Vấn Đề Về Lời Tuyên Bố Của Thống Đốc Newsom Về Nail Salons

Kính thưa quý cô chú và anh chị,





Xin thông báo cùng quý cô chú và anh chị là hôm qua tôi đã có một cuộc nói chuyện với Priscilla Cheng, Giám Đốc Ngoại Vụ của Thống đốc Gavin Newsom (Governor's Gavin Newsom Director of External Affairs). Như một số quý vị và đặc biệt là quý anh trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần còn nhớ, tôi đã giúp đỡ Ứng Cử Viên Gavin Newsom (lúc đó là Phó Thống đốc tiểu bang California) trong cộng đồng người Việt chúng ta và đã tổ chức chuyến thăm viếng của ông tại Little Saigon, đến Phước Lộc Thọ để gặp gỡ đồng bào và thương gia Việt Nam và gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng đồng và truyền thông báo chí tại Đền Đức Thánh Trần vào mùa hè 2018. Thống đốc Newsom và phu nhân cũng đã khấn vái Đức Thánh Trần trong lần thăm viếng này. Trong năm 2018 tôi làm việc cùng với Campaign Manager và cô Priscilla Cheng, Campaign Political Advisor.





Trong buổi nói chuyện hôm qua, tôi đã đưa ra vấn đề về lời tuyên bố của Thống đốc Newsom rằng sự lây lan cộng đồng Covid-19 được biết đến đầu tiên phát xuất từ một tiệm nail. Tôi cũng nói với cô Priscilla rằng cộng đồng người Việt chúng ta rất nhạy cảm với tuyên bố của Thống đốc vì 80% nhân viên và chủ tiệm nail là người Mỹ gốc Việt. Cô ấy nói với tôi rằng Thống đốc đã nhận thức được vấn đề này và đã cố gắng giải thích để tránh gây sự ngộ nhận về lời tuyên bố của ông trong những ngày qua. Cô ấy có nhờ tôi cho lời khuyên về vấn đề này.





Tôi đề nghị với cô Priscilla rằng Thống đốc Newsom nên có một Văn Thư chính thức về vấn đề Nail Salons bao gồm hai điều sau:





1) Làm sáng tỏ lời tuyên bố về nail salons của ông và xác định là không có ý định đổ lỗi sự lây lan Covid-19 cho ngành nail.





2) Ca ngợi và ghi nhận sự đóng góp của chủ nhân và nhân viên tiệm nail đã đóng góp cho kinh tế tiểu bang California trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong mùa đại dịch Covid-19.





Tôi cũng nói với cô ấy rằng mặc dầu ngành Nail đang gặp rất nhiều khó khăn trong mùa đại dịch Covid-19 nhưng tổ chức The Nailing It For America đã quyên góp gần 1 triệu thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trị giá hơn 30 triệu đô la, cho các trung tâm y tế và bệnh viện. Cô ấy nói với tôi rằng cô sẽ làm việc với Thống đốc về đề nghị này và sẽ cho tôi biết sau.





Qua buổi nói chuyện này, tôi nhận thấy được sự tích cực từ phía Thống đốc Gavin Newsom và hy vọng là cộng đồng người Việt chúng ta sẽ nhận được Văn Thư chính thức của Thống đốc về vấn đề Nail Salons trong một ngày gần đây.





Thân kính,





Tạ Trung