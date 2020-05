Thông Tin Thẩm Mỹ: Bầu Cử Ban Điều Hành Hội Đồng Thẩm Mỹ

Hội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM) đã bầu những chức vụ điều hành, chào mừng những thành viên hội đồng mới. Ban điều hành bắt đầu làm việc từ ngày 9 tháng ba năm 2020.





Cô Lisa Thong đã tái đắc cử vào chức chủ tịch hội đồng quản trị, và Dr. Kari Williams tiếp nhận vị trí phó chủ tịch từ Andrew Drabkin





Bà Thong đã từng hoạt động trong HĐTM từ năm 2016. Bà là Giám đốc điều hành tại Trung Tâm National Asian Pacific Center, đồng thời là phụ tá đặc biệt ở văn phòng kiểm soát John Chiang từ năm 2012 tới năm 2014.





Dr. Kari Willliams là một thành viên trong HĐTM,từ năm 2013, chủ tiệm Mahogany Hair Revolution Salon and Trichology Clinic từ năm 2007 và là một nhà tạo kiểu mẫu tóc tại Eclectic Salon từ năm 2006 đến năm 2007, tiến sĩ triết học về Ttrichology từ Trung tâm Trichology Elan và bằng thạc sĩ nghệ thuật trong ngành nghiên cứu giải phẫu và dinh dưỡng từ Viện Trichology quốc tế. Hội đồng thẩm mỹ gồm chín thành viên, bao gồm bốn thành viên trong ngành và ba thành viên ngoài nghề thẩm mỹ, do Thống Đốc bổ nhiệm và hai thành viên do Chủ tịch Hội đồng và Ủy ban Thượng Viện chỉ định. Hầu hết các thành viên Hội Đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm, với hai trong số công chúng và hai trong số các thành viên trong ngành được bổ nhiệm bởi Thống Đốc, phục vụ nhiệm kỳ hai năm.





Thành viên hội đồng làm việc trong nhiệm vụ của họ mà không cần thù lao.





Hiện tại vẫn còn có một vị trí tuyển dụng trống trong Hội đồng quản trị.





Các thành viên hội đồng được bổ nhiệm gần đây là:





Derick Matos thuộc ngành Derick Matos của Concord là chủ sở hữu của Empire Barbershop từ năm 2013. Ông là thợ cắt tóc được cấp phép tại VIP Barbershop từ năm 2009 đến 2013 và là thợ cắt tóc từ năm 2007 đến 2009. Ông Matos là thành viên của Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Greater Concord .





Calimay Phạm





Calimay Phạm, là luật sư của Quận Los Angeles, phòng Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em từ năm 2017. Bà Phạm tốt nghiệp Trường Luật UCLA và hiện đang là Chủ tịch của Liên minh Luật sư Phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương và Thư ký của Liên minh Bar đa văn hóa của Nam California.





Christie Tran





Christie Tran của Stanton là chủ và quản lý của Happy Nails of La Habra từ năm 2013. Cô là chủ và quản lý của Happy Nails of Costa Mesa từ năm 2005 đến 2012, quản lý của Happy Nails of Newport Coast từ 2002 đến 2005, thợ làm móng tại Happy Móng tay của Santa Santa Margarita từ 2001 đến 2002, và một đại lý du lịch tại Travel World từ 1990 đến 2001.





Các thành viên hội đồng còn lại là:





Jacquelyn Crabtree





Jacquelyn Crabtree ở Sacramento đã phục vụ trong Hội đồng quản trị từ năm 2017. Bà Crabtree là chủ nhân của bốn cửa hàng Aveda Salon và Spa từ năm 2005. Bà quản lý và chế tạo mẫu tóc tại Maida's Touch Salon từ 1999 đến 2005, và là nhân viên kế toán tại Wild Carter và Oliver Công ty luật từ năm 1991 đến 1999.





Andrew Drabkin





Andrew Drabkin của Sacramento đã phục vụ trong Hội đồng quản trị từ năm 2013. Ông Drabkin là nhà phân tích cơ sở dữ liệu cho SEIU United Health Workers từ năm 2015. Ông là giám đốc công nghệ thông tin cho Đảng Dân chủ California từ năm 2010 đến 2014, nơi ông là phó giám đốc ngành thông tin từ năm 2006 đến năm 2010. Ông Drabkin là nhân viên tại Phil Giarrizzo từ năm 1999 đến 2006.





Steve Weeks





Steve Weeks , ở Los Angeles đã phục vụ trong Hội đồng quản trị từ năm 2017. Ông Weeks trước đây là chủ tịch của công ty ngân hàng thế chấp quốc gia và công ty tài chính kinh doanh quốc tế. Ông cũng phục vụ như một thành viên ban điều hành của Đại học Southern Methodist và đã phục vụ trong một số Ủy ban của Hạt Los Angeles.





Tin từ Hội Đồng Thẩm Mỹ CA.