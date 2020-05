Vui Buồn Thẩm Mỹ: Hiệp Sĩ Bịt Mặt

Sau gần hai tháng vắng mặt, tiệm quán đóng cửa theo lịnh của chính phủ chống sự lây lan của con vi khuẩn corona, đa số người trong tiệm quán hay ngoài đường đều trở thành "Hiệp sĩ bịt mặt" như nhân vật Zoro trong truyện tranh mà hồi nhỏ mình mê quá trời.





Chị Diệu lên tiếng trước:





-Úi chu choa ơiiii, bị cấm túc trong nhà xong thấy nặng thêm 5 ký lô! uổng công chạy bộ trên treadmill, uổng hết mấy lít mồ hôi. Tại sao mà, sụt cân thì lâu mà lên cân thì mau lẹ dễ dàng quá trời. Bây giờ phải tập lâu hơn, máy nào cũng phải thêm 10 phút nữa mới kéo lại cái cơ thể vàng ngọc giữ gìn bấy lâu nay đặng sửa soạn ghi danh thi hoa hậu mệnh phụ đây. Khi ăn vô thấy ngon miệng bất kể eo ót, bây giờ nhìn vô kiếng hối hận quá trời.





Chị Minh nói:





-Tết vừa qua em tôi gói bánh tét ngon hết biết, ngon hơn mua ở tiệm. Ăn không hết để dành trong tủ lạnh, giờ lấy ra chiên giòn ngon quá trời. Nó làm đòn bánh nhỏ nhỏ, thon thon, vừa có thịt mỡ da đậu xanh trộn thêm dừa với đậu đỏ rải rác nữa. Tôi thích cắt khoanh khoanh ra chiên cho vàng hai mặt, ăn cặp với dưa món, chỉ thế thôi, tôi có thể ăn mỗi ngày.





Cô Hoa cười hắc hắc:





-Ừa, thì ngon lắm, ngon cho nên chị Diệu mới than là phải tập mỗi thứ thêm 10 phút kìa. Chạy bộ thêm 10 phút, tập bụng thêm 10 phút, tập eo thêm 10 phút, tập lưng tập ngực tập cánh tay, cộng lại tất cả mấy cái 10 phút của chị coi, mấy chị ơi mình phải kêu xe cứu thương sẵn sàng chờ ngoài cửa, hể chị Diệu ngã xỉu là họ rinh băng ca vô khiêng chỉ ra liền. Với lại, chị làm như mấy cái máy tập lúc nào cũng bỏ không đợi chị leo lên vậy. Cô Hoa nói:





-Vậy đó, mà hể tụi nhỏ chịu khó tập vài ngày là có eo liền còn mình chạy thụt mạng chạy như bán rong ngoài vỉa hè bị cảnh sát rượt mồ hôi mồ kê tháo ròng ròng, mà khi leo lên cây cân, cây kim cứ chạy qua bên tay mặt! muốn sụt hai ba cân thiệt trần ai! Mấy chị coi chừng ăn nhiều bánh tét quá thì thân hình tròn ủm thẳng băng như cái bánh tét thì nguy.





Chị Diệu than:





-Haaa... vừa tròn vừa có ngấn có ngấn...vậy mà ngày nào cũng lọ mọ trong bếp bày binh bố trận. Sau cấm túc ai nấy đều thành đầu bếp thượng thừa.

Cô Thư nói:





-Chị Diệu nói về bánh tét làm em nhớ, mấy năm trước chị em có qua thăm vào dịp Tết, thương đám em thích ăn mà dở làm, chị gói bánh tét ngon lắm ngon hơn người ta bán ngoài chợ nữa, nhưng nhiều quá ăn không hết, tiếc, em để dành trong tủ đông lạnh, lâu quá quên luôn. Tới bây giờ thì đòn bánh tét cứng như cây đá cục.





Cô Hoa cười:





-Ha ha ha ... vậy Thư khỏi ngán ăn trộm. Ăn trộm vô nhà, Thư lôi đòn bánh tét đông lạnh ra làm vủ khí. Đập một cái, chắc chắn không lỗ đầu cũng bể trán. Lần sau nhắc chị của Thư làm đòn bánh có cái quai đặng cầm... như cầm vủ khí... ha ha ha....





Cô Thư, cười híp cặp mắt xếch, cái càm hơi móm duyên, hàm răng hơi thưa:





-Hề hề hề... làm cái quai sợ khó, chế ra đòn bánh dài hơn, hai đầu tròn bự, khúc giữa thắt eo lại, khi cầm như cầm cái quả tạ đôi thì y chang vũ khí khỏ lên đầu kẻ trộm... hì hì hì...





Chị Diệu cũng cười theo, tiếp:





-Và rồi hôm nào không vô đây được thì cô Thư lấy đòn bánh tét đông lạnh ra cầm thế cho hai quả tạ tập thể dục ở nhà há... hi hi hi ... aaaa... tôi cũng vậy nhớ hồi xưa nghèo khổ có khi kiếm không ra hột gạo, ở đây thức ăn thừa mứa quá thành ra cái gì ăn không hết tui cũng gói cũng đậy để dành đầy tủ. Tụi nhỏ mở ra ngó quanh ngó quất rồi than "Sao hổng có gì ăn" làm tui giận hết sức. Tụi nó không ăn thức ăn dư, tui gom hết vô bụng thành ra càng ngày càng ù như cái lu.





Cô Lan chen vô nhỏ nhẽ nói:





-Đâu! đâu mà như cái lu. Em thấy chị phúc hậu. Hồi nhỏ em nghe má em khen "Bà đó phúc hậu quá" em nhìn thì thấy toàn là mấy bà mập mập không hà. Chị đâu có mập, chị chỉ tròn trịa thôi. Chồng em nói đàn bà ốm quá còn xương với da thì đâu có hấp dẫn.





Chị Diệu nói:





-Thôi, cám ơn. Tròn trịa đầy đặn là khác cô ơi, tức là có ngực có mông, có eo, còn tôi, cô tử tế quá cô khen chớ mình tự biết mình mà.





Chị Minh nói:





-Thôi mấy người muốn có eo thì làm ơn bớt cái miệng lại, lo dọn dẹp… dọn dẹp cho sạch sẽ, đứng đó mà tập cái mồm thì phải mang danh đại lực sĩ thêm một thời gian nữa, cũng vừa. Chữ đại đây không có nghĩa là người đứng hạng nhứt thi lực sĩ đẹp mà là ám chỉ tụi mình, mấy bà lực sĩ "Tồ bà dền" đó.