Người Việt Hải Ngoại Và Bệnh Tim Mạch

Không tha một ai: Già cũng như trẻ, hút thuốc lá, béo phì, thích ăn quá mặn, cao áp huyết, tiểu đường, thường xuyên bị căng thẳng tinh thần STRESS - là những đối tượng có nhiều nguy cơ bị bịnh tim mạch, đột quỵ, tai biến mạch máu não (stroke, avc).





1/3 Tất Cả Những Tử Vong Ở Mỹ Vì Bệnh Tim

https://vietbao.com/a247014/1-3-tat-ca-nhung-tu-vong-o-my-vi-benh-tim



“Tại Hoa Kỳ, bệnh tim mạch giết 801,000 người, bệnh tim giết 370,000 người, và đột quỵ giết gần 129,000 người. Còn nữa, có 750,000 người tại Hoa Kỳ bị đau tim, 116,000 người chết” (Ngưng trích Vietbao.com 21,12/2015).





***

Béo thì ngon, nhưng ăn nhiều và ăn thường xuyên quá cũng có thể không tốt cho sức khỏe.

Còn nhớ lúc xưa ở quê nhà, mỗi lần đi ăn phở, mình thường hay xin thêm một ít nước béo cho nó ngon.

Các món như chuối chưng, chè đậu, chè ba màu, bột chiên, cari, chả giò, kiễm, và đồ kho để ăn chay (mua ngoài chợ và cả ăn ở trong chùa) đều có chứa hoặc nhiều nước cốt dừa (coconut milk, lait de coco) hoặc nhiều mỡ dầu lắm.

Ba ngày Tết, hầu như mỗi nhà VN đều phải có một nồi thịt kho nước dừa , mà phải là loại thịt đùi nửa nạc nửa mỡ mới đúng điệu.

Chỉ riêng một vài dẫn chứng vừa kể cũng đủ thấy là mỡ dầu là một thành phần quan trọng không thể thiếu được trong tập quán ăn uống của chúng ta.

Tại Canada, bênh tim mạch là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ nhì sau bệnh ung thư





Người Mỹ gốc Á Châu dẫn đầu về bệnh tim mạch tại Hoa kỳ





Asian Americans Face Greater Risk for Stroke and Hypertension

https://www.cardiosmart.org/News-and-Events/2014/12/Asian-Americans-Face-Greater-Risk-for-Stroke-and-Hypertension





So với người Mỹ da trắng, người Mỹ gốc Á châu dẫn đầu về bệnh tim mach tại Hoa kỳ

Asian Americans face higher risk for stroke and hypertension compared to whites, finds study.

Published in the Journal of the American College of Cardiology, a recent study analyzed death records for the six largest Asian-American subgroups: Asian Indian, Chinese, Filipino, Japanese, Korean and Vietnamese. Together, these subgroups make up 84% of the Asians in the United States.





Người Việt tại Hoa Kỳ và bệnh tim mạch





Tung T. Nguyen, MD et al-Cardiovascular Risk Factors and Knowledge of Symptoms Among Vietnamese Americans

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628984/

Tóm tắt kết luận của khảo cứu vể Bệnh tim mạch ở một nhóm người Mỹ gốc Viêt tại Santa Clara, CA

Thiếu vận động, ít ăn rau quả mỗi ngày và thiếu kiến thức và hiểu biết về triệu chứng của cơn đứng tim heart attack.Trong nhóm người Việt được thăm dò, thì chỉ có 59% trả lời đúng dấu hiệu đau nơi ngực là một triệu chứng của heart attack.





Physical inactivity is an important cardiovascular risk factor, and 40% of Vietnamese Americans

Vietnamese Americans may not meet the Healthy People 2010 recommendations for fruit and vegetable consumption (75% with at least two daily servings of fruit and 50% with at least three daily servings of vegetables

Another problem identified by this study is the lack of knowledge of heart attack and stroke symptoms. Recognition of these symptoms is important, because early treatment can save lives and prevent morbidity. Only 59% of Vietnamese Americans in this study knew that chest pain was a symptom for heart attack,

1-Heart Attack..Đứng Tim

“Đứng tim cũng được gọi là nhồi máu cơ tim (myocardial infarction, hay MI). Tình trạng này xảy ra khi mạch máu đưa dưỡng khí đến bắp thịt tim bị nghẹt, làm cho máu ngưng chảy đến một phần của tim. Nếu không chữa ngay, thì phần bắp thịt tim bị chết. Quý vị được giúp đỡ càng sớm, thì tim càng ít bị hư hại.

Mạch máu bị nghẹt vì:

•Chất mỡ đọng lại gọi là mảng•Cục máu đông•Mạch máu bị co thắt





Triệu chứng đứng tim

•Đau, bị sức ép, chẹn, nặng, nén lại hoặc nóng rát ở ngực, cánh tay, quai hàm, vai hoặc cổ. Xảy ra trong khi hoạt động lẫn khi nghỉ ngơiLâu hơn 5 phút hoặc tự khỏi rồi sau đó bị lại.

Ra mồ hôi

Thở hổn hển

Buồn nôn hoặc ói mửa

Đau bao tử hoặc ợ nóng khó tiêu

Cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hoặc ngất xỉu

Cảm thấy sợ hãi hoặc hoảng sợ

Gọi 911 ngay nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào như vậy. Ngồi hoặc

nằm xuống cho đến khi toán cấp cứu đến.

Đừng lái xe hơi đến bệnh viện hoặc để chậm trễ bằng cách gọi bác sĩ “(Ngưng trích-Heart attack)

https://www.healthinfotranslations.org/pdfDocs/HeartAttack_Viet.pdf





Những báo hiệu cơn đau tim đang xảy ra





Video: Cardiology: Do You Know The Warning Signs of Heart Disease?

https://www.youtube.com/watch?v=eqe9j6i8p14

Animal Products Are Linked to Heart Disease

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/heart-disease/





Khảo cứu cho thấy việc tiêu thụ protein nguồn thực vật (tofu, hạt nut, đậu…) có thể giúp giãm nguy cơ bệnh tim 30%- Không phải protein nào cũng giống nhau hết đâu- Tiêu thụ nhiều protein gốc động vật (thí dụ thịt…) sẽ không tốt cho sức khoẻ và có hại cho tim, ngược lại việc ăn nhiều đạm thực vặt sẽ giúp tim hoạt động tốt.

“A major study published in February 2005 reconfirmed the link between animal products and heart problems. The study, which was published in the American Journal of Epidemiology, concluded that among the 29,000 participants, those who ate the most meat were also at the greatest risk for heart disease. The researchers also reported that a high intake of protein from vegetable sources such as tofu, nuts, and beans lowers our risk of heart disease by 30 percent. Dr. Linda E. Kelemen, the scientist who headed the study, told reporters, “Not all proteins are equal”—while vegetable protein can help keep our hearts healthy, eating animal protein can put us in an early grave”.





Ăn Chay Và Sức Khỏe, Nguyễn Thượng Chánh, DVM

http://thuvienhoasen.org/a11377/an-chay-va-suc-khoe-nguyen-thuong-chanh-dvm





Cơn đau tim:Các dấu hiệu thường thấy:





Thưòng có diễn tiến chậm chạp nhưng cũng có thề xảy ra một cách bất ngờ đột ngột.

-Dau, khó chịu ngay giữa lòng ngực kéo dài trong nhiều phút hoặc trở đi trở lại từng cơn

-Đau, khó chịu vùng ngực hay phần trên của thân: hai cánh tay, vùng lưng, sau cổ, hàm và vùng bao tử (phía trái)

- Nhịp thở ngắn, có hoặc không có cảm giác khó chịu kèm theo.

-Có thể có các dấu hiệu khác: như toát mồ hôi lạnh, nôn mửa hoặc hơi hơi nhức đầu

Some heart attacks are sudden and intense — the "movie heart attack," where no one doubts what's happening. But most heart attacks start slowly, with mild pain or discomfort. Often people affected aren't sure what's wrong and wait too long before getting help. Here are signs that can mean a heart attack is happening:

Chest discomfort. Most heart attacks involve discomfort in the center of the chest that lasts more than a few minutes, or that goes away and comes back. It can feel like uncomfortable pressure, squeezing, fullness or pain.

Discomfort in other areas of the upper body. Symptoms can include pain or discomfort in one or both arms, the back, neck, jaw or stomach.

Shortness of breath with or without chest discomfort.

Other signs may include breaking out in a cold sweat, nausea or lightheadedness.

As with men, women's most common heart attack symptom is chest pain or discomfort. But women are somewhat more likely than men to experience some of the other common symptoms, particularly shortness of breath, nausea/vomiting, and back or jaw pain. Learn about the warning signs of heart attack in women.





Không chần chờ-Gọi 911 ngay lập tức- Canada –USA





Ăn uống và bệnh tim mạch







Có bao nhiêu loại chất béo?

Các loại dầu ăn thông dụng tại Canada (Photo NTC 2014)





Chất béo bão hòa (saturated fat): đông đặc ở nhiệt độ bình thường trong nhà.Thấy nhiều trong thịt,mỡ, tôm, cá, đồ lòng, lòng đỏ hột gà, sữa và phó sản của sữa như fromage, crème,bơ vv….Thực vật, trái cây, hạt có dầu đều chứa rất ít chất béo bão hòa, ngoại trừ dầu dừa, nước cốt dừa và dầu cọ (palm oil) là những sản phẩm có chứa một tỉ lệ chất béo bão hòa cao nhất trong nhóm thực vật.

Chất béo bão hoà là chất béo xấu, có hại cho sức khỏe và có thể gây nên bệnh chứng nghẽn mạch máu.

Chất béo không bão hòa (Unsaturated fat): không đông đặc ở nhiệt độ bình thường. Có nhiều trong dầu thực vật. Đây là chất béo tốt vì có khuynh hướng làm giảm cholesterol trong máu. Người ta phân chia chất béo không bão hòa ra làm 2 nhóm:

Không bão hòa đơn thể (monounsaturated), có nhiều trong dầu olive, dầu canola,và dặc biệt trong mỡ vịt nữa …

Không bão hòa đa thể (polyunsaturated), tiêu biểu là linolenic acid (hay omega 6) và alpha-linoleic acid (hay omega 3). Đây là những acid béo thiết yếu vì cơ thể không tự tổng hợp được mà phải nhờ thực phẩm mang vào. Chất béo không bão hòa đa thể ít ổn định, dễ bị oxy hóa, và dễ bị hôi (rancid) hơn chất béo không bão hòa đơn thể. Chất béo không bão hòa đa thể được thấy nhiều nhất trong dầu hạt lin (linseed, flaxseed oil), kế đến là dầu hoa hướng dương (tournesol, sunflower oil), dầu đậu nành, dầu bắp (corn oil) vv…

Hai chất Omega 3 và Omega 6 thường được các nhà dinh dưỡng ca tụng hết lời vì chúng có khả năng giúp cơ thể tổng hợp chất prostaglandin rất cần thiết để giữ cho máu lưu thông được dễ dàng, ngừa các bệnh tim mạch.

Oméga 3 có thể giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa được các chứng viêm khớp, một số bệnh ngoài da, bệnh dị ứng, hen suyễn, trầm cảm, và người ta cũng nghĩ rằng nó có thể ngừa được một vài loại ung thư (vú, ruột và bao tử)?

Ngoài ra,Omega 3 cũng có thể làm giảm chất béo xấu Triglycerides xuống.

Một số cá vùng nước lạnh như Mackerel, Hareng, Tuna, Salmon…đều có chứa Omega 3.

Tóm lại, chất béo không bão hòa đa thể có khả năng làm giảm lượng total cholesterol gồm cả loại xấu lẫn loại tốt trong máu xuống.

Chất béo không bão hòa đơn thể chỉ làm giảm cholesterol xấu xuống mà thôi.





Thịt heo quay tại nhà, ngon nhưng nhiều mỡ lắm(Photo NTC)







Cholesterol là gì?





Đây là một loại chất béo chỉ thấy trong thức ăn gốc động vật mà thôi.

Trong máu, 80% cholesterol do gan sản xuất, phần còn lại do thực phẩm mang vào.

Ở người có sức khỏe tốt, gan tự điều tiết việc tổng hợp cholesterol để giữ hàm lượng chất nầy trong máu ở mức độ bình thường.

Nhưng một lượng chất béo bão hòa quá cao sẽ kích thích gan sản xuất thêm nhiều cholesterol. Dầu dừa, nước cốt dừa và dầu cọ (cũng là một loại dầu nhiệt đới) đều có tỉ lệ chất béo bão hòa thật cao, hãy cẩn thận.

Cholesterol rất cần trong việc tổng hợp hormons (estrogen, androgen, progesterone, cortisone…), tạo lập màng tế bào thần kinh, và sản xuất muối mật để tiêu hóa.

Trong máu ¾ cholesterol được một loại lipoprotein có tỉ trọng thấp chuyên chở (low density lipoprotein). Người ta gọi chúng là cholesterol xấu hay LDL. Phần cholesterol còn lại do một loại lipoprotein có tỉ trọng cao (high density lipoprotein) chuyên chở nên được xem như cholesterol tốt hay HDL.

Một tỉ lệ cholesterol xấu quá cao có khuynh hướng tích tụ thành những mảnh mỡ đóng trong thành mạch máu, nhất là mạch vành (coronary artery) nuôi tim.Theo thời gian , mạch sẽ trở nên xơ cứng (atherosclerosis), khẩu kính mạch trở nên nhỏ hẹp hoặc bị tắt nghẽn, lưu thông máu bị cản trở, gián đoạn gây nên triệu chứng đau thắt ngực (angine de poitrine, angor), nhồi máu cơ tim (infarctus du myocarde, myocardial infarction, heart attack) hoặc tai biến mạch máu não ( AVC, Stroke ) nếu xảy ra trong đầu.

Nhiệm vụ của cholesterol tốt là chuyên chở cholesterol xấu dư thừa từ mạch máu trở về gan. Các nhà chuyên môn khuyến cáo chúng ta nên giữ hàm lượng:

Total cholesterol trong máu dưới mức 200mg/dL hay dưới 5.2mmol/L

HDL (cholesterol tốt) phải trên 35mg/dL hay trên 0.9mmol/L

LDL (cholesterol xấu) phải thấp hơn 3.4mmol/L

Tỉ lệ Total cholesterol / HDL phải bằng hoặc thấp hơn 5 / 1 mới tốt.

Triglycerides phải thấp hơn 2.3 mmol / L hay dưới 200mg/dL

Chúng ta cần giới hạn số cholesterol ăn vào trong ngày ở mức độ thấp hơn 300 mg.

Cholesterol có nhiều trong thịt,mỡ, sữa nguyên chất (loại 3.25% chất béo), crème, bơ, fromage, lòng đỏ hột gà, đồ lòng như gan, thận, óc, đồ biển vv…





Dầu nhiều quá





Triglyceride là gì?





Đây cũng là một loại chất béo khác, một phần do thức ăn đem vào, và một phần khác do cơ thể tổng hợp trong tiến trình chuyển hóa năng lượng. Trong máu, Triglyceride được một loại protein có tỉ trọng thật thấp chuyển vận, gọi là very low density lipoprotein hay VLDL.

Nhiệm vụ của Triglyceride là giúp tế bào tạo năng lượng, phần dư thừa sẽ được tích trử dưới dạng mỡ. Cũng như chất béo bão hòa, Triglyceride là chất béo xấu.

Hàm lượng triglyceride cao có thể làm tăng nguy cơ nghẽn mạch.

Bánh kẹo ngọt và rượu đều đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng chất Triglyceride trong máu lên.





Tập thể dục thường xuyên sẽ làm giảm Triglyceride và đồng thời cũng làm hạ cholesterol xấu (LDL) xuống và làm tăng cholesterol tốt (HDL) lên.





Quá nhiều muối và nhiều dầu





Trans fat là gì?





Kỹ nghệ làm bánh kẹo và margarine thường áp dụng phương pháp hydro hóa (hydrogenation) bằng cách cho thêm hydrogen vào dầu thực vật để chuyển chúng từ thể lỏng sang thể bán lỏng hay thể rắn chắc.Quá trình sản xuất nầy sẽ làm nẩy sinh ra một loại acid béo rất xấu, đó là Trans fat. Mục đích của hydrogenation là để giúp sản phẩm được khô ráo, tươi tốt, không bời rời, dễ hấp dẫn người tiêu thụ và đồng thời cũng có thời gian tồn trử (shelf life) lâu dài. Khi các bạn nhìn trên nhãn hiệu có đề shortening hoặc made from hydrogenated hay partially hydrogenated vegetable oil thì chắc chắn là có cả khối Trans fat trong đó rồi.

Cũng như chất béo bão hòa, Trans fat làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt và có khuynh hướng gây bệnh nghẽn mạch.

Muốn tính số lượng Trans fat trong sản phẩm,thì hãy xem nhãn hiệu étiquette.





Trans fat = Total fat - (saturated + polyunsaturated + monounsaturated fat)

Theo quy định mới về nhãn hiệu dinh dưỡng (Nutrition facts) của Hoa kỳ và Canada, kể từ năm 2006 nhà sản xuất bắt buộc phải cho ghi rõ số Trans fat trên nhãn hiệu của tất cả những sản phẩm bán ra.

Được miễn áp dụng điều lệ nầy nếu món hàng có tổng số chất béo (total fat) thấp hơn 0.5 gr cho mỗi phần chuẩn hay xuất ăn (per serving, par portion).

Nói chung, tất cả sản phẩm sản xuất theo lối công nghiệp, bán ở các tiệm hoặc nhà hàng đều có chứa Trans fat: bánh ngọt, cookies, chocolat, patisserie, bánh biscuit, mì gói, bánh mì croissant, chip, bánh donut, muffins, bánh trung thu , bánh pâté chaud bánh cracker , peanut butter, khoai Tây chiên French fries,các loại margarine cứng, được làm từ hydrogenated vegetable oil và thậm chí những thỏi cớm ngọt (bars tendres, chewy granola bars) mà quảng cáo nói là rất bổ dưỡng cũng có chứa Trans fat trong đó.





Một số lượng nhỏ Trans fat cũng có thể thấy hiện diện một cách tự nhiên trong một ít thức ăn gốc động vật như bơ, các sản phẩm làm từ sữa, fromage, thịt bò và thịt cừu .





Quá nhiều đường và trans fat-Bánh Donut Mỹ Vào Đài Loan-Vietbao.com









Không tốt- chứa nhiều palm oil hay dầu cọ (photo NTC)









Bệnh nhà giàu hay bệnh nhà nghèo?







Ngày nay, hiện tượng béo phì, bệnh tim mạch, cao máu, tiểu đường và một vài loại cancer là những tai họa thật sự trong xã hội Bắc Mỹ và cũng của Việt Nam nữa.

Người ta thường gọi đó là bệnh của nhà giàu, nhưng riêng người gõ thì không nghĩ như vậy. Dù nghèo hay giàu, dù ở VN hay ở bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu, dù ăn chay hay ăn mặn, dù ốm hay mập, nếu xài quá nhiều dầu mỡ thì nguy cơ bệnh tật vẫn giống y như nhau hết.



Thịt kho quá nhiều mỡ (Photo NTC 2014)





Quá nhiều mỡ dầu





Tuy vậy, chất béo cũng rất cần thiết cho trẻ em đang lớn, nhất là lúc các cháu được 1-2 tuổi. Chúng cần thật nhiều chất béo để tăng trưởng và để phát triển tốt.





Những nguyên nhân khác





Nguyễn T Chánh & Nguyễn N Lan-‘Fast Food’ hay ‘Fat Food

http://vietbao.com/a217635/fast-food-hay-fat-food





Thỉnh thoảng nhớ đo huyết áp…





Chất béo của thực phẩm chưa phải là nguyên nhân duy nhất làm tăng nồng độ cholesterol trong máu. Hàm lượng chất béo (cholesterol và triglyceride) trong máu cũng còn có thể tăng lên bởi nhiều nguyên nhân khác nữa như: di truyền, tuổi tác cao, thời gian mãn kinh ở phụ nữ ménopause, thiếu vận động hay thể thao, bệnh tiểu đường, bệnh nhược giáp trạng (hypothyroidism), bệnh gan (obstructive liver disease), bệnh suy thận mãn tính (chronic renal failure), một số thuốc như steroid anabolisant, progesterone,một số thuốc ngừa thai,các corticoides, thuốc trị áp huyết cao nhóm Thiazide diuretics, các thuốc trị cao máu thuộc nhóm chẹn bêta(bêta bloquant) như Atenolol,Acebutolol vv… cũng có thể làm tăng cholesterol trong máu.





Ngoài ra cần phải nhớ là thuốc lá, rượu và café đều là những thứ làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các bệnh chứng về tim mạch.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dược phẩm rất công hiệu để làm giảm cholesterol, và triglyceride trong máu, chẳng hạn như Atorvastatin(Lipitor), Lovastatin(Mevacor),Pravastatin (Pravachol), Simvastatin(Zocor), Gemfibrozil(Lopid), Probucol,Clofibrate , Fenofibrate vv..Tuy vậy, phản ứng phụ của chúng cũng nhiều và có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng hoạt động của gan (làm tăng các enzyms của gan). Chúng ta cần phải tuyệt đối tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

Đứng về mặt thuốc thiên nhiên,quảng cáo cũng không phải ít về những sản phẩm có thể giúp hạ cholesterol, giảm mập vv… Đó là các viên dầu cá có chứa một hỗn hợp gồm có Omega 3,6,9 + vitamin E , niacin, tisane, trà xanh, trà đắng, trà đinh, thuốc lá cây, nấm linh chi, nấm hương, tam thất, mộc nhỉ, mè đen và biết bao nhiêu thứ khác nữa được bày bán trong các tiệm thuốc Bắc hoặc được giới Đông y phổ biến. Các sản phẩm vừa nêu có thể giúp làm giảm một phần nào chất béo trong cơ thể , tuy vậy phía Tây y vẫn thường xuyên cảnh giác mọi người cần nên thận trọng để tránh cảnh tiền mất tật mang.

Một vài loại thực phẩm, chẳng hạn như các chất xơ tan trong nước (soluble fibre ) thấy nhiều trong cám lúa yến mạch (oat bran, son d’avoine ), lúa mạch (barley), Psyllium, hạt hạnh nhân (almond), quả hạch Walnut, củ hành Tây, tỏi ăn sống, trái blueberries, sữa đậu nành cũng có thể giúp làm giảm phần nào cholesterol xấu trong máu.





Vậy chúng ta nên làm gì?





+ Tiết chế ăn uống: ăn vừa phải các chất đường, mỡ và muối.





+ Nên dùng nhiều rau quả tươi, năng vận động, tập thể dục đều đặn và thường xuyên, giảm mập, bỏ thuốc lá, bớt rượu và bớt cà phê.





+ Nên quẳng gánh lo đi và vui sống với mọi người.





+ Riêng với người có tuổi, mỗi năm nên đi khám bác sĩ và xin được thử máu, thử tim một lần. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, bệnh sử và một số yếu tố khác như tuổi tác, cân nặng, có hút thuốc, nam hay nữ, có bị tiểu đường hay không… Bác sĩ sẽ thiết lập cho bạn một bản ước đoán % mối nguy cơ bạn có thể bị nghẽn mạch vành tim (risque de coronapathie) thuộc vào loại nào (thấp - trung bình - cao) trong vòng 10 năm sắp tới.

Biết để đề phòng, để thay đổi cách sống và cũng để uống thuốc!





Lời khuyên của một bs chuyên khoa tim mạch





Và đây cũng lời khuyên của một BS chuyên khoa về tim mạch, dr Michel Nguyễn của Đại học Y khoa Sherbrooke:





Để phòng ngừa bệnh tim mạch chúng ta cần phải thay đổi nếp sống: dinh dưõng trong lành, tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, và đồng thời nên uống thuốc để tác động thẳng lên những yếu tố nguy cơ… (Dr Michel Nguyen)





Le Dr Nguyen est cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), chercheur au Centre de recherche du CHUS et professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé del'Université de Sherbrooke.

En modifiant votre mode de vie (alimentation saine s’inspirant du Guide alimentaire canadien, exercice physique régulier et arrêt du tabagisme) et en suivant, en parallèle, un traitement médicamenteux qui agit sur les facteurs de risque, vous diminuez sans aucun doute l’inflammation, la progression de la maladie et conséquemment les risques d’avoir d’autres crises d’angine ou un infarctus. Il n’est jamais trop tard pour changer ses mauvaises habitudes.

De nos jours, avec tout l’arsenal thérapeutique médical, l’angioplastie coronarienne et le pontage, il est rare qu’il ne soit pas possible de contrôler la maladie ou les symptômes pour que la personne atteinte puisse mener une vie normale. À condition qu’elle sache se modérer..

Troubles Cardiaques.(passeportSanté).2005

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm

Dr Michel Nguyên (Imacom Jessica Garneau)

Ăn ít,sống dai-Moins manger pour vivre plus longtemps

http://www.lapresse.ca/la-tribune/la-nouvelle/actualites/201103/03/01-4375834-moins-manger-pour-vivre-plus-longtemps.php



****





http://www.nhs.uk/Conditions/Heart-attack/Pages/Symptoms.aspx





http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm





http://rt.com/usa/diet-soda-consumption-heart-disease-497/





