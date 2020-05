Dịch Corona (do Wuhan virus gây ra) Ở Châu Âu: Putin Bị "Nã súng" - Riêng Ở Tây Ban Nha Hơn 2,3 Triệu Người Nhiễm Bệnh?

• Virus corona * đã tấn công mạnh vào Châu Âu.

• Nga hiện có số lượng tử vong Covid-19 cao nhất ở châu Âu.

• Vương quốc Anh trước sau cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

• Dưới đây là báo cáo về Coronavirus, thông tin cơ bản về Sars CoV-2 của Euro New trên Facebook.





+++ Khủng hoảng Corona ở châu Âu: Putin đã đánh bạc (he gambled)?





Cập nhật ngày 14 tháng 5, 1:10 chiều: Nga đã ghi nhận 252.245 trường hợp mắc bệnh Covid 19, theo Đại học John Hopkins (tính đến ngày 14 tháng 5, 1:10 chiều), bao gồm 2305 trường hợp tử vong cho đến nay. Số lượng nhiễm trùng mới đang gia tăng nhanh chóng. Hơn 10.000 trường hợp mới được thêm vào mỗi ngày. Ngay cả Thủ tướng Mikhail Mishustin và phát ngôn viên của Putin, Dmitri Peskow, cơ quan ngôn luận quan trọng nhất của Kremlin trong cuộc khủng hoảng, đã bị bệnh với Corona. Nga hiện đứng thứ hai trên toàn thế giới sau Hoa Kỳ. (Status 15.05.2020, 14h30: 263.000 người nhiễm bịnh; 2.418 tử vong).





So sánh thì tỷ lệ tử vong tương đối thấp. Nhưng những người bị nhiễm Sars-CoV-2 ở Nga và chết vì viêm phổi hoặc đau tim - không giống như ở các quốc gia khác - rơi ra khỏi số liệu thống kê. Lãnh đạo Moskau (Moscow) gần đây đã chiến đấu chống lại "tin giả" rằng các con số ở Nga nói chung đã được "làm đẹp".





# Virus corona ở Nga: Vladimir Putin bị chỉ trích nặng nề





Có lẽ vì tỷ lệ tử vong thấp, người đứng đầu Kremlin Vladimir Putin (67) gần đây đã nói về đường lối thành công chung trong cuộc khủng hoảng corona. Sáu tuần nghỉ bắt buộc giờ đã kết thúc.



Putin có thể đã quyết định rằng điều quan trọng hơn là cứu nền kinh tế, theo nhận xét. Trên tất cả các đối thủ của Kremlin về người chống tham nhũng Alexei Navalny, nhưng các nhà khoa học chính trị và chuyên gia kinh tế nổi tiếng cũng không cung cấp cho tổng thống Putin lời khai tốt trong cuộc khủng hoảng. Biếm họa cho thấy người đứng đầu điện Kremlin đang cúi mình trong khu nhà ở ngoại ô Novo-Ogarjowo của mình và đeo chiếc rương kho báu trong tay để giúp đỡ mọi người.





Trong video " Putin làm thế nào để Nga nhiễm với virus corona", nhân viên của Navalny, Leonid Volkow, chỉ trích Putin đã lãng phí thời gian quý báu vào tháng 3 và cho đến nay vẫn chưa có chiến lược corona. Nga từ lâu đã mất vị trí dẫn đầu với một vài trường hợp so sánh tương đối. Với thời gian hạn chế, số ca nhiễm trùng - không giống như ở Đức - tăng mạnh, ông Volkow nói. Putin thích bận rộn với sự sửa đổi hiến pháp và bảo vệ quyền lực vĩnh viễn hơn là cuộc chiến chống lại virus kịp thời. "Sai lầm có một cái tên, và nó được gọi là Vladimir Putin." Tổng thống đã thất bại.





# Corona ở Châu Âu: WHO Châu Âu kêu gọi cảnh giác





Cập nhật ngày 14 tháng 5, 12:58 chiều: Hầu hết các trường hợp nhiễm corona đã được báo cáo ở Nga, Anh và Tây Ban Nha trong 24 giờ qua, giám đốc khu vực của WHO Hans Kluge tại Copenhagen cho biết hôm thứ Năm 14.5.2020. Mặc dù làn sóng bùng phát đã chậm lại, nhưng người đứng đầu châu Âu của WHO kêu gọi người châu Âu nên tiếp tục cảnh giác.





"Mỗi người trong chúng ta định hình lịch sử của đại dịch này," Kluge nói. Mỗi người đều tham gia để " chiếu bí " Covid-19. "Bây giờ là tùy thuộc vào chúng ta."

Tính đến thứ năm 14.5.2020, đã có 1,78 triệu ca nhiễm trùng được xác nhận và khoảng 160.000 ca tử vong Covid 19 ở châu Âu, tương ứng với 43% tổng số ca nhiễm và 56% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới.





# Corona ở Pháp: Hơn 27.000 cái chết





Cập nhật ngày 14 tháng 5, 10:24 sáng: Tại Pháp, số bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã tiếp tục giảm, Bộ Y tế thông báo vào tối thứ Tư. Lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3, chỉ có dưới 2.500 người được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Đến nay, 178.184 trường hợp corona đã được ghi nhận tại Pháp, trong đó có hơn 27.077 trường hợp tử vong, theo Đại học John Hopkins.





# Corona ở châu Âu: Kết quả xét nghiệm đầu tiên bị rò rỉ - hơn 2,3 triệu người bị nhiễm bệnh chỉ riêng ở Tây Ban Nha?



Cập nhật ngày 13 tháng 5, 9:26 tối: Theo một nghiên cứu cho đến nay ở Tây Ban Nha, năm phần trăm dân số hoặc 2,3 triệu người có thể đã bị nhiễm coronavirus mới. Điều này dẫn đến qua vòng đầu tiên của một loạt các xét nghiệm tìm kháng thể được đưa ra vào cuối tháng 4 ở 36.000 gia đình với khoảng 90.000 cư dân, như Bộ Y tế tại Madrid đã công bố vào tối thứ Tư. Các xét nghiệm được thiết kế để giúp đánh giá mức độ thực sự của dịch corona ở nước này.





Chính thức, số người Tây Ban Nha bị nhiễm vi-rút chỉ dưới 229.000 vào thứ Tư. Tuy nhiên, con số không được coi là đại diện vì hầu hết các xét nghiệm được thực hiện trên những người có triệu chứng nghiêm trọng hoặc nhân viên của cơ quan y tế.









Coronavirus ở Tây Ban Nha: nhân viên của một bệnh viện ở Barcelona có hai phút im lặng (phút mặc niệm) cho các đồng nghiệp đã qua đời. (hình dpa - internet)







++ Corona ở Châu Âu: Phòng khám bị cháy do máy thở - Nga ngừng sử dụng, Mỹ cũng phản ứng

Cập nhật từ ngày 13 tháng 5, 6:34 chiều: Sau khi suy thoái kinh tế nghiêm trọng do đại dịch coronavirus, người đứng đầu Ủy ban EU, Ursula von der Leyen muốn bơm hàng tỷ đồng từ ngân sách châu Âu vào nền kinh tế. Chương trình phục hồi kinh tế nên được thực hiện trong khuôn khổ ngân sách đa phương tiếp theo từ năm 2021 đến năm 2027, nhưng nếu có thể sẽ bắt đầu sớm hơn, von der Leyen cho biết hôm thứ Tư tại Nghị viện châu Âu tại Brussels.





Bà ta hiện đang làm việc trên một mô hình để tái thiết thay mặt cho các nước EU. Tuy nhiên, chi tiết gây tranh cãi, và von der Leyen còn để lại những điểm quan trọng chưa giải quyết. Điều này bao gồm phạm vi và phương thức tài trợ chính xác - trước đây bà von der Leyen đã nói về các khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và giải thích rằng bà muốn nhận nợ với sự trợ giúp của bảo lãnh ngân sách từ các nước EU. Bây giờ bà ấy lần đầu tiên nói nên sử dụng tiền như thế nào. Toàn bộ số tiền bổ sung sẽ được chi cho các chương trình của EU và được Nghị viện châu Âu kiểm soát theo các quy tắc ngân sách thông thường - một sự nhượng bộ đối với các nghị sĩ muốn yêu cầu một nghị quyết. Trong đó, họ đặt mục tiêu các khoản đầu tư công và tư trị giá hai nghìn tỷ euro.





Von der Leyen đặt tên cho ba trụ cột chi tiêu: đầu tư cho phục hồi và cải cách kinh tế bằng cách tăng các quỹ cấu trúc, phù hợp với các mục tiêu bảo vệ khí hậu và số hóa (digitalization); hỗ trợ chiến lược đầu tư, ví dụ trong sản xuất dược phẩm; và tăng cường các chương trình nghiên cứu mới và đã được chứng minh. "Chúng tôi sẽ tạo ra một chương trình sức khỏe mới, đặc biệt", von der Leyen nói.





+++ Phòng khám bị cháy do máy thở - Nga ngừng sử dụng, Hoa Kỳ cũng phản ứng





Cập nhật ngày 13 tháng 5, 12:15 chiều: Sau hai vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Corona và cái chết của sáu bệnh nhân, Nga đã ngừng sử dụng máy hô hấp có tên là "Awenta-M". Cơ quan bảo vệ sức khỏe Rossdrawnadsor tại Moscow tuyên bố rằng việc sử dụng các thiết bị được sản xuất từ ​​ngày 1 tháng 4 để "thở nhân tạo" cho bệnh nhân bị cấm. Cơ quan giám sát y tế nhà nước đã trích dẫn một vụ hỏa hoạn tại một phòng khám ở Moscow vào ngày 09 tháng 5 và một phòng khám tại St. Petersburg vào ngày 12 tháng 5 là lý do. Tổng cộng có sáu người chết trong vụ tai nạn.





Các nhà điều tra nghi ngờ rằng máy móc có một sự ngắn mạch (Short circuit) - kết quả là các vụ hỏa hoạn. Nga cũng đã cung cấp các thiết bị loại này cho Hoa Kỳ dưới dạng viện trợ nhân đạo. Cơ quan Fema chịu trách nhiệm bảo vệ dân sự ở đó đã cấm sử dụng thiết bị "Awenta-M" cho đến khi đám cháy ở Nga được làm sáng tỏ, theo cơ quan nhà nước Nga Tass. Theo đó, 45 máy thở do Nga giao không được sử dụng. Các máy nên phục vụ như một dự trữ ở New York và New Jersey.





+++ Coronavirus ở Châu Âu: cách ly sau khi nhập cảnh? Đất nước đầu tiên bây giờ đang đi một con đường khác



Cập nhật ngày 13 tháng 5, 10:05 sáng: Khách du lịch Iceland sẽ sớm có sự lựa chọn giữa kiểm tra Corona và kiểm dịch hai tuần khi đến nơi. Chính phủ Iceland cho biết vào tối thứ Ba rằng những hạn chế đối với khách du lịch quốc tế sẽ được nới lỏng không muộn hơn ngày 15.6.2020.



Theo những cách khác - ví dụ bằng cách xuất trình các tài liệu y tế - khách du lịch có thể chứng minh không bị nhiễm corona (corona free) khi đến đảo Bắc Đại Tây Dương. Một nhóm làm việc của chính phủ nên tìm ra các chi tiết chính xác và quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng Năm.



# Coronavirus ở Nga: Người tín cẩn của Putin bị nhiễm Sars-CoV-2 và ở bệnh viện



Cập nhật từ ngày 12 tháng 5, 2:45 chiều: Có một nhiễm trùng Sars CoV-2 ở ngay gần tổng thống Nga: Phát ngôn viên của Vladimir Putin, Dmitri Peskow, xác nhận với cơ quan nhà nước Nga Tass rằng ông đang được điều trị vì lý do này. Hiện tại, Peskow đang được điều trị trong bệnh viện. Chi tiết về tình trạng sức khỏe của người đàn ông 52 tuổi ban đầu không rõ. Trước đây, Peskow đã nhiều lần xác nhận rằng Putin vẫn khỏe mạnh và cũng được kiểm tra thường xuyên. Putin chỉ đạo các vấn đề nhà nước từ vùng ngoại ô Moscow Novo-Ogarjowo.







* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 15.05.2020)





- Theo tin ngắn của Euro News từ ngày 12.05 đến ngày 14.5.2020 - hình internet.