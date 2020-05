Thời Sự Trong Tuần

Những người lái xe mô tô với khẩu trang đông nghẹt vào giờ cao điểm buổi sáng hôm 19 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội, Việt Nam. Dù một số hạn chế vẫn còn duy trì, Việt Nam đã gỡ bỏ lệnh cấm tại một số cơ sở giải trí và các kinh doanh không quan trọng, gồm quán rượu, rạp chiếu phim, tiệm spas và những nơi thu hút du lịch khác để phục hồi ngành du lịch nội địa. Hôm 23 tháng 4, Bộ Giao Thông đã bắt đầu gia tăng các chuyến bay và xe lửa tới những nơi chính với hạn chế sức chứa hành khách. (Photo Getty Images)



Sau nhiều tháng hoành hành khắp thế giới làm cho ít nhất gần 5 triệu người bị bệnh và hơn 300,000 người thiệt mạng, trong tuần qua đại dịch vi khuẩn corona đã bắt đầu lắng xuống, dù còn vài nơi vẫn gia tăng, bằng chứng dễ thấy nhất là tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ đều đã tái mở cửa từng phần với những hạn chế để kềm chế sự tái phát. Đây là tin vui cho mọi người.

Tất Cả Các Tiểu Bang Tại Mỹ Đều Tái Mở Cửa Với Các Hạn Chế

Tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ đều tái mở cửa từng phần hôm Thứ Tư, 20 tháng 5 khi Connecticut nới lỏng các hạn chế vi khuẩn corona dù ít nhất 17 tiểu bang đang chứng kiến sự gia tang các trường hợp lây nhiễm Covid-19, theo CNN cho biết.





Connecticut hôm Thứ Tư cho phép, với các hạn chế, người dân sử dụng không giản ăn uống bên ngoài trời, các văn phòng, các tiệm bán lẻ và thương xá, các viện bảo tang và sở thú, theo CNN cho hay.





Tron khi đó, một ngày sau khi Thống Đốc Gavin Newsom mở cửa cho nhiều quận gỡ bỏ thêm các hạn chế liên quan đến vi khuẩn corona, các viên chức Quận Cam làm rõ rằng họ muốn thực hiện càng nhanh càng tốt, theo báo Los Angeles Times cho biết hôm Thứ Ba, 19 tháng 5.





Các viên chức hy vọng thấy phần lớn kinh tế bán lẻ -- gồm các thương xá và nhà hang – tái mở cửa với hạn chế giữ khoảng cách xã hội sớm chừng nào hay chừng nấy.





Trong khi các viên chức y tế nói rằng họ sẽ đặt kế hoạch cách tiến thêm vào những gì tiểu bang gọi là Giai Đoạn 2, theo các thành viên của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho biết hôm Thứ Ba rằng thời gian là chính yếu.





“Chúng tôi có thể cùng đặt một kế hoạch, và tôi vẫn muốn kết cuộc thuận lợi,” theo GSV Andrew Do cho biết. “Tôi hy vọng rằng vào cuối tuần này, chúng ta sẽ vào Giai Đoạn 2 hoàn toàn.”





Newsom nói rằng các luật lệ được nới lỏng sẽ cho phép 53 trong số 58 quận của California tiến tới giai đoạn 2 của 4 giai đoạn tái mở cửa.





Trong khi đó, các viên chức Quận Los Angeles hôm Thứ Ba nói rằng họ có mục tiêu tái mở cửa các nhà hàng, tiệm bán lẻ và thương xá vào ngày 4 tháng 7, tức Lễ Độc Lập.





Không rõ chính xác là kinh doanh nào sẽ được nằm trong mục tiêu ngày 4 tháng 7, và các rạp chiếu phim và những cơ sở kinh doanh khác có được tính như “Giai Đoạn 3” bởi tiểu bang California có đủ điều kiện cho mục tiêu đó không.





Giám Sát Viên Quận Los Angeles Hilda Solis và Giám Đốc Y Tế Quận L.A. Barbara Ferrer khẳng định Ngày Lễ Độc Lập là thời hạn mục tiêu cho việc tái mở cửa trong cuộc họp báo được truyền hình hômThứ Ba, nhưng nói rằng họ sẽ tiếp tục lập dữ liệu ưu tiên trước khi thực hiện quyết định chính thức.





- Tính tới Thứ Ba, Quận Cam đã có 4,500 trường hợp bị lây vi khuẩn corona, với 88 người thiệt mạng. đặc biệt hôm Thứ Ba không có người nào chết.





- Tại California đã có 81,795 trường hợp bị lây, với 3,334 người thiệt mạng.





- Trên cả nước Mỹ hiện có 1,558,631 trường hợp bị lây, với 92,258 người thiệt mạng.





- Trên toàn cầu hiện có 4,892,550 trường hợp bị lây, với 322,821 người thiệt mạng.





- Nga hiện có số trường hợp bị lây cao hàng thứ 2 sau Hoa Kỳ, với 299,941, nhưng số tử vong thì thấp với 2,837 người.

Trump Biện Minh Việc Dùng Thuốc Hydroxychloroquine, Nói Uống Để Ngừa Coronavirus; Giới Bác Sĩ Khuyên Dân Mỹ Không Nên Nghe Tổng Thống

Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba, 19 tháng 5 đã biện minh việc ông sử dụng thuốc hydroxychloroquine trong nỗ lực tránh khỏi vi khuẩn corona, nói rằng thuốc COVID-19 chưa được chứng thực “sẽ giúp bạn thêm an toàn.”





Trump, người hôm Thứ Hai nói rằng ông đang dùng thuốc chống sốt rét để ngăn ngừa vi khuẩn corona, làm sốc nhiều cộng đồng y khoa, đánh vào nghiên cứu khoa học cảnh báo về những nguy hiểm của thuốc hydroxychloroquine như là một tấn công cá nhân ông.





“Đó là lời tuyên bố kẻ thù Trump,” ông Trump nói thế tại Tòa Nhà Quốc Hội hôm Thứ Ba sau bửa ăn trưa với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa.





Ông đã không nêu tên nghiên cứu nhưng nói rằng những người tham gia là trong “thể trạng xấu” và “gần chết.”





Trump có vẻ muốn nói đến nghiên cứu của các cựu chiến binh vào bệnh viện với COVID-19 mà đã phát hiện những ngưòi sử dụng thuốc hydroxychloroquine có tỉ lệ tử vong cao hơn những người không dùng thuốc này.





Ông Trump cũng đánh trả Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Dân Chủ-California, là người nói rằng Trump không nên dùng thuốc chưa được kiểm chứng đặc biệt vì tuổi tác và trọng lượng cơ thể của ông, mà bà nói như là “béo phì bệnh hoạn.”





Lúc đầu cuộc họp báo, Trump từ chối trả lời phát biểu của Pelosi, nói rằng bà ấy “phí thời giờ.” Nhưng gần cuối cuộc họp báo chưa tới 7 phút, Trump phản bác lại.





“Pelosi là người đàn bà bệnh hoạn. Bà ấy có quá nhiều vấn đề -- nhiều vấn đề tâm thần,” ông Trump nói thế.





Sau tuyên bố của Trump hôm Thứ Hai, nhiều bác sĩ đã thúc giục người Mỹ rằng các nguồn tốt nhất của họ đối với thông tin y khoa là các chuyên gia y tế, không phải tổng thống.

California Cho Tái Mở Cửa Thể Thao Không Khán Giả Dự, Tiệm Bán Lẻ Có Khách Vào Trong Sẽ Tái Mở Cửa Vào Đầu Tháng 6



Giữ khoảng cách xã hội (social distancing) vẫn còn được duy trì tại hầu hết mọi nơi dù đã tái mở cửa để kềm chế sự tái phát vi khuẩn corona.(nguồn: www.freepik.com)



Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết hôm Thứ Hai rằng tiểu bang có thể cho phép tổ chức các sự kiện thể thao chuyên môn tái mở cửa mà không có khán giả dự trong tuần lễ đầu của tháng 6.





Newsom cũng nói rằng tiểu bang có thể thay đổi lệnh ở trong nhà trên toàn tiểu bang để cho phép các tiệm bán lẻ mở cửa đón khách vào trong. Ông nói việc tái mở cửa được đặt trong điều kiện khả năng của California giữ được tỉ lệ truyền nhiễm Covid-19 ổn định và không buộc mở thêm bệnh viện và các cơ sở chăm sóc đặc biệt.





Thống Đốc Tiểu Bang Vàng cho phép các chính quyền địa phương dựa theo kế hoạch tái mở cửa từng giai đoạn của tiểu bang, mà đã gỡ bở các hạn chế trên toàn tiểu bang đối với các tiệm bán lẻ đặt hàng và tới lấy và các việc làm sản xuất, cùng những việc làm khác.





Một số quận tại California có thể đi nhanh hơn trong việc tái mở cửa theo từng giai đoạn nếu họ có thể đáp ứng một số tiêu chuẩn, như tỉ lệ thấp người vào bệnh viện, truyền nhiễm và thử nghiệm đầy đủ và theo dõi kỹ, theo ông cho biết.





Trong khi đó vào sáng Thứ Hai, 18 tháng 5, Thống Đốc New York Andrew Cuomo nói rằng ông đã yêu cầu các nhóm thể thao chính bắt đầu lập kế hoạch tái mở cửa hay bắt đầu mùa thi đấu củ họ mà không có khán giả, thêm rằng tiểu bang muốn giúp.





Dù Hội NBA ám chỉ mùa thi đấu của họ tại nhiều thành phố như Orlando của Florida, hay Las Vegas, các quyết đình vẫn còn thảo luận.





Ngoài ra, Massachusetts và Connecticut đang lập kế hoạch tái mở cửa trong tuần này sau khi đóng cửa vì vi khuẩn corona lâu. Đây là các tiểu bang sau cùng bắt đầu việc tái mở cửa.





Thống Đốc Massachusetts Charlie Baker cho biết chi tiết kế hoạch bắt đầu hôm Thứ Hai với việc tái mở cửa các cơ sở sản xuất, các nơi xây dựng và những nơi thờ phượng với một số hạn chế.





Bắt đầu vào 25 tháng 5 các tiệm bán lẻ có thể mở cửa để khách hàng đặt hàng và tới lấy, các văn phòng có thể tái mở cửa ở mức 25% số nhân viên -- trừ Boston – và các dịch vụ cá nhân như hớt tóc và tiệm nail có thể được phép tái mở cửa nếu họ làm theo các hướng dẫn mới.





Connecticut, đã công bố việc tái mở c3ưa hôm 9 tháng 5, cho phép các nhà hang, văn phòng, tiệm bán lẻ và bảo tàng ngoài trời và sở thú tái mở cửa với một số hạn chế vào Thứ Tư. Tiệm nail và hớt tóc thì tới tháng 6 mới được tái mở cửa.





Mẩu vi khuẩn corona chính thường được Bạch Ốc trính đã xem xét lại dự đoán tử vong của họ đối với Hoa Kỳ đang sút giảm nhẹ, tiên đoán hiện nay là 143,360 người sẽ thiệt mạng vào ngày 4 tháng 8. Đó là khoảng 3,700 tử vong ít hơn mẩu đã tiên đoán vào ngày 12 tháng 5, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai.





Công bố hôm Thứ Hai, các nhà nghiên cứu tại Viện Institute for Health Metrics and Evaluation tại Đại Học Washington, là những người xây dựng mẩu nói trên, nói rằng có ít người được tiên đoán tử vong hơn trong một số khu vực của nước Mỹ.

3 Đầu Mối Để Biết Bệnh Nhân Vi Khuẩn Corona Nào Có Nguy Cơ Chết Trong 10 Ngày, Với Độ Chính Xác 90%

Các bác sĩ đang chật vật xác định các bệnh nhân vi khuẩn corona nào sẽ phát triển các trường hợp nguy kịch mà đòi hỏi phải vào bệnh viện và đặt họ trước nguy cơ tử vong.





Một nghiên cứu vừa được phổ biến có thể cung cấp phương cách tiên đoán chính xác nguy cơ sắp chết của bệnh nhân từ COVID-19. Các tác giả của nghiên cứu được đăng trong tạp chí Nature Machine Intelligence đã tạo ra một mẩu để tìm kiếm 3 đánh dấu sinh học – mà có thể được đo lường trong một giọt máu – có thể cho thấy trường hợp của bệnh nhân có thể trở thành nguy kịch trong hơn 10 ngày tới hay không, với ít nhất 90% chính xác.





Hợp chung lại, 3 đầu mối này có thể “đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt ra đại đa số trường hợp mà đòi hỏi sự chăm dóc y tế tức thì,” theo các tác giả viết trong nghiên cứu, nói rằng mẩu của họ “cung cấp một thử nghiệm đơn giản và lâm sàng trực quan để định lượng chính xác và nhanh chóng nguy cơ tử vong.”





Tại Vũ Hán, TQ, nghiên cứu cho thấy từ 14% tới 19% các bệnh nhân bị truyền nhiễm trở thành bịnh nghiêm trọng. Trong số các trường hợp bệnh nặng đó, tử vong là cao hơn 60%.





Để xác nhận những điểm chung giữa các trường hợp bệnh nặng này, các nhà nghiên cứu đã phân tích các mẩu máu được lấy nhiều lần từ 485 bệnh nhân vi khuẩn corona tại Bệnh Viện Tongji tại Vũ Hán, TQ, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2. Họ đã thử nghiệm đối với vô số thận, tim và giấy lau máu, ghi các bệnh nhân đó đã sống hay chết, rồi dùng đại số học bằng máy để tìm các mô hình sinh học.

13 Thủy Thủ Mỹ Bị Lây Vi Khuẩn Corona Lần Thứ 2

Robert Redfield, lãnh đạo Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), hôm Thứ Sáu cảnh báo về khả năng rất cao rằng Hoa Kỳ sẽ có nhiều hơn 100,000 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona vào đầu tháng 6 tới.





“Các theo dõi của CDC đối với 12 mẩu tiên đoán khác nhau về khả năng tử vong từ COVID-19 tại Hoa Kỳ. Tính thới ngày 11 tháng 5, tất cả tiên đoán sự gia tăng số tử vong trong những tuần lễ tới và tổng số cao hơn 100,000 vào ngày 1 tháng 6,” theo Redfield viết Twitter cho biết.





Trong khi đó hơn 8 thủy thủ trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Theodore Roosevelt đã thử nghiệm dương tính lần thứ 2 với vi khuẩn corona, nâng tổng số thủy thủ bị lây nhiễm lần thứ 2 lên 13 người trong lúc phục vụ trên chiếc mẫu hạm này.





Tất cả các thủy thủ này trước đó đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn và đã cách ly ít nhất 2 tuần lễ. Trước khi họ được phép trở lại tàu, tất cả đã thử nghiệm âm tính 2 lần liên tục, với các thử nghiệm riêng rẽ bởi ít nhất một ngày hay 2 ngày.





Hôm Thứ Bảy, 16 tháng 5 một viên chức Hải Quân xác nhận thêm 8 thủy thủ đã thử nghiệm dương tính lần nữa.

CDC Cảnh Giác Bác Sĩ Về Triệu Chứng Bệnh Trẻ Em Liên Quan Covid-19

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra lời khuyên tới hàng ngàn bác sĩ trên khắp nước Mỹ hôm Thứ Năm, 14 tháng 5, khuyên họ nên cảnh giác với một triệu chứng mới đáng lo ngại có thể liên quan đến nhiễm trùng Covid-19, theo CNN cho biết.





Triệu chứng, được gọi là triệu chứng viêm nhiều hệ thống trong trẻ em (MIS-C), đã được nhìn thấy ở trẻ em trên khắp Châu Âu và tại ít nhất 18 tiểu bang ở Mỹ, cộng với Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.





Các bác sĩ tại Anh Quốc lần đầu tiên cảnh báo các bác sĩ khác đối với triệu chứng trong tháng 4. Kể từ đó các bác sĩ tại những quốc gia khác, gồm Ý và Pháp, đã báo cáo hàng loạt trường hợp tương tự.





“Bắt đầu khoảng 4 hoặc 5 tuần trước, tại Châu Âu họ đã cố gắng mô tả một dạng thực sự nghe giống như sốc độc (toxic shock)," theo Bác sĩ Jeffrey Burns của Bệnh Viện Nhi Đồng và Trường Y Khoa Harvard ở Boston cho biết. Burns đã phối hợp một loạt các cuộc nói chuyện video thường xuyên giữa các bác sĩ trên khắp thế giới so sánh các ghi chú về các trường hợp nhi khoa của Covid-19.





“Lúc đầu chỉ có vài và rồi có nhiều hơn,” theo Burns nói với CNN.





Lúc đầu, các trường hợp được cho là bệnh Kawasaki, một tình trạng viêm hiếm gặp, thường liên quan đến các động mạch chính và tim. Nhưng có quá nhiều trường hợp cho nó là Kawasaki và các bác sĩ đồng ý rằng đó là một hội chứng viêm khác. Nhiều, nhưng không phải tất cả, của những đứa trẻ được xét nghiệm dương tính với nhiễm Covid-19 hiện tại, hoặc nhiễm trùng trong quá khứ.





Nó chỉ hiếm khi gây tử vong và hầu hết trẻ em phục hồi, theo Burns cho biết.

Hạ Viện Đã Thông Qua Dự Luật Tài Trợ Thêm 3,000 Tỉ MK; New York Gia Hạn Lệnh Ở Trong Nhà Tới 13 Tháng 6

Thống Đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố rằng lệnh ở trong nhà của tiểu bang, hết hạn hôm Thứ Sáu, 15 tháng 5, được gia hạn tới ngày 13 tháng 6.





“Cả các trường hợp liên quan đi lại và truyền nhiễm do tiếp xúc cộng đồng của COVID-19 đã được công bố chính thức tại Tiểu Bang New York và được dự kiến sẽ tiếp tục,” theo sắc lệnh hành pháp của thống đốc cho biết trong việc tiếp tục chính sách “Tiểu Bang New York Ngừng” mà đã có hiệu lực trong tháng 3.





“Tất cả các cơ chế thi hành bởi chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ tiếp tục áp dụng hoàn toàn và có hiệu lực cho đến ngày 13 tháng 6, ngoại trừ sau này được gia hạn hay thay đổi bởi Sắc Lệnh Hành Pháp tương lai,” theo ông Cuomo cho biết hôm ký ban hành lệnh vào Thứ Năm.





Cuomo nói rằng Miền Trung New York đã trở thành khu vực thứ 5 trong 10 khu vực kinh tế đủ điều kiện cho giai đoạn một của tái mở cửa một khi lệnh ngừng trên toàn tiểu bang hết hạn vào nửa đêm Thứ Sáu.





Trong khi đó một tiệm nail salon tại tiểu bang Oklahoma có một nhân viên bị lây vi khuẩn corona sau khi tái mở cửa đã phải đóng cửa trở lại, theo Business Insider cho biết hôm 15 tháng 5.





Tiệm Nailspot đã mở cửa lần đầu trong tuần lễ ngày 5 tháng 5. Chỉ một tuần sau, cửa tiệm tại đông bắc Oklahoma này đã đóng cửa trở lại sau khi một nhân viên đã bị lây nhiễm vi khuẩn corona.





“Chúng tôi đã nhận một thử nghiệm dương tính COVID-19 từ một thành viên điều hành có mặt trong tiệm từ ngày 5 tới 7 tháng 5,” theo Bartlesville thông báo hôm 13 tháng 5 trên Facebook. “Nếu vị nào tới tiệm trong những ngày này thì có thể bị lây bệnh.”





Không rõ nơi nào mà nhân viên của tiệm đã tiếp xúc để bị lây vi khuẩn corona, gây bệnh hô hấp được biết COVID-19.





Oklahoma là một trong những tiểu bang đầu tiên bắt đầu tái mở cửa kinh tế trong thời đại dịch, với Thống Đốc Kevin Stitt, Cộng Hòa, cho phép các tiệm nail salon, spas, và những người chăm sóc thú cưng phục vụ từ ngày 24 tháng 4.





Nhà hàng, nơi tập thể dục và rạp chiếu phim đã mở cửa vào ngày 1 tháng 5 tại Oklahoma.





Tại California, ngược lại, chính quyền đã từ chối cho phép tái mở cửa các tiệm nail salon.





Trong khi đó Đảng Dân Chủ đã thông qua gói cứu trợ vi khuẩn corona của Hạ Viện trị giá 3 nghìn tỷ đô la đã cho thấy một số bộ phận trong hàng ngũ của họ ngay cả khi đảng Cộng Hòa bỏ phiếu áp đảo chống lại nó trong mối đe dọa phủ quyết từ Bạch Ốc.





14 đảng viên Dân Chủ Hạ Viện phản đối dự luật, hầu hết trong số họ là những người ôn hòa đại diện cho các quận nghiêng về CH. Một đảng viên Cộng Hòa, sắp nghỉ hưu Peter King của New York, đã bỏ phiếu cho dự luật này, thông qua với tỉ lệ phiếu 208 trên 199.





Dự luật, sẽ rót hàng tỷ đô la đến các chính quyền tiểu bang và địa phương bị thiếu hụt tài chính và cung cấp một vòng thanh toán trực tiếp thứ hai cho hàng triệu người Mỹ, đã được các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện chỉ trích và tuyên bố "cho nó chết khi đến nơi" bởi Tổng thống Donald Trump.

Trong một tuyên bố gửi tới CNBC, Bạch Ốc không tức thì xác nhận tường thuật trên, nhưng nói rằng, “Như TT Trump đã nói, chúng ta sẽ bảo đảm rằng chúng ta chăm sóc tất cả người Mỹ để chúng ta vươn dậy từ thách thức sức khỏe, mạnh hơn, và với sự phồn thịnh kinh tế, là lý do tại sao Bạch Ốc đã tập trung vào việc ủng hộ phát triển, thuế giới trung lưu và gỡ bỏ luật lệ.”





Người Mỹ đã nhận ngân phiếu tài trợ đầu tiên của họ -- tối đa $1,200 cho một người, $2,400 cho một cặp vợ chồng, và $500 tho mỗi đứa con từ 16 tuổi trở xuống – theo Luật Tài Trợ Vi Khuẩn Corona, Trợ Giúp, và An Ninh Kinh Tế (CARES), đã được chấp thuận bởi sự ủng hộ lưỡng đảng vào cuối tháng 3.

Với đại dịch vi khuẩn corona tạo ảnh hưởng tàn phá lên việc làm người Mỹ và kinh tế Hoa Kỳ, hàng triệu người nạp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Hôm Thứ Năm, Bộ Lao Động thông báo “thêm 3 triệu người mữa khai thất nghiệp trong tuần trước theo căn bản điều chỉnh theo mùa,” theo CNN cho biết.

TQ Xác Nhận Điều Mỹ Cáo Buộc Rằng Họ Đã Tiêu Hủy Các Mẩu Ban Đầu Của Vi Khuẩn Corona, Nhưng Nói Đó Là Vì ‘Lý Do An Toàn Sinh Học’

Trung Quốc đã xác nhận rằng họ đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm trái phép để hủy diệt các mẩu vi khuẩn corona mới nhưng nhấn mạnh rằng đó là vì “lý do an toàn sinh học.”





Tuyên bố này đến sau khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhiều lần nói rằng TQ từ chối trao các mẩu vi khuẩn lấy từ các bệnh nhân bị truyền nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 12 năm ngoái và rằng các viên chức đã hủy diệt các mẩu ban đầu, theo báo South China Morning Post cho hay.





Liu Dengfeng, viên chức làm việc tại phòng khoa học và giáo dục của Ủy Ban Y Tế Quốc Gia TQ, nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm Thứ Sáu rằng các mẩu được hủy bỏ để “ngăn chận nguy cơ đối với sự an toàn sinh học phòng thí nghiệm và ngăn chận tai họa được gây ra bởi các mầm bệnh không rõ.”





Ông ấy nhấn mạnh rằng điều này không phải được làm để che đậy hay giấu các mẩu với các nước khác, nhưng được làm vì lý do an toàn sinh học.





Liu Dengfeng đã không nói đến các tuyên bố của chính phủ Trump rằng vi khuẩn phát xuất từ trong một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, TQ.





Pompeo trước đây đã tấn công Đảng CSTQ cố tình che đậy việc mở rộng lây lan. Ông đã cáo buộc TQ về việc không báo cáo các con số chính xác và kiểm duyệt nghiên cứu liên quan đến vi khuẩn corona.





Tin này đến đang khi các căng thẳng giữa Hoa Kỳ và TQ có vẻ đang leo thang.

Michigan: Vỡ 2 Đập, Nước Ngập Thành Phố Midland 9 Feet, Hàng Ngàn Dân Bị Buộc Phải Di Tản



Hàng ngàn người dân Quận Midland tại Michigan đã bị buộc phải di tản vì vỡ 2 con đập nước ngập thành phố cao tới 9 feet.(nguồn: www.freep.com)

Nhiều ngàn cư dân tại miền trung Michigan đã bị buộc phải di tản ra khỏi nhà sau khi nước dâng nhanh từ Sông Tittabawassee từ 2 con đập bị bể đe dọa ngập lụt nhiều vùng của Quận Midland, khiến mực nước lụt cao tới 9 feet.





Cơn lụt đang diễn ra được dự đoán là “lịch sử,” theo Thống Đốc Gretchen Whitmer cho biết.





Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia gọi biến cố này là “cực kỳ nguy hiểm” và nói rằng nó được gây ra bởi “những vỡ đê thê thảm tại các đập Edenville và Sanford,” nằm khoảng 140 dặm về phía bắc của thành phố Detroit.





Cơ quan này nói thêm rằng “lụt đe dọa mạng sống” sẽ tiếp tục trong ngày Thứ Tư, 20 tháng 5.





Trong cuộc họp báo vào chiều tối Thứ Ba, Thống Đốc Whitmer, người đang giám sát khủng hoảng sức khỏe công cộng với sự lây lan của vi khuẩn corona, thúc giục các cư dân tại Quận Midland phải tức thì được bảo vệ an toàn và ra lệnh di tản. Bà cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với quận này.





“Xin làm ơn đi đâu đó an toàn, ngay bây giờ,” theo thống đốc thúc giục. “Trong vòng từ 12 tới 15 giờ thành phố Midland có thể chìm dưới 9 feet nước. Chúng ta đang dự kiến mực nước lụt cao lịch sử.”

TQ Thúc Giục Mỹ Tăng Cường Hợp Tác Khi Trump Dọa Cắt Đứt Hoàn Toàn Quan Hệ Với TQ

Hôm Thứ Sáu, 15 tháng 5, TQ đã thúc giục Hoa Kỳ đáp ứng một nửa và tăng cường hợp tác trong việc chống lại đại dịch vi khuẩn corona sau khi TT Trump đe dọa cắt đứt quan hệ song phương.





Mối quan hệ giữa 2 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới đã xấu đi trong những tuần lễ gần đây, với cả hai bên kình nhau về xuất phát của vi khuẩn đã giết chết hơn 300,000 người.





“Duy trì sự phát triển bình ổn của mối quan hệ TQ-Hoa Kỳ là lợi ích nền tảng của người dân hai nước, và dẫn tới hòa bình và ổn định thế giới,” theo phát ngôn viên bộ ngoại giao TQ Zhao Lijian cho biết trong cuộc họp báo.





Những bình luận nói trên đến sau khi Trump chỉ trích nặng nề thêm TQ, đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với đối thủ siêu cường hoàn toàn khi các quan hệ đã xuống cấp đều đặn qua đại dịch.





“Có nhiều việc chúng ta có thể làm… Chúng ta có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn,” ông Trump cho biết thế hôm Thứ Năm trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business News.





“Chúng ta có thể tiết kiệm 500 tỉ đô la nếu chúng ta cắt đứt quan hệ hoàn toàn.”





Trump nói rằng mối quan hệ của ông với Chủ Tịch Tập Cận Bình là “rất tốt” nhưng thêm rằng, “bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông ấy.”

Biển Đông: Nỗi Sợ Thế Chiến Thứ 3 Lại Bùng Lên Khi Quân Đội TQ Tập Trận Giả Định Chiếm Đảo Đài Loan

Nỗi lo sợ Thế Chiến thứ 3 được khơi dậy một lần nữa sau khi quân đội TQ tổ chức tập trận dữ dội trên Biển Đông nhiều tranh chấp.





Cuộc tập trận gồm Thủy Quân Lục Chiến của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân TQ và được báo cáo phô bày cách quân đội của quốc gia cộng sản này có thể tung ra thế lực khắp các vùng biển tranh chấp. Cuộc tập trận diễn ra hôm 5 tháng 5.





Thủy Quân Lục Chiến tâp trận chống hải tặc gần Quần Đảo Hoàng Sa.





Cuộc tập trận cho thấy khả năng của thủy quân lục chiến TQ đối vi các lân bang vào lúc các căng thẳng đang gia tăng trong vùng.





Trong 3 năm qua, việc tăng cường của TQLC của TQ gần gấp ba tới hơn 35,000 quân theo báo cáo gửi cho Ủy Ban Xem Xét An Ninh và Kinh Tế Mỹ-TQ cho biết.





Trong khi căng thẳng toàn cầu lên cao, thủy quân lục chiến TQ tuyên bố kế hoạch tập trận quân sự khác trong tháng 8 tới.





Kyodo News cho rằng TQLC sẽ “tập trận chiếm một đảo.”





TQ chưa xác nhận kế hoạch nhưng một bài báo của Toàn Cầu Thời Báo thì ám chỉ rằng cuộc tập trận được thiếp lập để giả định chiếm Đài Loan.





Andrew Scobell, lãnh đạo trong Nhóm Chiến Lược Không Tây Phương tại Đại Học Marine Corps University, nói rằng, “Quân Đội TQ quyết tâm cải thiện các khả năng viện chinh và TQLC được xem là chìa khóa - nếu không phải là cột trụ - của lực lượng viễn chinh này.





“Biển Đông là bãi huấn luyện thuận tiện cho TQLC của TQ.”





Trong nhiều tuần lễ gần đây, các căng thẳng đã gia tăng tại khu vực Biển Đông nhiều tranh chấp.





Tuần trước, Không Quân và TQLC Hoa Kỳ đã thực hiện tập trận huấn luyện tại khu vực với 3 tàu ngầm và phi cơ tại gần Biển Phi Luật Tân.





Các hành động này được cho là phản ứng lại việc sách nhiễu của TQ đối với các tàu khai thác các nguồn tài nguyên trong các vùng biển gần đó.





Tuần trước, một cuộc chống cự giữa TQ và Mã Lai đối với các nguồn dự trữ khí đốt thiên nhiên và dầu thô bên dưới Biển Đông đã kết thúc khi cả hai tàu đều bỏ đi.

Nhiều Ngàn Người Việt Trong Ngoài Nước Ký Kiến Nghị Đòi Đình Chỉ Thi Hành Bản Án Tử Hình Hồ Duy Hải

VIỆT NAM -- Trước sự bất công và tàn nhẫn mà ngành tư pháp và công an VN đã áp đặt lên nạn nhân bị án tử hình Hồ Duy Hải, hàng ngàn người Việt trong và ngoài nước đã ký kiến nghị “đòi công lý” cho người thanh niên bất hạnh này, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 19 tháng 5 năm 2020. Bản tin VOA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Tính đến tối 19/5, giờ Việt Nam, 5.000 người ở Việt Nam và nhiều nước khác đã ký “Kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải”, được gửi tới các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp châu Âu, Mỹ, các tổ chức quốc tế khác và nhiều đại sứ quán ở Hà Nội.





Bản kiến nghị, cũng được đăng từ hôm 17/5 trên trang avaaz.org chuyên dành cho các cuộc vận động online, đề nghị chủ tịch nước Việt Nam “tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải” vì quá trình điều tra và xét xử vụ án đã “đặt ra nhiều nghi vấn và gây quan ngại sâu sắc” trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.





Như tin đã đưa, Hồ Duy Hải, năm nay 35 tuổi, bị buộc tội giết chết 2 cô gái hồi tháng 1/2008 ở tỉnh Long An. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây nhiều năm tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình, song ông Hải và gia đình kêu oan.





Tháng 11/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy cả hai bản án trước đây. Nhưng hôm 8/5 vừa qua, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao bác kháng nghị, đồng nghĩa là bản án tử hình của Hồ Duy Hải có hiệu lực ngay.





Bản kiến nghị “đòi công lý” cho Hồ Duy Hải chỉ ra rằng “có rất nhiều điểm sai phạm, thiếu minh bạch” trong quá trình điều tra và xét xử, cho thấy những quyền con người cơ bản của Hồ Duy Hải “đã không được tôn trọng”.





Những người tham gia ký văn bản này “khẩn thiết đề nghị” chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, hãy ra quyết định “tạm dừng” thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.





Đề nghị quan trọng tiếp theo được những người ký kiến nghị đưa ra là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần phải “thành lập Ủy ban giám sát vụ án” để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm.





Theo bản kiến nghị, nếu phiên xét xử đó có “sai sót nghiêm trọng”, Quốc hội phải “bãi nhiệm” Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình, cùng với các thành viên Hội đồng Thẩm phán, và thay thế họ bằng chánh án và các thẩm phán mới.





Vẫn trên cơ sở cho rằng phiên giám đốc thẩm có sai phạm, bản kiến nghị viết rằng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mới cần phải “xem xét lại” quyết định giám đốc thẩm hôm 8/5/2020, và “chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hủy các bản án kết án tử hình Hồ Duy Hải để tiến hành điều tra và xét xử lại vụ án”.





VOA được biết những người ký kiến nghị gồm nhiều nhà trí thức, nhà hoạt động, nhà báo, doanh nhân… được nhiều người biết tiếng, hiện cư trú ở Việt Nam, Mỹ, Úc, châu Á, châu Âu như Khuất Thu Hồng, Nguyễn Hoàng Ánh, Lê Hoài Anh, Nguyễn Thuý Hạnh, Cao Vĩnh Thịnh, André Menras Hồ Cương Quyết, Nguyễn Vi Yên, Mạc Việt Hồng, v.v…





Theo quan sát của VOA, không lâu sau khi bản kiến nghị được gửi đến lãnh đạo Việt Nam và đăng lên mạng, báo chí trong nước loan tin hôm 19/5 rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí mới đây đã “báo cáo quan điểm” của viện này về vụ Hồ Duy Hải với Tổng bí thư-Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, và Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.





Theo tin của Thanh Niên và Tuổi Trẻ, Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm của mình là “có căn cứ và cần thiết, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền”.





Báo cáo của Viện Kiểm sát, được Thanh Niên trích lại, chỉ ra rằng chứng cứ buộc tội Hồ Duy Hải chủ yếu là lời khai của chính bị cáo, nhưng ngay những cả lời khai này cũng không nhất quán, mâu thuẫn với nhau, lúc nhận tội, lúc kêu oan; trong khi đó, không có chứng cứ vật chất trực tiếp.





Vẫn bản báo cáo nói rằng “nhiều tình tiết quan trọng chưa làm rõ” và có nhiều “vi phạm tố tụng nghiêm trọng” trong quá trình điều tra.





Có 3 điểm hàng đầu “chưa được làm rõ” và vì vậy cần phải hủy các bản án trước đây để xác định lại, báo cáo của Viện Kiểm sát nói, được Thanh Niên và Tuổi Trẻ dẫn lại.





Đó là sự bất hợp lý về thời điểm Hồ Duy Hải bị cho là xuất hiện tại nơi xảy ra vụ án; có 5 dấu vân tay tại hiện trường được giám định là không phải của Hải, nhưng chưa rõ của ai; và thời điểm tử vong của 2 nạn nhân cũng không chắc chắn để xác định Hải có phải hung thủ không.





Viện Kiểm sát đề cập đến “nhiều vi phạm nghiêm trọng” về thủ tục tố tụng và đặc biệt lưu ý đến việc nhiều tài liệu quan trọng bị “bỏ ngoài hồ sơ”, như lời khai ban đầu bị cáo “không nhận tội”, lời khai nhân chứng, tài liệu thu giữ dấu vân tay và kết quả truy nguyên cá biệt dấu vân tay.





Do các sai phạm đó, viện nhấn mạnh rằng “cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ”.





Trước đó, cũng chính Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khi gặp gỡ cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18/5 đã phát biểu rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát không nói Hồ Duy Hải có tội hay không tội, nhưng viện thấy vụ án có nhiều sai sót về thủ tục tố tụng và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, nên yêu cầu kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, nhằm khẳng định có tội hay không một cách thận trọng, khách quan.





VOA nhận thấy phát biểu của Viện trưởng Lê Minh Trí cũng phần nào trùng quan điểm với những người ký bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải.