốc trị trầm cảm ở người để dùng cho chó.

Đó là Prozac (fluoxetine), Reconcile (fluoxetine hydrochloride), Paxil (paroxetine), Zoloft (sertraline), Elavil (amitryptyline) và Clomicalm (clomipramine)

“The pet products industry is burgeoning, as 2011 figures released by the American Pet Products Association (APPA) show that Americans now spend more than $50 billion a year on food, supplies, and veterinarian care for their pets -- up nearly 300 percent since 1994. And now Big Pharma wants a piece of the pie, with drug giants Elanco and Eli Lilly and Company having recently gained approval for their dangerous new antidepressant drug Reconcile, the equivalent to Prozac designed specifically for dogs”.

Chủ cũng có thể gởi chó đến những nhà trọ đặc biệt để nhờ họ nuôi giữ trong thời gian mình phải vắng nhà.

Tiền nào của nấy, có những nhà trọ cho chó rất sang trọng có thể ví như thuộc loại bốn sao hoặc năm sao.





Chó cũng bệnh như mọi người





Chó cũng như người, cũng phải chịu chung quy luật sanh lão bệnh tử.

Chó sanh ra đến 1-2 tuổi thì coi như đã trưởng thành, và khi được 15 tuổi thì nó đã già lắm rồi, tương đương với cụ ông cụ bà 80-85 tuổi. Chó thường chết vào khoảng tuổi này.

Chó cũng bệnh hoạn, đau yếu như chúng ta vậy. Để chăm lo sức khỏe cho chó thì có đội ngũ thú y sĩ rất hùng hậu.

Ngày nay, ngành thú y cũng phát triển rất mạnh mẽ và được chuyên ngành như bên y khoa. Hầu như kỹ thuật chẩn đoán nào có ở người là có bên thú y.

Có thú y sĩ chỉ chuyên về giải phẫu mổ xẻ surgery, về bệnh lý học, người thì chuyên về chẩn đoán bằng quang tuyến, về phòng thí nghiệm clinical pathology, về vi trùng học, về virus, về miễn dịch học, về dịch tễ học, người khác thì chuyên về mắt, về nội tiết, có người thì chuyên về chó, còn người khác thì chuyên về bò, về ngựa, có người thi chuyên về y tế công cộng public health chẳng hạn lo về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà máy sản xuất cũng như kiểm soát vấn đề du nhập thịt thà và rau quả tại các phi tường và bến cảng v.v…

Chó cũng mắc bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, đau răng…

Chó cũng cần được chủng ngừa bệnh tật không khác gì ở con người.

Tại Hoa kỳ và Canada, tùy theo tuổi tác và hoàn cảnh nơi sống mà chó cần phải được chích ngừa đối với một vài loại bệnh như Canine distemper, Rabies (dại), Canine Parvovirus, Adenovirus type 2, Hepatitis, ParaInfluenza, Bordetella bronchiseptica (kennel cough), Leptospirosis, Coronavirus, Borrelia burdorferi (lyme disease) v,v…

Chó ăn uống bừa bãi có thể bị béo phì, dễ bị các bệnh tim mạch, tiểu đường, và bị bệnh thận y như ở người vậy. Vậy các bạn ở nhà có nuôi chó nên để ý, cơm thừa cá cặn bên nầy qua dư thừa nên mình có khuynh hướng hay đổ hết bắt chó ăn để mình khỏi tội. Ăn riết nó phát phì ra thì dễ bị bệnh tim mạch và tiểu đường.

Một số phòng mạch và bệnh viện thú y của vài trường đại học nổi tiếng cũng được trang bị với những loại máy móc tối tân công nghệ cao hi tech, kể cả máy X quang kỹ thuật số digital X ray, Xạ hình Nuclear Scintigraphy (Scan), Ultrasound Chụp Siêu âm (Echography),Chụp cộng hưởng từ Magnetic resonance Imaging (MRI), Chụp cắt lớp CT Computed tomography (CT), Endoscopy (nội soi)…không thua gì các bệnh viện tiên tiến của người.

Chó già thường bị các bệnh về mắt như cườm cataract, bệnh tăng nhãn áp glaucoma, bị mù lòa, bị điếc tai, viêm khớp, thoái hóa khớp, suy thận mạn tính, sạn thận, bọng đái, và cũng có thể bị các bệnh ung thư… Đó bạn thấy không, chó và người về già cũng có bấy nhiêu bệnh mà thôi.

Chỉ có khác là lúc chó còn nhỏ người chủ thường đem chó đực và chó cái cho thú y sĩ thiến cho chúng ngoan hiền hơn và ít lộn xộn sau nầy. Còn nếu muốn để giống thì đừng có thiến.

Video: Ovariohysterectomy, OVH (Dog spay) – (Thiến chó cái, cắt bỏ buồng trứng và tử cung)



Các loại cancer thường gặp nhứt ở chó, là cancer ở da gọi là Mast cell tumor (thường gặp ở loại chó Boxer), cancer vú (mammary tumor) ở thú cái 5-10 tuổi chưa được thiến (cắt bỏ noãn sào hay buồng trứng), cancer hạch bạch huyết (lymphoma), và một loại cancer xương rất ác tính (osteosarcoma).

Ba loại cancer đầu có thể trị khỏi bằng giải phẫu, phối hợp với xạ trị (radiation) và hóa trị (chemotherapy) y như bên người.

Tại Hoa Kỳ, rối loạn nhịp tim, chó cần phải gắn cái làm điều hòa nhịp pacemaker giá 5,000- 6,000 $. Để giúp đỡ chủ nuôi, Pinella Animal Foundation Florida có thiết lập một ngân hàng pacemaker dành cho chó. Họ cho thu góp lại các pacemaker ở những bệnh nhân đã chết hoặc từ những bệnh nhân nào thay đổi pacemaker mới. Những bộ phận quý giá nầy sẽ được đem sử dụng cho chó và cũng có thể cho ngựa hoặc cho mèo. Mổ cườm mắt cataract ở chó giá từ $500- $700 (nếu ở người, giá tại Mỹ 1,600- 1,900 $). Ghép thận cho chó tại Ohio State giá 14,000$, chủ trả 2,000$, phần còn lại trường đại học đài thọ. Sau đó mỗi tháng phải chi 500$ tiền thuốc Cyclosporine để chống phản ứng loại bỏ thận ghép, sau vài tháng chủ chịu không thấu đổi sang những loại thuốc rẻ tiền hơn. Thuốc mới không hiệu quả nên thường chó phải chết sau 6 tháng.





Mồ yên mả đẹp





Có điểm khác hơn ở người, là nếu thấy trị liệu quá tốn kém, mất thời giờ vô ích mà cũng không đem đến một kết quả nào cả, thì thú y sĩ sẽ bàn luận với người chủ nuôi và đề nghị nên cho chó an giấc ngàn thu put to sleep một cách thật êm ái bằng một mũi thuốc ngủ Euthanyl (Pentobarbital). Nói theo văn chương là trợ tử thú y (euthanasia).

Sau đó, thì nhờ công ty mai táng chó mèo lo liệu dịch vụ chôn cất đàng hoàng mồ yên mả đẹp tại nghĩa trang dành riêng biệt cho thú vật. Lẽ dĩ nhiên là phải hao tài chút đỉnh rồi, nhưng tình cảm là vô giá nên không thể đo lường bằng tiền bạc được.





Để ghi ơn con chó

Nhiều quân khuyển được huy chương chiến trận. Chó tài tử được tôn vinh trong các lễ hội. Tượng đài để ghi ơn chó được thấy xây dựng tại nhiều quốc gia.





A tribute to war dogs of the United States Military (danh sách chó Mỹ hy sinh tại chiến trận)

Tổ quốc ghi ơn quân khuyển TQLC Hoa Kỳ (Internet)





Để biết ơn và đề cao sự hy sinh và sự trung tín của loài chó, một số tượng đài của loài vật này được thấy dựng lên rải rác tại vài nơi trên thế giới như ở Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Ý, Nga…





Chó tài tử Uggie về hưu được lãnh giải Golden Globes Award 2012





Chó hưởng gia tài



Bà tỉ phú Leona Helmsley, chủ nhân vô số hotels tại Mỹ trong đó có Empire State Building tại New York đã để di chúc 12 triệu $ cho con chó cưng tên Trouble của bà ta. Khi chó chết nó phải được chôn bên cạnh mộ của bà. Đúng là con chó tốt số quá.

Bà cũng có 4 đứa cháu nội (ngoại), nhưng chỉ chia cho hai dứa chút đỉnh, còn hai đứa kia thì bị bà rút tên ra khỏi tờ di chúc với lý do “ tại sao, thì tụi nó biết rồi”. Sorry, thứ đồ bất hiếu.

Cuối cùng tòa án phán quyết lại và chỉ cho phép chó Trouble được hưởng có 2 triệu đô mà thôi. Phần bất động sản còn lại trị giá 8 tỉ $US được để hết vào một quỹ ủy thác từ thiện (charitable trust fund) nhằm để lo cho loài chó sau nầy.





Bà tỉ phú Leona Helmsley và chó Trouble (internet)





The Queen of Mean” is what the media dubbed real estate tycoon Leona Helmsley, and it’s not like she proved anyone wrong when she died in 2007. Instead of leaving her money to her children or estranged family, she left $12 million in a trust fund to her Maltese dog Trouble, and most of the rest of her estate (around $8 billion now) in a charitable trust to help save doggies. (Though a judge later slashed Trouble’s allowance to a measly $2 million.)





Bà qua đời năm 2007 và con chó Trouble cũng theo bà chủ hồi năm 2010.

Đó các bạn thấy không, người Tây phương họ lo cho con chó không khác gì hơn lo cho một đứa trẻ.

Tại Việt Nam, nghe nói cũng có phong trào nuôi chó cảnh hiếm quý để chứng tỏ sự giàu sang, sự văn minh tiến bộ theo Tây theo Mỹ và...khẳng định giai cấp ta đây của người nuôi.

Luật Illinois: Ly dị, phải chứng minh thương chó nhất mới được giữ chó

Thấy chó người lại nghĩ đến chó ta.

“Lò cừ nung nấu sự đời.

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.”

Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều





( Cung Oán Ngâm Khúc )





Vân cẩu-mây chó (photo internet)

“Người Việt hạnh phúc thứ nhì thế giới (VnExpress)

Quỹ Kinh tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) của năm 2012.

> Việt Nam ở tốp 5 của HPI 2009

“Theo bản báo cáo của NEF, chỉ số HPI của Việt Nam là 60,4. Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái. Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5.

Xếp trên Việt Nam là Costa Rica với chỉ số HPI là 64. Quốc gia Trung Mỹ này tiếp tục duy trì vị trí dẫn dầu như cách đây ba năm.”…(Ngưng trích Nhật Nam-VnExpress)





Rác và chó (Internet)





Phận người trên bãi rác Rù Rì

Tuổi Trẻ online.

VN hạng nhì trên bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc Hành tinh 2012 (VOA tiengviet)





Ngẵm nghĩ lại mà thương xót cho số phận hẩm hiu của những con chó chẳng may phải đầu thai vào những quốc gia nào đó chẳng hạn Trung Quốc và Việt Nam.

Ngoại trừ chó của nhà giàu, của đại gia và của các quan chức quyền thế, đa số chó còn lại là những con kém may mắn, nên phải chịu cảnh lầm than khổ cực, phải moi thùng rác mà ăn, bữa đói bữa no, nắng cũng như mưa, rồi còn bị thiên hạ bắt bớ, chửi bới, đánh đập và đôi khi phải chấm dứt cuộc đời chó má của mình trong các quán nhậu bên đường.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị Media tại Việt Nam cho biết: “Giàu, nghèo đều khóc”

Chất lượng cuộc sống người dân TP.HCM

“Trong cùng một cái bánh thu nhập thì 20% người giàu được “xơi” tới 60%; người khá giả được “xơi” 16,6%; người nghèo chỉ 4,3%... Tuy vậy, dù giàu hay nghèo thì họ đều đang cùng có một đời sống u ám, phập phồng; trên 90% người dân đồng ý “đạo đức xã hội ngày càng kém đi, ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng” (Ngưng trích Lê Quỳnh-SGTT Media)

Thịt cầy hay cẩu nhục : mời các bác xơi một miếng (tác giả không ăn được-sorry)





Thịt cầy (photo internet)





Không biết tại sao mỗi khi người ngoại quốc gặp mình là họ thường hỏi (có lẽ là xỏ ngọt) về hai chuyện: bộ người Việt Nam các you thích thịt chó lắm hả ? Trong casino sao thấy toàn là người Á châu không hà? Thế là mình phải dài dòng cắt nghĩa cho họ hiểu, phải thanh minh thanh nga là tại với bị thế nầy thế nọ vv…

Đối với Tây phương, họ rất quý trọng con chó, không thể nào bắt nó phải xuống cấp bằng con heo con bò để mà làm thịt được.

Ngược lại tập quán ăn uống tại một số quốc gia Á châu trong đó có Việt Nam xem việc ăn thịt chó là chuyện rất bình thường. Vật dưỡng nhân mà. Tuy nói vậy chớ đại đa số người mình, nhứt là dân miền Nam, cũng ít ai dùng thịt chó ngoại trừ một số đồng bào ở miền Bắc và giới ăn nhậu mà thôi.

Thịt chó không phải là loại thịt thông dụng mà người mình ăn mổi ngày. Mấy năm sau ngày sập tiệm, phong trào ăn thịt cầy đã có mòi xâm nhập và phát triển mạnh mẽ vào giới ăn nhậu tại miền Nam.

Gần đây lại có tin là món thịt mèo, gọi là hổ nhà, cũng được con buôn khai thác triệt để và phát triển mạnh mẽ bên cạnh thịt chó tại Việt Nam. Bởi vậy nghề trộm chó cũng theo đó mà tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc theo nhu cầu thị trường đớp hít.

Các người chủ trương ăn thịt chó đều nức lòng khen đáo khen để món cầy tơ. Theo họ thì món nầy nó vừa ngon mà lại vừa bổ vô song và nó còn có effet mạnh mẽ vào cái vụ múa lân nữa nhờ vậy mấy cụ khỏi cần nhờ đến thuốc Viagra, Cialis làm chi cho uổng tiền. Có người còn nói ăn thịt chó để xả xui (?).

Theo Đông y, cẩu nhục có vị mặn chua, tính nóng, không độc, bổ tỳ thận, và trợ dương…nghe mê chưa.

Người gõ nghe giới sành điệu phân chia thịt chó ra làm nhiều thứ hạng: ngon nhất là chó trắng, nhì là chó vàng lông ngắn và mịn, bởi vậy mới có câu nhất bạch, nhị hoàng, tam khoang, tứ đốm.

Họ còn đặt ra rất nhiều câu thơ để ca tụng món cờ tây như sau :

Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó

Chết xuống âm phủ biết có hay không ?

Làm trai biết đánh tổ tôm

Uống rượu thịt chó, ngâm nôm Thúy Kiều

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Nam mô một bồ dao găm ,

Một trăm con chó ,

Một lọ mắm tôm ,

Một ôm rau húng ,

Một thúng rau răm.





Xơi chó người khác thì được: Người Việt yêu “cún” lại thích ăn thịt chó





Chúng tôi không bao giờ giết con chó của mình để lấy thịt. Ở đây, tôi đang ăn trong một nhà hàng, vậy nên tôi không cần phải quan tâm xem những con chó là của ai, hoặc bị giết như thế nào"(Nhiều người Vn vừa yêu con chó mình nuôi, vừa thích ăn thịt chó)(Ngưng trích VP, báo Đất Việt)

Chó và hỗn ngữ trong dân gian

Tây cũng như Ta đôi khi dùng hình ảnh con chó để ám chỉ một cá tánh hoặc một hành động của người đời.

Đồ đĩ chó, đồ chó đẻ, đồ chó đéo, đồ đễu chó, Thứ đồ chó chết, chó đói, chó ghẽ, chó đâu có sủa lỗ không, không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày.

Chó sủa trăng suông, chó sủa ma, chó chùa bắt nạt chó làng, chó chê mèo lắm lông, chó con liếm mặt, chó cắn chủ.





Như chó với mèo, chó đen ăn vụng chó trắng chịu đòn, mồm chó, gió ngựa, như chó đạp lữa, Treo đầu dê, bán thịt chó.

Chó tháng 7 (âm lịch), Chó chê mèo mửa, Con nhà khó không bằng chó nhà sang, Nai dạt móng, chó ngoạc mồm.

Cuộc đời thật chó má,chó ngáp phải ruồi, chó dắt (hên).

Không có chó bắt mèo ăn cứt, Trâu không có bắt chó đi cày, Đen như mõm chó, CCCD ( cầm c.. chó đái): ngược ý với CCCB (con cháu cán bộ) hay COCC (con ông cháu cha).Chó nhảy bàn độc có nghĩa tương tợ như COCC.

Mục xe cán chó trong các báo, Đồng chó ngáp: hình như tên chỉ một cánh đồng rất lớn miệt Thủ đức gần Biên hòa. Vì cánh dồng quá to lớn nên chó chạy qua đó bị hết xí quách nên phải ngáp dài thấy mà tội nghiệp hết sức.

Lên voi xuống chó, Chó ăn đá gà ăn sỏi.

Cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, Có con khỉ khô, có con khỉ chó gì.

Cây chó đẻ răng cưa hay Diệp hạ châu trị viêm gan B, Cây chó đái, là tên một cây thuốc nam, Nấm chó đái.

Nhà thương thuốc chó tên mà người Saigon gọi Viện Pasteur 40-50 năm về trước.

Chợ chó tên chỉ chợ trời trên vỉa hè đường Hàm nghi Saigon trước 75, Ngã năm chuồng chó (vùng Gò vấp, ngày xưa nơi các chú về phép đi xả xui), Hạ cờ Tây món thịt chó.

Một tiếng kêu cha ba tiếng kêu chó câu nầy xuất phát từ thời Pháp thuộc. Vào những ngày nghỉ phép, lính tráng thường rủ nhau đi xả xú bắp. Chẳng may vài chú bị bệnh lậu mủ, mà bọn đàn ông gọi là bị bể ống khói hay ngậm cà phê sữa gì đó. Mổi lần đái rất khó khăn vì rất đau rát. Vào bệnh viện, bác sĩ và y tá không nhân nhượng dùng dụng cụ thọt vô thông nòng súng của các chú. Khỏi phải nói là đau thấu mây xanh, ghì chặt thành giường, cắn răng cố chịu đau và miệng thì không ngớt phát ra tiếng cha..a..a, chắc..chắc ..chắc tương tợ như để gọi con chó lại, vậy mà họ vẫn không tởn, vài tháng sau thì lại vướng nữa.

Làm kiểu chó ( xxx?).

Cho chó ăn chè (ói mửa tùm lum), Muốn giết con chó thì hãy nói nó điên, Bị ma chó cắn, Đánh cờ chó,Mặc chó chó sủa, đoàn lữ hành cứ đi.

Làm nghề đâm heo thuốc chó (nghề đồ tể), Chó lửa: chỉ cây súng sáu, Răng chó: chỉ 2 cái răng nanh ở hàm trên.

Con chó con của mẹ.(con cưng)

Mây chó (vân cẩu) : điển cố trong văn học chỉ những cụm mây có hình dạng con chó và chúng thay đổi luôn luôn thành hình khác, và khác nữa, cũng như sự thay đổi của số phận con người.





Kết luận



Trong tất cả các loài vật, chó lúc nào cũng gần gũi với chúng ta nhứt. Nó gắn liền vào số phận của con người.





Chó trung thành (photo internet)-chó bị chủ bốc lột

Vì con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Dù chúng ta có giàu, dù chúng ta có nghèo, dù cho cuộc đời chúng ta có lận đận ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh đi nữa, thì con chó vẫn trung thành ở bên ta. Chó chia sẻ với ta những nỗi nhọc nhằn, những vui buồn trong cuộc sống, giúp ta cãm thấy bớt cô đơn lẻ loi và thậm chí đôi khi nó còn liều mình cứu ta trong những tình huống hiểm nguy nữa.

Đây là một đức tính quý báu hiếm thấy kể cả ở loài người có lý trí và biết suy nghĩ ./.





Montreal MÙA ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU COVID 19

CHÚ ĐAI BI

https://www.youtube.com/watch?v=n1bx9o6tUcE





Hết