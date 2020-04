Những Điều Bạn Nên Biết Về Lệnh Cấm Nhập Cư Mới Nhất Của Trump

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 4 năm 2020

Kính gửi các thành viên cộng đồng và các bạn,

Tối nay 22 Tháng Tư, chính quyền Trump đã ban hành một Sắc lệnh mở rộng những hạn chế về nhập cư trong một nỗ lực rộng lớn để tiếp tục chương trình bài ngoại nhằm đánh lạc hướng người Mỹ về thất bại của chính họ qua các giải pháp thích ứng với đại dịch coronavirus. Sắc lệnh này được xây dựng trên một số chính sách chống người nhập cư do chính quyền đưa ra trong vài năm qua đóng cửa gần như tất cả các con đường hợp pháp để nhập cư.

Trong một nỗ lực không cần che dấu để cộng đồng người da màu và người nhập cư chống đối nhau, Sắc lệnh khai thác mức thất nghiệp kỷ lục do đại dịch gây ra, để hạn chế nhập cư dưới vỏ bọc bảo vệ người lao động và dân tộc thiểu số. Tấn công vào người nhập cư sẽ không đạt được gì về công bằng kinh tế mà chỉ làm thiệt thòi và phi nhân hóa cộng đồng người nhập cư.

Trong lời khuyên này được soạn thảo bởi các luật sư tại Advancing Justice-Asian Law Caucus và CAIR khu vực vịnh San Francisco, chúng tôi bao gồm thông tin về lệnh cấm mới nhất của chính quyền đối với gần như tất cả nhập cư vào Hoa Kỳ.

Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi.

Thời gian

Lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ với visas nhập cư có hiệu lực từ 11:59 tối giờ miền Đông vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Lệnh cấm sẽ kéo dài trong 60 ngày (cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2020), sau đó nó có thể được kéo dài thêm.

Ai bị ảnh hưởng dưới Lệnh cấm?

Bất kỳ người nước ngoài nào đang tìm cách xin visa nhập cư để vào Hoa Kỳ bao gồm những người:

● Ở bên ngoài Hoa Kỳ lúc 11:59 tối ngày 23 tháng 4 năm 2020; và

● Không có visa nhập cư hợp lệ trong hộ chiếu (passport) của họ kể từ 11:59 tối ngày 23 tháng 4 năm 2020;

và

● Không có giấy tờ du lịch chính thức hợp lệ khác, chẳng hạn như giấy thông hành, giấy nhập cảnh, hoặc giấy tạm tha.

Điều này có nghĩa là gần như tất cả cha mẹ và con cái trưởng thành của công dân Hoa Kỳ, vợ / chồng và con cái của người có thẻ xanh, và người nộp đơn xin visa nhập cư dựa trên việc làm sẽ không xin được visa nhập cư để vào Hoa Kỳ trong thời gian cấm này.

Lệnh cấm không áp dụng cho:

● Công dân Hoa Kỳ

● Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (người có thẻ xanh)

● Các cá nhân vào Hoa Kỳ theo visa không di dân

● Các cá nhân có mặt ở Hoa Kỳ và đang xin điều chỉnh tình trạng

● Cá nhân nhập cảnh theo visa nhập cư là các chuyên gia y tế

● Những người tìm cách vào Hoa Kỳ để làm các công việc liên quan đến COVID, và vợ / chồng của họ và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi

● Các cá nhân tìm cách tham gia Chương trình Nhập cư theo diện Nhà đầu tư EB-5

● Vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi của Công dân Hoa Kỳ

● Cá nhân mà sự nhập cư của họ sẽ làm gia tăng các mục tiêu của việc thực thi pháp luật Hoa Kỳ

● Thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và vợ / chồng và con cái của họ

● Công dân Afghanistan và Iraq đang vào Hoa Kỳ trên Visas nhập cư đặc biệt vì đã từng làm thông dịch viên cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, và vợ / chồng của họ và con cái

● Những người đang xin tị nạn, tình trạng tị nạn, đang bị hăm dọa hoặc được bảo vệ theo

Công ước chống tra tấn (CAT)

● Bất cứ ai mà sự nhập cư của họ được coi là có lợi ích quốc gia

Làm thế nào để được giúp đỡ

● Chúng tôi đang kêu gọi tất cả mọi người Mỹ nên kêu gọi các thành viên của Quốc hội chống lại kế hoạch của Tổng thống Trump "tạm thời đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ" để đáp lại đại dịch COVID-19.

● Tham gia vào các hoạt động của Advancing Justice-Asian Law Caucus và CAIR khu vực vịnh San Francisco để tiếp tục kêu gọi Không có Lệnh cấm người Hồi giáo trong sự hợp tác với National Immigration Law Center and MPower Change. Trong khi Lệnh cấm tối nay vẫn còn mới mẻ, công việc để hủy bỏ Lệnh cấm Hồi giáo hiện có sẽ được tiếp tục.

Cách nhận trợ giúp pháp lý

Cả hai tổ chức của chúng tôi đều cung cấp thông tin và dịch vụ pháp lý miễn phí. Bạn nên

liên hệ với các tổ chức của chúng tôi nếu:

● Bạn hoặc ai đó bạn biết bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này và muốn được cố vấn pháp lý miễn phí hoặc hỗ trợ.

● Cộng đồng của bạn muốn yêu cầu một bản thuyết trình về "Biết Về Quyền Của Bạn."





CAIR SF Bay Area:

408.986.9874 or online at: bit.ly/cairsfbaimmigration

Advancing Justice-Asian Law Caucus:

415.848.7733 or online at: bit.ly/TravelIntake





*** Bài viết trên được dịch ra từ bài "Community Advisory - What You Should Know About Trump’s Latest Immigration Ban" được soạn thảo bởi các luật sư tại 2 cơ quan Advancing Justice-Asian Law Caucus và CAIR San Francisco Bay Area.





