Trung Cộng Đang Bị Thế Giới Đòi Bồi Thường Vì Coronavirus

Dù rằng Trung Cộng không muốn Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Mike Pompeo gọi con corona là virus Tầu (China Virus) hay virus Vũ Hán (Wuhan Virus) thì cả thế giới đều nhận thấy con virus này nó từ bên Hoa Lục mà lây lan ra khắp 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên năm châu bốn biển. Hiện nay đã có 10 nước trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, và Canada đang bàn tính đưa đơn kiện Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa của họ (Chinese government to pay for their malign actions). Việc đòi bồi thường nay thực ra chỉ là con số tượng trưng vì thực tế chưa có một thống kê nào liệt ra được tổn thất về kinh tế, tài chánh, đời sống tinh thần vật chất của 210 nước đang có người bị nhiễm bệnh này lên đến bao nhiêu ngàn ngàn tỷ USD. Đó là chưa kể đến thiệt hại về nhân mạng đã trên 2 triệu 200 ngàn người đang bị bệnh và gần 200 ngàn tử vong trên thế giới. Bởi vì sự thiệt hại nhân mạng quá lớn này, không thể ước tính số tiền như thế nào mới đền bù lại được những đau thương của người thân mất người thân trong suốt hơn bốn tháng qua.

Riêng tại Hoa Kỳ, tiểu bang Missouri là tiểu bang đầu tiên đã nộp đơn kiện Đảng Cộng Sản Trung Hoa (CCP: Chinese Communist Party) vào ngày Thứ Ba April 21st. Bộ Trưởng Tư Pháp Missouri Eric Schmitt kiện China vì họ đã bưng bít tin tức về dịch bệnh toàn cầu này. Theo chân Missouri một ngày sau là Mississippi với Bộ Trưởng Tư Pháp Lynn Fitch và bắt China CCP phải chịu trách nhiệm về “những hành động nguy hiểm và thâm độc” của họ (China accountable for their malicious and dangerous acts) đã gây ra dịch bệnh toàn cầu pandemic này-dẫn đến lây lan cho nhân loại và tàn phá nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới.

Các nước và các văn phòng luật đang đồng loạt nộp đơn kiện đảng cộng sản Tầu CCP như Bild của nước Đức đã đòi khoản bồi thường lên đến $130 tỷ bảng Anh hay $146 tỷ USD. Chưa kể nhiều cá nhân hội đoàn và quốc gia cho rằng Trung cộng cố ý gây ra cơn dịch bệnh này để trả thù Hoa Kỳ và phương Tây. Nếu chúng ta nhớ lại lời đe dọa từ Bắc Kinh của Tổng Bí Thư Trung Cộng Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ phải trả giá rất đắt vì đã áp thuế quá mạnh lên hàng của China nhập cảng vào Mỹ năm ngoái, thì giả thuyết này là rất có thể là sự thực.

Chưa kể các cơ quan tình báo Mỹ và Do Thái đã leak ra tin rằng con virus này có nhiều cơ sở xuất phát từ phòng thí nghiệm P4 của Viện Vi Trùng Học Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc. Gần đây lại có tin từ SITE Intelligence group cho biết các Viện Vi Trùng Học Vũ Hán, Foundation của Bill Gates, và ngay cả Cơ Quan Y Tế Thế Giới WHO đã bị xâm nhập hacking và khoảng 25 ngàn emails và thông tin đã bị hacked liên quan đến coronavirus. Tuy nhiên chi tiết về việc xâm nhập này được biết leak ra từ SITE (Search for International Terrorist Entities= Cơ Quan Tìm Kiếm các tổ chức Khủng Bố) là một cơ quan tình báo xuất sắc của Do Thái do Rita Karz cầm đầu. Hoạt động của SITE rất được theo dõi vì đã đưa những tin bí mật ra bên ngoài như những năm Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đang thực hiện và gia tăng khủng bố tại Syria thì SITE đã cho phổ biến ngay video nhà báo Steven Sotloff bị ISIS chặt đầu làm rung động thế giới.

Trong tháng 3 vừa qua, để chối tội, Bắc Kinh đã đổ lỗi qua quân đội Hoa Kỳ đã gây ra con virus này tại Vũ Hán, rồi sửa lại có thể từ Ý. Viên đại sứ của China tại Washington đã được Mỹ triệu hồi vào làm việc về tin thất thiệt đó. Ngay sau đó Tổng Thống Donald Trump đã nói: “họ biết rất rõ con virus này từ đâu ra, và chúng ta cũng biết rõ.” Có thể phải chờ đến cơn dịch bệnh này hoàn toàn bị tiêu diệt, thế giới và Hoa Kỳ mới tiết lộ các tin tức mà chúng ta mong đợi và mới tính sổ với người partner China tại Hoa Lục.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, thế giới nhất là các nước phương Tây như Anh, Ý và Hoa kỳ đã nhìn thấy người bạn làm ăn với mình trong bao tập niên nay là China như thế nào. Cái mặt nạ của Bắc Kinh đã rơi xuống vì sự lũng đoạn và dối trá của họ như bình luận gia Alain Frachon của tờ báo Le Monde đã nhận định. Ông nói Trung Cộng không ngờ rằng họ đang chơi trò gậy ông đập lưng ông qua “ngoại giao khẩu trang” đã thất bại. Hàng triệu khẩu trang của China gửi qua Tây Ban Nha, Ý, và một triệu máy trợ thở gửi đến Canada đang bị trả về nguyên quán vì là hàng dỏm mà lấy tiền thật. Bắc Kinh đang cố gắng đóng vai trò nhà hảo tâm để xóa đi hình ảnh quá xấu bị nghi đã gây ra con virus từ Vũ Hán này, nhưng một lần nữa China lại thất bại.

Ông Kyle Bass, sáng lập viên của Hayman Capital Management có trụ sở tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ, nói kinh nghiệm đau thương của Canada khi trả về một triệu máy thở là một trong nhiều hình ảnh của nhịp điệu chung. Nhịp điệu đó là Tách Rời (Decoupling) khỏi China vì qua việc gây ra con virus này đưa đến tổn thất khủng khiếp cho thế giới đã làm cho mọi người phải nhìn lại có thể còn tin tưởng vào hệ thống sản xuất dây chuyền này từ China đi khắp toàn cầu nữa hay không? Ông Gordon Chang, tác giả cuốn “Sự Sụp đổ Sắp Đến của China” (The Coming Collapse of China) nói với tờ The Epoch Tiems rằng việc tách rời này là điều không thể tránh khỏi (The Decoupling is inevitable) và Hãy ra khỏi Hoa Lục, tách rời là cần thiết (Get out of China, decoupling is necessary).

Hiện nay tổng số tiền mà Hoa Kỳ còn thiếu nợ China là $1,09 ngàn tỷ USD, đứng sau chủ nợ lớn nhất của Hoa kỳ là Nhật Bản với số nợ $1.26 ngàn tỷ. China đang là chủ nợ của Hoa Kỳ, nhưng số tiền kia có đủ để trang trải những món tiền đòi bồi thường vì coronavirus?.

Theo Harris Poll thăm dò trong tháng April cho thấy 72% dân Mỹ lên án Trung Cộng đã thông báo sai lạc các tin tức về bệnh dịch coronavirus. Một thăm dò khác của Pew Research Center cho biết 2/3 người Mỹ đang có cái nhìn mất thiện cảm (unfavorable views) đối với China. Chúng ta hãy chờ xem tấn tuồng này sẽ hạ màn như thế nào. (Tin Tổng Hợp). Phạm Gia Đại