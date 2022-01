Những Điệu Vũ Tuyệt Vời Của Đại Hội SHEN YUN

Văn nghệ





Hạnh phúc thay cho người nào có một ngày trong tuần dành cho mình. Ngày nào cũng làm việc, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nghe người khác nói, hoặc nghe đài phát thanh, xem TV, có người nào dành một ngày trong tuần để sống cho mình: không nói, không nghe, không nghe bất cứ việc gì? Tôi cũng mong có một ngày không làm việc, không nói, không nghe, một ngày cho chính mình để suy nghĩ mình muốn làm gì, làm gì cho những ngày còn lại và nhìn lại quá khứ mình đã làm được gì cho người khác, cho chính mình và những ngày kế tiếp mình sẽ làm gì?





Rồi một ngày, một người làm việc cho báo The Epoch Times tiếng Việt đưa cho tôi 2 vé xem ca nhạc Shen Yun tổ chức ở Costa Mesa. Đại nhạc hội Shen Yun được tổ chức ở Hollywood 20 năm về trước, tôi đã xem đại nhạc hội này của Pháp Luân Công tổ chức, họ đến từ New York, là những người tị nạn Cộng Sản Trung Quốc, là những người rất nhiệt tình với đất nước của họ, những người tị nạn tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Trung Quốc. Tôi đã phỏng vấn ban tổ chức, những người lãnh đạo của Pháp Luân Công.





Một thời gian không lâu, Pháp Luân Công có 100 triệu thành viên trên 45 quốc gia, xuất bản báo Epoch Times tiếng Anh, Hoa, Đại Hàn, Nam Dương và gần đây báo Epoch Times xuất bản bằng tiếng Việt phát hành ở Nam, Bắc California, Houston, Dallas, v.v.





Một buổi múa hát tuyệt vời, mỗi một điệu vũ là một câu chuyện đầy ý nghĩa. Các vũ điệu trình bày một cách công phu, những điệu múa tuyệt đẹp, quần áo màu sắc rực rỡ, phong cảnh hữu tình, nhạc êm dịu có thể ru khán giả vào giấc ngủ êm đềm và hạnh phúc, không có một tiếng động, người này có thể nghe hơi thở của người bên cạnh. Đèn tắt khi chúng tôi bước vào rạp hát, người hướng dẫn phải chiếu đèn để bước chân khán giả không vấp ngã. Ngày xưa, khi xem điệu vũ này, chúng tôi được mời ngồi hàng nhất gần sân khấu, bây giờ ngồi trên cao để nhìn người trình diễn, ở trên cao nhìn xuống bao giờ cũng thoải mái hơn, dễ chịu hơn để nhìn những trang phục rực rỡ của các vũ công, các ca sĩ.





Các vũ công trình diễn tuyệt vời.





Hơn 30 người trình diễn hơn 2,5 giờ đồng hồ, không một khán thính giả nào bỏ ra về trước khi chấm dứt. Những bước chân tuyệt đẹp, chúng tôi có cảm tưởng tất cả tài tử trình diễn đều biết võ hay võ nghệ cao cường. Nếu không biết võ, chẳng may té thì thế nào cũng gãy chân, bể đầu mà chết. Mỗi vũ nữ trình diễn ít nhất phải tập luyện hơn 10 năm mới được điêu luyện như bây giờ.





Ra về mọi người đều thoải mái, hạnh phúc như mình vừa lạc vào thế giới thần tiên, ở đó chỉ có hạnh phúc, chỉ có tiếng nhạc êm đềm, có tiên nữ, có suối, rừng, hồ, có Phật, v.v., mà không có phiền não. Những nỗi mệt nhọc hàng ngày, những muộn phiền không còn ở trên trần gian nữa.





Người hướng dẫn chương trình nói tiếng Anh, người nói tiếng Hoa vừa đủ, không nói nhiều, không làm phiền khán thính giả. Ánh đèn mờ ảo đủ chiếu sáng các khuôn mặt tuyệt vời của các vũ công.





Pháp Luân Công chống Cộng Sản bằng âm nhạc, bằng lời ca, tiếng hát, bằng kịch, múa và hát. Khí giới đấu tranh của Pháp Luân Công là âm nhạc, âm nhạc đi vào hồn người nghe. Khán thính giả không quên biến cố Thiên An Môn, biểu tình chống chính phủ Trung Cộng, hàng triệu người, hàng trăm người bị giết, xe tăng thiết giáp cán chết người biểu tình. Một sinh viên ốm yếu đứng trước xe tăng ngăn cản xe tăng không cho cán người biểu tình. Người biểu tình trẻ bị bắt, đưa vào nhà thương mổ lấy mắt, thận, gan, phổi đem đi bán.





Pháp Luân Công gồm một nhóm người Hoa tị nạn ở Hoa Kỳ và các nước khác thành lập hội Pháp Luân Công làm báo, đài phát thanh, đài truyền hình, tranh đấu đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Trung Quốc.





Một bác sĩ Trung Cộng đi họp đại hội y khoa thế giới, sau buổi họp, ông xin tị nạn ở lại Hoa Kỳ và tố cáo chế độ Trung Cộng giết người một cách tàn ác cho thế giới hiểu rõ về sự tàn bạo này, ông họp báo ở New York. Ông biết ông tị nạn thì cha mẹ, vợ con ông ở quê nhà sẽ bị vùi dập nhưng ông vẫn làm.





Một người làm việc cho the Epoch Times tiếng Việt cũng là người giúp cho đại nhạc hội Shen Yun cho biết 2 năm nay do dịch cúm Covid-19 không tổ chức đại nhạc hội Shen Yun, năm nay tổ chức 50 shows ở Texas, California, Arizona và các tiểu bang khác trên nước Mỹ. Ông cho biết tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, và người điều hợp chương trình Shen Yun hoàn toàn miễn phí. Họ làm việc tận lực, làm việc với trái tim của mình, người nào trong lúc trình diễn với nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, làm việc vô vị lợi thì không có tranh chấp, không bất đồng chính kiến. Hy vọng Pháp Luân Công có những buổi trình diễn tuyệt vời như hôm nay, để cho nhiều người được thưởng thức, để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, để có cuộc sống vui hơn, lạc quan hơn.





Chiến đấu chống Cộng Sản không gì tuyệt vời bằng âm nhạc, bằng tiếng ca, điệu múa sinh động và hấp dẫn. Không gì tuyệt vời bằng đưa âm nhạc vào hồn người nghe.





Một hí viện lớn của miền Nam California không còn một chỗ ngồi, hơn phân nửa khán giả là người Mỹ. Một gia đình người Mỹ, ông chồng nói:





– Người Á Châu làm gì cũng có nghệ thuật, nhất là văn hóa có từ 5000 năm trước, nhưng rất tiếc Trung Quốc bây giờ là nước Cộng Sản. Nếu nước Trung Quốc có Tự Do thì bây giờ họ phải phát triển mạnh mẽ lắm vì du khách đến nước này nhiều thì họ phải phát triển mạnh về kinh tế, về văn hóa, v.v.





Người Á Châu làm gì cũng có nghệ thuật.





Tôi mơ ước nếu có một ngày tôi không làm gì hết, tôi sẽ đi ra biển một mình, đi lang thang nghe sóng biển thì thầm, hay lên rừng nghe chim hót líu lo trên cây, nghe tiếng cười của con suối. Tôi luôn cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả mọi người thân yêu, cầu nguyện cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, trẻ con mồ côi có cơm ăn, có áo mặc, được đến trường học như những đứa trẻ khác có cha mẹ, người già được thương yêu, được đùm bọc.





Tôi mơ có một ngày tôi được sống cho chính mình, nghe nhạc êm ả, sống với thiên nhiên, với biển cả, với núi rừng. Tôi mơ ước nhiều lắm, đọc sách và lang thang trong rừng núi, đọc sách và lang thang trên bờ cát, còn gì bằng? Nhưng mơ ước là một chuyện còn thực hiện được hay không còn tùy vào phước đức của mình?





Tôi mơ ước có một ngày trong tuần được nghỉ ngơi, chỉ có thế!





– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 4/1/2022)